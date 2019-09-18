Обзор экшн-камеры AIRON ProCam 7





Экшн-камеры в наше время очень популярны – это очевидный факт. Они уже давно вышли за рамки устройств предназначенных для фиксации динамичных сцен в сложных для обычной камеры условиях. На них снимают концерты, влоги и даже используют в качестве видеорегистраторов. Неприхотливость и компактные габариты делают подобные устройства универсальным помощником на все случаи жизни. В этом обзоре будем знакомиться с одним из представителей семейства «неубиваемых» – AIRON ProCam 7.

Комплектация

Производитель не поскупился и укомплектовал устройство с мыслями о будущем владельце. Благодаря этому камера прямо из коробки готова к приключениям. Устройство аккуратно упаковано в прозрачный пластиковый блистер. В комплект поставки, помимо самой камеры входит: съемный аккумулятор, водозащитный бокс, USB-USB Type-C кабель, рамка для крепления, два крепления на шлем и винт с креплением типа «J». Также в комплект поставки входит документация на родном языке, которая доходчиво объяснит, как управляться с приобретенным устройством.

Дизайн и материалы

Камера представляет из себя моноблок, и по форме и по размерам сильно напоминает одного из лидеров в этом сегменте. Аналогичная философия имеет приятное практическое значение, элементы системы крепежа будут подходить обеим камерам. Так что если вы потенциальный покупатель и есть возможность использовать обвесы от GoPro, то не спешите от них избавляться. Само тело камеры обволакивает приятный на ощупь матовый прорезиненный пластик. На боковых панелях со всех сторон нанесен фактурный симметричный узор. К качеству сборки придраться тяжело, заглушки не люфтят, корпус симпатичного серого цвета и выглядит аккуратным.

Камеру удобно удерживать пальцами и при этом не переживать за случайное падение. Аксессуары выполнены из крепкого технического пластика и по качеству изготовления, по крайней мере визуально, ничем от таковых у GoPro не отличаются.

Элементы управления и разъемы

На лицевой стороне расположился объектив камеры и кнопка включения/выбора режимов. Большую часть задней панели занимает 2″ LCD экран, его наличие значительно упрощает работу с устройством. На солнце информация вполне хорошо читается, а качества изображения достаточно для комфортного контроля картинки. На верхней грани находятся две кнопки – записи и выбора меню. Также здесь можно увидеть два ряда отверстий, тот что подлиннее служит для вывода тепла, а второй для микрофона. Аналогичные отверстия есть и на правой боковине. Помимо этого справа, под герметичной заглушкой расположены разъемы: USB Type-C, microHDMI, слот для карт microSD (поддерживает до 128 ГБ). Слева – полоса все с теми же отверстиями для вывода тепла, а снизу – шахта для аккумулятора и стандартное гнездо с резьбой под крепление.

Дисплей не сенсорный, навигация осуществляется при помощи кнопок. Они слегка выступают над корпусом, но это не мешает их нащупать вслепую. Срабатывают они точно, клик четкий.

Управлять камерой можно дистанционно, при помощи мобильного приложения установленного на смартфон или планшет. Соединение осуществляется при помощи Wi-Fi сети. Таким образом можно получить в свое распоряжение более качественный видоискатель. А также вести съемку, переключатся между режимами и регулировать базовые настройки камеры, находясь удаленно от нее. Такая возможность незаменима, когда нужно правильно выставить кадр, а камера уже закреплена, к примеру, на шлем. При необходимости отснятый материал можно скопировать на смартфон, тем самым освободив место на карте памяти или использовать готовые файлы для обработки и публикации. Также пользователь может воспользоваться пультом дистанционного управления, который продается отдельно.

Меню и режимы

С управлением разобраться не сложно, структура меню логична и понятна даже для тех, кто не имеет опыта управления подобными устройствами. Столкнувшимся с трудностями, на помощь придет краткий справочник, где все разложено по полочкам.

После выбора режима съемки (Видео, Time-Lapse, Slow Motion, Подводный режим, Фото, Серийная съемка, Фото с задержкой, Режим просмотра), пользователь попадает в меню настроек, где можно изменить интересующие параметры. Пиктограммы аккуратно прорисованы, при выборе настройки над ними появляется подсказка, что не позволит запутаться в процессе навигации к нужным опциям. Шрифт хорошо читается, интерфейс простой и без излишеств.

Среди обычных режимов записи видео можно найти и не совсем банальные опции, которые расширяют возможности камеры. К примеру, режим Time-Lapse поможет создать эффектное видео не прибегая к помощи видеоредактора. Использовать камеру в качестве видеорегистратора позволит настройка «Циклическая запись», а активная опция «Сенсор движения» пригодится для видеонаблюдения.

Спецификации и технические характеристики

Поскольку речь идет в первую очередь о видеокамере, то стоит начать с видео возможностей. В спецификациях производитель указывает, что камера поддерживает съемку в высоком разрешении с максимальным размером 2880×2160 при 24 к/с. При желании видео также можно записывать в следующих разрешениях: 2K (2560×1440 30 к/с), 1080p (1920×1080 30, 60 к/с), 720p (1280×720 30, 60, 120 к/с).

Размер сенсора изображения по заверению производителя составляет 12Мп. Объектив широкоугольный с углом обзора 150 градусов. Есть цифровая стабилизация видео, работающая во всех режимах съемки.

Камера делает снимки с разрешением от 24Мп до 5Мп. Что касается автономности, то устройство продержится на одном заряде 50-70 минут. Этот параметр зависит напрямую от формата в котором снимается видео и активности Wi-Fi модуля. Заряжается камера, как уже было отмечено, по USB Type-C, что очень удобно. Для этого необязательно иметь доступ к сети, можно воспользоваться Power Bank. За это производителю отдельное спасибо, такая возможность обязательно пригодится в путешествии.

Качество видео и фото

Никто не будет возражать, что самое важно в камере – качество полученного изображения. К нему и перейдем.

Масштабирование изображения трех основных форматов к одному размеру показало, что детализация во всех случаях если и отличается, то минимально. Это говорит о том, что формально на выходе камера выдает видео высокого разрешения 2880×2160, но при помощи метода интерполяции. Причиной тому, скорее всего, служит ограниченная производительность процессора.

Тут нужно отдать должное AIRON, за то, что компания не прибегла к грязному маркетингу и в отличии от других производителей не рисует «громких» цифр на упаковке.

Если присмотреться, то можно обнаружить артефакты на мелких деталях, которые проявляются в виде муара и алиасинга, но количество их не критично.













Этого не скажешь о режиме 720p 120к/с, здесь искажения приобретают выразительность и изображение выглядит довольно «рыхлым». Снимать в нем крайне не рекомендуем, разве что если только у оператора есть какой-то творческий замысел, реализовать который он хочет в монтажной программе.

Значения битрейта не высоки и это может не понравится любителям редактировать видео, при вытягивании изображения в тенях и цветокоррекции, изображение будет «сыпаться». В целом детализация и динамический диапазон видео на неплохом уровне, как для недорогого устройства, но рассчитывать на качественное изображение в условиях недостаточной освещенности не приходится.

Улучшить качество видео в динамичных сценах поможет электронный стабилизатор, но при этом будьте готовы к тому, что объем снимаемого изображения в кадре незначительно уменьшится. Так работают алгоритмы обработки – это присуще всем электронным стабилизаторам и является нормой.

Качество записи звука хорошее, голос разборчиво слышен, без искажений. Если звук со встроенного микрофона по каким-то причинам не устроит, то можно подключить по USB Type-C внешний.

Рациональность использования экшн-камер в роли фотоаппарата конечно же под большим вопросом, но при желании снимки сделать можно. Фотографии не поражают качеством, им явно не хватает детализации и контраста. На снимках наблюдаются артефакты в виде размытости, шумов и ореолов на контурах объектов. Учитывая то, что фотографии сохраняются только в JPEG, вытянуть из них мало что получится. Но возможность сделать ценный кадр – все же лучше чем ее отсутствие.