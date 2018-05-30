Обзор игрового мини-ПК MSI Trident 3

Идея компактного десктопного ПК, который можно было бы без проблем вписать в интерьер гостиной возле телевизора, эдакого альтернативного варианта игровым консолям, весьма заманчива, однако собрать маленький «системник» своими силами не очень просто, причем он все равно будет сравнительно большим. Готовых же решений подобного плана не очень много – как правило, они оказываются офисными или «мультимедийными» компьютерами, т.е. с производительностью, явно недостаточной для игр. Тем интереснее выглядит MSI Trident 3 – игровой мини-десктоп с современной «начинкой» в корпусе размером с обычную консоль.

Комплектация

Поставляется Trident 3 в относительно некрупной коробке (не больше упаковки консолей текущего поколения), внутри можно также найти внешний блок питания, съемную подставку для вертикального размещения и руководство пользователя. Клавиатура, мышь, геймпад в комплект не входят, их надо приобретать отдельно – с другой стороны, пользователю не придется переплачивать за периферию, навязываемую производителем, которая в таких случаях, как правило, очень быстро заменяется на более удобную для каждого конкретного геймера.

Дизайн

Внешне MSI Trident 3 отдаленно похож на консоль Xbox One, у которой верхняя грань немного «сдвинута» в сторону, а в правой ее части прорезано вентиляционное отверстие. Примерные размеры – 35х23х7 см (объем чуть меньше 5 литров), так что найти ему место, скажем, в стойке под телевизором можно без проблем. Уменьшить габариты удалось, среди прочего, и за счет выноса блока питания за пределы корпуса – решение также более характерно для консолей.

На верхней грани правая сторона отведена под вентиляционную решетку, под ней можно разглядеть кулер 100 мм. Левая половина прикрыта декоративной металлической панелью с обработкой «под шлифовку», эта деталь хорошо контрастирует с остальным корпусом из черного матового пластика и делает верх корпуса визуально более интересным. В левый верхний угол врезана трехлучевая звезда индикатора активности с RGB-подсветкой.

Во включенном состоянии она по умолчанию светится красным цветом, настроить цвет и способ изменения интенсивности свечения можно в фирменной утилите MSI Gaming Center – Mystic Light.

На передней панели находятся HDMI-выход для подключения VR-шлема, три порта USB 3.0 (два Type A и один Type-C), мини-джеки для наушников и микрофона, а также индикатор активности жесткого диска. На левой боковой грани можно найти кнопку включения, сзади же расположились все остальные разъемы: выходы видеокарты (DisplayPort, HDMI и DVI), еще два HDMI (один из них, VR Link, предназначен для включения фронтального HDMI – для этого нужно соединить кабелем HDMI-выход видеокарты с VR Link), 4 порта USB 2.0 и один – 3.0, порт Ethernet и аудиоразъемы (линейные вход/выход и микрофонный вход).

В комплекте идет подставка для вертикальной установки корпуса (еще одна характерная черта обычной игровой консоли).

Аппаратная платформа и производительность

В линейке MSI Trident 3 есть несколько моделей с различными конфигурациями, в нашем распоряжении оказалась версия Trident 3 VR7RC-072EU – в ней установлен четырехъядерный процессор Intel Core i7-7700 (максимальная частота – до 4,2 ГГц), 8 ГБ оперативной памяти DDR4 2400 МГц и видеокарта GeForce GTX 1060 (3 ГБ).

К сожалению, эта модель в украинской рознице продаваться не будет, нашим пользователям будут предложены версии на Intel Core i5-7400 с 8 ГБ памяти и видеокартами GeForce GTX 1050Ti (4 ГБ) или GeForce GTX 1060 (6 ГБ). Рекомендуемые розничные цены составляют от 27100 грн за базовую модель без операционной системы и SSD до 33900 грн за топовую модель (GeForce GTX 1060 6 ГБ, SSD 256 ГБ + HDD 2 ТБ).

В отличие от других готовых решений в компактных корпусах (где пользователь обычно может лишь минимально изменять конфигурацию), MSI Trident 3 дает своему владельцу практически полную свободу в плане апгрейда системы в будущем.

Конечно, разобрать этот корпус немного сложнее, чем какой-нибудь стандартный middle tower, но в итоге в нем можно заменить и оперативную память, и системные накопители, и видеокарту (она тут хоть и укороченная, но вполне стандартная, формата «для материнских плат mini-ITX), и даже процессор – впрочем, здесь пользователь может обновиться разве что на Intel Core i7-7700. Отдельно стоит отметить горизонтальное размещение видеокарты, параллельно материнской плате — это позволило значительно уменьшить толщину корпуса, до 7 см.

И, конечно, надо не забывать про блок питания (у данной модели он мощностью 230 Вт). Поскольку у MSI Trident 3 внешний БП, ноутбучного типа, то заменить его будет непросто, хотя и вполне возможно – аналогичный комплектному, но более мощный (на 330 Вт, такие блоки питания идут со старшими конфигурациями системы) вполне можно найти, скажем, на Aliexpress.

В данной версии установлено два накопителя – SSD Intel SSDPEKKW128G7 (серия 600p) объемом 128 ГБ (M.2 NVMe PCIe) и жесткий диск HGST HTS721010A9E630 (1 ТБ) для хранения данных. Работает система ожидаемо шустро, загрузка Windows и запуск приложений выполняются очень быстро. Кроме такой конфигурации, будет доступна модель с 2-терабайтным HDD вместо 1 ТБ, а также самый бюджетный вариант – без SSD.

Система охлаждения процессора оказывается на удивление тихой – даже через четверть часа стресс-теста CPU в AIDA64 уровень шума оставался вполне умеренным и гораздо более низким, чем подсознательно ожидаешь от такой компактной системы. Процессор при этом нагревался до ~89 градусов, тротлинг не включался.

Игровая производительность у этой конфигурации очень приличная, в современных играх на высоких настройках в разрешении Full HD счетчик FPS, как правило, не опускается ниже 60.

В общем, вполне типичный игровой ПК с достаточно неплохой начинкой, только в корпусе размером с PlayStation 4 Pro.