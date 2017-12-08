Обзор Acer Switch Alpha 12

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Сегодня мы расскажем о ноутбуке 2-в-1 со съемным экраном Acer Switch Alpha 12, который оснащается процессором Intel Core шестого поколения и имеет пассивную систему охлаждения.

Дизайн и удобство работы

Внешним видом Acer Switch Alpha 12 больше всего напоминает планшет с подставкой, потому что съемная клавиатура выглядит инородным предметом.

Блок экрана относительно толстый и тяжелый. Тыльная сторона прикрыта листом алюминия. Откидывающаяся ножка позволяет выбрать угол наклона экрана в широких пределах, а из-за того, что она прорезинена ноутбук никогда не упадет, даже если будет без клавиатурного блока.

Внешних портов немного: 3,5 мм аудиоразъем, USB 3.0 и USB Type-C. Все они расположены на правой боковине. Конечно, еще один порт USB 3.0 не помешал бы, но это уже придирки. Присутствует слот для карт памяти microSD.

Клавиша регулировки громкости, включения и Windows находятся на левой боковине. В клавишу включения встроен небольшой световой индикатор, который позволяет отслеживать состояние ноутбука. Если он светится оранжевым, то ноутбук разряжен.

Клавиатурный блок тонкий и присоединяется к планшету с помощью магнитного крепления. Магнит в нижней части планшета настолько мощный, что не нужно точно попадать в коннекторы, ибо он сам все сделает за вас, да еще и с громким щелчком.

Клавиатура полноразмерная с небольшим ходом клавиш, но без подсветки. Тачпад небольшой. Он углублен в корпус. Для работы вдали от стола он подойдет, но на рабочем месте лучше подключать мышь. Сам клавиатурный блок выполнен из прорезиненного материала, который не скользит по столу, но при этом собирает на себя весь мусор и пыль, которую очень сложно вытереть.

Честно говоря, работать за планшетом без клавиатуры неудобно. Все же Windows 10 не достаточно хорошо под сенсорное управление. С клавиатурой лучше, но при этом не так удобно, как за компактным ноутбуком.

Экран

Диагональ IPS дисплея составляет 12 дюймов, разрешение 2160×1440. Соотношение сторон 3:2. В нашем образце используется матрица Panasonic. Яркость меняется в широких пределах: от 18 до 388 кд/м². Контрастность составляет 1 к 500.

Цветовой охват немного шире треугольника sRGB. Температура, только при минимальной яркости выше эталонной. Гамма также близка к эталонному значению. Субъективно экран понравился, он имеет достаточную насыщенность. Единственное, что он бликует под прямыми солнечными лучами.

Лично я не вижу смысла в настолько большом разрешении для устройства с Windows 10, ведь работать при 100% отображении невозможно. Интерфейс, шрифты и ярлыки настолько мелкие, что даже если вы имеете хорошее зрение, будет сложно разобрать информацию на экране. При масштабировании до 150% все становится лучше, но разве это выход? Впрочем, этот вопрос риторический и не решается годами.

Switch Alpha 12 поставляется вместе со стилусом. Батарейка используется не простая, а LR8D425 размером AAAA. Скажем прямо — не самый распространенный размер.

Производительность

Одной из особенностей Switch Alpha 12 SA5-271 является то, что он оснащен полноценным процессором Intel Core i3/i5/i7 шестого поколения. Объем оперативной памяти составляет 4 или 8 ГБ. Встроенный твердотельный накопитель может быть объемом 96/128/256/512 ГБ.

Система охлаждения пассивная. Для отвода тепла используются система тепловых трубок. Поэтому ноутбук бесшумный.

У нас конфигурация с процессором Intel Core i5-6200U, 4 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ. Как-то странно выглядит тандем среднего процессора, топового накопителя и всего 4 ГБ оперативной памяти. При этом заменить, либо добавить оперативную память не получится — все распаяно на плате. Именно небольшой объем ОЗУ можно назвать самым слабым местом нашей конфигурации.

О производительности Intel Core i5-6200U уже знают все. Это не самый новый чип, потому тут все ожидаемо. Для всех офисных и не игровых задач его хватает с большим запасом. Поиграть в World of Tanks можно, но комфортное значение fps можно получить только на низких настройках графики.

Проблем с перегревом нет ни в обычном использовании, ни в бенчмарках. В тесте System Stability Test в AIDA64 за 15 минут нагрев стабилизировался на максимальном значении температуры процессора 76 градусов. При этом корпус был чуть-чуть теплый.

Мультимедийные возможности

Два стереодинамика расположены над экраном, что предотвращает их случайное перекрытие. Они громкие, но ощущается нехватка низких частот. Поэтому, на громкости близкой к максимальной они начинаю весьма сильно пищать.

Автономность

Казалось бы, если девайс выполнен в формате 2-в-1 со съемным экраном, то он обязан долго работать, но не тут-то было. Такая конструкция ставит перед инженерами сложную задачу — вместить в небольшой корпус аккумулятор большого объема. Мало кто решает эту задачу.

В нашем случае время автономной работы подкачало. В тесте PCMark 8 Work accelerated при 100 кд/м² время автономной работы составило почти 4 часа. PCMark 8 Home accelerated смог разрядит ноутбук за 3 часа 18 минут.