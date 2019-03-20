Обзор игрового ноутбука Acer Predator Triton 500

Обзор игрового ноутбука Acer Predator Triton 500

Сегодня мы познакомимся с одним из первых ноутбуков, оснащенных графическим ускорителем RTX 2080 Max-Q от компании Acer. У которой получился дорогой, очень мощный, но отлично оснащенный тонкий ноутбук с 15-дюймовым дисплеем с частотой обновления 144 Гц. Неплохо на бумаге, но посмотрим как Acer удалось совместить это все воедино в тонком корпусе и насколько RTX 2080 хороша, пусть и в версии Max-Q? Линейка Acer Predator Triton 500 PT515-51 Ноутбуки, ультрабуки на Моделей в линейке: 6 61 408 − 106 999 грн Диапазон цен: Комплектация На тестировании побывал тестовый образец ноутбука, с которым поставлялся блок питания мощностью в 180 Вт. Адаптер нельзя назвать самым компактным, но среди других игровых ноутбуков он явно один из самых легких и тонких (с сопоставимой мощностью). Дизайн Acer Predator Triton 500 Predator Triton 500 во многом похож на предыдущее поколение линейки Triton: тонкий корпус, минимум украшений, но именно форма корпуса выдает сходство с другими ноутбуками Acer, в частности — срезанные углы дисплейного блока. Сам дисплей теперь обрамлен действительно тонкими рамками и, к счастью, обошлось без больших наклеек вроде “FullHD 1080”, которые часто встречаются на ноутбуках этого производителя. Из всех геймерских “украшений” можно выделить окрашенные в синий цвет ребра радиаторов системы охлаждения, которые видны сзади и по бокам. Корпус ноутбука и верхняя крышка дисплея выполнены из металла. Открывается ноутбук одной рукой, сам дисплейный блок не болтается и надежно фиксируется. На крышке есть один маленький приятный нюанс в виде подсвечивающегося логотипа Predator, который светится синим цветом. Материал маркий, но легко очищаемый. К качеству изготовления и жесткости конструкции претензий нет, все монолитно. Тем не менее, одно замечание у меня осталось к конструкции порта Ethernet, а точнее к краям фиксирующим рычажок штекера — они получились острыми и он них можно легко поцарапаться. Вес ноутбука относительно невелик как для такого набора комплектующих — 2,1 кг, а толщина всего 18 мм. Разъемы С набором портов у Predator Triton 500 полный порядок. На левой грани расположен порт для зарядки, гигабитный Ethernet, USB Type-A 3.1, HDMI 2.0 и раздельные аудиопорты для наушников и микрофона. На правой стороне пара USB Type-A, тоже 3.1, USB Type-C с интерфейсом Thunderbolt и пара светодиодных индикаторов зарядки и активности. Все разъемы сдвинуты ближе к пользователю и неплохо скомпонованы. Но стоит учитывать, что если вам придется воспользоваться сразу несколько портами USB, то это может помешать удобному использованию мыши (если вы правша). Единственное, чего не хватает, так это кардридера.

Клавиатура, тачпад, мультимедиа Acer Predator Triton 500 оснащен одной из самых удобных клавиатур, которые встречались мне в игровых ноутбуках. Она лишена цифрового блока, размещена точно по центру перед пользователем. Клавиатура мембранная, ход клавиш короткий, но хорошо ощутимый. Каждая клавиша сделана с небольшой выемкой, а ее поверхность шероховатая, благодаря этому при слепом наборе палец не соскальзывает и остается на своем месте. Блок стрелок был сделан по размеру таким же, как и остальные клавиши, он находится в общем массиве, но на удобство использования это не влияет. Справа находится дополнительный ряд мультимедийных кнопок, где также расположена клавиша питания и клавиша вызова специальной утилиты Predator Sense, в которой вы можете управлять кулерами ноутбука, разгонять видеоадаптер и настраивать RGB-подсветку клавиатуры. Про тачпад особо ничего не скажешь, ни плохого, ни хорошего. Он есть, по размерам невелик, но палец скользит по нему легко и к его чувствительности претензий нет. В ноутбуке есть два динамика, они звучат чисто, но по громкости не могут конкурировать с системой охлаждения, о чем речь пойдет далее. Поэтому мышь и гарнитура с хорошей шумоизоляцией являются обязательными аксессуарами к этому ноутбуку.

Дисплей: NVIDIA G-Sync и 144 Гц Predator Triton оснащается матовым 15,6-дюймовый дисплеем с IPS матрицей и разрешением FullHD. Но самое интересное то, что дисплей обладает частотой обновления 144 Гц и оснащен функцией адаптивной синхронизации G-Sync. Первая особенность делает любое движущееся изображение очень плавным, причем это касается даже стандартных анимаций Windows и движения курсора. А технология NVIDIA G-Sync позволяет забыть о классической вертикальной синхронизации с блокировкой частоты кадров и о разрывах изображения при фреймрейте выше, чем частота обновления матрицы. Тем более, что комплектующие, которым оснащен ноутбук позволяют играть в современные игры на скорости заметно больше, чем 60 к/с, даже на максимальных настройках качества графики. Так что 144 Гц в данном случае — это не роскошь, а скорее необходимость. Матрица произведена AU Optronics, модель B156HAN08.2. Скорость отклика матрицы (заявленная) составляет 3 мс. Измеренный диапазон яркости находится в диапазоне от 20 до 300 кд/м2. Минимального показателя иногда много, особенно в темноте, но максимального хватает с избытком. Более-менее комфортным является уровень примерно в 50% от максимума. Картинка получилась несколько холодной, с уклоном в синие оттенки. Углы обзора максимальные, как подобает IPS-матрице. В целом, дисплей получилась очень добротным, с приятной глазу картинке, отличными углами обзора и скоростью реакции. Оснащение На тестировании побывала максимальная конфигурация Predator Triton 500, которая включает в себя шестиядерный процессор Intel Core i7-8750H с базовой частотой 2,2 ГГц и Turbo Boost до 4,1 ГГц. Объем оперативной памяти — 32 ГБ (2х16), постоянной — 1 ТБ твердотельного хранилища, используется два SSD от WD с интерфейсом PCIe объёмом 512 ГБ. В качестве графического ускорителя используется NVIDIA RTX 2080 Max-Q. В такой конфигурации компьютер может справиться любой потребительской задачей. Общесистемная производительность очень высокая, компьютер быстро включается, моментально просыпается, а сама система очень отзывчива. Среди других конфигураций украинским потребителям будет доступен четырехъядерный процессор i5-8300H, 8, 16 или 32 ГБ оперативной памяти, твердотельные накопители от 256 ГБ и графические ускорители NVIDIA GeForce RTX 2060 или 2080 Max-Q. Во всех случаях дисплей такой же, как и в нашей конфигурации. Беспроводные интерфейсы представлены адаптером Intel Killer AC1550i с поддержкой 802.11ac и Bluetooth 5.0. К их работе ни единой претензии не было, к стабильности работы также. Производителем не была предусмотрена возможность пользовательского апгрейда комплектующих. Формально получить доступ внутренностям вы можете, для этого надо открутить 10 винтов, которые удерживают пластиковую крышку, но оперативная память и накопители расположены на обратной стороне материнской платы. Фото взято с notebookcheck.net

Графический ускоритель GeForce RTX 2080 Max-Q Как я уже говорил, Acer Predator Triton 500 — это один из первых ноутбуков на рынке с мобильной графикой RTX 2080. В данном случае это вариант “Max-Q”, рассчитанный на меньшее энергопотребление и меньшее тепловыделение, чем обычная мобильная RTX 2080. В основе графического адаптера лежит чип TU104 с уменьшенными частотами ядра и памяти в версии “Max-Q”. В нашем случае базовая частота ядра составляет 735 МГц и 1095 в режиме Boost, против 1380 и 1590 МГц у полноценной мобильной RTX 2080 соответственно. Но количество шейдеров остается неизменным — 2944. Видеоадаптер оснащен 8 ГБ памяти GDDR6 с 256-битным интерфейсом и частотами 12 ГГц, против 14 ГГц и обычной мобильной RTX 2080. В синтетических тестах 3DMark Time Spy и Fire Strike вариант RTX 2080 “Max-Q” набирает 7112 и 15339 балов соответственно, что примерно соответствует производительности десктопного варианта RTX 2060, и примерно на 25% лучше GTX 1080 Max-Q. В тесте Port Royale, который тестирует производительность карт в сценах с трассировкой лучей, RTX 2080, оказывается незначительно лучше RTX 2060 — всего на 6%. Конечно, RTX 2080 рассчитана уже на 4К-разрешение, но на FullHD такой чип, да и в целом, наша конфигурация выдает более чем комфортный фреймрейт на максимальных настройках качества графики, с чем вы можете убедиться по результатам игрового тестирования ниже. Приведен средний показатель частоты кадров в секунду. Metro Exodus: Ультра, RTX “On”, Ray Tracing: “High” — 65 к/с; GTA V: Ультра, MSAA 2x, — 130 к/с; Shadow of the Tomb Raider: Ультра, Hair works: “On” — 83 к/с; The Witcher 3: Запредельное качество, Hair works: “On” — 140 к/с; Apex Legends: Максимальное качество — 145 к/с; DIrt Rally 2.0: Ультра — 75 к/с.

Нагрев и шум Acer Predator Triton 500 оснащен тремя вентиляторами системы охлаждения — одним для процессора и двумя для видеокарты. Забор холодного воздуха осуществляется снизу и сверху, со стороны подладонной поверхности через декоративную сетку в виде пирамид, а выброс горячего происходит сзади. Сразу отмечу, что СО вполне эффективно справляется с мощными и горячими комплектующими. В играх, почти всегда, все 6 ядер нашего i7-8750H работали на частоте 3,4 ГГц. В AIDA64 ситуация была несколько иной, при одновременном стресс-тесте всех комплектующих частота была на уровне 1,6 ГГц, но стоит помнить, что такая нагрузка далека от реальной. В играх температура процессора колебалась в диапазоне 80-95 градусов, а видеокарты — от 70 до 80 градусов. К сожалению, корпус ноутбука начинает ощутимо нагреваться уже через 20 минут после игры, подладонная поверхность становится заметно теплой, а в местах забора воздуха уже горячей. То же касается и нижней части, дотрагиваться до которой не совсем приятно во время игры, поэтому поиграть на таком ноутбуке держа его на коленях не получится. К счастью, для ее охлаждения предусмотрена кнопка Turbo рядом с клавиатурой, ее нажатие повышает скорость вращения всех вентиляторов до максимума и это позволяет охладить металлическую поверхность вокруг клавиатуры. Но на температуры графического и центрального процессора это почти не влияет. Еще одна проблема — шум. Система охлаждения во время игры старается поддерживать относительно комфортный уровень температуры для мощных комплектующих, но платой за это становится акустический комфорт. В 30 см от ноутбука во время игр уровень шума составляет примерно 45 Дб и без гарнитуры играть за ноутбуком некомфортно. При включении режима Turbo, уровень шума поднимается до почти 60 Дб. В простое и базовых задачах вроде браузинга, компьютер может работать в пассивном режиме, но система охлаждения все равно будет периодически включаться. Автономность Несмотря на относительно тонкий корпус, ноутбук оснащен аккумулятором на 84 Вт-ч. В синтетическом тесте PCMark Home, ноутбук продержался 3,5 часа на 30% яркости. В реальных условиях при периодических переключениях между набором текста, браузингом и просмотром видео, ноутбук проработал примерно столько же. Неплохой, но не выдающийся результат с учетом 144-герцового дисплея и отсутствия технологии NVIDIA Optimus.