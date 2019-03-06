Обзор игрового монитора Acer Nitro XV2 (XV272U)

Ультра-широкоформатные мониторы нравятся не всем, 4K-гейминг все не может получить достаточно мощное «железо» — так что игровые модели с традиционными пропорциями экрана и более «приземленным» разрешением по-прежнему «в строю». Одним из них и является 27-дюймовый Acer Nitro XV2.

Дизайн

Игровая линейка Acer Nitro, в противовес Predator, всегда тяготела к спокойному и даже порой минималистичному дизайну, не стал исключением и Acer Nitro XV2: у него тонкий корпус, никакого глянца или ярких элементов с RGB-подсветкой. «Безрамочный» дизайн (экран закрывает защитное стекло, из-за чего в выключенном состоянии кажется, будто его обрамляет лишь тонкая линия боковой грани; после включения становится заметна дополнительная рамка шириной в полсантиметра), аккуратная небольшая круглая подставка, ножка в виде металлического «штыря» с неброским кольцом темно-вишневого цвета в основании – в общем и целом, этот монитор вполне органично впишется в строгий офисный интерьер; на игровую модель чисто внешне он похож, прямо скажем, несильно.

Ножка позволяет регулировать положение экрана по высоте, поворачивать его влево-вправо и изменять угол наклона; перехода в портретный режим у этой модели нет. Из видеовходов тут имеются DisplayPort и 2 HDMI; рядом с ними находится USB-концентратор с одним портом USB 3.0, еще два вынесены на левую боковую грань.

Меню

Для навигации по OSD используется четырехпозиционный джойстик и три аппаратные кнопки, расположенные на тыльной стороне справа; над ними находится кнопка включения. Нажатие на любую из кнопок вызывает быстрое меню, в котором первые два пункта могут быть переназначены пользователем (по умолчанию это видеорежимы и яркость), третий – выбор входа, плюс нажатие на джойстик вызывает полное меню.

В первом пункте, «Изображение», находятся регулировки яркости/контраста, усиление черного (увеличение этого параметра занижает гамму, что делает изображение более тусклым, зато проявляет детали в тенях), уменьшение доли синего цвета в подсветке (делает изображение более теплым и комфортным для длительного чтения), активация динамического управления контрастностью, повышение резкости и режимы работы HDR – включено/выключено и автоматический выбор. В «Цвете» можно выбрать один из шаблонов для настроек гаммы и цветовой температуры, выбрать один из заранее заданных видеорежимов (стандарт, эко, графика, HDR и набор режимов для различных игровых жанров), указать требуемую цветовую схему, включить режим «градации серого» (в котором изображение становится черно-белым) и настроить изображение по 6 основным цветам. Раздел «Звук» позволяет изменить громкость встроенных динамиков (или полностью выключить звук), в «Игре» сосредоточены настройки вроде уменьшения времени отклика, включения FreeSync и активации режима VRB (Visual Response Boost, повышение четкости в динамичных сценах за счет включения мерцания подсветки). В OSD можно найти настройки экранного меню: язык интерфейса, время отображения, прозрачность и блокировка доступа к меню (для последующей разблокировки необходимо удерживать джойстик нажатым в течение нескольких секунд).

В работе

В Acer Nitro XV272U используется 27-дюймовая IPS-панель производства Innolux (M270KCJ-K7B) с разрешением 2560х1440 точек (плотность пикселей ~109 PPI, размер точки – 0,233 мм). Панель 8-битная, с повышением разрядности до 10 бит с помощью FRC. На такой диагонали разрешение 1440p дает достаточно плотную картинку – это не 4K, конечно, но отдельные пиксели с обычного расстояния рассмотреть сможет только пользователь с очень хорошим зрением.

Максимальная частота обновления экрана – 144 Гц, у монитора есть поддержка адаптивного изменения частоты AMD FreeSync. Время отклика – стандартное для IPS 4 мс (при использовании овердрайва), однако наличие Visual Response Boost, практически полностью убирающего смазы в динамике, позволило компании указывать дополнительное значение этого параметра в виде «1 мс (VRB)». У овердрайва два значения степени разгона – «обычный» и «предельный». Смазанность динамичного изображения на «обычном» овердрайве почти не отличается от того, что можно увидеть при его полном отключении, при переходе на «предельный» картинка становится чуть четче, но зато сразу появляются очень сильные артефакты разгона в виде темных шлейфов за движущимися объектами. Так что мы бы рекомендовали либо использовать «обычный» разгон, либо вообще его отключить – тем более что и в таком случае смазанность оказывается более чем умеренная.

Тест на время отклика (овердрайв выкл/обычный/предельный):

В данной модели используется полуматовое покрытие экрана — оно не бликует при типичном расположении пользователя за монитором, однако при отклонении в сторону постепенно «превращается» в глянцевое. Благодаря такому решению кристаллический эффект практически не заметен и проявляется лишь на макроснимке, да и то довольно слабо.

Углы обзора очень хорошие, даже по меркам современных IPS-панелей. При сильном отклонении в сторону яркость снижается относительно слабо, картинка чуть-чуть теплеет, но в целом качество изображения остается очень высоким.

Равномерность подсветки средняя, в темном помещении на черном фоне при максимальной яркости обнаруживаются довольно ощутимые пятна в углах экрана (особенно в левом нижнем).

Glow-эффект также типичен для IPS: при взгляде сверху на черном фоне проявляется умеренное свечение (фиолетово-серебристое или коричневое, в зависимости от угла обзора). В реальных условиях работы эта особенность никак себя не проявляет и не искажает изображение.

Для регулировки яркости у Acer Nitro XV2 не используется ШИМ, соответственно, экран не мерцает даже на минимальном значении. Впрочем, получить мерцающее изображение здесь все-таки можно — включив Visual Response Boost; стоит отметить, что при использовании частоты обновления экрана 144 Гц такое мерцание ощущается слабо.

Минимальная яркость экрана оказывается на уровне 80 кд/м² — это довольно много, так что в полной темноте за этим монитором работать будет не очень комфортно; в условиях умеренного окружающего освещения никаких неудобств возникать не будет, и яркость вполне можно поднимать почти до половины ползунка, не перегружая при этом глаза. Максимальная яркость в обычном режиме составила 340 кд/м² (усредненное значение по результатам замеров в 35 точках, с минимальными показателями в углах экрана и с максимумом в 375 кд/м² в центральной области), в HDR пиковая яркость достигает 400 кд/м².

В списке видеорежимов присутствуют варианты вроде «Стандарт», «Эко», «Графика», плюс три режима для разных игровых жанров. Из всех представленных наиболее сбалансированным и универсальным является «Стандарт», и мы бы рекомендовали использовать его по умолчанию: в нем все основные параметры изображения оказываются очень близки к стандартным значениям.

Цветовой охват регулируется в отдельном пункте меню – «цветовая схема». Здесь «стандарт» означает максимальный охват без каких-либо ограничений, также доступны варианты Rec.709, EBU, DCI-P3, SMPTE-C и sRGB. Последний вариант проходит заводскую калибровку, и наши замеры подтверждают высокую точность цветопередачи в этом режиме.