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Обзор игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK80
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Обзор игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK80

Обзор игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK80

Сегодня мы познакомимся со старшей моделью клавиатуры от MSI — моделью GK80. Что она из себя представляет? Это полноразмерная механическая клавиатура, выполненная из качественных материалов, оснащенная клавишами Cherry MX и RGB-подсветкой  Без нее в последние годы никуда. О каждой из особенностей клавиатуры я подробно расскажу далее.

MSI Vigor GK80 USB RU Red
Мыши, клавиатуры на
от 4 369 грн
Предложений: 6
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Комплектация

Кроме самой клавиатуры, в комплект входит набор дополнительных сменных клавиш и подставка под запястья. На подставку сразу обращаешь внимание из-за ее веса — она тяжелая, полностью металлическая и оклеена приятным цепким материалом.

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Дизайн

Дизайнеры MSI явно не пожалели металла для GK80. Из него выполнена не только подставка, но и верхняя часть клавиатуры, приятно холодящая руки. Металлическая пластина добавляет не только жесткости конструкции, но и брутальности внешнему виду.

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Без подставки клавиатура не кажется массивной и на занимает много места на столе. Толщина также относительно небольшая, как для механики. Низ корпуса пластиковый, но материал крепкий. Там же 4 резиновые ножки, благодаря которым клавиатура устойчиво держится на столе. Вес традиционно для механик немал — 1400 грамм.

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Подсветка

Подсвечиваются не только клавиши, но и боковины. На полной яркости GK80 сверкает как гирлянда — в серости ее точно не обвинишь. Эффектами подсветки можно управлять как с клавиатуры, так из утилиты MSI Gaming Center. Вариантов по настройке подсветки множество, поэтому тут каждый найдет то, что ему по душе. Есть стандартная волна, угасание, статическое освещение и другие эффекты.

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Раскладка и дополнительные клавиши

Что касается раскладки, то в нашей версии имеем одноэтажный Enter и длинный левый Shift. В остальном, блоки клавиш расположены привычно. На задней панели предусмотрены выделенные кнопки управления плеером, а рядом с ними дополнительный USB-порт для подключения периферии. Для его работы понадобится еще один свободный порт вашего компьютера.

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Оснащение

В продаже GK80 будет в двух вариантах — с клавишами Cherry MX Red и Silver. В нашем образце установлены «красные». Это переключатели без тактильной отдачи, с линейным ходом и достаточно мягким нажатием. Клик при нажатии отсутствует и единственный звук, который клавиша издает в работе, исходит от удара колпачка об основу. Клавиши Silver, в свою очередь, отличаются только более коротким ходом. При этом сохранена та же мягкость нажатия и отсутствие тактильной отдачи.

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Как и полагается механической клавиатуре, поддерживается неограниченное количество нажатий клавиш. Для игр — то, что нужно. Никаких залипаний, максимальная скорость.

Софт

В принципе, для настройки вам даже не понадобится утилита MSI Gaming Center, но создавать макросы удобнее именно с ее помощью. В ней вы можете переназначать функциональность клавиш. Еще одно полезное свойство — управление некоторыми параметрами материнских плат MSI, например, быстрым разгоном прямо с клавиатуры. Также с помощью утилиты можно настраивать подсветку. А если вы поставите MSI Mystic Light, то сможете синхронизировать иллюминацию между другими устройствами MSI, к примеру, материнскими платами и видеокартами.

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4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: оснащение, подсветка, дизайн
Минусы: высокая стоимость
Вывод: MSI Vigor GK80 — это достойная хорошо оснащенная механическая клавиатура. В ней сочетается отличное качество сборки, хорошие материалы, надежная работа и немецкие переключатели Cherry. У некоторых пользователей могут быть вопросы к дизайну, но мне он понравился, особенно в сочетании с яркой подсветкой и многочисленными эффектами.

Технические характеристики

Обзор игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK80 MSI Vigor GK80 USB RU Red
4 369 − 7 214 грн
Сравнить цены
Тип Клавиатура
Назначение для игр
Подключение проводное
Интерфейс коммуникации с ПК USB
Цвет корпуса черный
Тип клавиатуры мультимедийная
Тип клавиш механический (CHERRY MX RGB Red)
Количество дополнительных клавиш -
Наличие подставки под запястья +
Манипулятор прокрутки -
Цифровой блок +
Цвет символов кириллицы в зависимости от подсветки
Подсветка клавиш +
Встроенный USB-порт USB 2.0
Аудио-разъем -
Размеры, мм 4450x1420x420
Вес, г 1055
Дополнительно Длина кабеля 200 см
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