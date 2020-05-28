Обзор беспроводной игровой мыши ASUS ROG Pugio II





Игровая линейка Republic of Gamers компании ASUS включает множество различных аксессуаров для геймеров. Среди их числа и мыши, как основной инструмент взаимодействия в большинстве игр. Пару месяцев назад было представлено второе поколение модели ROG Pugio, которая, в свое время, оставила неплохие впечатления о себе. Сегодня же мы посмотрим на мышь ROG Pugio II, которая довольно существенно обновилась, обзаведясь рядом возможностей, но вместе с тем получив и более высокий ценник.

Комплект поставки

ROG Pugio II, традиционно для игровых манипуляторов компании, поставляется в картонной красно-черной коробке, которая всем своим видом старается показать, что перед вами геймерское устройство. Внутри коробки можно найти непосредственно саму мышь, различную документацию, фирменную наклейку, съемный кабель USB-A — USB-C с позолоченными коннекторами, полупрозрачную вставку и треугольную пластиковую коробочку с дополнительными кнопками и переключателями, а также инструментом для их установки.

Дизайн и эргономика ROG Pugio II

Второе поколение ROG Pugio существенно преобразилось, если сравнивать с оригинальной моделью. Дизайн мыши стал менее угловатым, появились полупрозрачные элементы. Мне такой вариант понравился гораздо больше, девайс стал более элегантным. Днем он может служить стильной офисной мышью, а вечером — ярким геймерским аксессуаром. Тем более, что вы можете с легкостью кастомизировать устройство. Верхняя часть корпуса крепится на магнитах и быстро снимается. А вместо фирменного логотипа ROG можно установить полупрозрачную пластинку, на которой вы можете нарисовать собственный значок.

Что унаследовала ROG Pugio II от предшественника, так это полную симметричность корпуса. ASUS позиционирует манипулятор, как мышь для амбидекстров (людей, выполняющих двигательные действия правой и левой рукой с одинаковой скоростью и эффективностью). Так что ROG Pugio II могут рассматривать в качестве покупки как правши, так и левши. Высота корпуса мыши — 37 мм, длина — 120 мм, ширина — 68 мм. Несмотря на то, что я обычно пользуюсь гораздо более компактной мышью, ROG Pugio II удобно ложится в руку и переход на нее не вызывает никакого дискомфорта. Весит мышь 103 грамма, у нее хорошо распределен центр тяжести, что положительно сказывается на впечатлениях от работы, особенно в играх. После нескольких часов гейминга рука не устает, что можно записать устройству в плюс.

Корпус ROG Pugio II полностью выполнен из пластика. Клавиши и верхняя часть корпуса — полупрозрачные, матовые, следы использования на них практически незаметны и легко убираются. Колесико имеет прорезиненное покрытие, что улучшает сцепление с пальцем. А вот на боковых пластинах прорезиненных накладок нет, там используется обычный рифленый пластик.Тем не менее, хват удобный, мышь не выскальзывает. Единственное — в эти насечки быстро забивается пыль.

По бокам мыши расположены дополнительные клавиши. По умолчанию установлены две кнопки с левой стороны — для правши, а с правой стороны находятся заглушки. Но путем несложных манипуляций можно переставить клавиши на другую сторону, или же установить все четыре кнопки. В последнем случае вам будет доступно 7 программируемых клавиш. Спереди в небольшом углублении спрятался порт USB-C. Это определенно верное решение, ведь пользователю не придется высматривать какой стороной вставлять кабель при подключении мыши к PC. Еще три кнопки расположились на нижней панели. В первую очередь это трехпозиционный ползунок включения. В среднем положении мышь выключена (или работает в проводном режиме), а в верхнее или нижнее положение отвечает за вариант беспроводного подключения — по Bluetooth или 2.4 ГГц. И это одно из главных технических отличий ROG Pugio II от первого поколения, которое поддерживало только проводное подключение. Здесь же у пользователя сразу три варианта — по кабелю, через 2.4 ГГц USB-приемник и по Bluetooth.

USB-приемник прячется внутри ROG Pugio II

На нижней панели вы также найдете клавиши переключения DPI и сопряжения устройства. В игровых манипуляторах более привычно видеть кнопку переключения разрешения сенсора где-нибудь сверху. Видимо, решение переместить ее вниз было сделано в угоду минимализма внешнего вида. Меня такое решение устроило, по крайней мере я не так часто меняю DPI сенсора.

Переключатели, сенсор

ROG Pugio II оснастили переключателями Omron D2FC-F-K(50M) с ресурсом до 50 млн нажатий. Удобно то, что ASUS предусмотрела возможность простой замены переключателей. Для этого необходимо снять верхнюю крышку, открутить клавиши и с помощью комплектного инструмента достать переключатели и заменить их на запасные Omron D2F-01F (с ресурсом до 1 млн нажатий) или на модели D2F, D2F-F, D2F-01, D2FC-3M, D2FC-F-7N, D2FC-F-7N(10M), D2FC-F-7N(20M). В боковых клавишах используются переключатели Kailh.

В мыши используется оптический сенсор Pixart PAW3335DB. У него довольно широкий диапазон регулировки разрешения — от 100 до 16000 DPI. Разрешение можно менять тремя способами: нажатием на кнопку DPI (доступны 4 предустановки, значение которых можно настроить в приложении), зажав кнопку DPI (подсветка загорится синим) и регулируя разрешение колесиком, а также в фирменном приложении ROG Armoury II. Заявленная максимальная скорость — 400 дюймов в секунду, максимальное ускорение — 40G. Частота опроса сенсора — до 1000 Гц (для проводного и 2.4 ГГц подключения), 125 Гц (для Bluetooth-подключения).

После недели использования ROG Pugio II у меня остались приятные впечатления от мыши. Нажатие на кнопки четкое, нет никаких люфтов верхних клавиш. Сенсор работает плавно, без срывов — так, как ты и ожидаешь от него. Мышь удобна и для обработки фотографий, и для обычных офисных задач, и, конечно же, для игр. Учитывая широкие возможности настройки DPI, девайс подойдет для различных жанров. Очень универсальная игровая мышь.

Подсветка

В ROG Pugio II используется трехзонная RGB-подсветка Aura. Светодиоды установлены в нижней части мыши, под логотипом ROG и внутри колесика. Благодаря тому, что логотип прикрывает матовый пластик, создается небольшой эффект размытости и в темное время суток мышь смотрится довольно интересно. Доступно 7 вариантов подсветки. В фирменном приложении можно настроить яркость подсветки, цвет и скорость световых эффектов.

ПО и настройка

Для ROG Pugio II доступно программное обеспечение ROG Armoury II. Приложение позволяет настроить поведение клавиш, разрешение сенсора, время отклика, частоту опроса сенсора, подсветку (включая синхронизацию с другими устройствами Aura Sync), а также настроить режим энергосбережения. Персональные настройки для разных режимов использования (например, работа/игры) можно сохранять в разные профили. Более того, можно сделать так, чтобы по запуску определенной программы активировался нужный профиль.

ASUS также отмечает, что в ROG Pugio II используется технология SmartHop, которая анализирует нагрузку и помехи в частотном диапазоне 2.4 ГГц. При выявлении проблем мышь автоматически переключается на свободный частотный канал, гарантируя надежное и стабильное соединение. За время тестирования устройства проблем с соединением не было обнаружено.

Автономность ROG Pugio II

Что касается автономности ROG Pugio II, здесь все зависит от вашего сценария использования. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 800 мАч. При подключении через USB-приемник, время автономной работы может достигать 69 часов, при подключении по Bluetooth — 100 часов. Но это при выключенной подсветке. Если же подсветка включена, думаю, можно рассчитывать примерно на 5-7 дней работы. Кстати, удобно, что в Windows 10 теперь можно увидеть уровень заряда Bluetooth-устройств. Также за этими показателями можно следить и в вышеупомянутом приложении ROG Armoury II.