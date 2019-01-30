Обзор видеокарты GeForce RTX 2060: такой теперь средний класс

Компания NVIDIA недавно официально расширила линейку игровых видеокарт с процессорами поколения Turing, предложив GeForce RTX 2060. С рекомендованной ценой в $349 данная модель становится самым доступным графическим адаптером, позволяющим использовать возможности DirectX Raytracing. Посмотрим, сможет ли новинка повторить успех адаптеров среднего класса предыдущих поколений. GeForce RTX 2060 уже доступны в Украине, а значит самое время проверить в деле одну из таких моделей.

NVIDIA GeForce RTX 2060

GeForce RTX 2060 основаны на графическом процессоре TU106 с архитектурой Turing. Этот же кристалл используется и для видеокарт серии GeForce RTX 2070, отличие лишь в количестве активированных функциональных блоков. Кремниевая пластина площадью 445 мм2 включает 10,8 млрд. транзисторов. Для сравнения, используемый для GeForce GTX 1060 процессор GP106 имеет площадь 200 мм2 и содержит 4,4 млрд. транзисторов.

GeForce RTX 2060 GeForce RTX 2070 GeForce GTX 1060 GeForce GTX 1070 GeForce GTX 1070 Ti Наименование кристалла TU106 TU106 GP106 GP104 GP104 Графическая архитектура Turing Turing Pascal Pascal Pascal Техпроцесс производства 12 нм 12 нм 16 нм 16 нм 16 нм Площадь кристалла 445 мм² 445 мм² 200 мм² 314 мм² 314 мм² Количество транзисторов, млрд 10,8 млрд. 10,8 млрд. 4,4 млрд. 7,2 млрд. 7,2 млрд. Тактовая частота GPU 1365/1680 МГц 1410/1620 МГц 1506/1709 МГц 1506/1783 МГц 1607/1683 МГц Потоковые процессоры 1920 2304 1280 1920 2432 Текстурные блоки 120 144 80 120 152 Блоки растеризации 48 64 48 64 64 RT-ядра 30 36 — — — Тензорные ядра 240 288 — — — Память (тип, объем) GDDR6, 6 ГБ GDDR6, 8 ГБ GDDR5, 6 ГБ GDDR5, 8 ГБ GDDR5, 11 ГБ Шина памяти 192 бит 256 бит 192 бит 256 бит 256 бит Эффективная тактовая частота памяти 14 000 МГц 14 000 МГц 8008 МГц 8008 МГц 8008 МГц Пропускная способность памяти 336 ГБ/c 448 ГБ/c 192 ГБ/c 256 ГБ/c 256 ГБ/c Энергопотребление, Вт 160 Вт 175 Вт 120 Вт 150 Вт 180 Вт

Графический процессор GeForce RTX 2060 получил 1920 CUDA-вычислителей, 120 текстурных модулей и 48 блоков растеризации. Кроме того, как и в случае со старшими моделями семейства GeForce RTX, TU106-200A также содержит аппаратные возможности для работы с DirectX Raytracing и матричными вычислениями. В распоряжении GeForce RTX 2060 оказывается 30 RT-блоков с общей производительностью 5 гигалучей/c и 240 тензорных ядер.

Видеокарта оснащается 6 ГБ памяти, причем здесь как и у старших моделей, используются микросхемы стандарта GDDR6, работающие на эффективных 14 000 МГц. Потому, несмотря на 192-битовую шину, пропускная способность составляет внушительные 336 ГБ/с. А это даже больше, чем у GeForce GTX 1080 (320 ГБ/с), не говоря уже о прямом сравнении с GeForce GTX 1060, предлагающей 192 ГБ/с.

Для GeForce RTX 2060 заявлен тепловой пакет на уровне 160 Вт, то есть на 40 Вт выше, чем у очень экономичной для своего класса GeForce GTX 1060 6 ГБ. Конечно мы помним об улучшенном техпроцессе, но очевидно, что габариты кристалла и количество используемых транзисторов в новом GPU возросли в 2,5 раза, потому на треть увеличенный TDP выглядит естественной платой. Насколько она оправдана, мы выясним уже во время практических тестов.

В функциональном плане GeForce RTX 2060 поддерживает все возможности устройств на базе GPU с архитектурой Turing. Здесь нет никаких ограничений. Разве что, как и GeForce RTX 2070, младшую модель серии нельзя использовать в SLI-связках.

Компания NVIDIA подготовила собственную версию адаптера GeForce RTX 2060 Founders Edition. Стоковая модель внешне повторяет уже хорошо знакомые контуры GeForce RTX 2080/2080 Ti. Такой же «цельнометаллический» каркас с эффектными скруглениями. Однако новинка среднего класса несколько компактнее старших моделей и очень напоминает версию GeForce RTX 2070 FE.

Система охлаждения оснащена парой 90-миллиметровых вентиляторов, при этом единственный 8-контактный разъем для подключения дополнительного питания расположен на задней кромке устройства. Номинально эталонные GeForce RTX 2060 можно купить лишь на сайте NVIDIA.

NVIDIA конечно же не будет сдерживать производителей видеокарт в разработке собственных версий устройств с оригинальными системами охлаждения, силовыми модулями и улучшенными частотными формулами. Причем в случае с видеокартой среднего класса различных вариантов здесь будет множество. На рынке в первую очередь появились именно модифицированные версии с одной из которых мы познакомимся немного детальнее.

ASUS ROG-STRIX-RTX2060-O6G-GAMING

Все партнеры NVIDIA в день запуска GeForce RTX 2060 представили свои варианты адаптеров. Компания ASUS представила сразу восемь моделей: по три устройства серии STRIX и DUAL, а также компактную Phoenix и версию TURBO с центробежным кулером.

У нас на тестировании побывала топовая модель ASUS ROG-STRIX-RTX2060-O6G-GAMING с форсированным GPU и уже хорошо знакомой системой охлаждения.

Базовая тактовая частота GPU соответствует рекомендованной – 1365 МГц, а вот среднее значение динамического ускорения установлено на уровне 1830 МГц, вместо 1680 МГц, характерных для стоковых GeForce RTX 2060. Это значит, что графический процессор будет работать под нагрузкой заметно повышенных частотах. Память GDDR6 от Micron работает на эффективных 14 000 МГц (1750 МГц).

Перед нам массивная 2,5-слотовая видеокарта длиной 300 мм. Кулер состоит из крупного радиаторного блока, включающего наборную кассету алюминиевых пластин и шесть тепловых трубок, ускоряющих передачу тепла. В конструкции используется алюминиевый кронштейн, охлаждающий микросхемы памяти и попутно улучшающий прочность конструкции.

В основании теплосъемника предусмотрена медная никелированная пластина. Для устройств такого класса производитель отказался от конструкции с прямым контактом тепловых трубок с поверхностью кристалла графического процессора. В подобном случае преимущества нивелируются сложностью монтажа без пазов между трубками в которых могут возникать локальные зоны перегрева. Дополнительная полированная пластина сглаживает подобные перепады.

Радиаторный блок обдувается тремя вентиляторами осевого типа. С обратной стороны видеокарта прикрыта алюминиевой защитной пластиной.

Для подключения дополнительного питания на верхней кропе устройства предусмотрены 6- и 8-контактный разъемы. Напомним, что для референсной GeForce RTX 2060 используется один 8-контактный коннектор. Требования к мощности блока питания аналогичны тем, что NVIDIA указывает для базовой версии – 500 Вт.

На интерфейсной панели размещены четыре видеовыхода – по паре полноформатных DisplayPort и HDMI. Как видим, в данном случае производитель решил упразднить порт USB Type-C, который появился в адаптерах GeForce RTX для подключения VR-гарнитур. R

Из дополнительных опций отметим форменную RGB-подсветку со световодом по контуру, а также отдельную кнопку отключения иллюминации на обратной стороне PCB. Видеокарта также получила две микросхемы BIOS с профилями незначительно изменяющими алгоритм работы вентиляторов. У задней кромки видеокарты размещены два коннектора FanConnect II для подключения вентиляторов и один разъем для подсоединения дополнительной RGB-ленты. Конечно, вся подсветка синхронизируется посредством AURA RGB.

Что касается рабочих режимов, то в покое температура GPU составляла порядка 42–43С. При этом вентиляторы останавливались. Под нагрузкой графический процессор нагревался всего до 63С, а скорость вращения трех вентиляторов не превышала 1300 об/мин. Видеокарта работала очень тихо. Однако стоит отметить, что подобные показатели были получены на открытом стенде при температуре 21C. В закрытом корпусе значения скорее будут несколько выше. В любом случае кулер отлично справляется с отводом тепла, что в целом неудивительно для такой конструкции.

Модель от ASUS использует весьма агрессивный алгоритм динамического разгона. Под нагрузкой графический процессор ускорялся вплоть до 1980 МГц, однако это пиковое значение. Зачастую GPU во время затяжных сессий функционировал на 1950 МГц. Напомним, что базовая частота одинакова для всех GeForce RTX 2060, а вот работа GPU Boost зависит от возможностей видеокарты.

Разгон

Мы также проверили частотный потенциал топового адаптера от ASUS. Модель ROG-STRIX-RTX2060-O6G-GAMING позволяет увеличить параметр Power Limit до 125%. После разгона с повышением базовой частоты до 1465 МГц, пиковая частота GPU увеличилась вплоть до 2070 МГц, но зачастую фактические значения в играх колебались в пределах 2040–2055 МГц. Чипы памяти GDDR удалось ускорить с 14 000 МГц до 15 600 МГц (+11,4%). Недостатка в ПСП у RTX 2060 фактически нет, хотя и лишней она тоже не будет, особенно в графических режимах 1440p+.

Форсированная видеокарта ASUS уже изначально заметно ускорена производителем, потому, как видим, дополнительный прирост рабочей частоты GPU относительно невелик – порядка 100 МГц. Возможности 12-нанометрового техпроцесса все же не безграничны и далеко уйти за пределы 2000 МГц не получается, даже несмотря на мощную силовую подсистему видеокарты и два разъема дополнительного питания. Возможно подобное оснащение пригодится для более серьезных экспериментов с разгоном.

Температурный режим после разгона без повышения питающего напряжения фактически не изменился. GPU как и прежде прогревался до 63С, а вентиляторы вращались с частотой до 1300 об/мин. Закрытый и плохо вентилируемый корпус, конечно, это поправит, но на открытом стенде показатели отличные.

Конфигурация тестового стенда

Процессор Intel Core i7-8700K (3,7/4,7 ГГц) Intel, www.intel.ua Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS X Hero (Intel Z370) ASUS, www.asus.ua Оперативная память G.Skill SniperX 2x8GB DDR4-3400 (F4-3400C16D-16GSXW) AMD, www.amd.com Накопитель HyperX Savage 960 ГБ (SHSS37A/960G); Kingston A1000 480 ГБ (SA1000M8/480G) HyperX, www.hyperxgaming.com Блок питания Thermaltake Toughpower Grand TPG-1200M (1200 Вт) Thermaltake, www.thermaltakeusa.com Монитор Acer Predator X27 (27″, 3840×2160, 144 Гц, G-Sync) Acer, www.acer.ua

Производительность

Во время оценки возможностей GeForce RTX 2060 6 ГБ очень интересно было сравнить производительность новинки с таковой для GeForce GTX 1060 6 ГБ. Последнюю лишь условно можно назвать предшественницей, но порядковый номер указывает на близкое родство. Также мы включили в сравнительные тесты GeForce GTX 1070 8 ГБ – очень популярную модель у любителей поиграть, которым хотелось выйти за пределы видеокарт среднего класса, но не переплачивать за статус флагмана. К сожалению, в нашем распоряжении не оказалось GeForce GTX 1070 Ti, но, помня о примерно 10–12%-ном преимуществе «титановой» версии над GTX 1070, можно сопоставить соотношение сил в этом классе. Верхним ограничителем в нашем случае поработает GeForce RTX 2080 Founders Edition.

Чтобы «сгенерировать» результаты условно стоковой GeForce RTX 2060, мы снизили рабочую частоту GPU видеокарты ASUS до уровня, при котором среднее значение ускорения составило 1680 МГц. Фактическая частота чипа под игровой нагрузкой в этом случае составляла порядка 1850 МГц.

Показатели в тестах 3DMark задают общий тон. Судя по результатам, фактическое соотношение сил во многом будет зависеть от игрового движка. Преимущество GeForce RTX 2060 над устройством предыдущего поколения очень существенное. GeForce GTX 1070 также остается позади, но Fire Strike показывает, что разница в кадрах/c будет зависеть от многих условий.

Совсем недавно разработчики 3DMark добавили в тестовый пакет этап Port Royal, позволяющий оценить возможности видеокарт при построении сцен с трассировкой лучей. Для этого теста пока актуальны только видеокарты семейства GeForce RTX и в самое ближайшее время конкуренции здесь не предвидится. Как видим, в номов подтесте GeForce RTX 2060 уступает GeForce RTX 2080 порядка 60%. Это логично, учитывая заявленную производительность в 8 гигалучей/c у RTX 2080 против 5 гигалучей/c у RTX 2060. Фактические показатели в 27,9 и 17 кадров/c в режиме 2560х1440 не должны сильно смущать. Вопрос ведь в конкретной реализации и синтетический тест создан именно для того, чтобы в целом проверить возможности видеокарты, а также сравнить показатели разных устройств. Это отнюдь не значит, что нынешнее поколение GeForce RTX не позволяет получить хорошую производительность в играх с трассировкой лучей. Здесь стоит учитывать, насколько интенсивно используется данная технология при построении сцены.

По результатам тестов в реальных играх из нашего набора, в целом несложно выявить определенные закономерности. В режиме Full HD при максимальных настройках качества графики GeForce RTX 2060 оказывается производительнее GTX 1060 в среднем на 40–50%.

Условно референсная GeForce RTX 2060 также на 10–15% опережает GeForce GTX 1070. Фактически мы имеем результаты, которые потенциально могла бы показать GeForce GTX 1070 Ti.

В режиме 1440p отрыв новинки от GTX 1060 6 ГБ увеличился в среднем до 55%. Что любопытно, преимущество над GeForce GTX 1070 также минимально возросло.

На наш взгляд, GeForce RTX 2060 идеально подходит для игр в Full HD с максимальными настройками качества. В подобных условиях уже все чаще пасуют GTX 1060 6 ГБ, да и GTX 1070 не всегда выручает. Для более высоких разрешений лучше все же использовать либо еще более производительные модели с 8 ГБ памяти, либо играться с настройками, отказываясь от запредельных параметров.

В контексте конкуренции с видеокартами на базе чипов AMD соперничать с GeForce RTX 2060 получится разве что у Radeon RX Vega 56/64. Соотношение сил будет разниться в зависимости от используемой игры, но в среднем получается, что сейчас это устройства одного класса.

Энергопотребление

Заявленные показатели теплового пакета явно сигнализировали о том, что энергопотребление устройств на TU106 будет выше, чем у видеокарт среднего класса с архитектурой Pascal. О причинах мы уже говорили – крупный GPU, работающий на довольно высоких тактовых частотах.

Практические замеры показали, что система с RTX 2060 действительно потребялет больше платформы, оснащенной GTX 1060 и даже GTX 1070. Однако здесь важно учитывать, что на диаграммах отображены общие показатели ПК, а не видеокарты в отдельности. В случае с RTX 2060, обеспечивающей более высокую производительность, возрастает также и нагрузка на центральный процессор, а соответственно увеличивается его вклад в общее энергопотребление системы.

Цена

В случае с GeForce RTX 2060, стоимость устройств линейки была едва ли не самым интригующим моментом. Заявленные $349 для американского рынка выглядят настолько привлекательно, что это кажется едва ли не попыткой NVIDIA снять весь негатив от высоких стартовых цен на устройства старших моделей GeForce RTX.

Видеокарты новой линейки уже представлены в Украине. В нашей стране GeForce RTX 2060 6 ГБ появились в продаже в цене $500–550. Понимаем, что в этом месте нужна пауза для того, чтобы выдохнуть. Увы, увы, приятная базовая цифра изменилась до неузнаваемости. Надеемся, что это все же традиционный стартовый бум, а уже через месяц-два новые модели можно будет купить хотя бы за $430–450. С другой стороны, судя вы сейчас выбираете видеокарту в ценовой категории ~$500, то даже за эту сумму GeForce RTX 2060 имеет шансы. На рынке стремительно сокращаются запасы GeForce GTX 1070 Ti, уже сейчас нелегко найти хорошую модель из официальных поставок, причем стоимость таких версий окажется сопоставимой.