Обзор HP ProBook X360 435 G8 на базе процессора AMD Ryzen 5

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Компания HP еще с 2009 года выпускает ориентированную на бизнес-пользователей линейку ноутбуков ProBook, которая зарекомендовала себя в качестве надежных решений для повседневной работы. К нам на обзор попала модель HP ProBook X360 435 G8 (32M35EA) с процессором AMD Ryzen™ 5 5600U, поэтому давайте посмотрим, как она справляется с повседневными задачами и что может предложить пользователям.

Комплект поставки ProBook X360 435 G8

Ноутбук поставляется в картонной коробке, внутри которой также можно найти только блок питания и зарядный кабель.

Дизайн и материалы

HP ProBook X360 435 G8 имеет сдержанный внешний вид, корпус ноутбука полностью алюминиевый с матовым и шероховатым на ощупь покрытием. На его тыльной крышке находится логотип HP в глянцевой окантовке и небольшая полоса в тон корпуса, под которой скрываются антенны беспроводных модулей.

Ноутбук получил 13,3-дюймовый сенсорный дисплей, прикрытый защитным стеклом, верхняя и нижняя рамки довольно крупные, но последняя приподнимает матрицу на комфортную для работы высоту, а в первой расположено два направленных микрофона, веб-камера, а также инфракрасный датчик системы распознавания лица Windows Hello. Камера, к слову, имеет шторку, поэтому ее в любой момент можно закрыть.

Шарнир экрана позволяет раскрывать его на 360 градусов, превращая ноутбук в планшет. Но, кроме этого, при обычной офисной работе можно регулировать угол наклона дисплея в очень широком диапазоне. Шарнир при этом очень хорошо фиксирует крышку дисплейного блока, хотя, учитывая металл и стекло, она довольно тяжелая.

Основа с клавиатурой также сделана из алюминия, кроме пластиковых клавиш и тачпада. Металл довольно плотный и не прогибается, как при наборе текста, так и при сильном сдавливании.

Размеры корпуса ноутбука составляют 308,5×222,9×17,9 мм, при весе 1,45 кг, модель достаточно компактная и легкая для повседневного использования на ходу.

Разъемы

Все порты в ProBook X360 435 G8 находятся на боковых гранях. На правой расположен проприетарный разъем для подключения зарядного устройства, USB Type-C (10 Гбит/с) с поддержкой DisplayPort, USB Type-A (5 Гбит/с), HDMI, 3,5 мм разъем для наушников, а также слот для карт microSD.

На левой грани корпуса находится Кенсингтонский замок и еще один порт USB Type-A (5 Гбит/с).

В целом, в ноутбуке достаточное количество портов для комфортной работы.

Безопасность

HP ProBook X360 435 G8 в первую очередь позиционируется в качестве решения для бизнес-пользователей и поэтому имеет как программную защиту данных через шифрование диска в Windows 10 Pro, так и аппаратную для доступа в систему, причем сразу двумя способами.

В ноутбуке используется система распознавания лиц Windows Hello, которая работает на основе инфракрасного проектора точек и встроенной веб-камеры. Но если пользователь хочет постоянно держать камеру закрытой, а для этого есть специальная шторка, то входить в систему также можно через сканер отпечатков пальцев, который расположен под клавиатурой в правой части корпуса.

Оба варианта работают очень хорошо, быстро распознавая лицо пользователя и отпечаток пальца, что позволяет заходить в Windows за считанные секунды.

Дисплей ProBook X360 435 G8

Ноутбук оснащается 13,3-дюймовым сенсорным дисплеем с матрицей IPS, разрешением 1920х1080 точек и соотношением сторон 16:9. Экран раскрывается на 360 градусов, поддерживает распознавание множественных касаний и обеспечивает широкие углы обзора.

Согласно нашим замерам, матрица дисплея обеспечивает отображение 65% цветового пространства sRGB, гамма находится на эталонном значении 2.2, цветопередача довольно точная, а вот цветовая температура более «холодная», на уровне 7300К. Согласно нашим замерам, максимальная яркость составляет 298,4 кд/м2, чего достаточно для комфортной работы в помещении, но может не хватить на улице в солнечный день.

Экран HP ProBook X360 435 G8 в целом соответствует позиционированию устройства, как ноутбука для работы с браузером, почтой и документами, для этих целей качества матрицы более, чем достаточно. За ней приятно работать продолжительное время, а также она хорошо подходит для просмотра мультимедийного контента.

Платформа и производительность

В основе ноутбука лежит 6-ядерный мобильный процессор AMD Ryzen™ 5 5600U, вышедший в начале этого года. Чип выполнен по 7-нанометровому техпроцессу, работает на частоте 2,3–4,2 Гц и получил номинальный TDP 15 Вт.

За обработку графики отвечает интегрированное решение AMD Radeon™ Graphics с 512 МБ выделенной памяти DDR4, работающее на частоте 1,8 ГГц.

Объем оперативной памяти в тестовой модели ноутбука составлял 16 ГБ одноканальной DDR4.

Производительность ProBook X360 435 G8 с чипом AMD Ryzen™ 5 5600U находится на высоком, как для компактного ноутбука уровне. В тесте PCMark 10 данный чип набирает 5 196 баллов, что является очень хорошим результатом для этого класса устройств. В реальном использовании пользователь может рассчитывать на высокую скорость работы даже в более требовательных, чем офисная работа задачах, например, в редактировании изображений или видео.

В тесте 3DMark Time Spy встроенная графика AMD Radeon™ Graphics набирает 840 баллов, что является хорошим результатом для интегрированного видео. Это не позволяет играть в современные игры на высоких настройках, но заметно ускоряет требовательные к графике приложения. Да и со старыми игровыми хитами ноутбук справится, если захочется сделать перерыв в работе.

В тестовой модели HP ProBook X360 435 G8 использовался SSD-накопитель от Samsung со скоростью чтения 2338 МБ/с и записи 1360 МБ/с. Данный уровень производительности твердотельного диска обеспечивает быстрое копирование и сохранение объемных файлов, а также комфортный уровень работы с программами.

Другие возможности платформы ноутбука включают беспроводные модули Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.0.

Нагрев и стабильность работы

В HP ProBook X360 435 G8 используется активная система охлаждения, но кулер включается только под высокой нагрузкой, и его практически не слышно даже в очень тихом помещении.

В тесте стабильности системы AIDA64 процессор AMD Ryzen™ 5 5600U не показывает троттлинг, температура процессора в среднем держится на уровне 90,6 градусов Цельсия, а частота чипа составляет 3,2 ГГц, что является отличным результатом. При длительной высокой нагрузке процессор не сбрасывает частоту до базовой, обеспечивая высокий уровень производительности, система охлаждения работает эффективно.

Это сказывается и на нагреве корпуса ноутбука, который становится еле теплым, абсолютно не сказываясь на комфорте во время использования.

Клавиатура и тачпад

Ноутбук получил клавиатуру островного типа с подсветкой. Клавиши достаточно крупные для комфортного слепого набора и имеют приятный мягкий ход. Раскладка стандартная для компактных моделей и не требует длительного привыкания.

Верхний ряд функциональных клавиш совмещен с кнопками быстрых настроек, через которые можно менять экраны, регулировать яркость дисплея, подсветки клавиш, уменьшать и увеличивать звук. Но также есть одна настраиваемая кнопка, на нажатие которой можно назначить запуск программ, папок, веб-сайтов или файлов.

Причем на одно нажатие можно привязать до 5 приложений, плюс такое же количество на комбинации с Ctrl, Alt и Shift. Решение довольно интересное и удобное, можно одной кнопкой открывать все необходимые для работы программы.

Также в HP реализовали приложение, которое позволяет на время блокировать сенсорный экран, клавиатуру и тачпад, чтобы пользователь мог их почистить.

Тачпад в ProBook X360 435 G8 средних размеров, но в HP использовали панель с драйвером Precision, сенсорная панель очень хорошо определяет позиционирование пальцев и поддерживает стандартные жесты Windows 10.

Аудио

Ноутбук оснащается аудиосистемой из двух динамиков, которые расположены над клавиатурой, они довольно громкие и позволяют комфортно смотреть видео или слушать музыку.

Наушники к HP ProBook X360 435 G8 можно подключать проводным способом через стандартный 3,5 мм разъем, а также беспроводным через Bluetooth 5.0.

Автономность ProBook X360 435 G8

Данная модель оснащается встроенным аккумулятором на 45 Вт-ч, которые вместе с энергоэффективным процессором обеспечивают HP ProBook X360 435 G8 высокий уровень автономности.

В тесте PCMark 10 Modern Office ноутбук продержался 10 часов 56 минут, что позволяет рассчитывать на полноценный рабочий день без необходимости искать розетку.

Для подзарядки используется проприетарный разъем, но зарядное устройство на 45 Вт достаточно компактное и не займет в рюкзаке или сумке много места.