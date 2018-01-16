Обзор игровой мыши Roccat Kone Aimo

Kone Aimo — это не просто очередная вариация на тему Roccat Kone, которая присутствует на рынке с 2007 года. Версия Aimo обладает наиболее значимыми изменения в дизайне, эргономике и функциональности за все время существования этой модели. Обо всех особенностях и улучшениях мы расскажем далее в обзоре.

Упаковка

Мышь поставляется в традиционной для Roccat качественной картонной коробке. Внутри, кроме документации, больше ничего нет.

Внешний вид и эргономика

В дизайне Kone Aimo заключаются наибольшие отличия от всех остальных мышей в линейке Kone. Теперь мышь больше похожа на своих старших собратьев — Nyth, Tyon и Leadr. Это получилось за счет использования панелей фирменного серого цвета и благодаря ним мышь выглядит как обычная Kone, но в своеобразных «доспехах». В продаже доступно три цвета: серый, белый и черный.

В целом, мышь выглядит здорово, особенно в сочетании с интересной реализацией подсветки. Зоны подсветки тут три: колесико прокрутки и парные линии вдоль корпуса между боковыми и верхней подладонной поверхностями. Линии эффектно разделяют панели, а сама подсветка яркая и приятная глазу.

Мышь довольно крупная, но хорошо лежит в руке малого и среднего размеров. Лучшим вариантом хватки, с учетом эргономичной конструкции, будет ладонь. Мышь полностью пластиковая, но увесистая — 130 грамм. С учетом этого, боковинам не хватает цепкости, особенно в местах контакта большого пальца слева и безымянного и мизинца справа.

По количеству клавиш, Kone Aimo — наиболее оснащенная в семействе Kone. Тут есть пара основных, колесико прокрутки с горизонтальной прокруткой, пара клавиш позади, пара клавиш навигации слева и еще одна под ними, на которую по умолчанию назначена смена раскладки EasyShift. Все кнопки хорошо выделены и ощущаются вслепую. Ход каждой оптимально подобран, он не сильно длинный, но ощутимый. Основные и боковые клавиши в меру жесткие, от веса пальцев они не нажимаются.

Функциональность

Настройка мыши возложена на утилиту Roccat Swarm. Возможностей по настройке достаточно много. Вы можете переназначать функциональность каждой клавиши, создавать макросы и привязывать их к конкретным программам.

В качестве сенсора используется оптический Roccat Owl-Eye, который мы видели почти во всех новых мышах компании за последний год. Максимальное разрешение сенсора — 12 000 dpi. Сенсор зарекомендовал себя исключительно положительно и в данном случае к нему никаких претензий нет. В Swarm, помимо регулировки разрешения сенсора, вы можете калибровать его под конкретную поверхность.

Бонусом является поддержка новой технологии Roccat Aimo, которая меняет подсветку в зависимости от того, как вы используете мышь, а также синхронизирует иллюминацию с клавиатурой. Правда, из последних эту функцию использует только новая модель Horde, с которой мы познакомимся чуть позже.