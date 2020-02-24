Обзор игровой мыши HyperX Pulsefire Raid





Линейка игровых мышей HyperX Pulsefire сравнительно небольшая – 5 моделей, но хорошо сбалансированная: так, в ней есть беспроводной вариант, симметричные и эргономичные модели, мышь для шутеров – и мышь для тех, кому одной-двух кнопок под большим пальцем оказывается слишком мало. Встречайте HyperX Pulsefire Raid – манипулятор для MMO/MOBA/Battle Royal с 11 программируемыми кнопками.

Комплектация

Здесь все просто – в небольшой коробке из тонкого картона можно найти лишь саму мышь и краткое руководство пользователя. Собственно, больше ничего и не надо.

Дизайн и эргономика

По форме Pulsefire Raid довольно сильно похож на другие эргономичные мыши HyperX (отличия в основном косметические – например, выступ под большим пальцем меньше, чем у Pulsefire Dart, и практически такой же, как у Pulsefire FPS Pro, и т.д.). У нее сравнительно широкая задняя часть с ощутимым подъемом и почти плоским «спуском» у передней части, есть заметный «уклон» корпуса вправо, благодаря которому ладонь естественно ложится на мышь, без «выкручивания» запястья. Корпус лучше всего подходит под хват «ладонь» — для «когтя» он великоват.

Корпус – матовый черный пластик, под большим и безымянным пальцами для лучшей ухватистости есть прорезиненные вставки с текстурной поверхностью. Пара основных кнопок выполнены в виде отдельных элементов и не являются продолжением верхней части корпуса.

Общее количество клавиш – 11. Пара основных, колесико прокрутки (которое работает не только на нажатие, но и на отклонения влево-вправо), кнопка изменения разрешения и 5 кнопок под большим пальцем. Все клавиши нажимаются легко, с отчетливым кликом, из блока боковых клавиш 4 находятся аккурат под большим пальцем, менять хват для нажатия на них не надо – а вот последняя, пятая, расположена слишком далеко, и дотянуться до нее, не сдвинув ладонь, у владельцев средних по размеру кистей не получится. Колесико вращается легко, с четкими «щелчками», есть совсем небольшой боковой люфт, но использованию мыши он никак не мешает.

HyperX Pulsefire Raid достаточно удобная и очень легкая – всего 95 г (без учета кабеля), сбалансирована она хорошо, ощутимых «перевесов» задней или передней половины не наблюдается. Кабель в тканевой оплетке, длиной 1,8 м, тонкий и гибкий, в работе абсолютно не мешает.

Функциональность, сенсор

В Pulsefire Raid используется тот же сенсор Pixart PMW3389, что и в большинстве других игровых мышей HyperX (за исключением Pulsefire Core). Это оптический датчик с максимальным разрешением 16000 dpi (кнопка смены разрешения на корпусе переключает чувствительность между значениями 800, 1600 и 3200 dpi, при этом подсветка на пару секунд переключается на цвет, соответствующий новому пресету). К работе сенсора в играх у нас никаких претензий не возникло – четкое отслеживание движения, никаких лагов или срывов. Для левой и правой кнопок используются переключатели Omron, заявленное время наработки на отказ – 20 млн. нажатий.

Как и у всякой приличной игровой мыши, у Pulsefire Raid есть RGB-подсветка, впрочем, довольно скромная, на две зоны: колесико прокрутки и логотип HyperX в задней части.

Для настройки поведения мыши используется фирменное ПО HyperX NGENUITY, которое загружается из магазина Microsoft Store по ссылке с официального сайта. С ее помощью можно обновлять прошивку мыши, управлять поведением подсветки (индивидуально для каждой зоны), гибко регулировать чувствительность сенсора в пределах 200-16000 dpi, а также менять значения всех 11 клавиш.