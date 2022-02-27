Німеччина відмовляється від російського газу

Під час виступу в Бундестаг канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країна не буде закуповувати газ з Російської Федерації. Новим партнером для забезпечення населення та бізнесу природнім газом були обрані США.

Німеччина залишається з Україною та співчуває усім постраждалим та жертвам російської агресії. Канцлер Олаф Шольц

Учора Німеччина дозволила постачати Україні летальне озброєння німецького виробництв – це різка зміни позиції Берліна, який раніше категорично від цього відмовлявся. Німці передадуть Україні 1000 одиниць протитанкової зброї та 500 «Стінгерів».