Обзор игрового монитора ASUS TUF Gaming VG279QM





Еще совсем недавно 144 Гц у IPS-мониторов казалось чем-то из области фантастики, но прогресс не стоит на месте, таких моделей становится все больше, и они уже никого не удивляют. Пришла пора поднимать частоты – и компания ASUS выпустила ASUS TUF Gaming VG279QM: игровой IPS-монитор с частотой обновления… вплоть до 280 Гц!

Дизайн

ASUS VG279QM выполнен в традиционном дизайне линейки TUF Gaming – внешний вид достаточно строгий как для игровой модели, никаких ярких элементов оформления или RGB-подсветки (которую компания, судя по всему, «приберегает» для старшей линейки, Republic of Gamers). В итоге весь корпус выполнен из практичного и немаркого черного матового пластика, единственная цветная вставка – тонкое темно-красное кольцо на подставке вокруг ножки.

Как и в других моделях в линейке TUF Gaming последних лет, здесь ASUS не использует безрамочный дизайн – у ASUS VG279QM есть тонкая рамка вокруг экрана, суммарная ширина полей вокруг изображения, вместе с небольшим черным отступом между ним и рамкой, составляет порядка 1 см по бокам и сверху, и ~1,5 см – снизу.

Ножка позволяет регулировать высоту дисплея, угол наклона, поворачивать экран влево-вправо и переводить его в портретный режим. Заметим, что в самом низком положении нижняя граница экрана оказывается всего в 3 см над уровнем стола, нижний край корпуса при этом почти касается подставки; пожалуй, это минимальное значение из всех виденных нами мониторов, в таком случае кажется, что смотришь на экран ноутбука, так низко он находится. Ножка крепится к дисплею четырьмя винтами, прикрытыми резиновыми заглушками; если ее снять, открывается доступ к VESA-совместимому креплению (100х100) для монтажа монитора на стену. Для упорядочивания кабелей предусмотрен проем в нижней части ножки, который прикрывается декоративной крышкой.

Все разъемы сосредоточены в нише под ножкой и ориентированы вниз. Здесь можно найти два порта HDMI 2.0, один DisplayPort 1.2 и мини-джек для подключения наушников. USB-концентратор в данной модели отсутствует.

Отметим тут же, что ASUS TUF Gaming VG279QM является преемником успешной ASUS VG279Q, вышедшей в прошлом году – основным отличием является повышение частоты со 144 Гц до 280, внешне же они выглядят как близнецы-братья; новинка отличается лишь наличием логотипа TUF Gaming на ножке.

Меню

Для управления монитором используется 5-позиционный джойстик и физические кнопки под ним, расположенные с тыльной стороны в правом нижнем углу.

В главном меню первым пунктом идет «Игры», где можно дополнительно разогнать монитор, подняв частоту обновления экрана со стандартных 240 Гц до максимальных 280 Гц, задействовать овердрайв матрицы, включить адаптивную синхронизацию и активировать ряд других игровых функций. В пункте «Изображение» находятся стандартные параметры вроде яркости, контрастности, фильтра синего света и т.д. В отдельном от него пункте «Цвет» можно изменить цветовую температуру и отрегулировать насыщенность цветов. Пункт «Выбор входа» позволяет вручную переключиться на другой источник сигнала, в MyFavorite можно переназначить две горячие клавиши и сохранить пользовательские профили и, наконец, в последнем пункте, «Настройка системы», сосредоточены параметры работы монитора вроде поведения индикатора питания, языка меню, информации о текущем видеорежиме и сброса всех параметров на заводские установки.

Качество изображения

В ASUS TUF Gaming VG279QM используется 27-дюймовая AHVA-панель (технология, аналогичная IPS) производства AU Optronics — M270HAN03.0. Это 8-битная панель с W-LED подсветкой и разрешением 1920х1080; плотность пикселей составляет ~81,5 PPI, и отдельные точки на этом экране хорошо различимы. У Full HD разрешения на такой диагонали есть как противники, считающие, что изображение на нем выглядит слишком «зернистым», так и сторонники, которым важен высокий fps в современных играх – то, чего нелегко добиться в разрешении 1440p даже на топовых игровых системах.

Максимальная «штатная» частота обновления этого монитора составляет 240 Гц, в настройках можно включить дополнительный разгон, после чего пользователю станут доступны частоты вплоть до 280 Гц. Поддерживаются оба стандарта адаптивной частоты – и AMD FreeSync, и NVIDIA G-Sync (имеется официальная сертификация о совместимости). Мы проверили ее работу в нескольких играх на видеокарте GeForce GTX 2080 – G-Sync отрабатывал корректно, никаких артефактов заметить так и не удалось. Тут же отметим, что хоть сейчас и не очень легко найти игру, которая выдаст в Full HD максимальный для данного монитора фреймрейт, в особо динамичных шутерах плавность движения даже при очень быстрых разворотах камеры действительно ощущается более высокой, чем на 144-герцевых мониторах – так что эффект от использования настолько высоких частот обновления на самом деле есть.

Как и некоторые другие игровые мониторы ASUS, VG279QM поддерживает ELMB при включенной адаптивной частоте. ELMB расшифровывается как Extreme Low Motion Blur и является проприетарной технологией ASUS, аналогичной тому, что предлагает NVIDIA под названием ULMB (Ultra Low Motion Blur). Она дает очень сильное снижение смазов в динамичных сценах путем отключения подсветки «через кадр». Да, это имеет свой побочный эффект в виде заметного снижения яркости изображения и ощутимого для чувствительных глаз мерцания подсветки, зато позволяет добиться четкости в динамике, сравнимой с игровыми TN-мониторами.

Традиционно для мониторов ASUS, регулировка овердрайва матрицы называется TraceFree и предлагает 5 степеней разгона и полное его отключение (представлено в виде шкалы от 0 до 100 с шагом в 20). На всех частотах обновления смазы за движущимися объектами оказываются более чем умеренными, даже на 60 Гц – повышение овердрайва незначительно их снижает, на TraceFree=80 начинают появляться едва заметные артефакты разгона, на максимальном овердрайве они оказываются значительными и легко заметными в обычных динамичных сценах.

Тест на время отклика, частота обновления 60 Гц (TraceFree=0, 60, 100):

Тест на время отклика, частота обновления 240 Гц (TraceFree=0, 80):

Заявленное время отклика в 1 мс (G2G) можно получить при частоте обновления 280 Гц и максимальном овердрайве – но и здесь это будет лишь лучшим показателем, в среднем же оно колеблется в пределах 2-3 мс. Что, впрочем, также является отличным результатом, вполне достаточным для своевременного вывода новых кадров на экран при такой частоте.

Покрытие экрана полуматовое, так что паразитных бликов и отражений в нем не наблюдается; кристаллический эффект минимальный, при работе за монитором на него не обращаешь внимания, проявляется он, по сути, только на макроснимке, да и то очень слабо.

Равномерность подсветки отличная, тестовое фото демонстрирует один из лучших виденных нами результатов у игровых мониторов: черный фон светится почти ровно по всей площади экрана, с чуть более светлыми областями в правых углах.

Glow-эффект у ASUS TUF Gaming VG279QM стандартный для IPS-мониторов: при взгляде под углом сверху на черном фоне проявляется умеренное свечение серебристого или голубоватого оттенка, в зависимости от угла зрения.

Углы обзора очень хорошие, даже при сильном отклонении в сторону цветопередача практически не страдает, лишь незначительно снижаются яркость и контрастность изображения.

Регулировка яркости аналоговая, путем подстройки тока светодиода – ШИМ не используется на всем диапазоне яркости, так что мерцания подсветки здесь нет даже на минимальном ее значении.

Минимальная яркость довольно высокая — 90 кд/м², с такой яркостью сидеть за этим монитором в полной темноте будет некомфортно, потребуется хотя бы небольшое фоновое освещение. Максимальная измеренная яркость составила 380 кд/м² (при заявленных 400), что позволило добавить поддержку HDR — у монитора есть базовая сертификация DisplayHDR 400.

По результатам тестов предлагаемых режимов в меню GameVisual, мы бы рекомендовали использовать в качестве основного режим «Гонки» — в нем установлены сбалансированные настройки изображения без каких-то специальных искажений для создания «эффектной картинки», и при этом он позволяет вручную регулировать основные параметры под свой вкус. Цветовой охват панели в нем не ограничивается и чуть превышает пространство sRGB (~108%), значение гаммы почти идеально соответствует стандартному 2,2, и лишь цветовая температура в установленном по умолчанию значению «теплая» чуть занижена – до ~6300K при стандартной величине 6500K. Точность цветопередачи достаточно хороша как для игрового монитора, не предназначенного для серьезной работы с цветом – среднее значение deltaE не превышает 2,5. Статическая контрастность высокая как для IPS-панели и даже выше «паспортной» – при заявленном значении в 1000:1 реальное измеренное составило ~1150:1.

В режиме sRGB отключаются практически все настройки изображения, включая яркость (ее значение устанавливается на 130 кд/м²), и несколько снижается контрастность; в остальном этот режим, по сути, повторяет режим «Гонки», не предлагая никаких дополнительных преимуществ вроде более точной цветопередачи или точной эмуляции пространства sRGB.