Обзор игровой мыши Glorious Model D





Glorious — это молодой производитель игровой компьютерной периферии, основанный сообществом PC-геймеров. Компания успела наделать шороху на рынке, представив несколько интересных устройств, которые предлагают оригинальный дизайн, неплохие характеристики и доступную цену. К нам приехала мышка Glorious Model D и давайте посмотрим что же она из себя представляет.

Комплект поставки Glorious Model D

Мышь поставляется в довольно презентабельной картонной коробке, внутри которой вы найдете само устройство, дополнительные ножки, которые можно наклеить на нижнюю панель, инструкцию по эксплуатации, несколько наклеек и прочую документацию.

Внешний вид, эргономика, подсветка

Внешний вид Glorious Model D наверняка не оставит вас равнодушными. Мышка может нравиться, может не нравиться, но стоит отметить, что дизайнерское решение с отверстиями в виде сот выглядит оригинально. Мышь доступна в четырех исполнениях: белом и черном глянцевом корпусе, а также белом и черном матовом корпусе. У нас на обзоре как раз последний вариант. Мне кажется из всех расцветок он выглядит наиболее солидно, да и на ощупь материал приятный.

На левой стороне присутствует воинственный бородач — логотип компании Glorious. Также его можно увидеть возле индикатора DPI на нижней панели, которая перфорирована, как и верхняя часть мыши. Сенсор расположен по центру устройства. Снизу предусмотрены четыре тефлоновые ножки, они отлично справляются со своей задачей. При желании можно наклеить дополнительные ножки, но не думаю что это понадобится.

Model D имеет трехзонную RGB-подсветку: две светодиодные полосы по бокам и одна в колесике. Подсветка яркая, но слегка неравномерная. Колесико прорезиненное, его текстура напоминает шины для внедорожья. Прокручивается оно четко, хотя и немного туговато. Возле колесика расположена кнопка переключения DPI.

К сборке серьезных претензий нет, мышка ощущается качественно.

Model D — эргономичная мышь для правшей. Если же вам нравятся симметричные манипуляторы, можно обратить внимание на Model O — у нее подобный дизайн с отверстиями в виде сот, но она подойдет для амбидекстров. Мне пользоваться устройством было удобно, размер как раз оказался для моей руки. Мышь легкая (67 граммов), но при этом она четко управляется. Двухметровый USB-кабель несъемный, выполнен в оплетке и легко принимает необходимую форму. Во время работы или игры он абсолютно не мешает, за это определенно плюс.

Переключатели, сенсор

Glorious Model D оснащена хорошо известным сенсором Pixart PMW-3360 с частотой опроса 1000 Гц. Он давно зарекомендовал себя во многих игровых моделях. В играх мышь не срывается, курсор не дрожит, позиционирование четкое. Доступна возможность переключения DPI: от 400 до 12000.

В клавишах используются переключатели Omron D2FC-F-7N с ресурсом в 20 миллионов нажатий. Ход клавиш легкий и четкий, громкость клика средняя. А вот у боковых клавиш есть люфт. Заявленная максимальная скорость — 250+ IPS, максимальное ускорение — 50G.

ПО и настройка Glorious Model D

Для Glorious Model D предусмотрено фирменное ПО, которое так и называется Glorious Model D Software. Приложение позволяет настроить работу подсветки, поведение каждой из шести клавиш (можно привязать новые функции), изменить частоту опроса сенсора (ступени 125, 250, 500 и 1000 Гц) и параметр Debounce Time — время, в течение которого не регистрируются клики (предназначен для исключения двойного клика, если такая проблема возникла).

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: оригинальный внешний вид, сенсор и переключатели, качественный кабель, удобство использования Минусы: есть нюансы с подсветкой Вывод: Glorious Model D - довольно любопытная игровая мышь, которая наверняка найдет своего покупателя. Необычный дизайн может служить для нее как плюсом, так и минусом, а вот хороший сенсор и переключатели определенно оценят геймеры. Технические характеристики Glorious Model D Black (GD-Black)

1 699 − 1 699 грн

Сравнить цены Тип Мышь Назначение для игр Подключение проводное Интерфейс коммуникации с ПК USB Цвет корпуса черный Конструкция корпуса эргономичный Тип сенсора оптический Разрешение, dpi 12000 Количество кнопок 6 2 колесика прокрутки - Качалка горизонтальной прокрутки - Дополнительно регулировка DPI, подсветка, частота опроса 1000 Гц, высота отрыва менее 0,7 мм, ресурс переключателей: 20 млн. Размеры, мм 67х128х42 Вес, г нет данных Дополнительно Гибкий и легкий кабель Ascended Cord, длиной 2 м. Плавное скольжение с G-Skates: внушительная толщина, достигающая 0.81 мм и обеспечивающая высокий запас прочности, 100-процентный материал PTFE и закругленная форма. Оборудована четырьмя ножками G-Skates

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