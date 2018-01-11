Обзор тонкого игрового ноутбука Acer Predator Triton 700

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В прошлом году компания NVIDIA вместе с партнёрами представила концепцию компактного игрового ноутбука с производительной видеокартой GeForce GTX 1080. Получившая название Max-Q Design инициатива тут же была подхвачена производителями, но до финального продукта пока дошли только две модели. ASUS ROG Zephyrus GX501 мы уже успели протестировать, а теперь настала очередь Acer Predator Triton 700.

Комплект поставки

У ноутбука простая комплектация, которая состоит из блока питания с зарядным кабелем, а также брендированной проводной мыши.

Так что пользователь не найдёт в коробке никаких «бонусов». Мышку не считаем, так как учитывая стоимость ноутбука, вряд ли потенциальный пользователь будет рассчитывать на этот бюджетный манипулятор. В Acer вполне могли бы комплектовать Triton 700 более дорогой мышкой, тем более, что у компании есть брендированная SteelSeries Rival 300, которую она продаёт под названием Predator Gaming Mouse.

Дизайн и материалы

В закрытом положении дизайн Acer Predator Triton 700 можно назвать даже утилитарным, на что наталкивает чёрный матовый корпус со слегка срезанными углами.

Если бы не крупный логотип Predator с синей окантовкой, то по модели сложно сказать, что она относится к игровым устройствам. В этом плане Triton 700 в целом выбивается из линейки Predator, ноутбуки которой имеют броский дизайн.

Вероятно, в Acer решили сыграть на контрасте, ведь самые заметные элементы дизайна спрятаны под крышкой дисплея.

Это низкопрофильная механическая клавиатура с RGB-подсветкой и вставка из стекла, которая слегка приоткрывает внутреннюю начинку корпуса, а также по совместительству служит тачпадом.

В целом, если не знать характеристик Acer Predator Triton 700, то дизайн не кажется чем-то выдающимся. Простой матовый корпус, прямые линии, да и толщина 18,9 мм для современных ноутбуков не является рекордной.

Но когда знаешь, что внутри корпуса производительный процессор и пускай слегка урезанная видеокарта, но всё-таки NVIDIA GeForce 1080, вот тогда смотришь на Predator Triton 700 совсем другим взглядом.

Ноутбук действительно впечатляет, и дизайн уже не кажется простым, а скорее практичным, а толщина начинает уже ощущаться как рекордная.

Что касается материалов, то практически весь корпус у Predator Triton 700 алюминиевый, из пластика сделаны только клавиатура и полоса для антенн на крышке дисплея.

Разъёмы

Как и положено игровой модели, Acer Predator Triton 700 оснащается всеми необходимыми разъёмами для современных игроков. На тыльной стороне корпуса находится гнездо зарядного устройства, HDMI 2.0 и DisplayPort.

На правой грани: гигабитный Ethernet (Killer), один порт USB 3.0 и USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 3.

На левой грани можно найти Кенсингтонский слот, два порта USB 3.0, 3,5 мм разъём для наушников, а также отдельный для микрофона.

Интересно, что здесь же под заглушкой находится слегка утопленный в корпус порт USB 2.0. Изначально может показаться, что это какой-то сервисный разъём, но всё намного проще.

В Acer сделали отдельный USB для подключения беспроводных мышей с мини-ресивером. Соответственно, благодаря тому, что порт утоплен в корпус, передатчик не выступает из корпуса. И такое внимание к деталям, безусловно, заслуживает похвалы в сторону инженеров Acer.

Дисплей

В Predator Triton 700 установлен матовый 15,6-дюймовый IPS дисплей с разрешением 1920х1080 точек, частотой обновления 120 Гц и поддержкой технологии NVIDIA G-Sync, которая синхронизирует частоту обновления дисплея с текущим количеством FPS в игре.

Калибровка экрана сделана на хорошем уровне, дисплей обеспечивает практически 100% охват цветового пространства sRGB, его цветовая температура немного выше 6500К, гамма на эталонном значении 2.2, а подсветка равномерная. Максимальная яркость дисплея по нашим замерам достигает 270 кд/м2, минимальная – 18 кд/м2, а контрастность 650:1.

Учитывая характеристики модели, в Predator Triton 700 мог бы быть экран более высокого разрешения, но играть и на Full HD вполне комфортно. При этом частота обновления 120 Гц и высокий FPS для игр важнее, чем разрешение 2,5К или 4К.

Платформа и производительность

Несмотря на небольшие размеры корпуса и его толщину, Predator Triton 700 построен на производительно платформе. В конфигурации, которая попала к нам на тест, ноутбук оснащался 4-ядерным процессором Intel Core i7-7700HQ, работающем на частоте 2,8 ГГц (3,8 ГГц в режиме Turbo Boost), 32 ГБ оперативной памяти DDR4, а также двумя SSD накопителями на 512 ГБ в режиме RAID 0.

Производительность такой системы находится на очень высоком уровне.

Но самое интересное в Triton 700 – это видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q Design c 8 ГБ памяти GDDR5X.

Она специально разрабатывалась для компактных игровых ноутбуков, для которых важно соотношение между потреблением энергии и производительностью. Поэтому у GeForce GTX 1080 Max-Q Design такое же количество вычислительных блоков, как и у обычной мобильной GeForce GTX 1080, но тактовая частота её графического процессора понижена. Это позволило добиться снижения теплового пакета до 90–110 Вт, а производительность видеокарты при этом находится между мобильными GTX 1070 и GTX 1080.

В игре «Ведьмак 3: Дикая Охота» на максимальных настройках графики можно рассчитывать на 73-75 кадров в секунду, видеокарта при этом нагружена до 98-99%, а её температура не превышает 82 градусов Цельсия.

Через приложение PredatorSense можно менять частоту видеокарты, в базовом режиме она достигает 1290 МГц, в режиме «Быстрее» – 1365 МГц, а в «Турбо» – 1440 МГц.

В целом, играть и работать на такой производительной системе очень комфортно, тем более учитывая относительно компактные размеры ноутбука.

А если сравнить результаты тестов Predator Triton 700 с монструозным HP Omen X, побывавшим у нас недавно на тесте, то разница в производительности не очень большая, в PCMark 10 около 13%, в 3DMark около 15%.

Нагрев и стабильность работы

Производительные компоненты требовали от инженеров Acer обеспечить в Triton 700 эффективную систему охлаждения, и они в целом справились. Ноутбук оснащается двумя вентиляторами, каждый из которых имеет 59 лопастей толщиной 0,11 мм. Холодный воздух затягивается через вентиляционное отверстие рядом со стеклянной панелью тачпада, а также через нижнюю часть корпуса. Выдув осуществляется с помощью боковых прорезей, а также отверстий на тыльной грани ноутбука. Звук системы охлаждения под нагрузкой чуть выше среднего, даже если играть без наушников, вентиляторы не будут заглушать внешние динамики.

Как показал стресс-тест AIDA64, система охлаждения без проблем справляется с максимальной нагрузкой, троттлинга нет, а процессор нагревается максимум до 82 градусов Цельсия.

Температура корпуса Predator Triton 700 при этом в самом горячем месте прогревается до 50 градусов Цельсия, а в области клавиатуры до 35 градусов Цельсия.

Таким образом, ноутбук заметно нагревается под нагрузкой, но руки не обжигает.

Единственное неудобство, стеклянная панель тачпада находится как раз между процессором и видеокартой, поэтому под нагрузкой нагревается до 48 градусов Цельсия.

Тачпад и клавиатура

Ради уменьшения толщины, разработчикам Acer Predator Triton 700 пришлось прибегнуть к нестандартному расположению тачпада и клавиатуры, поменяв их местами. Таким образом, сенсорная панель придвинута вплотную к дисплейному блоку, а клавиши наоборот, расположены ближе к пользователю.

Такая компоновка устройств ввода встречается в ноутбуках не первый раз, и пока производителям не удалось убедить пользователей, что это удобно. У Acer, к сожалению, тоже не получилось.

Панель тачпада Acer Predator Triton 700 выглядит эффектно, она сделана из стекла Corning Gorilla Glass по технологии Microsoft Precision и отлично распознаёт касания, а также жесты. Тем не менее, у такого тачпада нет тактильных границ, нет традиционных функциональных клавиш, а также он не обеспечивает обратную связь для подтверждения нажатий. При этом работать с ним приходится держа руку на весу, чтобы не нажимать клавиатуру. Поэтому после того, как попробуешь поработать с тачпадом, начинаешь радоваться даже недорогой мышке в комплекте с Predator Triton 700.

Клавиатура, наоборот, получилась очень удачной, в Acer использовали механические низкопрофильные переключатели, которые нажимаются c ходом 1,6 мм. Играть и печатать на такой клавиатуре комфортно, клавиши быстро реагируют и нажимаются с приятным кликом.

При этом, в клавиатуре есть RGB-подсветка, которую можно настраивать через приложение PredatorSense.

К сожалению, по неизвестной нам причине, производитель нанёс украинские и русские буквы на раскладку просто краской, поэтому они не подсвечиваются. Кроме этого, использовать клавиатуру Acer Predator Triton 700 удобно, только если ноутбук стоит на твёрдой поверхности и у вас есть возможность положить на неё запястья. Если же пробовать печатать, поставив Triton 700 себе на колени, то придётся прижимать руки к туловищу, и так работать просто не комфортно. Кроме этого, во время игры ноутбук придётся отодвигать от себя чуть дальше, чтобы удобнее было использовать клавиатуру.

Аудио

В Acer Predator Triton 700 используется два внешних динамика, они расположены по бокам от клавиатуры.

Несмотря на такую простую на вид звуковую систему, звучит ноутбук довольно громко, при желании можно играть или смотреть фильм без наушников. При этом звук настраивается через приложение Dolby.

Автономность

У игровых ноутбуков никогда не было выдающейся автономности, и Predator Triton 700 в этом плане не стал исключением. Под нагрузкой в тесте PCMark 8 он проработал всего 1 час 14 минут, при яркости экрана 100 кд/м2.

В режиме использования браузера и офисных документов можно рассчитывать на 2-2,5 часа работы. Таким образом, несмотря на относительно компактные размеры и вес, Acer Predator Triton 700 это всё-таки в больше степени «настольный» ноутбук.