На личном опыте: переход с предоплаты на контракт





Очень часто в комментариях у нас на сайте, да и в самой редакции возникают споры по поводу того, что лучше: предоплаченные тарифные планы или подключение через контракт. Мыслей по этому поводу скопилось так много, что я решил поделиться ими в отдельном материале. Здесь я постараюсь разложить по полочкам те нюансы, которые подтолкнули меня к переходу с предоплаты на контрактную форму обслуживания. И так как я пользуюсь услугами «Киевстара», то в основном речь пойдёт именно об этом операторе.

Привязка к номеру

Один из главных плюсов предоплаты заключается в том, что можно не привязывать себя к какому-либо оператору и в любой момент выбросить SIM-карту и тут же купить новую. Я и сам так делал несколько раз ещё в студенческие годы, тогда это было довольно просто. Можно было разослать новый номер по списку контактов и на этом все проблемы заканчивались. В большинстве случаев сегодня так сделать уже не выйдет, так как номер служит не только для связи, но и для идентификации, а также авторизации в различных сервисах. К нему привязаны банковские операции, двухфакторная проверка, и он часто служит в качестве логина, в частности в мессенджерах. С развитием электронных услуг, мобильный номер пользователей будет играть ещё более важную роль, хотя и сейчас его используют для мобильной идентификации и цифровой подписи в рамках Mobile ID. В итоге, если человек пользуется банковскими услугами и современными сервисами, он уже не может просто взять и отказаться от своего мобильного номера. Это признаёт и государство, и операторы, поддерживая услугу MNP, которая хотя и со сложностями, но оставляет номер телефона за абонентом. Поэтому, как по мне, возможность привязать к себе номер контрактом в такой ситуации — это правильно, и дальше я объясню, почему считаю это важным в плане безопасности.

Безопасность

С одной стороны «припейд» даёт пользователям больше анонимности, ведь формально оператор не знает, кто пользуется номером, но с другой, повышает риск попасть в разные мошеннические схемы. Одна из самых популярных — это перевыпуск SIM-карты без ведома владельца. Она возможна благодаря тому, что оператор не знает кто использует номер, соответственно для идентификации пользователя он должен прибегнуть к каким-нибудь косвенным данным. Если вы хоть раз теряли телефон с «припейд» SIM-картой, то знаете, чтобы её восстановить необходимо назвать оператору ряд последних действий с номером, например, на какую сумму пополняли, кому звонили, кто вам звонил, самые часто используемые номера. Последние, к слову, не каждый пользователь может назвать, так как все номера записаны в телефонной книге и нет большой необходимости их запоминать. Зная всё это, злоумышленники действуют следующим образом: они пополняют номер жертвы на определённую сумму, а дальше перезванивают на него с просьбой вернуть деньги, так как якобы ошиблись номером при пополнении. Первый звонок при этом может прерваться, после чего мошенники будут ждать, когда жертва им сама перезвонит, либо же просто начнут набирать её с других номеров. Так они получают всё необходимое, чтобы обратиться к оператору, заблокировать SIM-карту и перевыпустить её. Многое, безусловно, зависит от того, будет ли сотрудник оператора запрашивать какую-то дополнительную информацию, но её не так уж много в случае с номерами предоплаты, чтобы точно идентифицировать абонента. Не знаю как у других операторов, но у «Киевстар» ещё есть возможность привязать свою SIM-карту к карточке, с которой она продаётся. Таким образом, без неё номер нельзя будет перевыпустить. Но такая жёсткая привязка тоже имеет минус, так как эту карточку можно потерять, и тогда номер со всеми привязанными к нему сервисами буквально окажется «поза зоною досяжностi». Со своей стороны, контрактное подключение всегда привязано к паспорту владельца, и перевыпустить SIM-карту без документов не выйдет.

Предоплата дешевле?

Формально, да, у той же компании «Киевстар» самый доступный тариф по предоплате получается дешевле, но если посмотреть на контрактные, то доплатив, по крайней мере для Киева, 25 грн, можно получить тариф с большим объёмом трафика и услуг. Или возьму для примера свой тариф 225 грн, в него входит безлимитный интернет (условно, конечно), звонки в сети «Киевстар», 180 минут на другие номера и 180 SMS, а самое главное он включает подключение проводного интернета на скорости до 100 Мбит/с. Аналогичный по цене тариф предоплаты предлагает 9 ГБ трафика в месяц, 90 минут на другие номера и 90 SMS. Условный безлимит, ещё 90 минут и 90 сообщений оператор может добавить, если абонент оплачивает услуги вовремя.

Так что в этом плане есть определённый паритет с контрактным тарифом, но, к сожалению, «припейд» в эту стоимость всё равно не включает проводной интернет. Не для всех это важно, но для меня — да, особенно учитывая, что отдельно 100 Мбит/с от «Домашний интернет» обходится сейчас в 155 грн. А ещё отмечу неплохое предложение для контрактных абонентов «Киевстар Семья», в рамках которого к своему номеру можно добавить тариф за 100 грн, и деньги за него будут сниматься с основного счёта. Получается удобно, если надо подключить родителей или ребёнка. В целом, по крайней мере пока, возможностей на контрактном подключении немного больше, хотя по цене оно может и проигрывать.

Помесячная, а не понедельная оплата

Одна из особенностей предоплаченных тарифов, которая больше всего меня раздражает, это придумывание операторами какого-то своего идеального месяца, в который, в случае того же «Киевстар», входит ровно 4 недели и не больше. Соответственно все те дни, которые выходят за их границы, оплачиваются абонентом отдельно. Это ещё к вопросу о стоимости «припейда» и «контракта», так как в последнем пользователь платит за календарный месяц, что намного удобнее и позволяет проще планировать свой бюджет. Кроме этого, с контрактом оператор даёт определённый лимит, с которым абонент может уходить в минус. Это позволяет оставаться онлайн и совершать звонки, даже если забыл пополнить счёт или когда не было такой возможности. А те, кто не хочет уходить в минус, могут этот кредитный лимит отключить.

В итоге

Безусловно, у контракта есть свои особенности, например, нет условной анонимности и можно уйти в минус на счету, что для некоторых пользователей недопустимо. Но, по крайней мере пока, он безопаснее и проще в использовании, чем «припейд». А перейти с последнего на контрактную форму обслуживания сейчас очень просто, можно зайти в центр обслуживания «Киевстар» или в любой партнёрский магазин оператора, например в «Алло», и там оформить переход или подключение. Занимает это всего 10-15 минут, а из документов нужны только паспорт и идентификационный код. При этом если с собой нет документов, то оператор разрешает поднести их в течение месяца. В общем, надеюсь, мои размышления на счёт «контракта против предоплаты» оказались для вас полезными.