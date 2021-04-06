Обзоры
Обзор игрового стола Cougar MARS

Обзор игрового стола Cougar MARS

Обзор игрового стола Cougar MARS


В отличие от игровых кресел, специальные столы для игроков остаются редкостью, хотя и начали появляться ещё лет 8 назад. Видимо причина в том, что в отличие от тех же кресел в спортивном дизайне и с обилием настроек, в компьютерном столе сложнее выделить особенности, которые бы сделали его «игровым». Но компании Cougar это удалось, к нам на обзор попал игровой стол Cougar MARS с возможностью подключения к ПК, кабель-менеджментом и RGB-подсветкой. Давайте детальнее посмотрим на возможности этой модели.

Cougar Mars
Компьютерные и офисные столы на
от 9 570 грн
Предложений: 13
Сравнить цены

Размеры

Cougar MARS — это довольно крупный стол, ширина его столешницы составляет 1533 мм, а глубина — 771 мм. В распоряжении пользователя оказывается больше 150 сантиметров поверхности, чего будет достаточно для размещения трёх мониторов до 27 дюймов, либо двух таких мониторов и системного блока.

Обзор игрового стола Cougar MARS

Высота стола регулируется в пределах трёх значений, её можно установить на уровне 750, 800 и 850 мм. Данный механизм реализован через болтовое крепление, но поменять высоту стола после сборки будет сложно из-за веса столешницы. Поэтому лучше сразу примерять для себя комфортную высоту.

Конструкция, дизайн и подсветка

Стол поставляется в полностью разобранном виде, даже столешница состоит из трёх отдельных частей, кроме этого нужно собрать основу и ножки. Дополнительно к столу крепятся боковины с RGB-подсветкой и два блока, один из которых содержит 3,5 мм разъёмы для наушников и микрофона, а второй — кнопки включения ПК и управления подсветкой. Собрать стол не сложно, все крепления винтовые и легко закручиваются с помощью комплектных шестигранников.

Обзор игрового стола Cougar MARS

Cougar MARS предлагается только в чёрном цвете. Поверхность стола сделана из пластика, по центру она матовая с шероховатой фактурой, благодаря чему практически не пачкается и на ней не видны царапины.

Обзор игрового стола Cougar MARS

Две другие части стола по бокам стилизованы под карбон, что визуально подчёркивает игровую направленность модели.

Обзор игрового стола Cougar MARS

Поверхность панелей под карбон тоже не маркая, но более гладкая, поэтому на ней вполне можно использовать мышь без коврика. Столешница скошена в направлении к пользователю, что позволяет удобнее расположить руки.

Обзор игрового стола Cougar MARS

У стола массивные ножки такого же чёрного цвета, они обеспечивают отличную устойчивость, Cougar MARS не шатается и его довольно сложно сдвинуть с места.

Обзор игрового стола Cougar MARS

На боковинах стола есть специальные панели с RGB-подсветкой. Она довольно сильно разбавляет в целом строгий стиль Cougar MARS, обеспечивая обилие цветов. Для подключения подсветки можно использовать два порта USB, причём для питания подойдут даже порты в мониторе. Либо подключить напрямую к компьютеру через шину 5В, что обеспечит синхронизацию с популярными системами подсветки в материнских платах ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync и ASRock Polychrome Sync. По-умолчанию подсветка работает в нескольких режимах, цвета могут смешиваться, меняться друг за другом или же может отображаться выбранный цвет.

Возможности подключения и кабель-менеджмент

В комплекте с Cougar MARS идёт два блока управления, которые можно установить по бокам дальней части столешницы в любом порядке. Они предназначены для того, чтобы разместить системный блок ПК под столом, обеспечив более комфортный доступ к 3,5 мм разъёмам для наушников, а также USB 3.0 портам. 

11

Но, кроме этого, один из блоков позволяет подключить через SATA коннектор к материнской плате кнопку включения и клавишу сброса, поэтому включать компьютер можно прямо со стола, не касаясь системного блока. Это же позволяет улучшить кабель-менеджмент. Особенно если использовать беспроводную клавиатуру и мышь.

Обзор игрового стола Cougar MARS

Под столешницей также находится платформа с отверстиями для кабелей, она довольно широкая и на ней можно разместить блок от удлинителя, но в таком случае есть ограничение по высоте, не все блоки питания поместятся. 

4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: дизайн и материалы; устойчивая конструкция; комфортные размеры столешницы и её эргономичная форма; возможность подключения напрямую к компьютеру; отдельные блоки с аудиоразъёмами и USB портами; RGB-подсветка; возможности кабель-менеджмента
Минусы: после сборки сложного отрегулировать высоту; относительно высокая стоимость
Вывод: Cougar MARS - это в первую очередь качественный компьютерный стол, который позволяет комфортно разместить несколько мониторов и периферию, при этом избавившись от основных проводов. Стол умеет напрямую подключаться к системному блоку, обеспечивая его включение и перезагрузку, а также простой доступ к аудиоразъёмам и USB-портам. Дизайн и RGB-подсветка выделяют модель на фоне других компьютерных столов, но не являются основным её преимуществом, хотя для пользователей, которые рассматривают такой предмет мебели в качестве игрового аксессуара, они явно будут важны. И в этом плане Cougar MARS не разочаровывает.

Технические характеристики

hotline.ua Cougar Mars Cougar Mars
9 570 - 9 999 грн
Сравнить цены
Тип Геймерский игровой стол
Форма линейный с выемкой
Размеры (ШхГхВ), см 153,3х77,1h75-85
Ширина, см 153,3
Глубина, см 77,1
Высота, см 75-85
Материалы металл, пластик
Цвет черный
Надстройка -
Открытые полки -
Выдвижная полка для клавиатуры -
Выдвижные ящики -
Тумба -
Стеллаж/Пенал -
Наличие колес -
Отверстие для проводов -
Подставка под системный блок -
Надстройка под монитор -
Регулировка высоты стола механическая -
Регулировка высоты стола электрическая +
Регулировка угла наклона столешницы -
Страна регистрации бренда США
Дополнительно 3 регулировки высоты стола - 750/800/850 мм. USB 3.0 x 2,аудио разъемы x 2, кнопка питания, кнопка сброса, кнопка подсветки по краям стола.
Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить