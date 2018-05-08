Обзор игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK80

Сегодня мы познакомимся со старшей моделью клавиатуры от MSI — моделью GK80. Что она из себя представляет? Это полноразмерная механическая клавиатура, выполненная из качественных материалов, оснащенная клавишами Cherry MX и RGB-подсветкой Без нее в последние годы никуда. О каждой из особенностей клавиатуры я подробно расскажу далее.

Комплектация

Кроме самой клавиатуры, в комплект входит набор дополнительных сменных клавиш и подставка под запястья. На подставку сразу обращаешь внимание из-за ее веса — она тяжелая, полностью металлическая и оклеена приятным цепким материалом.

Дизайн

Дизайнеры MSI явно не пожалели металла для GK80. Из него выполнена не только подставка, но и верхняя часть клавиатуры, приятно холодящая руки. Металлическая пластина добавляет не только жесткости конструкции, но и брутальности внешнему виду.

Без подставки клавиатура не кажется массивной и на занимает много места на столе. Толщина также относительно небольшая, как для механики. Низ корпуса пластиковый, но материал крепкий. Там же 4 резиновые ножки, благодаря которым клавиатура устойчиво держится на столе. Вес традиционно для механик немал — 1400 грамм.

Подсветка

Подсвечиваются не только клавиши, но и боковины. На полной яркости GK80 сверкает как гирлянда — в серости ее точно не обвинишь. Эффектами подсветки можно управлять как с клавиатуры, так из утилиты MSI Gaming Center. Вариантов по настройке подсветки множество, поэтому тут каждый найдет то, что ему по душе. Есть стандартная волна, угасание, статическое освещение и другие эффекты.

Раскладка и дополнительные клавиши

Что касается раскладки, то в нашей версии имеем одноэтажный Enter и длинный левый Shift. В остальном, блоки клавиш расположены привычно. На задней панели предусмотрены выделенные кнопки управления плеером, а рядом с ними дополнительный USB-порт для подключения периферии. Для его работы понадобится еще один свободный порт вашего компьютера.

Оснащение

В продаже GK80 будет в двух вариантах — с клавишами Cherry MX Red и Silver. В нашем образце установлены «красные». Это переключатели без тактильной отдачи, с линейным ходом и достаточно мягким нажатием. Клик при нажатии отсутствует и единственный звук, который клавиша издает в работе, исходит от удара колпачка об основу. Клавиши Silver, в свою очередь, отличаются только более коротким ходом. При этом сохранена та же мягкость нажатия и отсутствие тактильной отдачи.

Как и полагается механической клавиатуре, поддерживается неограниченное количество нажатий клавиш. Для игр — то, что нужно. Никаких залипаний, максимальная скорость.

Софт

В принципе, для настройки вам даже не понадобится утилита MSI Gaming Center, но создавать макросы удобнее именно с ее помощью. В ней вы можете переназначать функциональность клавиш. Еще одно полезное свойство — управление некоторыми параметрами материнских плат MSI, например, быстрым разгоном прямо с клавиатуры. Также с помощью утилиты можно настраивать подсветку. А если вы поставите MSI Mystic Light, то сможете синхронизировать иллюминацию между другими устройствами MSI, к примеру, материнскими платами и видеокартами.