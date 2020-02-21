Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M3: вариант для экономных





Топовая игровая периферия – недешевое удовольствие. Дорогостоящие компоненты и материалы зачастую определяют цену таких устройств. Однако даже при ограниченном бюджете на покупку игровой оснастки уже можно подобрать годные модели, которые отличаются от типичной офисной периферии. Производители ощущают спрос на устройства подобного класса, а потому готовы побороться за внимание экономных любителей поиграть. Сегодня у нас на обзоре ASUS TUF Gaming M3 – игровая мышь начального уровня стоимостью порядка $30.

Комплект поставки

Мышь поставляется в компактной коробке. Внутри упаковки устройство дополнительно фиксируется картонным держателем. В комплекте предлагается краткое руководство и бумажная брошюра с гарантийным талоном.

Дизайн и компоновка

ASUS TUF Gaming M3 имеет средние габариты – 118,2×68×40 мм и весит 84 г (без кабеля). Форма пластикового корпуса получила заметную асимметрию, потому данная модель изначально рассчитана на правшей. Для подключения к USB-порту используется кабель стандартной длины – 1,8 м. Для проводника не предусмотрена дополнительная оплетка.

Корпус имеет комбинированную конструкцию. Верхняя пластиковая панель получила графитовый окрас с приятной на ощупь матовой, но в то же время гладкой поверхностью. В то же время на боковых гранях черного цвета ощущается шероховатая фактура. Здесь нет никаких резиновых вставок, которые зачастую пачкаются со временем, а в худшем случае и вовсе могут прохудиться, портя внешний вид мыши. В случае ASUS TUF Gaming M3 такие нюансы исключены.

Эргономичная форма с легкой асимметрией корпуса делает мышь удобной для правшей со средним размером рук, которые предпочитают наиболее популярный хват ладонью, стиль «коготь» или их комбинацию. Комфорт при использовании хватки «пальцы» будет зависеть от размеров ладоней пользователя. Учитывая цельную конструкцию спинки и панели основных клавиш для хвата в стиле «пальцы» нужно подбирать положение ладони для нормального усилия клика.

Кнопки

ASUS TUF Gaming M3 получила в свое распоряжение семь кнопок: пару основных, дополнительные клавиши «вперед/назад» на левой грани, кнопку колеса прокрутки и две клавиши на верхней панели для изменения чувствительности.

Основные кнопки имеют средний ход и уровень шума при нажатии. Клик правой и левой кнопок требует примерно одинакового усилия. Для используемых переключателей заявлен ресурс в 20 млн. нажатий. В спецификациях мыши явным образом не указан производитель свичей, но предполагает что в данном случае используется одна из моделей от Omron.

Колесо прокрутки имеет резиновый ободок с дополнительным рифлением для улучшения контакта. При вращении чувствуются характерные отсечки. При этом скороллирование вниз происходит практически бесшумно, а вот при интенсивном вращении в обратную сторону слышно приглушенное потрескивание. Ролик также нажимается со средним усилием.

На левой боковине размещены достаточно крупные и удобные в использовании клавиши вперед/назад. Обе имеют четкий клик. Глянцевое покрытие этих элементов никак не сказывается на удобстве использования. В нашем случае кнопка “назад” требовала чуть меньшего усилия нажатия. Возможно это особенность тестового экземпляра.

На верхней точке мыши расположены две кнопки для изменения чувствительности. Несмотря на то, что они явно выступают над поверхностью корпуса, из-за расположения и повышенного усилия нажатия случайное срабатывание маловероятно даже при использовании ладонного хвата в классическом виде.

Наличие двух кнопок для изменения DPI удобно в том случае, если вы действительно пользуетесь этой опцией во время игры. Пара клавиш позволяют быстро выбрать необходимый режим, не перебирая последовательно доступные пресеты.

Подсветка

Для ASUS TUF Gaming M3 предусмотрена настраиваемая RGB-иллюминация. В данном случае на спинке устройства подсвечивается логотип серии TUF. При использовании мыши значок закрывается ладонью, потому любоваться подсветкой можно лишь во время игровой передышки. В то же время легко можно найти мышь на рабочем столе при слабом внешнем освещении в комнате.

Скромно и со вкусом. Здесь нет избыточной навязчивости, потому не возникает желания отключить огонек. Тем более, что можно выбрать цвет и настроить яркость подсветки.

Настройка

Для настройки параметров мыши используется приложение ROG Armoury II, которое также позволяет обновить прошивку устройства.

На одной из вкладок вкладок доступны опции для изменения функций клавиш. Нельзя изменить лишь свойства основной левой кнопки.

Для изменения параметров чувствительности предусмотрено четыре пресета, каждый из которых можно предварительно настроить. Отметим, что чувствительность регулируется в диапазоне 200–7000 DPI. Причем от 200 до 5000 DPI можно двигаться с шагом в 100 DPI, а далее – 6000 и 7000 DPI.

Количество пресетов нельзя ни уменьшить, ни увеличить. Заданные режимы выбираются с помощью кнопок на верхней панели. При этом не предусмотрена сквозная ротация. При достижении максимальной или минимальной ступеней для дальнейшего изменения нужно использовать другую клавишу.

На странице настройки чувствительности также можно изменить частоту опроса (125–1000 Гц), скорость реакции на нажатие кнопки (минимум – 4 мс), а также включить угловую привязку если вам вдруг понадобится рисовать «от руки» ровные линии.

На отдельную вкладку выведены опции по настройке подсветки. Учитывая одну зону иллюминации, возможностей здесь не так много. Можно использовать режим с постоянным свечением или пульсацией. Для выбора цветности доступна полная палитра. Более того, здесь также можно изменять яркость RGB-подсветки или вовсе ее отключить.

Утилита ROG Armoury II позволяет записывать макросы с определенными последовательностями. При наличии другой периферии или устройств, поддерживающих API AURA Sync можно синхронизировать подсветку их подсветку. Также в сервисном приложении есть возможность записать статистику по кликам и пройденной дистанции за определенный период времени. Попутно замерив итоговый APM (Action Per Minute).

ASUS TUF Gaming M3 хранит в локальной памяти один профиль. Потому можно единожды настроенную мышь, использовать c разными системами.

В работе

Для ASUS TUF Gaming M3 используется оптический сенсор Pixart PMW3325 c максимальной чувствительностью в 7000 DPI, скоростью 100 IPS и ускорением 20G.

По параметрам датчик можно скорее отнести к игровым решениям начального уровня, но сухие технические характеристики не всегда показательны. Особенно в случае с ТТХ сенсора мыши. Наверняка вы используете куда меньшее разрешение, чем может может предложить PMW3325. Да и вряд ли в играх реально нужна скорость распознавания выше 2,5 м/c. По крайней мере, если речь не идет о каких-то дисциплинах на мировых чемпионатах. А если вспомнить, что ветеранам игровой индустрии как-то же удавалось собирать свои фраги в DOOM II с помощью шариковых двухкнопочных Mitsumi, то характеристики актуальных игровых моделей даже начального уровня выглядят едва ли не избыточными. Впрочем и требования к позиционированию с тех пор значительно выросли. Скорости стали другими.

Во время практических испытаний ASUS TUF Gaming M3 показала хорошие результаты. Мышка адекватно себя вела на поверхностях различных типов. Оптические сенсоры в целом менее переборчивы, чем лазерные датчики, потому здесь что на ткани, что на мелкофактурном пластике никаких нюансов с контролем не возникало.

Мышь хорошо лежит в ладони средних размеров. Эргономичная форма даже без резкого перепада высоты корпуса определенно лучше симметричной подходит для хвата ладонью или гибридного способа «ладонь-коготь». На новом устройстве нет никаких сложностей с фиксацией мыши большим и безымянным пальцами. Шероховатость боковых граней позволяет надежно фиксировать мышку даже во время длительных сессий. Сложно прогнозировать, насколько долговечной окажется фактура и не будет ли она сглаживаться со временем. Производитель заявляет о специальном износостойком покрытии, но конечно здесь можно полагаться лишь на реальный ресурсный тест по итогам длительного использования.

Основные клавиши не люфтят, не дребезжат во время активной боевки. То же касается и дополнительных клавиш. Некоторый призвук колеса прокрутки при активном скроллировании вверх имеет место, но это уже особенность конструкции, которая для игр не принципиальна.

(рис.22 обратная сторона)

С обратной стороны ASUS TUF Gaming M3 подкована тефлоновыми прокладками с рублеными формами. При такой непривычной асимметрии этих элементов невольно возникает вопрос о том, не скажется ли она на скольжении по матерчатым поверхностям с крупными ячейками. Нет, никаких проблем с этим не возникло.

Что касается износостойкости самих ножек, то заявленный «пробег» для них составляет 250 км. Катать можно основательно.