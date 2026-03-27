Обзор HATOR Hellyberry HK75: доступная механика с кастомными амбициями

Украинскому бренду HATOR удалось построить репутацию на качественной и относительно доступной геймерской периферии. Но компания запустила суббренд Hellyberry, ориентированный на тех, кто хочет нормальную механику здесь и сейчас, но имеет вообще небольшие средства. Первой ласточкой нового направления стала клавиатура Hellyberry HK75 в формате 75%. Удалось ли HATOR сделать «убийцу» Ajazz или Aula? Детали, как всегда, ниже.

HATOR Hellyberry HK75 1799 грн. Плюсы: стильный дизайн; Gasket Mount и смазанные свитчи от Haimu; аккумулятор 4000 мАч; поддержка Hot-swap; три режима подключения; адекватный комплект поставки; полная украинская раскладка; металлическое колесико громкости; RGB-подсветка; приятная цена Купить в Elmir.ua Минусы: кому-то не понравятся ABS-кейкапы; нельзя заряжать от мощных зарядных устройств Купить в Elmir.ua 8.2 /10 Оценка

Технические характеристики HATOR Hellyberry HK75

Параметр Значение Форм-фактор 75% (82 клавиши) Переключатели Hellyberry Mechanical Linear (Haimu), линейные, смазанные Сила нажатия 47 ± 5 гс (начальная 30 гс / финальная 55 гс) Ход до срабатывания 2,0 ± 0,5 мм Полный ход 3,6 ± 0,3 мм Ресурс переключателей 50-60 млн. нажатий Конструкция крепления платы Gasket Mount (силиконовые прокладки) Кейкапи ABS Double-shot, OEM-профиль Подключение (Wireless) USB Type-C / 2,4 ГГц / Bluetooth 5.3 Количество BT-устройств До 4 одновременно Частота опроса 1000 Гц Аккумулятор 4000 мАч (до 200 ч без RGB) Вес (беспроводной) 790 граммов Hot-swap Да (3 и 5-пиновые свечи) RGB Индивидуальная подсветка клавиш + боковые LED-полосы Программное обеспечение Фирменный софт с украинской локализацией

Упаковка и комплектация HATOR Hellyberry HK75

Коробка новинки выдержана в духе молодежного суббренда, поэтому она ярко-фиолетово-салатовая.

Помимо самой клавиатуры в коробке лежит кабель USB-C, комбинированный пуллер для съема клавиш и переключателей, инструкция, USB-ресивер, а также набор из 7 дополнительных кейкапов.

Дизайн, эргономика и функциональность

HATOR Hellyberry HK75 имеет формат 75% и вес 790 граммов. По моему мнению, это, пожалуй, один из самых разумных компромиссов в мире клавиатур. Ты сохраняешь функциональный ряд F1-F12, блок стрелок и большинство служебных клавиш, но при этом на столе занимает значительно меньше места, чем с полноразмерной клавиатурой.

Новинка имеет 82 клавиши, а корпус полностью пластиковый. Материал плотный, не прогибается при нажатии, и общего ощущения дешевизны нет. Цвет белый, но торец по окружности черный.





На переднем торце HATOR Hellyberry HK75 разместили металлический логотип Hellyberry.

На правом и левом торцах видим вырезы для RGB-подсветки.

На внешнем торце есть отверстие для хранения комплектного USB-ресивера, клавиша переключения работы между Windows и iOS, а еще кнопка переключения режимов подключения (проводной, Bluetooth, 2,4 ГГц).

На дне есть пара двухпозиционных ножек с резиновыми накладками и четыре силиконовых ножки. Благодаря этому клавиатура не ездит по столу даже во время активного тайпинга и может менять угол наклона.

В правом верхнем углу расположено металлическое колесико. По умолчанию оно регулирует громкость, нажатие выключает звук, а если подержать две секунды, то оно переключается в режим управления яркостью подсветки. При смене режима LED-индикаторы расположенные левее и ниже трижды моргают для подтверждения.

Раскладка здесь ANSI, то есть Enter однострочный и широкий, левый Shift длинный, а правый более короткий. Для большинства геймеров и тех, кто привык к стандартному расположению клавиш, это привычная и удобная схема. Клавиша F1 размещена чуть правее цифры 1.

Кейкапы изготовлены из ABS-пластика методом двойного литья. Это означает, что символы не напечатаны поверх материала, а вылиты вместе с ним, поэтому стереться они не могут физически. На каждой клавише присутствуют английская и украинская раскладки. Латиница размещена в верхней части клавиши, а кириллица чуть ниже и справа от нее, более мелким кеглем. Шрифт трафаретный.

Подсветка украинских символов соответствует подсветке английских, а обе раскладки сделаны методом double-shot, поэтому кириллица тоже светится сквозь материал, и это не просто лазерная гравировка поверх пластика. Это реально приятная деталь, которой нет у многих конкурентов на этом уровне цены да и выше. Я уже молчу об отсутствии русской раскладки.





Сами же клавиши имеют легкий наклон, у них матовая поверхность, поэтому пальцы вообще не скользят. Ощущение на ощупь нейтральное и приятное, но PBT дало бы более выразительную текстуру. Однако требовать за такую цену подобные кейкапы очень странно, по моему мнению.

Особенности HATOR Hellyberry HK75

Главной фишкой Hellyberry HK75 является система Gasket Mount. Плата здесь не прикручена жестко к корпусу, а держится на силиконовых прокладках. Благодаря этому клавиши имеют характерную «упругость» при наборе, а звук нажатий получается глухим и насыщенным.

Переключатели здесь линейные Hellyberry Mechanical Linear с ресурсом до 60 млн нажатий. Фактический их производитель компания Haimu и это важная деталь. Среди энтузиастов Haimu давно известна как поставщик качественных и адекватных по цене свечей. Переключатели идут уже смазанными, поэтому у них плавный ход без песочного эффекта, который преследует большинство бюджетных альтернатив.

Сила срабатывания составляет 47 граммов. Этого более чем достаточно для длительной печати и в то же время не слишком чувствительно. Скажем так, это классический показатель для игровых клавиатур (норма 35-45 граммов). Ход до срабатывания составляет 2,0 ± 0,5 мм, а полный ход — 3,6 ± 0,3 мм





Заявлено также о многослойном шумопоглощении (силикон под платой, поролон на плате, дополнительные амортизирующие пленки), поэтому это еще один аргумент в пользу этой клавиатуры. Звук нажатия глухой и приятный, да и в целом он очень приличный и точно не будет раздражать никого вокруг. Послушать тайпинг можно ниже на видео.

HATOR Hellyberry HK75 имеет и поддержку Hot-swap. То есть в любой момент вы можете легко заменить переключатели на другие (нужные 3- или 5-пиновые без пайки).





Завезли и RGB-подсветку. Есть индивидуальная подсветка каждой клавиши на 16,8 млн цветов и боковые LED-полосы о которых упоминалось выше. Выглядит вполне эффектно, особенно в темной комнате.

Не забыли про NKRO и Anti-ghosting, поэтому все нажатия регистрируются без проблем.

Подключение, управление и ПО

HATOR Hellyberry HK75 подключается по USB Type-C, через USB-приемник с частотой опроса до 1000 Гц и по Bluetooth 5.3 с поддержкой до четырех устройств одновременно. Переключение между режимами происходит физическими комбинациями клавиш и занимает буквально секунду. Если не нужен, то донгл хранится в специальном отсеке в корпусе, о котором мы писали выше.





Клавиатура имеет фирменное ПО под названием Hellyberry. Оно очень похоже на программное обеспечение других устройств HATOR, то есть максимально простое, даже аскетичное, но все нужные функции здесь есть.

Программа имеет украинскую локализацию. Через нее настраиваются макросы, переназначение клавиш, различные RGB-эффекты и тому подобное. Все профили хранятся во встроенной памяти клавиатуры, поэтому на чужом компьютере ваши настройки будут при вас.

Также есть несколько удобных аппаратных функций. Например, комбинации клавиш Fn + 1-0 показывают уровень заряда цифровым способом через подсветку, Fn + Alt (L) переключает между четырьмя пресетами раскладок (QWERTY, Dvorak и другими), Fn + W меняет местами WASD и стрелки.





Автономність HATOR Hellyberry HK75

HATOR Hellyberry HK75 оснащена аккумулятором на 4000 мАч. Заявлено, что без подсветки клавиатура держит до 200 часов, что на практике означает несколько недель без подзарядки. С активным RGB эта цифра, конечно, существенно уменьшается, но даже при умеренной яркости подсветки хватает на несколько полноценных рабочих или игровых дней в чем я убедился на практике.

Важный практический момент относительно зарядки. Клавиатура заряжается через USB-C, но поддерживает лишь 5V/2A, то есть максимум 10 Вт. Это означает, что современные смартфонные БП к ней подключать не стоит, ведь это может повредить аккумулятор и они ее просто не заряжают. Самым безопасным вариантом является обычный порт USB на компьютере или ноутбуке, или самый дешевый блок питания без быстрой зарядки.





Опыт пользования HATOR Hellyberry HK75

HATOR Hellyberry HK75 мне не просто понравилась, она меня приятно удивила. Я не смотрел на ее ценник первое время, чтобы составить впечатление о клавиатуре, предположить на основе собственного опыта сколько она может стоить и уже тогда сравнить это с реальностью.

И я очень удивился, когда увидел, что ее стоимость меньше 2000 гривен, и это при адекватном комплекте, качественной сборке, «горячей» замене клавиш, сменных кейкапах, проверенных переключателях и куче важных мелочей.

Тайпинг здесь комфортный, а имеющийся Gasket Mount добавляет именно тот уровень мягкости, который нужен и для игр и для долгих часов печатания букв. Также мне заходит формат 75%, который я считаю одним из лучших. В то же время я знаю многих, кто не любит «обрезанные» клавиатуры, поэтому это всегда дело вкуса и в данном случае даже убеждений.





Есть и несколько нюансов, которые стоит знать заранее. Кейкапы из ABS-пластика неизбежно начнут приобретать характерный блеск через несколько месяцев или лет активного использования. Это общая особенность материала, и тут HATOR ничего не может поделать, не поднимая цену. При этом я тестировал гораздо более дорогие клавиатуры, которые тоже имели такие же кейкапы, поэтому жаловаться на это вообще не стоит. Это я просто вам говорю, как есть, чтобы вы знали. Ну, потому что это обзор.

Цена и конкуренты

HATOR Hellyberry HK75 в беспроводном формате, оказавшийся у нас на обзоре стоит 1799 гривен. Это, я бы сказал, агрессивная цена для клавиатуры с Gasket Mount и смазанными переключателями от известного производителя, поэтому соотношение цена/качество здесь отличное.





Самым прямым конкурентом, наверное, можно назвать Ajazz AK820 Max, но она стоит от 2499 гривен. Это похожий формат, да и модель популярна у тех, кто в теме и ищет себе доступную, но качественную механику.

Также есть Keychron J1 с ценником от 1944 гривен. Это популярная модель, но она как будто немного хуже по уровню шумоизоляции, и аккумулятор здесь только 2 000 мАч, однако бренд проверенный и надежный. Среди собственных продуктов HATOR можно посоветовать Skyfall 80 (цена от 1999 грн) с переключателями Aurum. Наш обзор этой модели здесь.

8.2 /10 Оценка ITC.ua Дизайн, эргономика 8.5 Лаконичный дизайн, пластиковый корпус, металлическое колесико и логотип на переднем торце приятно подтягивают общий вид. Качество сборки, материалы 8 Прочный пластиковый корпус без люфтов и скрипов. Для своего сегмента собрано хорошо. Функ., тактильность 8.5 Gasket Mount и смазанные свечи от Haimu, приятный и относительно тихий тайпинг. Есть Hot-swap, три режима подключения, полезные аппаратные комбинации. Программное обеспечение 7.5 Есть украинская локализация, настройка макросов, RGB и профилей с сохранением в памяти устройства. Пока что только под Windows, да и вид у ПО очень аскетичный. Цена 8.5 За такие характеристики цена очень внушительная.