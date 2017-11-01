Обзор игровой мыши Roccat Kone Pure SE

Не так давно мы познакомились с мышью Roccat Kone Pure Owl-Eye, представляющую собой вариацию на тему Kone Pure и оснащенную топовым сенсором от Roccat. Сегодня речь пойдет об упрощенной версии, обладающей более простым сенсором и, что немаловажно — меньшим ценником.

Внешний вид, эргономика

Дизайн мыши такой же, как и в Kone Pure Owl-Eye, даже больше — это тот же корпус. При этом и характеристики совпадают.

Мышь достаточно компактная и хорошо лежит в средней по размеру руке.

Корпус полностью пластиковый, материал матовый, но не очень практичный, как ни крути, а следы использования остаются. Сборка хорошая, к качеству материалов как обычно претензий нет. На подладонной поверхности фирменный логотип Roccat, он подсвечен RGB-диодами.

Мышь эргономичная, для правшей и очень легкая, ее вес составляет всего 88 грамм. В руки мышка лежит надежно, и не выскальзывает. Единственное визуальное отличие от старшей модели Pure Owl-Eye — это резиновый кабель, без тканевой оплетки. Но сам по себе он достаточно гибкий и легкий.

Как и раньше, в мыши 7 кнопок: пара основных, колесико прокрутки, две позади и пара сбоку. Очень понравился клик основных клавиш: четкий, короткий и в меру жесткий. К остальным кнопкам тоже вопросов нет, за исключением одного и достаточно серьезного но.

Если в старшей модели вы могли переназначать функциональность дополнительных клавиш, то в случае с Pure SE вы этого сделать не можете. В фирменной утилите Roccat Swarm такой возможности просто нет. Среди возможностей приложения регулировка подсветки, настройки сенсора, ускорения и скорости двойного щелчка. Не густо, но тем не менее базовые функции здесь есть.

Оснащение

По сравнению со старшей Kone Pure Owl-Eye, в Pure SE установлен более простой оптический сенсор Pro-Optic R7 с максимальным разрешением 5000 dpi.

Сенсор гарантирует точность при ускорениях до 20G и максимальную покрываемую площадь в 100 дюймов за секунду. По характеристикам это похоже на сенсор PixArt PMW 3325, который зарекомендовал себя как неплохой сенсор, возможностей которого будет достаточно многим. В нашей мыши к его работе не возникло никаких вопросов.