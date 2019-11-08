Обзор игрового монитора LG 27GL850





Осень выдалась богатой на «урожай» игровых мониторов. Совсем недавно мы познакомились с очень интересной новинкой от ASUS, теперь же к нам на обзор попала похожая модель от LG, которая приковала к себе всеобщее внимание еще на стадии анонса полгода назад.

Дизайн

Внешне монитор выглядит достаточно строго, при этом вставки из темно-красного глянцевого пластика однозначно указывают на его геймерскую направленность. Да, красные элементы не светятся, что ряд пользователей определенно запишет в плюсы этой модели.

В LG 27GL850 используется безрамочный дизайн, когда в выключенном состоянии экран выглядит единым целым, с тонкой каймой боковой грани. После включения проявляется узкая черная полоска под защитным стеклом – суммарно ширина рамки вокруг изображения получается ~5 мм, что на такой диагонали совершенно не бросается в глаза.

Подставка позволяет регулировать положение экрана по высоте, наклонять его вниз-вверх и переводить в портретный режим. Немного неожиданно, у этого монитора отсутствует возможность поворота влево-вправо, хотя внешний вид ножки и способ крепления к V-образной базе производят впечатление, что такая опция тут есть.

Все разъемы ориентированы горизонтально, так что при монтаже монитора на стену (сняв ножку, можно получить доступ к VESA-совместимому креплению 100х100) это придется учитывать – вплотную к стене «прикрутить» экран не получится. У LG 27GL850 три видеовхода – 2 HDMI и один DisplayPort, также рядом с ними расположены USB-концентратор с двумя портами USB 3.0 и аудиовыход на наушники.

Меню

На нижней грани по центру, под логотипом LG, расположен джойстик, нажатие на который включает монитор, а также вызывает быстрое меню – оно позволяет переключиться на другой вход, изменить текущий видеорежим, вызвать главное меню и выключить монитор.

В «шапке» основного меню выводится информация о текущих параметрах монитора, что удобно для быстрой проверки основных настроек. Первым пунктом идет пункт «Режим игры» — здесь можно выбрать один из видеорежимов (например, шаблоны для разных игр, а также эмуляция пространства sRGB). Далее, в «Настройки игры», находятся активация адаптивной частоты обновления, разгона матрицы, регулировки темных участков изображения и включение перекрестья прицела. Традиционные настройки изображения находятся в следующем пункте, «Регулировка картинки» — это яркость, контрастность, четкость, гамма, цветовая температура и т.д. В пункте «Вход» можно вручную переключиться на другой видеовход и выбрать соотношение сторон у изображения. И в последнем пункте меню, «Основные», находятся прочие параметры – язык меню, режим экономии энергии, включение индикатора питания, информация о текущем видеорежиме (и даже общее время работы монитора) и т.д.

В работе

В LG 27GL850 используется 10-битная (8 бит + FRC) IPS-панель с диагональю 27 дюймов и разрешением 2560х1440 точек – на данный момент, пожалуй, оптимальные параметры игрового монитора для производительного ПК. Плотность точек (~109 PPI, размер пикселя 0,2335 мм) получается достаточной для того, чтобы изображение выглядело плотным и не распадалось на отдельные пиксели с обычного расстояния, на котором находится пользователь. Панель производства LG Display (LM270WQA), относится к новому поколению фирменной технологии – Nano IPS. В ней к обычной W-LED подсветке добавляется слой наночастиц, который поглощает определенные длины волн света (отсекающий, например, нежелательные желтый и оранжевый цвета, которые «загрязняют» красный цвет). В итоге удается добиться более точной цветопередачи, более чистых и насыщенных цветов и, соответственно, заметно большего цветового охвата. В целом, Nano IPS можно назвать технологией, сходной с QLED у VA-панелей.

LG 27GL850 поддерживает высокую частоту обновления экрана, вплоть до 144 Гц, а также режим адаптивной частоты, в котором этот параметр синхронизируется с выводом видеокартой кадров 3D-игры. Таким образом удается получить максимальный фреймрейт при включенном Vsync, без артефактов расслоения в динамичных сценах и практически без влияния на время отклика. Примечательно, что поддерживаются оба стандарта – и AMD FreeSync, и NVIDIA G-SYNC; во втором случае поддержка «программная», а не аппаратная – «железный» модуль G-SYNC в этой модели отсутствует, однако у него есть сертификат совместимости от NVIDIA. Мы проверили его работу в нескольких играх и не обнаружили никаких артефактов – адаптивная частота работала идеально. Да, работает эта технология в диапазоне частот 48-144 Гц при подключении по DisplayPort и 48-100 Гц – по HDMI.

Заявленное время отклика – 1 мс (GtG) в режиме овердрайва «Быстрее» (максимальный разгон). К сожалению, использовать его мы не рекомендуем из-за сильных артефактов овердрайва в виде явных шлейфов (темно-синих на белом фоне и светлых – на более темном) за движущимися объектами. Впрочем, разница в четкости динамичных сцен между максимальным и минимальным овердрайвом оказывается слабо ощутимой, особенно на частоте обновления 144 Гц, так что мы бы рекомендовали использовать овердрайв «Быстро» для 144 гц и «Нормально» — для 60 Гц. В целом, динамичное изображение выглядит очень четким, и даже при полностью выключенном овердрайве оно оказывается четче, чем у других IPS-мониторов с умеренным разгоном – в этом плане LG 27GL850 вплотную приближается к игровым TN-мониторам.

Тест на время отклика, частота обновления 60 Гц (овердрайв – выкл., макс.):

Тест на время отклика, частота обновления 144 Гц (овердрайв – выкл., макс.):

Покрытие экрана полуматовое, так что паразитных бликов и отражений в нем не наблюдается; кристаллический эффект практически отсутствует, при работе за монитором на него не обращаешь внимания, проявляется он, по сути, только на макроснимке, да и то очень слабо.

Равномерность подсветки очень хорошая, на тестовом снимке (сделан в темном помещении, на экране черный фон, максимальная яркость, выдержка 20 секунд) можно увидеть чуть более светлые пятна в правом верхнем углу и, гораздо меньше по площади, в левом нижнем; в реальных условиях это никак не проявляется.

Glow-эффект у LG 27GL850 стандартный для IPS-мониторов: при взгляде под углом сверху на черном фоне проявляется умеренное свечение серебристого или коричневого оттенка, в зависимости от угла зрения.

Углы обзора очень хорошие, при сильном отклонении в сторону заметно снижается яркость и несколько слабее – контрастность, плюс появляется чуть ощутимый холодноватый оттенок; искажения цветов или, к примеру, высветления теней, как это бывает на VA-панелях, здесь не наблюдается.

Регулировка яркости аналоговая, путем подстройки тока светодиода – ШИМ не используется на всем диапазоне яркости, так что мерцания подсветки здесь нет даже на минимальном ее значении.

Минимальная яркость составляет 50 кд/м² — это хороший показатель как для десктопного монитора; при такой яркости за ним достаточно комфортно работать и играть даже при очень слабом внешнем освещении. Среднее значение максимальной яркости по измерениям в 35 точках экрана – 300 кд/м² (пиковая яркость – 390 кд/м²). Монитор поддерживает HDR и может корректно обрабатывать входящий сигнал в HDR10, однако по совокупности показателей (расширенный цветовой охват, 10-битный цвет, но яркость до 400 кд/м² и отсутствие локального затемнения подсветки) он удовлетворяет лишь базовым требованиям VESA DisplayHDR 400.

Из предложенных видеорежимов наиболее эффектным в плане насыщенности цветов и при этом максимально корректным и не искажающим изображение является, пожалуй, «Игрок 1» — в нем монитор демонстрирует максимальный цветовой охват (~97,5% DCI-P3), значение гаммы почти идеально соответствует стандартному 2,2 по всей шкале яркости, а цветовая температура при установке ее в значение «Теплая» оказывается лишь чуть выше стандарта 6500K (если это покажется все еще слишком холодным, можно вручную выставить 6000K – при этом реальная температура будет на уровне 6100-6200K и заметно более комфортной для глаз).

Для обработки фотографий, или если полный цветовой охват покажется «чересчур пестрым», лучше переключиться в режим sRGB – тем более что в нем монитор проходит заводскую калибровку (большая редкость как для игровой модели), и это сразу заметно по результатам измерений. Цветовой охват оказывается очень близким к этому пространству (что визуально выражается в гораздо более «спокойных» цветах), значения гаммы и температуры практически идеально соответствуют стандартным, плюс точность цветопередачи оказывается таковой, что дополнительную калибровку этому монитору нужно делать только для профессиональной работы с цветом (среднее значение deltaE – в районе единицы, максимальное – меньше двух).