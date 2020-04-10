Обзор игрового монитора MSI Optix G241

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Не всем игрокам нужны огромные мониторы – кто-то не любит вертеть головой в разные стороны и выискивать по углам элементы интерфейса, у кого-то недостаточно места на столе, а кто-то просто не любит сидеть, уткнувшись носом в «телевизор». На такую аудиторию и рассчитана новая 24-дюймовая модель от MSI – Optix G241.

Дизайн

Как для игровой модели, MSI Optix G241 выглядит строго и «компактно» — корпус из черного матового пластика (у отдельных частей задней панели фактурная поверхность, имитирующая шлифованный металл), никаких цветных вставок или подсветки.

Дизайн – традиционный безрамочный, в выключенном состоянии экран обрамляет лишь тонкая линия боковой грани корпуса, после включения проявляется скрытая под защитной поверхностью небольшая рамка. Суммарная их ширина составляет ~6 мм по бокам и сверху.

Ножка металлическая, V-образной формы, ее концы чуть выступают за поверхность экрана. Регулировать она позволяет лишь угол наклона экрана – изменения высоты и поворотов влево-вправо здесь нет. При желании монитор можно повесить на стену – на тыльной стороне имеется VESA-совместимое крепление 100х100.

Все разъемы сосредоточены в нише под креплением ножки и ориентированы вниз. Здесь можно найти 2 порта HDMI 1.4, один DisplayPort 1.2 и мини-джек для подключения наушников.

Меню

Для навигации по меню используется джойстик с обратной стороны, в правом нижнем углу. На его отклонения в стороны в настройках можно назначить различные востребованные функции (вроде переключения видеоходов и настройки будильника), нажатие вызывает основное меню.

В нем первым пунктом идет «Игры» — здесь можно выбрать один из заданных видеорежимов под различные игровые жанры, включить высветление теней («система ночного видения»), задействовать овердрайв, активировать мерцание подсветки для кардинального уменьшения смазов в динамичных сценах, включить адаптивное изменение частоты обновления FreeSync и т.д.

В «Профессиональном» разделе находятся свои видеорежимы (кино, рендеринг, дизайн), также здесь можно включить снижение доли синего в подсветке, динамическую контрастность и «улучшение изображения» — наиболее ощутимым эффектом от его использования оказывается повышенная четкость картинки. В пункте «Изображение» собраны традиционные параметры вроде яркости/контрастности, резкости, цветовой температуры и выбора соотношений сторон изображения. Далее следуют пункты с выбором источника сигнала, настройкой «горячих клавиш» для джойстика и системные параметры вроде языка меню, его прозрачности и времени отображения, поведения кнопки питания и вывода на экран информации о текущем видеорежиме.

В работе

В MSI Optix G241 используется 8-битная IPS-панель диагональю 23,8″ и Full HD разрешением. Размер точки составляет 0,2745 мм (плотность пикселей ~92,5 PPI). Максимальная частота обновления экрана – 144 Гц, поддерживается технология адаптивного изменения частоты FreeSync, при которой обновление экрана во время игры синхронизируется с выводом кадров с видеокарты. Таким образом удается получить максимальный фреймрейт при включенном Vsync, без артефактов расслоения в динамичных сценах и практически без влияния на время отклика.

Заявленное время отклика – 1 мс (GtG) в режиме максимального овердрайва. Отметим, что три различные степени разгона, доступные в настройках, достаточно слабо отличаются друг от друга, и в любом случае динамичное изображение выглядит очень четким, лишь немногим уступая сверхбыстрым игровым моделям на TN-матрицах.

Тест на время отклика, частота обновления 60 Гц (время отклика обычное/короткое/минимальное):

Тест на время отклика, частота обновления 144 Гц (время отклика обычное/короткое/минимальное):

Покрытие экрана полуматовое, так что паразитных бликов и отражений в нем не наблюдается; кристаллический эффект практически отсутствует, при работе за монитором на него не обращаешь внимания, проявляется он, по сути, только на макроснимке, да и то слабо.

Равномерность подсветки отличная, на тестовом снимке в темном помещении с черным фоном на экране при длительной выдержке при большом желании можно рассмотреть чуть более светлый центр и темные области в нижних углах, а также небольшую утечку подсветки вдоль левой грани.

Glow-эффект у MSI Optix G241 стандартный для IPS-мониторов: при взгляде под углом сверху на черном фоне проявляется умеренное серое свечение.

Углы обзора очень хорошие, при сильном отклонении в сторону заметно снижается яркость и несколько слабее – контрастность, но каких-то заметных искажений цветопередачи не наблюдается.

Регулировка яркости аналоговая, путем подстройки тока светодиода – ШИМ не используется на всем диапазоне яркости, так что мерцания подсветки здесь нет даже на минимальном ее значении.

Минимальная яркость довольно высока, ~90 кд/м². При таком ее значении можно комфортно играть при умеренном окружающем свете, но в темной комнате или с приглушенным светом экран будет чересчур ярким. Максимальная яркость составляет ~260 кд/м², этого более чем достаточно для любого типа освещения в комнате, включая яркий дневной свет из окна.

MSI Optix G241 может похвастать расширенным цветовым охватом (95% DCI-P3, 128% sRGB) – цвета насыщенные и яркие, картинка в играх получается очень эффектной. Стоит, однако, отметить, что в настройках нет возможности уменьшить охват до пространства sRGB – это стоит учитывать любителям более приглушенных, «тусклых» цветов.

Из имеющихся видеорежимов наиболее универсальным, на наш взгляд, является «Пользовательский» (в котором после сброса настроек на заводские значения устанавливаются значения по умолчанию). Он предлагает сбалансированную и достаточно теплую картинку, комфортную для глаз.

Режим «Кино» делает изображение более насыщенным и контрастным, с усиленными тенями, создающими подчеркнутое ощущение «рельефа». В режиме «Рендеринг» активируется опция «забота о глазах», уменьшающая долю синего в подсветке, а в «Дизайне» задирается кривая гаммы, что устраняет полутона в светлых участках и повышает восприятие шрифтов и других четких элементов на экране. Игровые режимы по большей части отличаются настройками резкости, насыщенности цветов и яркостью/контрастностью (за исключением режима для шутеров, в котором цветовой охват настроен таким образом, что некоторые сложные оттенки, например, светло-зеленый или темно-красный, в нем просто отсутствуют, а некоторые другие цвета, в первую очередь красный, оказываются значительно усилены – сделано это, по-видимому, для того, чтобы в пылу онлайновых сражений картинка не превращалась в разноцветную и плохо воспринимаемую «кашу»). Отметим, что режим для ролевых игр оказывается во многом похож на универсальный «Пользовательский», за исключением пониженной яркости – его, к слову, также можно использовать для киносеансов.