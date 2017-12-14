Обзор Honor 9

За время отсутствия на рынке Украины про Honor, наверное, помнили только фанаты Huawei, не желающие переплачивать за продукцию под брендом материнской компании, а массового покупателя придется снова знакомить с Honor. Сделать это можно на примере флагмана с которым компания возвращается на рынок — Honor 9.

В контексте продукции Huawei и Honor не лишним будет напомнить, что последний создан как отдельный бренд с прицелом на интернет-продажи и молодежную аудиторию. В модельных рядах компаний хватает похожих смартфонов. Honor-ы, как правило, отличаются более привлекательной ценой, но аналогичные модели выходят на рынок чуть позже. В случае Honor 9 так и произошло — глобальный анонс был летом, хотя праобраз в лице Huawei P10 анонсировали в начале 2017 года. Публике уже представили Honor V10 View, но он появится в Украине не раньше начала 2018 года.

Комплектация

Смартфон поставляется в небольшой стандартной для бренда коробке, по крайней мере упаковка Honor 8 выглядела практически так же. Ее отличительная черта — вертикальное расположение смартфона внутри и максимально узкий профиль.

Также в ней можно найти зарядное, кабель, скрепку, документацию и чехол. В отличии от флагманов Huawei, гарнитурой телефон не комплектуется и защитной пленки на экране тоже нет.

Дизайн

Несмотря на то, что аналогичные модели Honor и Huawei имеют идентичную компоновку разъемов и органов управления, они получают уникальный дизайн. Про Honor 9 можно сказать, что модель развивает идеи, заложенные Honor 8 и даже Honor 6.

Honor 8, Honor 9 и Huawei P10

«Спинка» сделана из многослойного материала, который обеспечивает игру света. Создается интересный узор, который изменяется в зависимости от того, как вы держите аппарат.

А при ближайшем рассмотрении можно увидеть, что под гладким пластиком скрывается мелкий узор.

Изгиб «спинки» немного отличается от Huawei P10 и напоминает флагманы Samsung, из-за чего Honor 9 приятнее ощущается в руке.

На выбор доступно три цвета: черный, серебристый и синий. Последний, пожалуй, выглядит интереснее всего, но независимо от расцветки на задней стороне будут собираться отпечатки пальцев. Также стоит учитывать некоторую скользкость корпуса, которая свойственна всем подобным аппаратам.

При этом Honor 9 вполне удобен в ежедневном использовании. Все органы управления находятся на своих местах, габариты меньше средних — аппарат может заинтересовать поклонников небольших смартфонов.

Если переживаете за сохранность корпуса, то можно воспользоваться комплектным чехлом — он минимально увеличивает габариты и даст небольшую защиту при падениях. Чехол даже позволяет любоваться переливами задней крышки, но он слишком быстро покрывается мелкими царапинами — буквально в первые дни использования. Вероятно, со временем его захочется поменять на более качественный аналог.

Еще в Honor 9 есть небольшая особенность, которая отличает его от Huawei P10 — в модели отказались от наэкранных клавиш управления. Можно пользоваться или скрытыми сенсорными кнопками по бокам от сканера (они обозначены точками, которые светятся или постоянно, или 5 секунд после нажатия), или «повесить» все управление на сканер и пользоваться жестами, как во многих современных моделях. Традиционно, сканер отлично работает и по прямому назначению.

Экран

Honor 9 оснащается 5,15 дюймовым IPS экраном с Full HD разрешением. Его прикрывает защитное стекло с хорошим олеофобным покрытием — в отличие от первых партий P10, производитель не стал отказываться от подобной «мелочи».

Сразу хочется отметить, что несмотря на минимальную разницу в диагонали, визуально экран Honor 9 кажется заметно больше, чем в Huawei P10 — как раз из-за того, что тут в принципе отказались от наэкранных клавиш управления системой.

С точки зрения объективных замеров все на хорошем уровне: яркость изменяется от 2,5 до 423 кд/м², контрастность — 1 к 1093, автоматическая регулировка яркости работает адекватно, точность калибровки нормальная.

В целом перед нами отличный экран с яркой картинкой, которую вы можете дополнительно подстроить самостоятельно. Есть режимы «чтения» и «повышения читаемости на солнце», а также увеличения чувствительности сенсора для работы в перчатках. Единственная разница с P10 — белый цвет с розоватым оттенком.

Аппаратная платформа, оболочка

В плане характеристик Honor 9 можно считать идентичным Huawei P10 — та же платформа Kirin 960, выполненная по техпроцессу 16 нм, 64 ГБ встроенной памяти и 4 ГБ оперативной, «гибридный» лоток для двух NanoSIM или карты карты памяти и NanoSIM, NFC, двухдиадапазонный Wi-Fi. Ключевое отличие Honor — наличие инфракрасного порта для управления бытовой техникой.

В бенчмарках смартфон показывает сравнимые с P10 результаты. Разница есть только в AndroBench, который измеряет производительность используемой памяти, но на практике я не заметил чтобы это как-то сказывалось на реальной скорости работы. Запуск приложений, в том числе и игр, общая отзывчивость системы — все хорошо, Honor 9 работает как и положено производительному аппарату.

При продолжительной нагрузке корпус может умеренно нагреваться, но он не будет горячим. Honor 9 работает под управлением Android 7.0 в паре с оболочкой EMUI 5.1, обновление до Android 8.0 запланировано на 2018 год.

Интерфейс полностью аналогичен смартфонам Huawei — тот же дизайн меню, иконок и стандартных приложений, настройки энергопотребления, темы, жесты и так далее. Кто-то ругает EMUI за дизайн — тут можно добавить, что «стоковая» тема, действительно, не была бы лишней, а в остальном оболочка приятная. Производитель утверждает, что в нее встроены специальные алгоритмы, которые позволяют избежать подтормаживаний спустя полгода-год использования. В целом, эти заявления близки к истине.

Звук

Как мы говорили выше, Huawei и Honor похожи, но не идентичны. В частности — есть небольшая разница в том, как смартфоны звучат в наушниках. Предустановленный плеер в Huawei обладает настройкой DTS, которая делает звук объемнее и несколько ярче, но работает несколько грубо и только в родном плеере.

У Honor же есть настройки Huawei Histen — алгоритм, который работает вместе с платформой Kirin, и позволяет подстроить звучание даже в сторонних плеерах. Можно выбрать тип используемых наушников и одну из предустановок 3D-аудио, или воспользоваться 10-полосным эквалайзером.

Мне большего всего понравилась «близкая» настройка 3D-аудио — она добавляет немного объема и делает звук субъективно более чистым, при этом сохраняет оригинальное звучание, не вносит больших искажений. В целом, с Histen звук в наушниках Honor 9 получается интереснее чем у Huawei P10, но разницы в максимальной громкости я не заметил.

Внешние динамики при этом звучат сравнимо — это хорошие спикеры. К разговорному динамику, микрофонам и вибро претензий не возникло — все реализовано на хорошем уровне.

Время работы

Honor 9 оснащается встроенным аккумулятором на 3200 мАч — ровно таким же, как и в Huawei P10. Соответственно, время работы осталось примерно тем же — влияние чуть большего экрана практически не ощущается.

Зато за время существования моделей на Kirin 960 компания смогла немного оптимизировать работу смартфона, особенно в режиме ожидания. Если оценивать грубо, то с Honor 9 я мог рассчитывать на те же 4-4,5 часов экрана за сутки использования в своем относительно активном режиме. При этом за неделю использования я не разу не сталкивался с ситуацией, когда смартфон разрядился до вечера.

На выходных дома, в более щадящем режиме использования я получал сутки работы при 5,5 часах дисплея — нормально, хотя и без рекордов. Есть и поддержка быстрой зарядки, но она называется просто Quick Charge (18 Вт, 9В/2А), а не Turbo Charge (22,5 Вт, 5В/4,5А) как в Huawei P10. С 5 до 95% Honor заряжается примерно за 1:15, до 100% — за 1:25.

Камеры

Как и P10, Honor 9 оснащается двойной основной камерой с цветным (12 Мп, f/2.2) и монохромным (20 Мп, f/2.2) сенсорами. Компания говорит, что в отличии от Huawei P10 в Honor отказались от оптики Leica, а также оптической стабилизации. При этом сохранили возможность создания черно-белых фото, двухкратный гибридный зум и общий принцип работы камер — при съемке работают два модуля одновременно.

Еще есть небольшая разница в интерфейсах камер — у P10 ручные настройки доступны прямо на основном экране, а на Honor 9 для этого нужно переключиться в отдельный режим. В остальном интерфейсы аналогичны.

Сравнение: Honor 9, Huawei P10

Не знаю, действительно ли отличается используемая оптика (или компания просто убрала лого Leica с корпуса), но при прямом сравнении кадров, сделанных в автоматическом режиме в одинаковых условиях заметная разница в алгоритмах обработки снимков.

Специальные режимы: размытие фона (1, 2), гибридный зум (3, 4)

У Honor 9 на фотографиях чуть ярче цвета и немного больше шума, а P10 дает более «честное» изображение. То есть формально, P10 снимает лучше, но рядовому пользователю снимки с Honor 9 при сравнении прямо на экранах смартфонов понравятся больше, чем Huawei P10.

Если отойти от сравнений, то для своей цены Honor 9 фотографирует очень неплохо. Камера работает достаточно быстро, автофокус почти всегда отрабатывает правильно. Ночные снимки тоже выглядят нормально. Фронтальный модуль вполне качественный.