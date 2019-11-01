Обзор игрового монитора Asus TUF Gaming VG27AQ





У ASUS линейка TUF Gaming является более доступной серией игровых устройств по сравнению с топовой ROG (Republic of Gamers). Тем интереснее нам было познакомиться с новым монитором Asus VG27AQ, который может похвастаться отличными техническими характеристиками и при этом, благодаря принадлежности к сравнительно бюджетной серии, не стоит «всех денег».

Дизайн

Asus VG27AQ выглядит достаточно строго, как для игровой модели – видимо, RGB-подсветка и другие яркие элементы дизайна, призванные подчеркивать геймерскую направленность монитора, производитель приберегает для старшей линейки. Так что весь корпус у этой модели выполнен из неброского и практичного черного матового пластика, и лишь темно-красное кольцо на подставке вокруг ножки несколько разбавляет общую строгость дизайна.

В этой модели ASUS решил не использовать безрамочный дизайн, так что физическая рамка вокруг экрана тут есть; суммарная ширина полей вокруг изображения, вместе с небольшим черным отступом между ним и рамкой, составляет порядка 1 см по бокам и сверху, и ~1,5 см – снизу. Отметим, что субъективно при такой диагонали экрана черные поля кажутся более тонкими.

Ножка позволяет регулировать высоту экрана (при этом в самом низком положении нижняя граница экрана оказывается всего в 4 см над уровнем стола – пожалуй, это минимальное значение из всех виденных нами мониторов, в таком случае кажется, что смотришь на экран ноутбука, так низко он находится), угол наклона, поворачивать экран влево-вправо и переводить его в портретный режим.

Ножка крепится к дисплею четырьмя винтами, прикрытыми резиновыми заглушками; если ее снять, открывается доступ к VESA-совместимому креплению (100х100) для монтажа монитора на стену. Для упорядочивания кабелей предусмотрен проем в нижней части ножки, который прикрывается декоративной крышкой.

Разъемов у Asus VG27AQ немного: два порта HDMI 2.0, один DisplayPort 1.2a и мини-джек для подключения наушников; USB-концентратор здесь отсутствует, что в последнее время встречается нечасто.

Меню

Для управления монитором используются джойстик и три кнопки на тыльной стороне справа (четвертая, самая нижняя, которая на ощупь никак не отличается от остальных, на самом деле является кнопкой питания). Напротив них на рамке нанесены условные обозначения, которые облегчают их нащупывание вслепую – впрочем, они не особо заметны даже при нормальном освещении, в полумраке же разглядеть их оказывается еще более затруднительно. Две из этих кнопок вызывают меню фирменных видеорежимов GameVisual и игровое меню GamePlus, третья показывает всплывающую «подсказку» с обозначениями всех кнопок. Главное меню вызывается нажатием на джойстик.

Здесь, традиционно для мониторов ASUS, первым пунктом идет меню GameVisual, в котором можно выбрать один из видеорежимов, предназначенных для игр разных жанров, а также более традиционные «Пейзажный», «Кино» и sRGB. Далее следует «Фильтр синего света», где можно активировать уменьшение доли синего в подсветке – это делает изображение более теплым и комфортным для длительной работы (или чтения черного текста на белом фоне). В разделе «Цвет» находятся настройки яркости, контрастности, цветовой температуры и т.д., в «Изображении» — включение HDR, овердрайва, адаптивной частоты обновления экрана и других технологий. «Звук» позволяет отрегулировать громкость встроенных динамиков, «Выбор входа» — переключиться на другой видеовход, «Настройка системы» содержит параметры OSD и другие регулировки, не вошедшие в предыдущие разделы (а также вывод информации о текущем видеорежиме). И в последнем пункте, MyFavorite, можно создать до трех шаблонов пользовательских настроек для оперативного переключения между ними.

В работе

В Asus TUF Gaming VG27AQ используется 27-дюймовая панель с разрешением 2560х1440 точек (плотность пикселей ~109 PPI, размер точки 0,2335 мм). Точка достаточно мелкая, изображение плотное и с типичного расстояния до экрана разобрать на нем отдельные точки сможет только человек с очень острым зрением. Это 8-битная AHVA-панель (технология, аналогичная IPS) производства AU Optronics — M270Q008 V002. Она предлагает стандартный цветовой охват и частоту обновления 144 Гц, которую можно дополнительно повысить с помощью разгона (включается в экранном меню) до 165 Гц. Монитор поддерживает адаптивную частоту обновления экрана, при которой она синхронизируется с выводом видеокартой кадров 3D-игры (работает в диапазоне 48 – 165 Гц), причем он совместим как с системами, поддерживающими AMD FreeSync, так и NVIDIA G-Sync – у этой модели есть официальная сертификация от NVIDIA о совместимости с ее технологией. Мы проверили ее работу в нескольких играх на видеокарте GeForce GTX 1070 – G-Sync отрабатывал корректно, никаких артефактов заметить так и не удалось.

Уникальной «фишкой» этого монитора является поддержка ELMB при включенной адаптивной частоте. ELMB расшифровывается как Extreme Low Motion Blur и является проприетарной технологией ASUS, аналогичной тому, что предлагает NVIDIA под названием ULMB (Ultra Low Motion Blur). Она дает очень сильное снижение смазов в динамичных сценах путем отключения подсветки «через кадр». Да, это имеет свой побочный эффект в виде заметного снижения яркости изображения и ощутимого для чувствительных глаз мерцания подсветки, зато позволяет добиться четкости в динамике, сравнимой с игровыми TN-мониторами. Производитель заявляет, что при использовании ELMB время отклика снижается до 1 мс (MPRT) – в то время как без этой технологии даже при задействовании стандартного уже овердрайва матрицы этот параметр составляет стандартные для современных быстрых IPS-панелей 4 мс (GtG).

Традиционно для мониторов ASUS, регулировка овердрайва матрицы называется TraceFree и предлагает 5 степеней разгона плюс полное его отключение (представлено в виде шкалы от 0 до 100 с шагом в 20). При частоте обновления экрана 60 Гц смазы за движущимися объектами визуально уменьшаются уже на положении TraceFree=40, а ощутимые артефакты разгона проявляются только на 80 и 100. При повышении частоты обновления до 144 Гц влияние овердрайва на четкость динамичных сцен снижается, визуально заметить какую-то значительную разницу между всеми степенями разгона, кроме максимальной, очень тяжело. Артефакты в виде шлейфов за движущимися объектами становятся хорошо заметны только при TraceFree=100.

Тест на время отклика, частота обновления 60 Гц (TraceFree=0, 40, 60, 80, 100):

Тест на время отклика, частота обновления 144 Гц (TraceFree=0, 40, 100):

Покрытие экрана полуматовое, так что паразитных бликов и отражений в нем не наблюдается; кристаллический эффект минимальный, при работе за монитором на него не обращаешь внимания, проявляется он, по сути, только на макроснимке.

Равномерность подсветки отличная, тестовое фото (сделано в полной темноте с 20-секундной выдержкой) демонстрирует один из лучших виденных нами результатов: черный фон светится почти ровно по всей площади экрана, с небольшой засветкой на левом краю и чуть более светлой областью в правом верхнем углу.

Glow-эффект у Asus TUF Gaming VG27AQ стандартный для IPS-мониторов: при взгляде под углом сверху на черном фоне проявляется умеренное свечение серебристого или голубоватого оттенка, в зависимости от угла зрения.

Углы обзора очень хорошие, даже при сильном отклонении в сторону цветопередача практически не страдает, лишь несколько снижаются яркость и контрастность изображения.

Регулировка яркости аналоговая, путем подстройки тока светодиода – ШИМ не используется на всем диапазоне яркости, так что мерцания подсветки здесь нет даже на минимальном ее значении.

Минимальная яркость довольно высока, ~115 кд/м², с такой яркостью работать за монитором при слабом освещении будет не очень приятно. В таком случае можно дополнительно приглушить яркость, убрав контрастность до минимума – это даст яркость на уровне 30 кд/м², которая уже более чем комфортна для работы даже в полной темноте; правда, при этом контрастность снижается с 1000:1 до ~200:1, однако этот параметр при ночной работе и минимальной яркости совсем не так важен.

Среднее значение максимальной яркости (по измерениям в 35 точках) составило ~325 кд/м² — это достаточно высокий показатель. Монитор поддерживает HDR и может принимать видеосигнал в формате HDR10, однако отсутствие локального затемнения подсветки и пиковая яркость ниже 400 кд/м² делает поддержку этого режима скорее формальностью.

В режиме sRGB все регулировки изображения блокируются, яркость устанавливается на уровне 130 кд/м². По умолчанию в настройках включен видеорежим «Гонки», который оказывается достаточно хорошо откалиброван, чтобы обычному пользователю не захотелось переключаться в какой-нибудь другой (или вообще трогать настройки изображения, за исключением разве что яркости). Регулировок гаммы в OSD нет, но, к счастью, она «из коробки» почти точно соответствует стандартному значению 2,2 по всей шкале яркости. Цветовая температура при переключении ее в значение «теплая» также становится очень близка к стандарту 6500K. Цветовой охват во всех видеорежимах примерно одинаков, ~105% пространства sRGB, точность цветопередачи также оказывается на уровне – среднее значение deltaE не превышает двух. В целом, качество изображения у этого монитора оказывается очень хорошим и более высоким, чем того ожидаешь от игровой модели.