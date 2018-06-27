Обзор GIGABYTE Z370 AORUS GAMING 7-OP: материнская плата с Intel Optane Memory

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Владельцы топовых процессоров Intel семейства Coffee Lake хорошо знают, что разгон этих CPU зависит как от материнской платы, так и от конкретного экземпляра чипа, и зачастую ограничен внутренним пластичным термоинтерфейсом. Потому при выборе основы для мощной игровой платформы зачастую акценты смещаются на функциональность. Производители материнских плат здесь стараются удивить потенциальных покупателей, предлагая продукты с оригинальными возможностями. Сегодня у нас на тестировании плата GIGABYTE AORUS Z370 GAMING 7-OP – топовая модель игровой серии, изначально оснащенная ускорителем Intel Optane Memory.

Комплект поставки

GIGABYTE AORUS Z370 GAMING 7-OP предлагается в картонной коробке средних размеров, оформленной в темных тонах. На передней панели огромный логотип игровой серии AORUS и упоминание об ускорителе Intel Optane.

Плата получила расширенный комплект поставки. В коробке можно найти руководство пользователя, инструкцию по быстрой установке, диск с драйверами и ПО, четыре кабеля SATA, переходник G-Connector, мостик SLI для пары видеокарт поколения Pascal и заглушка на стенку корпуса.

В комплекте также есть переходники-удлинители для подключения разных типов светодиодных лент, пара многоразовых стяжек для укладки кабелей и целый набор брендированных наклеек, а также отдельный стикер с логотипом AORUS.

Дизайн и компоновка

GIGABYTE AORUS Z370 GAMING 7-OP соответствует ATX-формату с классическими габаритами 305х244 мм. Черная печатная плата с матовым покрытием задает общий визуальный фон, однако внешний облик устройства не отличается простотой.

На системах охлаждения и защитном пластиковом кожухе присутствуют серые элементы со сложной геометрией, PCB украшена штриховкой с крупным логотипом AORUS. Сразу обращает на себя внимание обилие стальных оболочек на слотах расширения и разъемах для модулей памяти.

Глаз цепляется за желтые бочонки емкостей в области аудиоподсистемы и ярко-красные узнаваемые кирпичики конденсаторов WIMA. В целом дизайн устройства нетривиальный, в то же время нет ощущения, что все свалено в кучу. Конечно, для материнской платы внешнее оформление, пожалуй, вторично, но при покупке недешевого устройства хочется получить даже эстетическое удовольствие.

Силовой блок платы использует 10-фазную схему VRM (2×4+2) и управляется с помощью цифрового контроллера Intersil ISL69138. В цепи применяются качественные MOSFET-сборки Intersil ISL99227B с максимальными рабочими токами до 60А. Дроссели 1007R3-15 рассчитаны на такие же максимальные токи при нагреве до +125С.

Для охлаждения всех силовых элементов используются дополнительные алюминиевые радиаторы средних размеров.

Блоки объединены между собой тепловой трубкой. Это рациональное решение, потому как под высокой нагрузкой, элементы отвечающие за питание вычислительных ядер, нагреваются значительно сильнее сборок, выделенных для питания системного агента и графического ядра. Тепловая трубка помогает сбалансировать распределение тепла, эффективнее используя возможности всей конструкции. Предполагая разгон чипов, производитель предусмотрел дополнительный вентилятор, обдувающий область VRM в зоне интерфейсной панели. 30-миллиметровая вертушка закреплена под декоративным пластиковым кожухом.

Четыре слота для оперативной памяти позволяют зарядить систему 64 ГБ DDR4. На сайте производителя в перечне валидированных комплектов значаться модули вплоть до DDR4-4133. Чипы Coffee Lake очень хорошо работают со скоростными наборами памяти, потому здесь скорее будет вопрос в целесообразности покупки недешевой ОЗУ. Плата точно не будет ограничителем.

Разъемы для DIMM имеют двусторонний механизм фиксации модулей. Даже при установленной видеокарте в первый полноформатный слот никаких сложностей во время манипуляций с планками памяти не возникнет.

GIGABYTE AORUS Z370 GAMING 7-OP предлагает три полноформатных слота PCI Express x16 и такое же количество компактных PCI Express x1. Полноразмерные коннекторы обшиты стальной оболочкой, увеличивающей механическую прочность разъемов. Плата умеет расщеплять процессорные линии шины в пропорциях х8+х8, потому позволяет использовать связки SLI с двумя видеокартами. Собственно на это как бы намекает и соответствующий мостик SLI HB, предлагаемый в комплекте с платой. Что касается CrossFireX, то такие конфигурации также возможны, причем с парой или даже тремя видеокартами (2-Way/3-Way CrossFireX).

Нижний полноформатный слот обслуживает чипсет, а его максимальный режим – х4. Причем нужно учитывать, что данный коннектор разделяет линии PCI Express 3.0 c одним из портов M.2.

Учитывая расширенное оснащение платы, исключающие ситуации возможны и для нижнего слота PCI-E x1, который использует одни и те же системные ресурсы с разъемом SATA3_1.

GIGABYTE AORUS Z370 GAMING 7-OP хорошо подготовлена для использования на открытом стенде. В правом верхнем углу размещена кнопка включения, подсвечивающаяся при подаче дежурного питания. Рядом расположены крупная клавиша ОС для разгона процессора, а также микрики для очистки CMOS и перезагрузки системы.

У нижней кромки платы размещен сегментный индикатор, отображающий возможные коды ошибки при загрузке системы.

Рядом также размещен квартет красных светодиодов системы экспресс-диагностики, позволяющей сориентироваться в причине возможного сбоя, не доставая руководство пользователя со списком кодов ошибок.

Разработчики GIGABYTE впервые придумали использовать в потребительских материнских платах две микросхемы BIOS для резервирования. Судя по тому, что на GIGABYTE AORUS Z370 GAMING 7-OP также имеется пара соответствующих микросхем, от технологии DualBIOS производитель не планирует отказываться в ближайшее время.

К разработке игровой «семерки» очевидно допустили инженеров, привыкших «дуть на холодное», потому как ничем иным такое внимание к опциям для настройки системы охлаждения не объяснить. На плате предусмотрено семь 4-контактных разъемов и эти не считая еще одного 3-контактного, к которому изначально подключен вентилятор, обдувающий VRM. Коннекторы позволяют подключать PWM/DC-вентиляторы и СВО, причем один из разъемов обеспечивает ток до 3А для работы самых мощных жидкостных помп.

Кроме того, плата буквально усыпана термодатчиками. На различных элементах платы установлено cемь сенсоров, плюс предусмотрено два разъема для подключения внешних термопар (поставляются в комплекте).

При разработке концепции GIGABYTE AORUS Z370 GAMING 7-OP, дизайнеры не пожалели RGB-светодиодов, щедро сдобрив соответствующими полупроводниками различные элементы платы.

Подсветка украшает радиаторы чипсета и VRM, огоньками горят разъемы для модулей памяти и полноформатные слоты PCI-E x16.

Подсвечивается прозрачная сменная панель, закрепленная у правой кромки печатной платы. Для ценителей яркой иллюминации такая множественная интенсивная подсветка придется по душе. При наличии корпуса с прозрачной боковой стенкой внутренняя подсветка позволяет создать необходимую атмосферу. Если на плате минимум подсветки, то после установки в корпус она просто теряется под другими компонентами. Здесь же источников достаточно чтобы осветить все содержимое корпуса.

Если и этого окажется недостаточно, на плате предусмотрено четыре разъема для подключения внешних светодиодных лент. Мало уж точно не покажется даже самым требовательным любителям светового моддинга. Два коннектора предназначены для лент RGB или RGBW с дополнительными белыми светодиодами. Еще два коннектора позволяют подключать управляемые (адресуемые) гирлянды RGB, причем в последнем случае поддерживаются ленты с питанием от 5 В, так и от 12 В. Напряжение выбирается самостоятельно с помощью джамперов, установленных возле разъемов (VDG).

Все это светового многообразие настраивается в приложении RGB Fusion, где доступен целый набор различных режимов, а также есть возможность комбинировать различные эффекты и последовательности, сохраняя созданные световые профили. Здесь же предусмотрен тумблер, отключающий всю иллюминацию.

Интересны возможности GIGABYTE AORUS Z370 GAMING 7-OP в плане подключения накопителей. У правой кромки платы расположены шесть портов SATA.

На самой плате также предусмотрено три разъема M.2. Два из них позволяют использовать устройства длиной до 110 мм с интерфейсом SATA или PCI-E x2/x4, нижний можно занять только PCI-E-накопителем.

Размещенный в центральной части порт M2M_32G изначально занят ускорителем Intel Optane Memory на 32 ГБ. Именно эта особенность стала причиной появления в линейке производителя модификации платы GIGABYTE AORUS Z370 GAMING 7-OP.

80-миллиметровый накопитель установлен в разъем и через теплопроводящую прокладку прижат крупной алюминиевой пластиной, выполняющей роль дополнительного охладителя.

Обозначение «32GB built-in» на упаковочной коробке не стоит воспринимать буквально, ускоритель не закреплен стационарно. При желании/необходимости Intel Optane можно легко извлечь из разъема.

На плате остается возможность подключить скоростные SSD, однако дополнительные радиаторы для таких накопителей уже не предусмотрены.

Чипсет Intel Z370 не имеет штатной поддержки шины USB 3.1 Gen2, потому для реализации данного интерфейса используются сторонние контроллеры. На плате GIGABYTE AORUS Z370 GAMING 7-OP установлено два дополнительных чипа ASMedia ASM3142. Один обслуживает два порта (USB Type-A и USB Type-C) на интерфейсной панели, второй отвечает за внутренний коннектор, позволяющий вывести на стенку корпуса максимально скоростной порт в формате Type-C.

В случае с сетевой обвязкой производитель использует для GIGABYTE AORUS Z370 GAMING 7-OP беспроигрышный вариант. На плате установлено два гигабитных контроллера – Killer E2500 и Intel i219-V. Методом несложного перебора можно определить, какой вариант окажется предпочтительнее в конкретном случае.

Предварительно ознакомившись со спецификацией аудиоподсистемы, мы не удержались от того, чтобы не заглянуть под декоративный пластиковый кожух. Оно того стоило. Основу составляют 8-канальный кодек Realtek ALC1220, а также цифро-аналоговый преобразователь ESS SABRE ES9018. В цепи предусмотрены дополнительный тактовый генератор и операционный усилитель TI LME49720, а также используются специализированные емкости WIMA и Nichicon. Достойный набор для материнской платы такого уровня.

Нужно сказать, что и на практике такая связка не разочаровала. Как для интегрированного решения такой вариант AORUS AMP-UP Audio очень пристойный. Качество звука заметно отличается от того, что можно получить при использовании одного Realtek ALC1220.

Для желающих поиграться с программной настройкой звука предлагается поддержка Sound BlasterX 720° от Creative. Отнюдь небесполезный пакет, особенно для настройки аудиосцены в играх.

GIGABYTE AORUS Z370 GAMING 7-OP предлагает хороший интерфейсный набор на панели. Комбинированный PS/2, пять портов USB 3.1 Gen1 (USB 3.0), пара USB 3.1 Gen2 (Type-A + Type-C) и две розетки Ethernet. Для подключения устройств отображения предусмотрено два выхода – HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2. Аккустику можно подсоединять с помощью пяти 3,5-миллиметровых разъемов, а если на выходе нужна цифра, доступен оптический S/PDIF.

Обратим внимание на то, что два порта USB 3.1 Gen1 имеют желтые внутренние вставки. Таким образом обозначены порты с улучшенной стабилизацией питания. Именно их производитель рекомендует использовать для подключения устройств, особенно чувствительных к качеству питания. Например, USB DAC.

В поле зрения опять попадает установленный вентилятор, обдувающий элементы VRM. Поспешим успокоить хейтеров, для которых наличие такого элемента сродни приговору. В данном случае вентилятор используется исключительно как некая защита от перегрева силовых элементов.

После базовой калибровки системы охлаждения, мы видим, что этот вентилятор в принципе начинает вращаться только в том случае, если температура VRM повышается до 85С. Максимальная скорость вращения установлена для каких-то нештатных ситуаций, когда VRM нагревается до 100 градусов. В обычном режиме данный вентилятор попросту отключен, а потому безмолвствует. На практике во время нагрузочных экспериментов с 6-ядерным процессором на открытом стенде температура силовых элементов, согласно показаний датчиков, повышалась до 65С.

C обратной стороны печатной платы минимум дополнительных элементов. Отметим, что все элементы системы охлаждения, а также декоративных пластиковый кожух крепятся с помощью винтов. Любопытно, что на тыльной площадке PCB минимум «осветительных приборов». Лишь пара RGB-светодиодов в углу будут подсвечивать аббревиатуру XMP при использовании соответствующего профиля оперативной памяти.

В работе

При загрузке BIOS нас встречает привычная оболочка UEFI c базовым режимом для быстрой настройки системы и расширенным – для тщательной регулировки параметров. Плата не претендует на роль платформы для энтузиастов, но топовая игровая модель конечно предлагает весь необходимый арсенал для разгона без азотного фанатизма.

Например, напряжение питания CPU Vcore регулируется в пределах 0,5 В до 1,8 В с шагом 0,005В. На модули памяти можно подавать от 1,0 В до 2,0 В с дискретностью 0,01 В. Конечно есть возможности активировать компенсаторы просадок напряжений, управлять таймингами и вспомогательными параметрами.

Отдельный тактовый генератор Turbo B-Clock позволяет регулировать опорную частоту в диапазоне 80–500 МГц с шагом 0,01 МГц. Конечно, при наличии разблокированного процессорного множителя, опорной частотой будут «догоняться» лишь самые требовательные энтузиасты.

Для мониторинга параметров платформы из ОС традицио предлагается приложение System Information Viewer.

А вот настройка частот, напряжений и других параметров узлов системы выполняется из утилиты EasyTune.

Как мы уже отмечали, на плате предусмотрена клавиша автоматического разгона процессора. Механизм можно использовать, либо непосредственно нажав физическую кнопку на плате, либо выбрав соответствующий параметр в закладке SmartBoost приложения EasyTune.

Конечно, мы не удержались от того, чтобы не нажать на кнопку и получить результат. В случае с процессором Core i7-8700K, чип ускорился до 4,9 ГГц при нагрузке на вычислительные блоки. Напряжение питания в таком состоянии составляло порядка 1,32 В. Это добротный рабочий режим для многих экземпляров топовых 6-ядерников от Intel. Однако для корректной работы под нагрузкой для таких условий понадобится эффективное охлаждение чипа, которое, увы, зависит не только от владельца системы, но и от того, насколько удачно легла термопаста под крышкой процессора. По этой причине стабильно на 5 ГГц и более высоких частотах работают далеко не все экземпляры процессоров.

Напомним, что в штатном режиме Core i7-8700K при нагрузке на все ядра работает на 4300 МГц с напряжением питания порядка 1,2 В. Экспресс-ускорением удается увеличить тактовую частоту почти на 14%.

Примерно настолько же повышается и производительность в счетных задачах. Например, результаты теста Cinebench R15 улучшились с 1359 до 1549 баллов.

Мы также опробовали режим ECO в закладке SmartBoost. Частотная формула процессора в этом случае остается идентична штатной, но благодаря несколько сниженному напряжению питания (1,14–1,15В), энергопотребление системы под нагрузкой уменьшается на 5–7 Вт.

Ускоряемся с Intel Optane Memory

Кроме базовых возможностей материнской платы, нам конечно же интересно было попробовать в работе Intel Optane и оценить практическую пользу такого ускорителя.

Кроме установленного производителем Intel Optane, к тестовой платформе подключался классический твердотельный накопитель HyperX Fury 120ГБ (SATA, 2,5”), а также жесткий диск WD Blue WD10EZEX объемом 1 ТБ (7200 об/мин, 3,5”). Таким образом мы воссоздали гибридную конфигурацию, которую теперь можно использовать с Intel Optane. То есть операционная система устанавливается на SSD, а жесткий диск используется, например, для хранения игр. В таком случае Intel Optane подключается в качестве буфера к HDD и ускоряет операции чтения/записи для этого накопителя.

Планируя использовать Intel Optane, еще до установки операционной системы, в разделе SATA и RST Configuration мы перевели параметр SATA Mode Selection c AHCI в режим Intel RST Premium With Intel Optane System Acceleration. После этого Windows 10 была установлена на SSD.

Процесс налаживания «связей» между жестким диском и Intel Optane максимально упрощен. В специальной утилите необходимо выбрать ускоритель и устройство к которому вы хотите его подключить. Причем это не обязательно должен быть вторичный накопитель, Intel Optane можно подключать и к системному устройству. Ограничение – накопитель с интерфейсом SATA.

Процесс синхронизации занимает менее минуты. Что важно, имеющиеся данные на SSD или жестком диске не изменяются. В то же время утилита предупреждает, что Intel Optane будет очищен в процессе.

После завершения процедуры понадобится перезагрузить систему. На этом вся настройка ускорителя закончена.

Для наглядности приводим результаты теста жесткого диска в приложении CrystalDiskMark 6.0.1 и эти же показатели уже для гибридного накопителя с подключенным Intel Optane.

Конечно, отличие разительно, но все же этот синтетика, которая целиком умещается на ускорителе. В реальных задачах буферизированный HDD получит меньший прирос производительности.

Для наглядного экспресс-теста мы попробовали поиграть в Fallout 4, запуская игру с жесткого диска и с гибридного накопителя, ускоренного с помощью Intel Optane Memory.

В случае с HDD, для загрузки ранее сохраненной игры в базовой локации Sanctuary понадобилось почти 37 секунд. C подключенным Intel Optane на те же действия уходило порядка 34 секунд при первом запуске и чуть более 10 секунд при повторных загрузках даже после выключения системы. То есть изначально в буфере должны сохраниться необходимые данные, после чего считывание происходит уже с Intel Optane и процесс идет в разы быстрее.

В игре Fallout 4 приходится постоянно перемещаться из одной локации в другую, а сам процесс представляет собой постоянную подгрузку необходимых данных. Это один из показательных проектов, в котором переход с жесткого диска на SSD серьезно облегчает жизнь и радикально изменяет игровой темп. Так вот, при использовании буфера здесь тоже можно рассчитывать на плюшки. Если при загрузке с HDD на смену локации (Sanctuary–>Concord) требовалось примерно 25 секунд, то с гибридным накопителем на те же перемещения уходило 10–12 с. Для Fallout 4 это очень значительная разница, учитывая насколько часто приходится перемещаться по карте во время игры.

В любой момент вы так же легко можете разъеденить связку накопителя с Intel Optane. Для этого достаточно выбрать соответствующую опцию в приложении. На рассинхронизацию также понадобится менее минуты. Конечно, по завершению процесса все данные на HDD/SSD сохраняются.

В целом гибридная конфигурация накопителей с системным SSD и HDD+Intel Optane выглядит очень даже неплохо. К счастью Intel предложила вариант использования такой комбинации, которая была изначально недоступна. Если ранее с помощью Intel Optane Memory можно было ускорять исключительно загрузочное устройство, то теперь таких ограничений нет.

Для ОС и прикладных приложений вы можете использовать максимально быстрый SSD, а для игр – емкий HDD с ускорителем Intel Optane. Конечно, в идеале иметь и для игр емкий твердотельник, но SSD больших объемов все еще недешевое удовольствие. Даже самые доступные SATA-модели объемом 1 ТБ стоят порядка $250, а версии на 2 ТБ обойдутся примерно в $500. В то же время комбинация HDD 2 ТБ и Intel Optane 32 ГБ стоит примерно в $130 ($60+$65). Опять же, это не полноценная замена отдельному SSD, но более доступный вариант на случай если нужен накопитель большого объема, который способен быть быстрым, пусть и после предварительного кеширования.

Цена

К материнской плате GIGABYTE AORUS Z370 GAMING 7-OP ускоритель Intel Optane 32 ГБ прилагается также, увы, не бесплатно. Данная модификация стоит примерно на $60 дороже версии без ускорителя – $335 против $275.

То есть доплата лишь минимально отличается от розничной стоимости Intel Optane. Конечно, хотелось бы видеть большую выгоду для пользователей, получающих ускоритель в комплекте с топовой материнской платой. Справедливости ради отметим, что платы с Intel Optane только появляются в продаже, потому здесь можно рассчитывать на дополнительную корректировку цен.