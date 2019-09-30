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Pulsefire Dart — обзор беспроводной игровой мыши от HyperX

Pulsefire Dart — обзор беспроводной игровой мыши от HyperX

Pulsefire Dart — обзор беспроводной игровой мыши от HyperX


Pulsefire Dart — это первая беспроводная мышь от Kingston. Она интересна не только этим, но и тем, что в ней есть ряд интересных и пока редких фишек для игровых мышей, например, для подключения используется USB Type-C, а заряжать ее можно не только по проводу, но и при помощи беспроводной зарядки по стандарту Qi. При всем этом, Pulsefire Dart оказалась вполне удобной, надежной и долгоживущей.

Комплектация

Кроме мыши, в комплект поставки входит кабель для зарядки и проводного подключения, микроресивер и переходник с USB-C на USB-A для тех случаев, когда нужно расположить ресивер максимально близко к мыши. Беспроводная зарядка в комплект, к сожалению, не входит.

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Дизайн Pulsefire Dart

Внешний вид первой беспроводной мыши HyperX заметно перекликается с другой первой мышью этого бренда, правда, проводной — Pulsefire FPS. Та же эргономичная форма под правую руку, те же линии и набор клавиш.

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Мышь полностью выполнена из матового пластика, он практичный, претензий нет. Для повышенного уровня удобства боковины оклеены мягким материалом, причем это не просто резина, которую используют все, а материал с наполнителем. Эти поверхности получились цепкими и комфортными для длительного использования. 

Общее количество клавиш — 6. Пара основных, колесико прокрутки, кнопка изменения разрешения позади и две клавиши сбоку. Основные нажимаются с небольшим усилием и четким кликом. Случайных срабатываний не бывает, а чрезмерную силу для нажатия прикладывать не нужно. То же можно сказать и о боковых клавишах. 

Единственное нарекание у меня возникло только к колесику прокрутки. В нашем тестовом экземпляре колесико имело небольшой боковой люфт. Но, в остальном, в работе полный порядок.

Pulsefire Dart получилась достаточно удобной, но увесистой — 130 грамм. За встроенный аккумулятор и технологию беспроводной зарядки приходится платить. При этом, вес смещен слегка назад. Не могу сказать, что баланс от этого пострадал, для мыши с эргономичным корпусом такое смещение допустимо. К тому же, стоит учесть тот факт, что такая форма не сильно подходит для быстрых шутеров, хотя это индивидуальный момент. Самым подходящим хватом, на мой взгляд, является “ладонь”.

Pulsefire Dart

 

Функциональность, сенсор, автономность

В Pulsefire Dart используется такой же сенсор, как и в модели Surge — PixArt 3389. Это оптический датчик с максимальным разрешением 16000 dpi. В свое время он хорошо себя зарекомендовал, я сам часто пользуюсь Surge в играх и повседневной жизни и никаких вопросов к этому сенсору у меня нет. Не возникли они и за время использования Dart. Никаких лагов или срывов, все быстро и четко. 

В утилите HyperX NGenuity можно будет настроить сенсор более точно, в ней также можно будет настроить и функциональность клавиш, и подсветку.  Но, в тот момент, когда мышь была на тесте, доступной версии утилиты с поддержкой Pulsefire Dart еще не было. 

Кстати, о подсветке. Ее зон в мыши две — колесико и логотип, палитра — RGB. Включенная подсветка напрямую влияет на автономность. Так, Kingston заявляет для Pulsefire Dart время автономной работы на уровне 50 часов при включенной иллюминации и 90 при выключенной. Так как протестировать утилиту мне не удалось, а подсветку без нее нельзя отключить, то я пользовался мышью исключительно с подсветкой и могу подтвердить, что заявленные цифры примерно соответствуют действительности.

Так как мышь оснащена разъемом USB Type-C, то вы можете использовать для ее зарядки и работы любой кабель с таким коннектором. Во время проводной зарядки мышью можно пользоваться, при этом ресивер вам даже не понадобится, вся передача данных пойдет через кабель. 

В проводном режиме мышь полностью заряжается за 2 часа. В беспроводном — 2,5 часа, я использовал для теста беспроводное зарядное устройство Samsung с мощностью 10 Вт. Наличие беспроводной зарядки в мыши — это хорошо, но больше всего это функция раскроется при наличии коврика с такой технологии. Такого пока нет у Kingston, а сторонних не нашлось и у меня, поэтому прокомментировать работу мыши и зарядки в таком сочетании я пока не могу.

5
Оценка ITC.UA
Плюсы: удобная форма, сенсор, USB-C, беспроводная зарядка
Минусы: почти нет
Вывод: HyperX Pulsefire Dart получилась интересной беспроводной игровой мышью почти без недостатков. Она удобная, хорошо лежит в руке, а ее уровень оснащения превосходит ожидания. При этом, цена Pulsefire Dart на старте продаж в Украине будет на уровне проводных моделей именитых конкурентов. И хотя 2800 грн — это не мало, но и мышь может предложить многое

Технические характеристики

Pulsefire Dart — обзор беспроводной игровой мыши от HyperXKingston HyperX Pulsefire Dart Wireless Gaming Black (HX-MC006B)
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ТипМышь
Назначениедля игр
Подключениепроводное / беспроводное
Интерфейс коммуникации с ПКUSB, радиоинтерфейс
Приемник (размер)миниатюрный
Питание манипулятора (для беспроводных)аккумулятор
Цвет корпусачерный
Конструкция корпусаэргономичная
Тип сенсораоптический (PixArt 3389)
Разрешение, dpi800-16000
Количество кнопок6
Количество колесиков прокрутки1
Прокрутка вертикальная/горизонтальная+/-
ДополнительноРесурс переключателей - 50.000.000
Размеры, мм125 х 74 х 44
Вес, г130
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