Обзор ASUS Zenfone 8: флагман, который мы заслужили





В отличие от явно экспериментальной серии ROG, у компании ASUS есть линейка смартфонов Zenfone, которая рассчитана на массового потребителя. Флагманские модели в ней появляются на регулярной основе, но вот до украинского рынка добираются с переменным успехом, поэтому пользователи успевают о них позабыть. Впрочем, раз на раз не приходится, и в этом году компания обещает привезти в Украину буквально только что анонсированный Zenfone 8. Смартфон получился по современным меркам очень необычным, и при этом объединяет в себе топовые комплектующие с традиционно интересными инженерными решениями ASUS. Поэтому давайте детальнее посмотрим, что может предложить эта модель.

Комплект поставки

Как и у ROG Phone 5, у Zenfone 8 по нынешним меркам довольно хорошая комплектация. В коробке с аппаратом можно найти блок питания на 30 Вт, кабель USB Type-C и пластиковый чехол-накладку.

Дизайн и материалы

Во внешнем виде Zenfone 8 нет ничего необычного. Фронтальная панель смартфона получила тонкие рамки и вырез под селфи-камеру в левом верхнем углу. В этой модели компания отказалась от конструкции с раскрывающимся блоком камер, как в Zenfone 6, но только потому, что хотела сделать аппарат компактным.

Да, это не учебная тревога! Диагональ дисплея Zenfone 8 составляет 5,9-дюймов, поэтому размеры корпуса здесь тоже относительно небольшие – 148х65,8х8,9 мм, а вес достигает 169 граммов. Аппарат немного выше iPhone 12, но меньше по ширине, поэтому все же крупнее iPhone 12 mini, но по сравнению со среднестатистическим Android-флагманом, он действительно компактный.

Так что впечатление от в целом стандартного дизайна лицевой стороны смартфона разбавляется небольшими размерами корпуса, это производит основной wow-эффект. Потому что и тыльная сторона Zenfone 8 не блещет дизайнерскими изысками. Компания использовала стеклянную панель с матовым покрытием, которая немного закругляется по краям, а в её верхней части расположен блок с двум объективами камер. Он не очень крупный и не сильно выступает из корпуса, что скорее плюс.

В целом простой дизайн смартфона немного разбавляет разве что клавиша включения на правой грани, окрашенная в синий цвет. Но это не сильно влияет на узнаваемость модели. В ней хотелось бы видеть больше индивидуальности, как в том же ROG Phone 5.

А вот с материалами корпуса в Zenfone 8 полный порядок, лицевую и тыльную панель прикрывает новейшее защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus, рамка корпуса сделана из алюминия, окрашенного в цвет задней крышки. К слову, на выбор покупателей будет предложено всего два цветовых решения: серебристый и чёрный.

В стиле флагманских решений у Zenfone 8 есть защита от воды и пыли по стандарту IP68, аппарат должен выдерживать погружение на глубину больше 1 метра.

Также добавлю, что на нижней грани смартфона находится световой индикатор, который мигает при входящих уведомлениях и показывает состояние зарядки.

В целом полезное дополнение, но для тех, кому оно не понадобится, производитель предусмотрел возможность отключения.

Дисплей Zenfone 8

Смартфон оснащается 5,9-дюймовым сенсорным Samsung E4 AMOLED экраном с разрешением 2400х1080 точек, соотношением сторон 20:9, частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR10+ и скоростью отклика 1 мс.

По современным меркам дисплей не очень крупный, но его вполне достаточно для комфортного чтения или просмотра видео. Тем более, что качество картинки здесь на очень высоком уровне. В настройках можно выбрать из 5 вариантов отображения, все они предлагают разные варианты цветопередачи. Но лучше всего дисплей откалиброван в «Cтандартном» и «Кинематографичном», в первом случае он обеспечивает цветовой охват чуть больше стандартного sRGB, а во втором больше DCI-P3.

Режим отображения «Стандартный»:

Режим отображения «Кинематографичный»:

Стоит отметить, что настолько хорошая калибровка в смартфонах встречается редко, так что в этом плане компанию ASUS хочется похвалить. Впрочем, как и за обилие опций дисплея. Например, пользователь может менять частоту обновления, переключаясь на 60, 90 и 120 Гц, либо оставить её в автоматическом режиме, в таком случае система будет самостоятельно решать, когда включать максимальную, а когда наоборот необходимо понизить до минимума.

Кроме этого, есть поддержка функции DC Dimming, которая уменьшает мерцание экрана при низком уровне яркости, а также Always on Display.

По нашим замерам минимальная яркость экрана составляет 2,4 кд/м2, максимальная в ручном режиме – 450 кд/м2, а в автоматическом режиме при ярком солнце – 830 кд/м2.

Сканер отпечатков пальцев

В Zenfone 8 используется оптический сканер отпечатков пальцев, расположенный под стеклом дисплея. Как и во всех датчиках такого типа используется фотоэлемент, который считывает отпечаток, и для этого область сканирования подсвечивается дисплеем.

Сканер в смартфоне срабатывает не так быстро, как современные ультразвуковые, после нажатия нужно подождать несколько секунд, но в основном срабатывает хорошо. Возможно, его скорость поправят в будущих обновлениях прошивки, так как в моём тестовом Zenfone 8 использовалась стабильная предрелизная версия софта.

Платформа и производительность Zenfone 8

Смартфон построен на платформе Qualcomm с флагманским процессором Snapdragon 888, который дополняет графика Adreno 660. На данный момент это одно из самых производительных решений на рынке. В тестовой версии Zenfone 8 было установлено 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 со скоростью передачи данных 6400 Мбит/c и быстрый накопитель UFS 3.1 емкостью 256 ГБ. Кроме этой топовой конфигурации, в Украине также будут доступны версии 8/128 ГБ и 8/256 ГБ.

Во всех модификациях аппарата нет поддержки карт памяти microSD, что с лихвой компенсируется быстрым и ёмким встроенным хранилищем. Зато можно использовать одновременно две nanoSIM разных операторов. Но, к сожалению, аппарат не поддерживает eSIM, и, хотя сам формат пока не заменил физические SIM-карты, но уже поддерживается всеми украинскими операторами.

Другие возможности платформы Zenfone 8 включают беспроводные стандарты Wi-Fi 6E (2,4/5/6 ГГц), Bluetooth 5.2 и NFC. А также модули позиционирования GPS (L1/L2), Glonass (L1), Galileo (E1/E5a), QZSS (L1/L5) и NavIC (L5).

Учитывая топовую платформу, смартфон легко справляется с любыми доступными на Android приложениями.

Последние практически не перезагружаются в фоне, по крайней мере, в версии Zenfone 8 с 16 ГБ оперативной памяти.

С играми тоже проблем нет, можно без проблем запускать самые требовательные из них. В тот же Genshin Impact, которым часто интересуются у нас в комментариях, можно играть на максимальных настройках графики. После 20 минут игры FPS не опускается ниже 40, а температура корпуса достигает 47 градусов Цельсия, он становится ощутимо тёплым, но не горячим.

Это подтверждается и тестом стабильности системы, под максимальной нагрузкой процессор показывает 87% от своей максимальной производительности, что в целом является хорошим результатом.

Софт

Zenfone 8 работает под управлением операционной системы Android 11 с интерфейсом ZenUI 8. По внешнему виду и логике – это фактически стоковый Android, но с рядом дополнительных настроек от ASUS и фирменных утилит. Например, есть программа для сканирования и очистки памяти, есть панель инструментов для игр, есть возможность делать копии приложений для использования с другими учетными записями, есть поддержка дополнительных жестов и другое.

Возможности настройки ZenUI 8 действительно очень широкие, при этом внешне интерфейс максимально приближен к Android 11 и работает так же быстро. Это, к слову, создаёт ощущение, как будто пользуешься Google Pixel, если бы Google все еще делал компактные флагманы.

Камеры Zenfone 8

После недавнего ROG Phone 5, в котором все было хорошо кроме камер, было интересно посмотреть, что сможет предложить массовый флагман ASUS. И в этом плане аппарат не разочаровал, он получил две основные камеры:

64-мегапиксельную широкоугольную Sony IMX686 с оптической стабилизацией, матрицей 1/1.7 дюйма, диафрагмой f/1.8, фазовым автофокусом, а также технологией Quad Bayer, которая позволяет объединять пиксели матрицы в ячейки по 4, увеличивая их размер с 0,8 мкм до 1,6 мкм, что повышает светочувствительность, но снижает разрешение до 16 мегапикселей;

12-мегапиксельную сверхширокоугольную Sony IMX363 с матрицей 1/2.55 дюйма, углом обзора 113 градусов, диафрагмой f/2.2, фазовым автофокусом, электронной стабилизацией и поддержкой исправления искривлений в реальном времени.

Давайте посмотрим, как они снимают, а начну я с основного модуля, так как у него сразу несколько предназначений.

64-мегапиксельная камера Zenfone 8 по умолчанию делает 16-мегапиксельные снимки. Днём они получаются с хорошей детализацией, которую можно повысить ещё больше, если перейти на полное разрешение. Кроме этого, камера быстро фокусируется и в целом правильно определяет баланс белого.

Ночью детализация падает, но, как и в других смартфонах, здесь на первый план выходят алгоритмы постобработки, и стоит отметить, что они действительно позволяют сделать неплохие снимки, вытягивая больше света.

В Zenfone 8 нет дополнительной телефото камеры, но разрешение основного модуля позволило ASUS имитировать её за счёт кропа изображения, которое обеспечивает двухкратное цифровое приближение. Днём это работает очень хорошо, детализация получается на достойном уровне.

Но вот ночью появляется много шумов, алгоритмы уж очень агрессивно пытаются компенсировать дрожание рук. Поэтому если освещение совсем плохое, то на режим 2х можно не переключаться.

Также основная камера отвечает за портретные снимки, и так как отдельных датчиков для измерения глубины сцены здесь нет, то в игру снова-таки вступают алгоритмы. И стоит сказать, что справляются они со своей задачей неплохо, в основном правильно отделяя даже мелкие детали объекта съемки от заднего плана.

Сверхширокоугольная камера Zenfone 8 предназначена для съемки архитектуры или пейзажей и позволяет захватывать больше сцены. Днем она хорошо справляется с этой задачей, правда проигрывая основной камере, как в детализации, так и динамическом диапазоне.

А вот ночью «сверхширик» немного вытягивает только постобработка, как в других подобных модулях, ему не хватает более крупной диафрагмы и оптической стабилизации.

В качестве фронтальной камеры в Zenfone 8 впервые используется новый 12-мегапиксельный модуль Sony IMX663 с матрицей 1/2.93 дюйма, диафрагмой f/2.45 и фазовым автофокусом.

В интерфейсе камеры довольно просто делать приближение, поэтому получаются практически портретные селфи.

В целом возможности съемки Zenfone 8 находятся на хорошем уровне, смартфон не уступает другим флагманским моделям.

Аудио

У Zenfone 8 два внешних динамика, что уже хорошо, как для относительно компактной модели. Но в ASUS пошли дальше, по сути, они встроили в смартфон аудиосистему уровня более крупного ROG Phone 5, а это один из самых громких аппаратов на рынке.

Верхний динамик Zenfone 8 имеет размеры 10х12 мм и включает 7 магнитов, а также усилитель Cirrus Logic CS35L45. Нижний динамик крупнее – 12х16 мм, в нём используется 3 магнита, но также есть специальные поролоновые шарики для усиления басов, и он получил тот же усилитель звука. Оба динамика поддерживают технологию Dirac HD.

В итоге получается очень громкое и чистое звучание, чего просто не ждёшь от небольшого смартфона.

Кроме этого, в Zenfone 8 есть 3,5 мм разъем для подключения проводных наушников с поддержкой кодека Qualcomm Aqstic DAC с интегрированным цирфо-аналоговым преобразователем.

Беспроводные наушники можно подключать к смартфону через протокол Bluetooth 5.2 с кодеками LDAC, Qualcomm aptX, aptX HD, aptX Adaptive и AAC.

Автономность Zenfone 8

Смартфон оснащается аккумулятором на 4000 мАч, которого хватает на 1,5 дня активного использования. Что также подтверждается тестом автономности Geekbench 4, в котором под нагрузкой и с яркостью экрана 200 кд/м2 аппарат продержался чуть больше 10 часов.

Заряжается Zenfone 8 через порт USB Type-C, при этом поддерживается быстрая зарядка до 30 Вт по стандартам Power Delivery 3.0 и Quick Charge 4.0. При разряженном аккумуляторе смартфон заряжается до 60% всего за 25 минут, до 80% за 38 минут, и до 100% за 1 час 20 минут.

К сожалению, в аппарате нет поддержки беспроводной зарядки, но в ASUS объясняют это тем, что при сохранении компактных размеров корпуса для её реализации им бы понадобилось пожертвовать другими компонентами, в частности ёмкостью аккумулятора.