Обзор беспроводной игровой мыши ASUS ROG Chakram





Даже производители игровой периферии с немалой историей при выпуске новых устройств нечасто отваживаются на смелые эксперименты. На смену более-менее удачным моделям зачастую приходят обновленные версии с минимальными улучшениями или вовсе без таковых. Однако тайваньские компании, которые за последние несколько лет основательно расшевелили этот сегмент, еще не растратили энтузиастский запал, а потому готовы предложить нечто особенное для наиболее искушенной аудитории. Сегодня речь о мыши ASUS ROG Chakram. Оригинальная модель со встроенным аналоговым джойстиком и возможностью беспроводной зарядки встроенного аккумулятора.

Комплект поставки

Мышь поставляется в крупной картонной коробке по оформлению и исполнению которой несложно догадаться, что перед нами нерядовое устройство. ASUS ROG Chakram предлагается с расширенной комплектацией, заслуживающей отдельного внимания.

Штатная поставка включает защитный чехол на молнии для переноски мыши, бумажное руководство, кабель для зарядки (Type-C – Type-A), дополнительный переходник для подключения RF-ресивера, стикер с логотипом игровой серии и круглый сменный световод на заднюю панель.

В отдельном треугольном футляре поставляется два дополнительных микропереключателя (Omron D2F-01) для основных кнопок, миниатюрный пинцет для извлечения штатных свичей, а также сменный колпачок для джойстика с укороченной ножкой и заглушка на случай если этот элемент управления покажется лишним.

Уже по содержимому коробки понятно, что речь пойдет о недешевом устройстве с расширенной функциональностью.

Дизайн и компоновка

ASUS ROG Chakram представляет собой полноформатную беспроводную мышь с ярко выраженной асимметрией корпуса. Массивная модель с габаритами 132,7×76,6×42,8 мм может заинтересовать владельцев средних или крупных ладоней. Заявленные 121,6 граммов – типичный показатель для беспроводных мышек со встроенным аккумулятором, но итоговая масса приемлема для тех, кто не не гонится за легковесными манипуляторами.

Несмотря на расширенную функциональность и возможности ASUS ROG Chakram, смотр мыши начнем с привычных потребительских параметров. Как мы уже отметили, устройство имеет выраженную асимметрию с эргономичной формой корпуса. Дополнительная площадка для поддержки большого пальца на левой панели не оставляет никаких шансов тем, кто держит мышку в левой руке. Эта модель предназначена исключительно для правшей.

Формат верхней панели предполагает раздельные основные клавиши, отделенные от «спинки». Для этих элементов используется полупрозрачный пластик с матированным покрытием. На поверхности остаются следы от рук, но они легко удаляются.

Под верхней крышкой просматривается компактный RF-ресивер. Действительно панель съемная, здесь она удерживается магнитом. Сила прижатия рассчитана исходя из того, чтобы панель с одной стороны плотно и надежно фиксировалась на посадочном месте, с другой, чтобы ее можно было при необходимости снять, подцепив пальцем у верхней кромки. Разработчикам здесь удалось соблюсти баланс. Разъемные соединения всегда вызывают вопросы в отношении общей целостности конструкции, однако в данном случае проблем с этим быть не должно.

Сняв крышку, получаем доступ к USB-ресиверу для беспроводной связи с ПК. Здесь же можно при желании демонтировать круглую панель с логотипом ROG и заменить ее на предложенную в комплекте заготовку. Правда последнюю предварительно имеет смысл кастомизировать по своему усмотрению.

На этом опции настройки ASUS ROG Chakram не заканчиваются. Разработчики предусмотрели возможность снять даже панели основных клавиш, которые также крепятся с помощью магнитов, но к этим особенностям мы еще вернемся.

На правой стороне мыши расположена пластиковая вставка с дополнительным рифлением для лучшего сцепления с пальцами.

Слева хорошо просматривается достаточно крупная площадка для большого пальца, дополнительные клавиши «вперед/назад» и оригинальный джойстик, возможности которого мы еще рассмотрим подробнее. На этой стороне также имеется диагональная насечка. Боковые вставки сделаны из приятного на ощупь матового пластика.

Немалые габариты вкупе с эргономичной формой корпуса предполагают использование ладонного хвата, но здесь многое будет зависеть от привычки и размеров руки.

Органы управления

Основным клавишам ASUS ROG Chakram разработчики уделили особое внимание. Как мы уже упоминали, панели кнопок можно снять без дополнительных инструментов. После этого мы получаем доступ к микропереключателям.

Штатно здесь используются Omron D2FC-F-K с заявленным ресурсом в 50 млн. нажатий. По желанию переключатели можно самостоятельно заменить.

Используя комплектный пинцет аккуратно вытягиваются стартовые свичи. Напомним, что в поставку уже изначально включена пара дополнительных переключателей Omron D2F-01 с чуть более мягким ходом.

Кроме возможности самостоятельной замены переключателей в ROG Chakram реализована еще одна любопытная разработка. Для основных кнопок используется оригинальный шарнирный механизм с пружинами, позволяющий уменьшить расстояние от панели до микрика и обеспечить хорошее возвратное усилие. Субъективно говорить о принципиальном улучшении здесь сложно. У небюджетных мышек зачастую с этим не возникает проблем, но если это дополнительная подстраховка для исключения двойных кликов, то такая технология имеет право на жизнь. Практические результаты здесь можно получить лишь со временем.

Колесо прокрутки имеет тонкий резиновый обод с диагональными канавками. К работе скролла никаких вопросов. Умеренный ход с ощутимыми отсечками. Нажимается колесо со средним усилием.

На левой панели размещены дополнительные кнопки «вперед/назад». Клавиши имеют полигональную форму, при этом для уверенного срабатывания лучше нажимать непосредственно на кнопки. Свайпы сверху или снизу также проходят, но это скорее вспомогательный режим. Кнопки имеют четкий клик, при этом клавиша «вперед» заметно голосистее соседней.

Рядом с дополнительными кнопками расположен настраиваемый джойстик, который может работать как в аналоговым режиме с отслеживанием положения стика по осям, так и в дискретном с фиксированными позициями. В первом случае имеем полноценную симуляцию аналогового вращающегося стика с изменением направления и усилия нажатия. Это позволяет приспособить джойстик для управления в авто- или авиасумяляторах. Например, используя для ускорения/торможения или кругового обзора из кабины.

В дискретном режиме джойстик превращается в четырехпозиционный манипулятор. На каждое из четырех положений можно задать соответствующее значение. Количество вариантов использования не ограничено, причем использовать функцию можно не только в играх, но и в прикладных приложениях.

Для удобства персональной настройки ASUS ROG Chakram предлагается в комплекте с джойстиком уменьшенной высоты. Если вы твердо решили обходится без такого вспомогательного манипулятора, его можно прикрыть штатной заглушкой. Хотя, пожалуй, это будет странное решение, если учесть что наличие джойстика – одна из ключевых уникальных особенностей мыши.

Продолжая изучать кнопочные возможности ASUS ROG Chakram, рассмотрим оснащение нижней панели. Здесь расположилась кнопка PAIR для начального сопряжения мыши с ПК по интерфейсу Bluetooth. Клавиша DPI предназначена для переключения заданных значений разрешения датчика (четыре режима). Между кнопками виден трехпозиционный тумблер для выбора интерфейса подключения. В центральном положении беспроводные интерфейсы отключаются, при этом мышку можно использовать в проводном режиме, попутно заряжая аккумулятор.

Автономность

ASUS ROG Chakram поддерживает быструю зарядку. Понадобится всего 15 минут «повисеть на проводе» чтобы восполнить заряд батареи на 12 часов беспроводной работы. Во время пополнения энергетического запаса можно продолжать использовать мышь без каких-либо ограничений функциональности. Для подключения кабеля на стороне мыши используется симметричный разъем USB Type-C, который удобно подсоединять даже при слабом освещении. Кстати, для быстрой зарядки нужно подключать кабель к порту USB 3.0/3.1, способному обеспечить надлежащую силу тока. У USB 2.0 с этим похуже (500 мА). Как вариант, можно использовать даже внешний USB-адаптер питания.

Что в общем касается автономности, то производитель заявляет о 79 часах при использовании радиоинтерфейса 2,4 ГГц и отключенной RGB-подсветке. То есть можно рассчитывать примерно на неделю активной ежедневной боевки без проводов. К тому же этот период можно растянуть до бесконечности, если учитывать, что ASUS ROG Chakram поддерживает беспроводную зарядку по технологии Qi. Здесь масса всевозможных опций. Идеальной в такой ситуации была бы связка с игровой поверхностью ROG Balteus Qi, но в наших широтах устройство сложно найти, да и стоимость $100+ вызывает вопросы. Впрочем можно поэкспериментировать с телефонными зарядками соответствующего стандарта.

ПО и настройка

Для настройки параметров мыши можно использовать либо приложение Armoury II, либо обновленный программный комплекс Armoury Crate. Возможности обоих схожи.

Здесь можно переназначить значения всех кнопок, кроме основного подтверждающего клика. Отдельные поля предусмотрены для настройки джойстика в дискретном и аналоговом режимах. В первом случае фактически можно выбрать реакцию для четырех позиций. Во втором – горизонтальную или вертикальную ориентацию.

В закладке Performance доступна возможность настроить четыре режима чувствительности сенсора в диапазоне 100–16000 DPI с шагом 100 DPI. Отметим, что значения нужно менять, двигая ползунки, здесь нет возможности задать требуемый DPI. Есть возможность активировать угловую привязку, задать частоту опросы мыши (125/250/500/1000 Гц) и время отклика клавиш (от 12 мс). Предусмотрена возможность настройки ускорения/замедления.

Для регулировки подсветки выделены несколько режимов с индивидуальными настройками. Есть возможность управлять яркостью иллюминации, а также возможность ее отключить. Из интересных режимов отметим Battery Mode в котором по цвету можно сориентироваться с уровнем заряда аккумулятора.

Из дополнительных опций предлагается возможность откалибровать высоту отрыва от поверхности. Также в отдельной закладке есть информация об уровне заряда аккумулятора (0/25/50/75/100 %). Здесь же можно выбрать время до перехода в спящий режим при беспроводном подключении мыши, а также задать уровень заряда при достижении которого подсветка начнет пульсировать, сообщая о снижении энергетического запаса аккумулятора.

В приложении также можно создать макросы с различными последовательностями, синхронизировать подсветку с таковой для устройств, поддерживающих AURA Sync, а также при необходимости записать статистику кликов и пройденное расстояние для определения APM (Action Per Minute).

Приложение Armory Crate предлагает идентичные возможности настройки, разве что за исключением настройки ускорения/замедления, которая не доступна в новой утилите

Отметим, что ASUS ROG Chakram имеет встроенную память для трех профилей с различными настройками. Переключаться между общими профилями можно как в приложении, так и с помощью комбинации клавиш на мышке (DPI+перед, DPI+назад, DPI+кнопка колеса скрола).

ASUS ROG Chakram поддерживает любопытную опцию настройки чувствительности оптического сенсора. Кроме переключения заданных профилей можно также зажать на несколько секунд кнопку DPI после чего активируется режим плавной настройки с помощью колеса прокрутки. Скролируя вверх/вниз можно плавно изменять разрешение датчика. При этом попутно будет изменяться цвет внутренней подсветки колеса прокрутки. Да, в этом случае вам не видны конкретные значения DPI, но таким способом можно сразу по ощущениям подобрать наиболее комфортное разрешением, а уже позже уточнить его в сервисной утилите.

Подсветка

Подсветке устройств серии ROG разработчики уделяют особое внимание. Это касается не только периферии, но и комплектующих – материнских плат и видеокарт. Дизайнеры пытаются использовать игру света чтобы подчеркнуть особенности продуктов. подобная концепция прослеживается и в случае с ASUS ROG Chakram. Без дополнительной подсветки мышка несколько теряет в индивидуальности. Скрытый за верхней полупрозрачной панелью логотип ROG слабо просматривается. Световая RGB-иллюминация оживляет устройство. С этим здесь старались не переборщить, но в то же время сделать заметной вне зависимости от положения руки на мышке.

Полоска световода размещена под основными клавишами. Подсвечивается внутренняя часть колеса прокрутки. Также на спинке зажигается узнаваемое лого игровой серии. Все три источника имеют независимые каналы управления, которые при желании можно объединить или даже использовать для синхронизации с подсветкой других устройств, поддерживающих ASUS AURA Sync.

Напомним, что жетон с логотипом ROG под верхней крышкой можно заменить на свой. Заготовка для последнего есть в комплекте поставки.

Дополнительная подсветка для беспроводных мышей в целом вещь опциональная. Да, светодиоды расходуют энергию батареи, снижая автономность. Но подсветку всегда можно отключить, к тому же иногда она несет не только эстетическую нагрузку.

Например, в случае с ASUS ROG Chakram цвет колеса прокрутки может сигнализировать о текущем разрешении оптического датчика. Также есть возможность использовать подсветку как индикацию уровня заряда батареи. Без этого как-то живут, но если такая функция уже реализована, то она может пригодиться.

В работе

Для ASUS ROG Chakram используется оптический датчик PixArt PAW3335 с максимальным разрешением 16 000 DPI. Номинально он относится к сенсорам среднего класса и несколько неожиданно было увидеть его в топовой мышке, однако очевидно такой выбор разработчиков объясняет улучшенная экономичность этого датчика, что важно для автономности беспроводной модели. К тому же в плане технических характеристик здесь все пристойно. Кроме высокой чувствительности сенсор предлагает скорость распознавания в 400 IPS и ускорение до 40G. Параметры явно выше среднего и более чем достаточные даже для самых активных игроков.

Итак, что же привлекает в ASUS ROG Chakram? Первое что стоит отметить – удобная форма корпуса. Разработчики не переборщили с эргономичностью и владельцам средних ладоней будет удобно использовать ладонный или когтевой хват. Гибридные варианты также вполне применимы.

Мышь поддерживает три интерфейса подключения. Кроме стандартного для большинства беспроводных моделей радиоканала 2,4 ГГц можно также подключаться по Bluetooth. Частота опроса в этом случае снижается до 125 Гц, потому такой вариант скорее пригоден для прикладных задач, а не игр. Но в любом случае это добавляет ценности устройству. Возможность быстро подключить мышь к ноутбуку без дополнительных ресиверов – полезная опция для «воинов дорог».

Кроме того ASUS ROG Chakram поддерживает проводное подключение. Комплектный кабель хотя и имеет нейлоновую оплетку, несколько жестковат и не очень податлив. Для беспроводной мыши все же это в первую очередь возможность подзаряжать встроенный аккумулятор, а не основной способ связи с ПК. Тем не менее, способность в любой момент превратить беспроводную мышь в проводную модель также может быть полезной.

Интерфейсный кабель также можно использовать как удлинитель чтобы приблизить ресивер если системный блок спрятан в нише рабочего стола. Для этого понадобится также воспользоваться комплектным переходником Type-C – Type-A.

Говоря о практических аспектах использования мыши, хотелось бы отметить достаточно крупные тефлоновые ножки на нижней панели устройства. Мышь отлично скользит по коврам любых типов, но в целом для ASUS ROG Chakram из-за немалой общей массы устройства лучше подойдут “скоростные” поверхности.