Обзор Android-телевизора Gazer TV43-US2G





Нашим читателям Gazer (британская компания с офисом в Украине, который занимается R&D и маркетингом) известна в первую очередь благодаря автомобильным аксессуарам – мультимедийным системам и видеорегистраторам, но недавно компания также представила линейку собственных телевизоров, доступную, кроме Украины, в ряде других стран Восточной Европы. С одной из новинок, 43-дюймовой моделью Gazer TV43-US2G, мы сегодня и познакомимся.

Дизайн

У Gazer TV43-US2G сдержанный, неброский внешний вид – тонкая серая металлическая рамка вокруг экрана (чуть меньше 2 см шириной снизу и ~1 см по бокам и сверху), маленький логотип по центру нижней рамки и относительно небольшие V-образные ножки, не выходящие по бокам за границы экрана.

На нижней грани слева расположен небольшой модуль с инфракрасным приемником и индикатором активности, справа от него – четырехпозиционный джойстик для навигации по меню. Рядом с ИК-приемником виднеется поролоновая защита — при желании ее можно отклеить.

Интерфейсные разъемы разделены на два блока, направленных вниз и вбок. В первом находятся два антенных входа (для спутниковой антенны и эфирного телевидения T2), VGA-вход, аналоговый аудиовход, оптический выход, разъем для наушников и порты USB 2.0 и Ethernet, во втором – 3 порта HDMI (два – 2.0 и один – 1.4а), слот для подключения модуля условного доступа, USB 3.0 и два аналоговых видеовхода (композитный и компонентный).

Пульт ДУ

Пульт ДУ небольшой, с минимальным количеством кнопок, очень легкий, удобно ложится в руку. Раскладка кнопок говорит сама за себя, за исключением трех кнопок с условными обозначениями в виде «треугольника», «кружка» и «квадрата», для которых пользователь может выбирать одну из доступных функций (например, на «треугольник» можно назначить mute или переключение в режим мыши). Пульт предлагает лишь базовую функциональность: он инфракрасный, без микрофона и управления жестами; расширенные возможности управления телевизором доступны с помощью приложения для смарфтонов Gazer TV (доступно как для Android, так и iOS).

Функциональность

В качестве аппаратной платформы в Gazer TV43-US2G используется 64-разрядная SoC производства Realtek (4 ядра Cortex-A53, работающих на частотах до 1100 МГц), 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ внутреннего хранилища. Объем оперативной памяти по меркам современных смартфонов кажется откровенно небольшим, однако главное – оптимизация системы и количества фоновых процессов, «висящих» в памяти. И с этим здесь, судя по плавности работы интерфейса и отсутствию заметных «подгрузок», все в порядке.

В роли «умной» оболочки здесь ОС Android – причем не телевизионная версия, а обычная, Android 7.1.1. При этом для большего удобства управления с помощью пульта ДУ разработчик оснастил ее своей собственной оболочкой, которая внешне очень похожа на стандартный лаунчер в Android TV: в верхней ленте – прогноз погоды и новые видео с Youtube, под ней – рекомендованные производителем приложения вроде онлайн-кинотеатров и клиентов стриминговых сервисов, дальше идут установленные в системе приложения, ниже – подборки музыкальных и спортивных видеоклипов, и последним в списке идет меню системных настроек.

Сходство с Android TV усиливает наличие «телевизионного» магазина приложений Google Play Store, а также то, что в рекомендациях к установке — также оптимизированные под Android TV программы. В общем, на первый взгляд кажется, что перед нами – стандартный Android TV, но на самом деле это не так, пользователь может устанавливать и другие приложения, недоступные для телевизионной версии этой ОС. Для этих целей производитель предлагает свой собственный App Store, в котором можно найти, например, браузер Chrome, клиент Instagram, а также видеоплееры, файловые менеджеры, игры и т.д. Кроме того, пользователь может вручную установить нужное приложение из apk-файла, записав его на флешку и подключив ее к телевизору по USB (и даже перенести кэш при установке игр).

Подключаться к интернету телевизор может как через Ethernet, так и по Wi-Fi (802.11ac 2х2 Dual Band 2.4 и 5 ГГц). Также из беспроводных соединений имеется поддержка Bluetooth 4.0 – его можно использовать для подключения мыши/клавиатуры, игровых геймпадов, беспроводных акустических систем и Bluetooth-наушников.

Да, при желании на этом телевизоре можно и поиграть – не во что-то особо требовательное к железу, но, скажем, Minecraft, World of Tanks Blitz и GTA San Andreas запускаются и с геймпада управляются вполне неплохо.

Как говорилось выше, управлять телевизором также можно с помощью фирменного приложения Gazer TV. Оно автоматически находит ТВ, находящийся в одной со смартфоном Wi-Fi сети, и позволяет отправлять на него фото, видео, музыку с телефона, использовать его как виртуальный пульт ДУ в разных режимах (в том числе и как «аэромышь» — управлять курсором жестами в воздухе) и даже дублировать интерфейс телевизора на экране смартфона; реагирует он, правда, с ощутимой задержкой. К сожалению, голосовой поиск мобильное приложение пока еще не поддерживает, тем не менее, такая функциональность в лаунчере Gazer TV есть и доступна при использовании любого Bluetooth пульта ДУ с микрофоном – с его помощью можно искать голосом по всем установленным в системе приложениям.

Кроме скринкаста с Android, Gazer TV может выводить изображение и с iOS-устройств – здесь есть поддержка AirPlay, так что отправить фото/видео с айфона на этот телевизор проще простого, ничего дополнительно устанавливать не нужно.

Встроенный медиаплеер позволяет проигрывать видео, музыку и фото с подключенных по USB накопителей. Естественно, поддерживается 4K-видео, 10 бит, все популярные видеокодеки, включая H265, отображение внешних субтитров, воспроизведение аудиотреков в Dolby Digital и DD+. Производительности платформы оказывается вполне достаточно, чтобы без заикания воспроизводить самые тяжелые видеофайлы (150 Мбит/с и даже выше). Если же возможностей «родного» плеера покажется недостаточно, из Play Market всегда можно установить популярную альтернативу: VLC или MX Player.

Качество изображения

В Gazer TV43-US2G используется 43-дюймовая IPS-панель производства LG Display с разрешением 4K, заявлена поддержка HDR. В этой панели используется D-LED подсветка (Direct LED) – в ней светодиоды располагаются не по периметру панели, как в случае краевой подсветки (Edge LED), а за ней, по всей ее площади, что дает более равномерное распределение светового потока и однородность подсветки. Обычно такое решение приводит к утолщению корпуса по сравнению с Edge LED, однако у данного телевизора он оказывается достаточно тонким – всего 3 см в верхней части. Пиксель у этой матрицы состоит из трех субпикселей основных цветов (красный, зеленый, синий), без использования дополнительного белого субпикселя. По словам производителя (который такой тип панели называет True RGB), это позволяет добиться более плотного расположения пикселей на матрице.

Включение HDR в настройках влияет на все изображение, в том числе и со стандартным динамическим диапазоном – оно становится ярче и насыщеннее, с более сочными цветами. В настройках доступно 3 заранее заданных видеорежима: Стандартный, Динамический и Мягкий; разница между ними совсем незначительная, мы бы рекомендовали выбирать между первым и третьим, поскольку Динамический хоть и дает чуть более яркую картинку, но при этом он несколько высветляет тени, в итоге изображение субъективно воспринимается чуть более «плоским». Также имеется Пользовательский режим, в котором можно вручную отрегулировать яркость, контрастность, насыщенность цветов и резкость изображения.

Цветовой охват во всех режимах одинаков и примерно соответствует пространству sRGB, с небольшим перекрытием в зеленой и желтой областях и с маленькой нехваткой – в фиолетовой. Цветовая температура при выборе «нормального» цветового тона в настройках оказывается завышенной – до 8000K, что придает картинке заметно холодный оттенок; мы бы рекомендовали переключиться в «теплый» тон, при этом температура опускается до ~5700K, и хоть изображение становится заметно мягче и чуть-чуть теряет в яркости, но для глаз оно оказывается гораздо более приятным.