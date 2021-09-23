Обзор портативного проектора ASUS ZenBeam Latte L1





У компании ASUS, среди множества других продуктов, есть достаточно нишевая категория портативных проекторов — причем не только для офисных презентаций, но и для домашнего использования — мобильные устройства, которые можно без проблем взять с собой, например, в поездку. Сегодня у нас на обзоре — новинка в этой линейке, ASUS ZenBeam Latte L1.

Комплектация

В коробке с проектором можно также найти блок питания, пульт ДУ, кабель HDMI и тряпичный чехол для более удобной переноски.

Дизайн

Безусловно, ASUS ZenBeam Latte L1 — один из самых необычно выглядящих проекторов, которые побывали у нас в редакции. Сначала удивление вызывает цилиндрическая «коробка», затем — находящаяся в ней «сумочка» на молнии, очень похожая на защитные чехлы для объективов «зеркалок». И наконец, на свет извлекается собственно проектор: небольшой цилиндр с черным верхом и серой тканевой обивкой основной части корпуса, из-за чего на первый взгляд он кажется скорее какой-то «умной колонкой». Размеры у проектора — как у крупной чашки кофе (9×9х13 см, масса чуть больше полукилограмма); видимо, для «закрепления» такой ассоциации у потребителей ASUS и назвал эту модель Latte.

Наверху находятся кнопки управления проектором, так что подготовить его к работе можно без помощи пульта ДУ. Объектив расположен в верхней части — у него нет закрывающейся шторки, но он довольно сильно «утоплен» в корпус и прикрыт защитным стеклом, с которого легко стирается пыль и случайные отпечатки пальцев. С обратной от объектива стороны находится инфракрасный порт, а в нижней части, на черном ободке — все разъемы. Тут можно найти мини-джек для наушников, порты HDMI и USB, а также разъем питания и индикатор активности. По бокам от объектива расположены вентиляционная решетка и кольцо фокусировки.

На нижней части корпуса находится выдвижная ножка, позволяющая увеличить угол, под которым изображение проецируется на экран, на дополнительные 5 градусов, и гнездо для крепления на штатив (или для потолочного монтажа, если проектор будет использоваться в «стационарном» режиме).

Пульт ДУ

В комплекте с ASUS ZenBeam Latte L1 идет небольшой пульт ДУ — он хорошо лежит в руке, «раскладка» стандартная как для пультов такого плана. Кнопки по большей части дублируют управление на самом проекторе, кроме разве что переключения в режим виртуальной мыши с помощью регулировки громкости.

Технические характеристики

ASUS ZenBeam Latte L1 — LED-проектор с технологией проецирования DLP (Digital Light Processing). Заявленный жизненный цикл светодиодов — 30 тыс. часов, родное разрешение — 1280×720 точек, максимальная величина светового потока 300 люменов. Максимальный уровень шума в стандартном режиме 30 дБ, в экономичном — 28 дБ, так что в работе проектор оказывается откровенно тихим. Также в нем имеются встроенные стереодинамики мощностью 5 Вт каждый.

Но ASUS ZenBeam Latte L1 — это не просто проектор, а настоящий мобильный «комбайн» под управлением Android TV. Для его работы здесь установлен чипсет Qualcomm Snapdragon 439 (8 ядер Cortex-A53, работающих на частотах до 2,02 ГГц, и GPU Adreno 505), 1,9 ГБ ОЗУ и 9 ГБ внутреннего хранилища. Из беспроводных интерфейсов здесь присутствуют Wi-Fi и Bluetooth. Также проектор оснащен аккумулятором емкостью 6000 мА*ч, так что он может использоваться и без подключения к розетке (заявленная максимальная автономность — до трех часов).

ASUS ZenBeam Latte L1: в работе

Проектор включается достаточно быстро как для устройства на базе Android TV: меньше чем через полминуты он полностью готов к работе. Основное меню, впрочем, ничем не напоминает интерфейс этой ОС, лаунчер у проектора выглядит как типичное «плиточное» меню: в верхнем ряду доступные варианты подключения к источникам контента и магазин приложений, в нижнем — вызов системного меню и быстрый доступ к настройкам звука, Wi-Fi и Bluetooth. Да, в системе отсутствует Google Play Store, так что устанавливать приложения придется из альтернативного магазина — Aptoide TV. Выбор в нем, разумеется, уступает таковому в фирменном магазине Google, однако все необходимое тут есть: и основные стриминговые сервисы вроде YouTube/Netflix, и различные утилиты вроде IPTV-клиентов, видеоплееров и т.д.

В меню можно настроить базовые параметры картинки: выбрать видеорежим, изменить яркость, цветовую температуру и указать цвет фона, на который проецируется изображение. В настройках проектора можно изменить его положение относительно экрана, вручную компенсировать вертикальные искажения и задействовать режим «авто-трапеции», в котором проектор будет корректировать картинку самостоятельно. В общих параметрах находятся регулировки звука, язык интерфейса и время до отключения питания, и в последних двух пунктах меню содержатся настройки беспроводных соединений.

Кроме традиционного подключения к источнику контента по HDMI, к ASUS ZenBeam Latte L1 можно подключать смартфоны и планшеты на базе Android и iOS: трансляция экрана активируется буквально в пару «тапов» (все устройства должны находиться в одной сети Wi-Fi), после чего можно с легкостью демонстрировать видео на большом экране — например, в гостях или в ходе офисной презентации. А после установки видеоплеера из магазина приложений (например, MX Player или VLC) на проекторе можно смотреть видео и с подключенных по USB накопителей, причем не только флэш-драйвов, но и жестких дисков, благо питания у порта хватает и на то, чтобы запитать USB HDD.

Еще один вариант использования проектора — точнее, его встроенной акустики — в качестве Bluetooth-колонки. Подключение со смартфона в таком случае ничем не отличается от процедуры для любой другой переносной колонки, единственное — проектор нужно перевести в соответствующий режим кнопкой на корпусе/пульте ДУ или в главном меню. Стереодинамики Harman/Kardon (общая мощность 10 Вт) выдают достаточно громкий и на удивление сбалансированный звук, с приличными высокими частотами, хорошей «серединой» и даже определенным количеством «басов» — в целом, звучание оказывается вполне на уровне хорошей Bluetooth-акустики сопоставимого размера.

Качество изображения

У ASUS ZenBeam Latte L1 нет функции масштабирования картинки, поэтому диагональ изображения регулируется изменением расстояния от проектора до экрана: по паспортным характеристикам, рабочие расстояния находятся в диапазоне от 80 см (диагональ 30″) до 3,2 метра (120″). Впрочем, яркости проектора (300 люменов) на максимальной дистанции оказывается явно недостаточно, изображение получается весьма тусклым даже в затемненном помещении. Максимальное расстояние для комфортного просмотра, на котором картинка по-прежнему остается яркой и насыщенной, в нашем случае было вдвое меньше, порядка полутора метров — в таком случае можно получить изображение с диагональю около 60 дюймов. При этом проектор оказывается вполне работоспособным и в комнате с умеренным освещением, например, в офисе: с расстояния в полметра он выдает диагональ порядка 20 дюймов, максимальная яркость белого фона при этом оказывается на уровне 320 кд/м², что заметно превышает рекомендованную яркость для офисных десктопных мониторов.

Качество изображения хорошее, четкость на периферии снижается незначительно, хроматические аберрации по углам также вполне умеренные. Цветовой охват стандартный, примерно соответствует пространству sRGB. Родное разрешение проектора — 1280х720 точек — хорошо смотрится на средних диагоналях, но при попытке создать эффект «домашнего кинотеатра» и растянуть экран за 50 дюймов уже начинает заметно сказываться на четкости изображения.

В меню проектора доступны 4 видеорежима Splendid: «Презентация», «Стандартный», «Театральный» и «Эко-режим». В первом получается максимально яркая и контрастная картинка, хорошо подходящая для демонстрации офисных презентаций в освещенном помещении, второй же можно назвать наиболее универсальным. Для просмотра видеоконтента мы бы рекомендовали использовать «Театральный» — в нем картинка получается наиболее «мягкая» и комфортная, удачно подходящая для отображения видео. Цветовая температура по умолчанию довольно сильно завышена во всех режимах, наиболее низкой она становится как раз в «Театральном» — но все равно у изображения сохраняется легкий прохладный оттенок. Чтобы получить значение температуры, максимально близкое к стандартным 6500K, мы бы рекомендовали в настройках выбрать «цветовой режим — теплый», а «цвет стены» (для белого экрана) — «синий».