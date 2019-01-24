Обзор игровой мыши SteelSeries Rival 105: наследница Kana

Модель SteelSeries Kana завоевала большую популярность благодаря удобной форме и небольшому весу, а также хорошему сенсору и набору возможностей. Сегодня мы познакомимся с мышью SteelSeries Rival 105, которая должна прийти на смену Kana. На первый взгляд, мыши очень похожи, но на самом деле отличия есть, как внутри, так и снаружи.

Дизайн

Я намеренно не выводил комплектацию в отдельный пункт, так как в ней нет ничего особенного — только мышка и небольшой буклет. Внешний вид мыши также не назовешь особенным, перед нами, по сути, полная копия модели Kana, за исключением разницы в цветовых решениях и расположения боковых клавиш. SteelSeries Rival 105 полностью черная и единственное, что разбавляет скромный внешний вид — это RGB-подсветка логотипа и колесика прокрутки. Даже декоративное углубление за клавишами сохранилось, правда, только с той стороны, с которой расположены клавиши. Мышь собрана из крепкого и качественного пластика, качество сборки и материалов отличное. Все поверхности матовые, глянцевых деталей тут нет, так что с практичностью полный порядок.

Форма корпуса и удобство

В линейку Rival всегда входили эргономичные мыши и, формально, 105-я не стала исключением. Да, корпус мыши полностью симметричный, но она рассчитана только под правую руку из-за расположения боковых клавиш слева. Сама по себе мышь легкая, ее вес составляет всего 80 грамм без учета провода. Кстати, сам провод обрезиненный, а не в тканевой оплетке. Его покрытие достаточно скользкое для того, чтобы не цепляться за коврик. По форме мышь полностью аналогична SteelSeries Kana — небольшая, с плавными формами и хорошо подходящая под хват ладонью. Корпус мыши компактен и крупной кисти может быть на ней некомфортно, но те, кому нужна аккуратная и легкая мышка будут довольны.

Клавиши SteelSeries Rival 105

Несмотря на визуальную почти полную схожесть, между мышами есть одно важное различие — расположение боковых клавиш. В Kana было расположено по кнопке с каждой стороны, что делало ее полностью симметричной, а в SteelSeries Rival 105 боковые клавиши только слева, под большой палец правой руки. Расположение дополнительной клавиши позади колесика не изменилось, по умолчанию она отвечает за переключение пресетов разрешения. Под парой основных клавиш установлены переключатели Omron с ресурсом 20 млн. нажатий. Их ход короткий, не слишком мягкий, но и не слишком жесткий, от веса пальцев клавиши не нажимаются. Колесико стандартное, боковой прокрутки в нем нет. Оно достаточно тихое, но если раскручивать его резко и быстро, то оно периодически гремит, но не критично. Покрытие колесика резиновое, цепкое, палец на нем не проскальзывает.

Сенсор и настройка

В Rival 105 используется оптический сенсор Avago 3059, но слегка модифицированный под нужды SteelSeries и получивший название “S3059-SS” с максимальным разрешением 4000 cpi. Но последний показатель — это так называемый “dcpi”, то есть полученный путем интерполяции. Максимальный реальный показатель — 2000 cpi. Среди других характеристик сенсора стоит выделить максимальную поддерживаемую скорость перемещения в 140 дюймов в секунду и ускорения до 20G. Сенсор неплохо показал себя в диапазоне от 1000 до 2000 cpi, точно, без срывов или других проблем. На 4000 dcpi я не тестировал мышь, ибо на таком разрешении прицелиться весьма проблематично.

Мышь настраивается в утилите Engine 3. В ней вы можете выбрать разрешение сенсора для двух возможных пресетов. Кстати, разрешение регулируется не самым гибким образом, доступны показатели: 250, 500, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 и 4000. Более подробных настроек действительно не хватает и на мой взгляд, это заметный недостаток. Также, в утилите вы можете настраивать угловую привязку, ускорение и частоту опроса порта. Есть возможность переназначения функциональности клавиш и назначения на них макросов. Странно, но подсветка настраивается в куда более широких пределах, чем сенсор, что немного странно.