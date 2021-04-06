Обзор игрового стола Cougar MARS





В отличие от игровых кресел, специальные столы для игроков остаются редкостью, хотя и начали появляться ещё лет 8 назад. Видимо причина в том, что в отличие от тех же кресел в спортивном дизайне и с обилием настроек, в компьютерном столе сложнее выделить особенности, которые бы сделали его «игровым». Но компании Cougar это удалось, к нам на обзор попал игровой стол Cougar MARS с возможностью подключения к ПК, кабель-менеджментом и RGB-подсветкой. Давайте детальнее посмотрим на возможности этой модели.

Размеры

Cougar MARS — это довольно крупный стол, ширина его столешницы составляет 1533 мм, а глубина — 771 мм. В распоряжении пользователя оказывается больше 150 сантиметров поверхности, чего будет достаточно для размещения трёх мониторов до 27 дюймов, либо двух таких мониторов и системного блока.

Высота стола регулируется в пределах трёх значений, её можно установить на уровне 750, 800 и 850 мм. Данный механизм реализован через болтовое крепление, но поменять высоту стола после сборки будет сложно из-за веса столешницы. Поэтому лучше сразу примерять для себя комфортную высоту.

Конструкция, дизайн и подсветка

Стол поставляется в полностью разобранном виде, даже столешница состоит из трёх отдельных частей, кроме этого нужно собрать основу и ножки. Дополнительно к столу крепятся боковины с RGB-подсветкой и два блока, один из которых содержит 3,5 мм разъёмы для наушников и микрофона, а второй — кнопки включения ПК и управления подсветкой. Собрать стол не сложно, все крепления винтовые и легко закручиваются с помощью комплектных шестигранников.

Cougar MARS предлагается только в чёрном цвете. Поверхность стола сделана из пластика, по центру она матовая с шероховатой фактурой, благодаря чему практически не пачкается и на ней не видны царапины.

Две другие части стола по бокам стилизованы под карбон, что визуально подчёркивает игровую направленность модели.

Поверхность панелей под карбон тоже не маркая, но более гладкая, поэтому на ней вполне можно использовать мышь без коврика. Столешница скошена в направлении к пользователю, что позволяет удобнее расположить руки.

У стола массивные ножки такого же чёрного цвета, они обеспечивают отличную устойчивость, Cougar MARS не шатается и его довольно сложно сдвинуть с места.

На боковинах стола есть специальные панели с RGB-подсветкой. Она довольно сильно разбавляет в целом строгий стиль Cougar MARS, обеспечивая обилие цветов. Для подключения подсветки можно использовать два порта USB, причём для питания подойдут даже порты в мониторе. Либо подключить напрямую к компьютеру через шину 5В, что обеспечит синхронизацию с популярными системами подсветки в материнских платах ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync и ASRock Polychrome Sync. По-умолчанию подсветка работает в нескольких режимах, цвета могут смешиваться, меняться друг за другом или же может отображаться выбранный цвет.

Возможности подключения и кабель-менеджмент

В комплекте с Cougar MARS идёт два блока управления, которые можно установить по бокам дальней части столешницы в любом порядке. Они предназначены для того, чтобы разместить системный блок ПК под столом, обеспечив более комфортный доступ к 3,5 мм разъёмам для наушников, а также USB 3.0 портам.

Но, кроме этого, один из блоков позволяет подключить через SATA коннектор к материнской плате кнопку включения и клавишу сброса, поэтому включать компьютер можно прямо со стола, не касаясь системного блока. Это же позволяет улучшить кабель-менеджмент. Особенно если использовать беспроводную клавиатуру и мышь.

Под столешницей также находится платформа с отверстиями для кабелей, она довольно широкая и на ней можно разместить блок от удлинителя, но в таком случае есть ограничение по высоте, не все блоки питания поместятся.