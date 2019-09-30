Pulsefire Dart — обзор беспроводной игровой мыши от HyperX





Pulsefire Dart — это первая беспроводная мышь от Kingston. Она интересна не только этим, но и тем, что в ней есть ряд интересных и пока редких фишек для игровых мышей, например, для подключения используется USB Type-C, а заряжать ее можно не только по проводу, но и при помощи беспроводной зарядки по стандарту Qi. При всем этом, Pulsefire Dart оказалась вполне удобной, надежной и долгоживущей.

Комплектация

Кроме мыши, в комплект поставки входит кабель для зарядки и проводного подключения, микроресивер и переходник с USB-C на USB-A для тех случаев, когда нужно расположить ресивер максимально близко к мыши. Беспроводная зарядка в комплект, к сожалению, не входит.

Дизайн Pulsefire Dart

Внешний вид первой беспроводной мыши HyperX заметно перекликается с другой первой мышью этого бренда, правда, проводной — Pulsefire FPS. Та же эргономичная форма под правую руку, те же линии и набор клавиш.

Мышь полностью выполнена из матового пластика, он практичный, претензий нет. Для повышенного уровня удобства боковины оклеены мягким материалом, причем это не просто резина, которую используют все, а материал с наполнителем. Эти поверхности получились цепкими и комфортными для длительного использования.

Общее количество клавиш — 6. Пара основных, колесико прокрутки, кнопка изменения разрешения позади и две клавиши сбоку. Основные нажимаются с небольшим усилием и четким кликом. Случайных срабатываний не бывает, а чрезмерную силу для нажатия прикладывать не нужно. То же можно сказать и о боковых клавишах.

Единственное нарекание у меня возникло только к колесику прокрутки. В нашем тестовом экземпляре колесико имело небольшой боковой люфт. Но, в остальном, в работе полный порядок.

Pulsefire Dart получилась достаточно удобной, но увесистой — 130 грамм. За встроенный аккумулятор и технологию беспроводной зарядки приходится платить. При этом, вес смещен слегка назад. Не могу сказать, что баланс от этого пострадал, для мыши с эргономичным корпусом такое смещение допустимо. К тому же, стоит учесть тот факт, что такая форма не сильно подходит для быстрых шутеров, хотя это индивидуальный момент. Самым подходящим хватом, на мой взгляд, является “ладонь”.

Функциональность, сенсор, автономность

В Pulsefire Dart используется такой же сенсор, как и в модели Surge — PixArt 3389. Это оптический датчик с максимальным разрешением 16000 dpi. В свое время он хорошо себя зарекомендовал, я сам часто пользуюсь Surge в играх и повседневной жизни и никаких вопросов к этому сенсору у меня нет. Не возникли они и за время использования Dart. Никаких лагов или срывов, все быстро и четко.

В утилите HyperX NGenuity можно будет настроить сенсор более точно, в ней также можно будет настроить и функциональность клавиш, и подсветку. Но, в тот момент, когда мышь была на тесте, доступной версии утилиты с поддержкой Pulsefire Dart еще не было.

Кстати, о подсветке. Ее зон в мыши две — колесико и логотип, палитра — RGB. Включенная подсветка напрямую влияет на автономность. Так, Kingston заявляет для Pulsefire Dart время автономной работы на уровне 50 часов при включенной иллюминации и 90 при выключенной. Так как протестировать утилиту мне не удалось, а подсветку без нее нельзя отключить, то я пользовался мышью исключительно с подсветкой и могу подтвердить, что заявленные цифры примерно соответствуют действительности.

Так как мышь оснащена разъемом USB Type-C, то вы можете использовать для ее зарядки и работы любой кабель с таким коннектором. Во время проводной зарядки мышью можно пользоваться, при этом ресивер вам даже не понадобится, вся передача данных пойдет через кабель.

В проводном режиме мышь полностью заряжается за 2 часа. В беспроводном — 2,5 часа, я использовал для теста беспроводное зарядное устройство Samsung с мощностью 10 Вт. Наличие беспроводной зарядки в мыши — это хорошо, но больше всего это функция раскроется при наличии коврика с такой технологии. Такого пока нет у Kingston, а сторонних не нашлось и у меня, поэтому прокомментировать работу мыши и зарядки в таком сочетании я пока не могу.