Обзор FIFINE Ampli 3: твой первый аудиоинтерфейс

Компания FIFINE неразрывно связана со звуком. Они выпускают микрофоны, например, FIFINE Tank 3 или FIFINE TAM8, наушники, различное звуковое оборудование и даже стрим-дек. В этом обзоре мы посмотрим на их относительно бюджетный новый аудиоинтерфейс FIFINE Ampli 3. Это устройство подойдет не только музыкантам и стримерам, но и разнообразным контент-мейкеркам и всем тем, кто хочет иметь хороший звук без соответствующего микрофона для записи подкастов, озвучки, вокала, музыки, видео.

FIFINE Ampli 3 Від 4988 грн. Плюсы: компактный размер и прочный металлический корпус; легкое подключение без драйверов и ПО; наличие фантомного питания; наличие двух комбинированных входов XLR/TRS; хорошее качество звучания для своей цены; не шумит во время записи; хороший универсальный вариант для стриминга, записи голоса и вокала или музыкальных инструментов, для озвучки и подкастов Купить в Stylus.ua Минусы: неудачное решение с глянцевым пластиком спереди и сзади; кому-то не понравится отсутствие дополнительных настроек или эффектов; кому-то потребуется ПО; много известных конкурентов за те же деньги Купить в Stylus.ua 7.6 /10 Оценка

ITC.ua

Технические характеристики FIFINE Ampli 3

Назначение Для динамического микрофона; для конденсаторного микрофона с фантомным питанием Входы и выходы XLRJack (6.35 мм) Количество входных каналов 2 Ширина бита 1624 бита Интерфейс подключения USB-C Частота дискретизации 44,1192 кГц Количество выходных каналов 2 Выход на наушники 1 Функции и возможности Прямое управление монитором корпус Металл, пластик вес 700 граммов

Упаковка и комплектация

FIFINE Ampli 3 поставляется в небольшом боксе с изображением самого устройства.

Внутри находится сам аудиоинтерфейс, кабель USB-C to USB-С со встроенным переходником на USB-А для подключения к ПК или ноутбуку, а также документация.

Дизайн и эргономика

FIFINE Ampli 3 имеет минималистичный, даже аскетичный дизайн. Здесь нет ничего лишнего и сделанного сугубо для красоты — каждый элемент имеет практическое применение. Правда, этого нельзя сказать о некоторых использованных материалах.

Аудиоинтерфейс получил надежный металлический корпус. Но панели спереди и сзади пластиковые вместе с кнопками и крутилками. И тут главное, что производитель почему-то решил добавить именно глянцевый пластик на переднюю и заднюю части корпуса. А на них очень быстро садится пыль, видно каждую маленькую царапинку и отпечаток пальца.

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Это можно увидеть даже на фотографиях. Перед фотографированием я раза три тщательно протирал устройство, но стоит взяться не в том месте раз или два и он уже весь залапанный и грязный.

Основные элементы управления аудиоинтерфейса размещены на передней панели. Это два комбинированных входа XLR/Jack размером 6,3 мм, а также регулировка усиления для управления выходом входов, наушников и монитора. Они оснащены световым индикатором. Рядом видим фантомное включение/включение входа прибора, кнопку активации высоких частот, кнопку мониторинга звука через наушники и кнопку, которую нужно включать, если подключаете музыкальные инструменты.

На задней панели разместили порт USB-C для подключения устройства, входы для студийных мониторов и Kensington Lock.

На верхней части есть надпись FIFINE.

На дне видим четыре круглые силиконовые ножки.

Особенности FIFINE Ampli 3

Пара комбинированных входов XLRTRS подходят для подключения динамических или конденсаторных микрофонов (для вторых есть кнопка фантомного питания 48V), музыкальных инструментов или линейного входа.

Заявленное усиление входного предусилителя составляет 55 дБ. Динамический диапазон входов составляет 110 дБ. Динамический диапазон выходов здесь 108 дБ. Выход на наушники

составляет 32 и 55 Ом. Частота дискретизации здесь 44,1/192 кГц, а звук 24-битный.

FIFINE Ampli 3 дает возможность пользователю делать прямой мониторинг звука. Это означает, что вы можете вставить микрофон в XLRTRS вход и наушники с разъемом Jack в специальный вход для них и в реальном времени слышать свой голос.

Также есть прямой мониторинг с двух каналов. Например, вы записываете песню, или два голоса, или подкаст. Тогда вы через наушники слышите два голоса, или два инструмента, или голос и гитару. Это очень удобно.

Аудиокарта оснащена кнопкой Treble. При ее активации голос делается выше аппаратным способом. Это может быть полезно тем, кто имеет слишком низкий голос, или тем, кто хочет немного добавить ему яркости, объема и красок. Конечно, в этом случае это вкусовщина, поэтому тут надо смотреть самому. Кому-то такое нравится, а кому-то нет. Для определённых типов голосов это сильно им поможет, а другим, например, уже очень высоким, только сделает хуже.

FIFINE Ampli 3 дает чистое и стабильное звучание. В сочетании с хорошим микрофоном любого поддерживаемого типа уровень шума очень низкий, фактически не слышен в наушниках или при записи. Это важно для записи голоса, например.

И хоть аудиокарта не имеет встроенного мощного преампа, усиления конденсаторных микрофонов хватает сделать на 50% для громкого, качественного звука. В случае с динамическими, которым надо больше «раскачки», крутилку можно выкручивать от 60 до 80%.

Программное обеспечение

FIFINE Ampli 3 легко подключается к ПК или ноутбуку по комплектному кабелю USB-C. Драйверов устанавливать не нужно — подключение происходит в режиме plug-and-play, поэтому компьютер и различные соответствующие программы сразу распознают устройство и позволяют переключиться на него, вывести через него звук, канал и тому подобное.

Аудиокарта не имеет собственного драйвера и работает со стандартным протоколом ASIO. Это означает, что этот аудиоинтерфейс не получил фирменного ПО. То есть все управление происходит с самого устройства, руками.

С одной стороны, это будет минусом для более продвинутых пользователей, которые знают и умеют копаться в настройках подобных устройств и т.д. С другой, FIFINE Ampli 3 прекрасно подойдет именно новичкам, для которых дополнительное ПО будет скорее проблемой, чем полезным дополнением.

Опыт пользования FIFINE Ampli 3

Мое пользование FIFINE Ampli 3 оказалось удивительно эффективным и продуктивным. За время тестов я очень много пользовался этим аудиоинтерфейсом для различных задач. Разве что музыку не писал. Через него и микрофон FIFINE AM8 я разговаривал с коллегами по Zoom и Google Meet, записывал видео и отдельно голос.

Мне нравится минимализм в дизайне этой модели, но не зашло решение с глянцевой передней и задней панелью, о чем я уже писал выше. Устройство действительно очень часто надо вытирать, хотя оно почти всегда стоит в одном месте.

Качество пластиковых крутилок достойное, их ход немного упругий, но не сильно, поэтому поворачивать их удобно.

Понравились светодиодные индикаторы вокруг крутилок с усилением каналов. Они показывают состояние канала в реальном времени. Например, если громкость голоса в норме, то они мигают зеленым под ваш ритм голоса. Если есть немного перегрузки, то появляется оранжевый цвет, а если его много, то начинают светиться красным. Это помогает отслеживать запись голоса или инструмента в реальном времени и быстро все исправить, поменять и тому подобное.

Также аудиокарта действительно тихая. То есть при достаточно сильном усилении того же динамического микрофона на 70-80% на фоне, кроме вашего голоса, вы реально ничего не услышите. А это значит, что и на той стороне никто не услышит, и не будет лишних шумов на постобработке голоса, если вы записываете видео или делаете озвучку, или пишете вокал.

Цена и конкуренты

FIFINE Ampli 3 продается по цене от 4988 гривен. Если брать именно эту модель без оглядки на конкурентов, то ценник действительно адекватный, тем более в этом бюджетном сегменте аудиокарт. Но дело в том, что на рынке есть более известные модели, которые стоят, либо меньше, либо так же, либо чуть дороже. Правда, не все с ним имеют схожий набор портов и т.д.

Главными конкурентами героя обзора являются две модели Behringer — — Behringer U-PHORIA UMC202HD с ценником от 3735 гривен и Behringer U-PHORIA UMC204HD (цена от 4915 гривен). Судя по дизайну, производитель FIFINE Ampli 3 вдохновлялся именно ими. Также есть популярная аудиокарта Focusrite Scarlett Solo 3rd Gen с ценой 4319 гривен, но с одним входом, есть не менее известная Audient ID4 MKII, но она дороже — от 6679 гривен.

7.6 /10 Оценка ITC.ua Дизайн, эргономика 8 Аскетичный и универсальный дизайн подойдет для многих сетапов и рабочих столов. Качество уборки, материалы 7.5 Корпус надежный и металлический, но задняя и передняя панель из глянцевого пластика, который постоянно собирает грязь и отпечатки пальцев. Функции 7.5 Два входа, повышение тона голоса, мониторинг в реальном времени и светодиодные индикаторы заслуживают хорошей оценки. Но также надо помнить, что нет дополнительных эффектов и фирменного ПО. Цена 7 Ценник адекватный и доступный, тем более для этой категории. Но у конкурентов цены не выше, а иногда даже меньше. Звук 8 Аудиоинтерфейс хорошо раскрывает различные типы микрофонов, он имеет неплохой усилитель сигнала и главное не шумит.