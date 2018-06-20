Обзор Honor 10

Бренд Honor создавался с прицелом на молодежную аудиторию и интернет-продажи, при этом его модельный ряд минимально отличается от моделей «старшего» бренда Huawei. Так, появившийся у нас в продаже полгода назад Honor 9 был родным «братом» Huawei P10, а новинка, Honor 10 во многом повторяет Huawei P20, но стоит при этом заметно меньше.

Комплектация

В белой коробке с «десяткой» на крышке можно найти смартфон, USB-кабель, зарядное устройство, «скрепку» для извлечения лотка SIM-карты и прозрачный силиконовый чехол. Гарнитура в комплект не входит.

Дизайн и эргономика

Honor 10 предлагается в четырех различных цветовых решениях – синем (Phantom Blue), зеленом (Phantom Green), черном (Midnight Black) и сером (Glacier Grey), в редакции побывал первый вариант. Корпус – алюминиевая рамка и стеклянная тыльная панель, экран прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass с уже почти стандартным 2.5D-эффектом.

Спереди Honor 10 выглядит очень похожим на Huawei P20, и даже физические размеры корпуса практически совпадают — разве что рамки вокруг экрана у него самую малость пошире (у первого экран занимает 79,9% передней панели, у второго – 80,4%). Экран с соотношением сторон 19:9, закругленными углами и выемкой в верхней части («монобровью»), в которой расположены фронтальная камера, разговорный динамик и датчик освещенности.

У Honor 10 сканер отпечатков пальцев расположен не сзади, а спереди, под экраном на довольно тонкой нижней полоске. Любопытно, что сканер находится под защитным стеклом, а не в выемке, как обычно (его границы просто нарисованы пунктиром). Без защитной пленки уверенно попадать на него вслепую получится только после определенной тренировки, но, к счастью, Honor 10 идет с заводской пленкой, что облегчает использование сканера на первых порах. Наличие защитного стекла над сканером вызывало опасения по поводу скорости его срабатывания, однако в реальности он оказался очень быстрым, и никакого запаздывания по сравнению с обычными сканерами «на поверхности» не ощущалось.

Системные кнопки экранные, как и в Huawei P20 – от сенсорных, по бокам от сканера (как в Honor 9), производитель отказался. Тем не менее, при желании владелец Honor 10 может убрать экранные кнопки и переключиться на управление с помощью сканера (короткое/длинное нажатие и свайпы влево/вправо).

Сзади форма корпуса живо напоминает предыдущую модель в этой линейке, Honor 9 – такие же чуть сглаженные боковины, такое же многослойное покрытие, меняющее узор в зависимости от угла зрения; однако у новинки при этом меняется еще и цвет, как у P20 (к примеру, синий постепенно переходит в фиолетовый).

На нижней грани можно найти мультимедийный динамик, микрофон, разъем USB Type-C и мини-джек для подключения гарнитуры – видимо, считается, что владелец Honor 10, в отличие от актуальных флагманских моделей у «материнского» бренда, будет пользоваться преимущественно проводными гарнитурами.

Смартфон относительно небольшой и легкий, но управляться им одной рукой все равно не получится – при диагонали экрана почти в шесть дюймов дотянуться до верхних элементов интерфейса без перехвата корпуса смогут только пользователи с очень длинными пальцами. Благодаря скругленным граням он хорошо лежит в руке, но стеклянная тыльная панель оказывается довольно скользкой, так что из потных рук он вполне может и выскользнуть. Защитный чехол поможет с этой проблемой, при этом его прозрачность не скроет переливающуюся заднюю панель.

Экран

Несмотря на то что Honor 10 – это аналог Huawei P20, экран у «десятки» взят у другой модели, P20 Lite. Он выполнен по технологии IPS, диагональ 5,84″ (на 0,04 дюйма больше, чем у P20), соотношение сторон 19:9, имеется «монобровь» (которую можно скрыть в настройках, добавив по бокам черные полосы). Разрешение экрана 1080×2280 точек, плотность пикселей ~423 PPI.

Яркость экрана изменяется в пределах от 2 до 400 кд/м². Максимального значения яркости хватает для того, чтобы можно было разобрать информацию на дисплее в солнечный день, однако под прямыми солнечными лучами экран, конечно, сильно блекнет. Цветовой охват в режиме Vivid очень большой, картинка получается очень сочная и насыщенная, но с холодноватым оттенком – цветовая температура у Honor 10 по умолчанию завышена до ~7700K. Впрочем, это можно легко исправить, причем одним из двух способов – либо переключиться с режима «по умолчанию» на «теплый» в меню «экран – цветовой режим и температура», либо активировать «защиту зрения» в одноименном подпункте и дальше с помощью ползунка плавно отрегулировать цветовую температуру по своему вкусу.

В целом – хороший, достаточно яркий экран с очень приличной контрастностью изображения, насыщенными, чистыми цветами, большими углами обзора и глубоким, как для IPS, черным цветом.

Аппаратная платформа, оболочка

Как и Huawei P20 (а также Mate 10), Honor 10 основан на SoC собственной разработки Hisilicon Kirin 970, предлагаются модели с разным объемом оперативной памяти и встроенного хранилища — 4/6 и 64/128 ГБ, соответственно. В Украине официально будет продаваться лишь одна версия — 4 ГБ ОЗУ, 128 ГБ хранилище.

Увеличить объем хранилища нельзя – в смартфоне нет слота для карты памяти (ни отдельного, ни совмещенного со слотом SIM-карты). Kirin 970 состоит из восьмиядерного CPU (4 ядра Cortex-A73, работающие на частоте 2.4 ГГц, и еще четыре — Cortex-A53, на частоте 1.8 ГГц) и видеомодуля Mali-G72 MP12. Это флагманская SoC у Huawei, и производительность у нее оказывается очень высокой – на уровне Qualcomm Snapdragon 835. Под продолжительной сильной нагрузкой в бенчмарках корпус смартфона заметно нагревается (особенно правая боковая грань в верхней части, чуть ниже камеры), однако при обычном использовании, в том числе во время длительных игровых сеансов, температура поднимается вполне умеренно и не создает никакого ощущения дискомфорта (опять-таки, у металлических граней; стеклянная задняя панель оказывается лишь чуть теплой).

Honor 10 работает под управлением Android 8.1, дополненной фирменной оболочкой EMUI 8.1. В ней можно, как уже говорилось, замаскировать вырез в верхней части экрана (впрочем, на IPS-дисплее, в отличие от AMOLED, черные полосы вокруг «моноброви» все-таки немного заметны). По умолчанию в EMUI нет меню приложений, все они располагаются на домашнем экране (по аналогии с iOS и некоторыми другими Android-оболочками), однако при желании в меню можно переключиться на привычный для Android-пользователей вариант интерфейса, вернув меню приложений на место.

В меню «система – системная навигация» можно выбрать один из четырех вариантов управления – тремя традиционными экранными кнопками, жестами по сканеру отпечатков пальцев, жестами по экранной кнопке (отображается в виде узкой полоски над сканером, при желании может быть спрятана – для ее вызова потребуется свайп снизу) или с помощью еще одной навигационной кнопки, которая может быть размещена в любой точке экрана.

Из дополнительных системных утилит можно отметить менеджер тем оформления, «диспетчер телефона» (очистка памяти, блокировка нежелательных контактов, оптимизация энергосбережения и т.д.), Huawei Health (менеджер тренировок и шагомер, может выводить статистику шагов на экране блокировки), собственные аудио- и видеоплееры, фотогалерею и виртуальный пульт ДУ.

Звук

Honor 10 оснащен одним мультимедийным динамиком, с хорошей громкостью и достаточно неплохим звуком – как минимум, он не дребезжит на максимальной громкости, не очень сильно искажает средние частоты, а средне-низких тут чуть-чуть больше, чем у среднестатистического современного смартфона. Качество звука в наушниках достаточно хорошее для пользователя, слушающего музыку со смартфона, а не с хайфайного аудиоплеера (плотный и достаточно четкий бас, но высокие частоты могут разочаровать любителей подчеркнуто ярких «верхов», которые найдут звук несколько глуховатым), хотя запаса по громкости хотелось бы чуть больше.

Для улучшения звука в наушниках используется набор аудиоэффектов Huawei Listen, которые могут сделать звучание более сочным и объемным, также здесь имеется 10-полосный эквалайзер с пресетами для разных музыкальных жанров и даже оптимизация под различные типы наушников (включая определенные модели самой Huawei).

Камера

Сенсоры у Honor 10 отличные от тех, что использовались в Huawei P20 – 16-мегапиксельный основной модуль и 24-мегапиксельный монохромный, у обоих объективов диафрагма f/1.8. Кроме того, у камеры нет оптической стабилизации, плюс она использует обычный фазовый автофокус. У камеры нет дополнительного модуля с другим фокусным расстоянием объектива, поэтому двухкратный зум здесь гибридный – для получения более качественного снимка с «приближением» используется информация с дополнительного сенсора с более высоким разрешением. Результат оказывается хуже полноценного оптического зума, но явно лучше обычного цифрового.

Зато главная «фишка» камеры Huawei P20 здесь присутствует в полной мере – разумеется, это AI, или искусственный интеллект, который автоматически определяет жанр снимка и производит соответствующие оптимизации (для его работы в Kirin 970 предназначен отдельный сопроцессор Neural Processing Unit, или NPU).

Приложение камеры не самое интуитивное: под видоискателем находится скроллируемое меню с режимами (фото/видео, портрет, дополненная реальность, имитация открытой диафрагмы), над ним – быстрые настройки вроде режима вспышки, включения/выключения AI, «живых» снимков и вызова основных настроек. На свайпы по видоискателю никакие функции не назначены. На удивление, в быстром выборе режимов с помощью слайдера нет вариантов вроде «монохром», HDR или панорама – чтобы их активировать, нужно нажать на последний пункт «Еще» и выбрать из полутора десятков находящихся здесь вариантов (наряду с профи-режимом, в котором доступны ручные регулировки параметров вроде выдержки, ISO, экспокоррекции, баланса белого, режимов работы автофокуса и экспозамера – к сожалению, «профи» доступен только для цветной камеры, но не монохромной). Отсутствие довольно востребованного обычно режима HDR в быстром доступе объясняется, скорее всего, тем, что включенный AI-режим сам узнает сцену, в которой нужен расширенный динамический диапазон, и корректно его применяет.

Качество снимков в солнечный день (без AI) высокое, они получаются достаточно детальными, с небольшим уровнем шумов, с натуральными цветами и неплохим динамическим диапазоном. С активированным AI-режимом (который включен по умолчанию) в большинстве применяемых сцен цвета становятся более насыщенными (но не чересчур — здесь AI работает не так агрессивно, как в P20), повышается четкость и в большинстве контрастных сцен включается HDR, проявляющий детали в тенях — в целом, AI работает достаточно корректно и при этом в большинстве случаев действительно улучшает картинку, так что его можно держать включенным по умолчанию и отключать только при необходимости.

У черно-белых снимков, сделанных на отдельную камеру, оказывается чуть больший динамический диапазон и меньший уровень шумов, однако дневные снимки выглядят заметно более мягкими и блеклыми по сравнению с цветными — у них ниже четкость и контрастность, при этом в контрастных сценах количество информации в тенях в общем случае оказывается не больше, чем у цветных.

У цветных снимков при недостаточном освещении хуже детализация, которая к тому же порой страдает от довольно сильного шумодава. Монохромный режим позволяет улучшить ситуацию – в ч/б оказывается выше четкость и меньше шумов. Ночные снимки с цветной камеры сильно страдают от шумов, четкость оказывается весьма низкой — в этой ситуации монохромная камера, опять-таки, может вытянуть более качественную картинку с заметно меньшим уровнем шумов, однако и здесь количество деталей оказывается не очень высоким.

В целом, по качеству снимков Honor 10 уступает Huawei P20, но как минимум в дневное время не особо критично – AI-режим позволяет получить очень хорошие фото, и если вы не гонитесь за качеством уровня флагманов и для вас не очень важна ночная съемка, камеры Honor 10 вас вполне устроят.

Автономность

В Honor 10 установлен несъемный литий-полимерный аккумулятор емкостью 3400 мА*ч. Смартфон поддерживает фирменную быструю зарядку SuperCharge, с помощью которой он заряжается от 0 до 65% за полчаса, причем батарея при этом греется слабо. В аккумуляторном бенчмарке PCMark при яркости экрана на уровне 200 кд/м² смартфон продержался чуть меньше 7 часов – это не самый выдающийся результат (практически как у Huawei P20); в обычном режиме эксплуатации телефон должен продержаться сутки при средней нагрузке и до двух суток при слабом использовании.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Дизайн; качество изготовления; дисплей; производительность; качество дневных снимков; цена Минусы: Время автономной работы могло бы быть побольше; отсутствие оптической стабилизации; отсутствие влагозащиты Вывод: Как и ожидалось, Honor 10 – получился несколько упрощенным вариантом Huawei P20, при заметно меньшей стоимости; главный же вопрос был – как далеко зашли упрощения. К счастью, все они оказались не особо критичными: тут слабее модули камеры (хотя качество изображения при этом остается достаточно высоким, и монохромный режим с помощью отдельного модуля также присутствует) и нет оптической стабилизации, плюс у корпуса нет никакой пыле- и влагозащиты (которая есть у P20). В остальном же Honor 10 – производительный смартфон с интересным дизайном и уникальной переливающейся задней крышкой, отличным IPS-дисплеем и конкурентной ценой. Технические характеристики Honor 10 4/128GB Blue

13 716 − 13 999 грн

Сравнить цены Тип Смартфон Предустановленная ОС Android 8.1 (Oreo) Оперативная память, ГБ 4 Встроенная память, ГБ 128 Слот расширения - Тип SIM-карты Nano-SIM Количество SIM-карт 2 Процессор Hisilicon Kirin 970 Количество ядер 8 Частота, ГГц 2,4 Аккумуляторная батарея 3400 мАч Время работы (данные производителя) нет данных Диагональ, дюймы 5,8 Разрешение 2280 x 1080 Тип матрицы IPS PPI 432 Датчик регулировки яркости + Основная камера, Мп 16 (f/1.8) + 24 Видеосъемка + (4К) Вспышка + Фронтальная камера, Мп 24 Высокоскоростная передача данных GSM/HSPA/LTE Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 4.2 GPS + IrDA - FM-радио - NFC + Интерфейсный разъем USB Type-C Размеры, мм 149.6 x 71.2 x 7.7 Вес, г 153 Защита от пыли и влаги - Тип корпуса моноблок (неразборный) Материал корпуса металл/стекло Тип клавиатуры экранный ввод

Редакция ITC.ua благодарит «Цитрус» за предоставленный для тестирования смартфон.