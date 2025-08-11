Обзор Kingston Fury DDR5 Beast RGB (KF556C40BBAK2-64): сколько оперативной памяти нужно для счастья

В последнее время сложился очень интересный паритет, при котором объем оперативной памяти почти сравнялся, как на рекомендованных «Бюджетных ПК», так и на прогрессивных. В большинстве случаев обычным пользователям хватает 32 Гигабайт ОЗУ, но серьезным ПК энтузиастам и тем, кто зарабатывает на жизнь ресурсоёмкими проектами этого явно не хватает. Поэтому на наш редакционный обзор прибыла Kingston Fury DDR5 Beast RGB (KF556C40BBAK2-64) емкостью 64 Гигабайта. На ее примере мы выясним, сколько оперативной памяти необходимо современному ПК для полного комфорта.

Kingston Fury DDR5 Beast RGB (KF556C40BBAK2-64) Від 8 487 грн. Плюсы: объем памяти 64 ГБ; яркая RGB-подсветка с поддержкой синхронизации; поддержка XMP и AMD EXPO; умеренные температуры; возможность разгона. Купить в Elmir.ua Минусы: высокие тайминги на AMD; высокая латентность. Купить в Elmir.ua 8.7 /10 Оценка

ITC.ua

Технические характеристики Kingston Fury DDR5 Beast RGB (KF556C40BBAK2-64)

Тип памяти DDR5 Форм-фактор DIMM Количество модулей в наборе 2 Объем памяти одного модуля 32 ГБ Общий объем памяти комплекта 64 ГБ Конфигурация модуля 4G x 64 (2-ранговый) Дефолтный режим работы DDR5-4800 CL40-39-39 @1.1V Профили Intel XMP DDR5-5200 CL40-40-40 @1.25V DDR5-5600 CL40-40-40 @1.25V Профили AMD EXPO DDR5-5200 CL40-40-40 @1.25V DDR5-5600 CL40-40-40 @1.25V Рабочая температура, °C 0-85 Тайминги CL40 Напряжение питания, В 1,25 Детальные спецификации Fury Beast RGB Технологии подсветки ASRock Polychrome Sync, Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystiс Light Размеры, мм 133,35 х 42,23 х 7,11

Комплектация и упаковка и упаковка

Комплект памяти Kingston Fury DDR5 Beast RGB (KF556C40BBAK2-64) прибыл на редакционный обзор в классическом прозрачном блистере. Этого вполне достаточно, чтобы избежать проблем при транспортировке или плохого настроения упаковщиков на службе доставки.

Вся необходимая техническая информация содержится сзади на специальной наклейке, которая соединяет этот импровизированный сэндвич. На лицевой стороне производитель отмечает поддержку автоматических профилей — AMD EXPO и intel XMP 3.0, а также заявляет о возможности синхронизации RGB подсветки с основными брендами материнских плат.

Комплектация здесь минимальная — кроме самих модулей памяти Kingston Fury DDR5 Beast RGB (KF556C40BBAK2-64) можем найти разве, что бумажную документацию. Не знаю почему, но места для фирменной наклейки, которая обычно также содержится в блистере здесь не нашлось.

Дизайн и особенности Kingston Fury DDR5 Beast RGB (KF556C40BBAK2-64)

Память в черном цвете впишется в гамму большинства материнских плат. Кажется, что производители уже испробовали все варианты дизайнов за время существования оперативной памяти в формате DIMM, поэтому придумать что-то новенькое нелегко. Но в этом сильно помогла популяризация RGB подсветки, которая превращает оперативную память в отдельный элемент десктопного интерьера.

Память накрыта черными радиаторами с интересным узором в «угловом» стиле. В левой части небольшими буквами красуется надпись Kingston, а уже ниже солидно выделена надпись — Fury.

Верхние грани Kingston Fury DDR5 Beast RGB (KF556C40BBAK2-64) являются полупрозрачными, ведь под ними скрывается RGB-подсветка. Она яркая, насыщенная и сразу привлекает к себе внимание. Свечение равномерное и, естественно, его можно гибко регулировать с помощью фирменной утилиты Kingston FURY CTRL.

Если же вы не хотите устанавливать дополнительное программное обеспечение, то никто не мешает пользоваться фирменным ПО, которое поставляется вместе с вашей материнской платой (MSI, ASUS, ASRock, GIGABYTE).

На обратной стороне оперативной памяти можно отыскать классическую наклейку, где находится подробная информация, в том числе QR-код, маркировка и рабочее напряжение — 1.25 В, что является типичной для частоты 2800 MHz.

Высота модулей — 42,23 мм и какую-то ее долю составляют элементы RGB подсветки. Поэтому проблем при установке Kingston Fury DDR5 Beast RGB (KF556C40BBAK2-64) не должно возникнуть в абсолютном большинстве случаев.

Kingston Fury DDR5 Beast RGB (KF556C40BBAK2-64) состоит из двух модулей по 32 гигабайта. На каждой из сторон находится восемь микросхем по 2 гигабайта, то есть память 2-ранговая. Производитель заявляет, что рабочий диапазон температур от 0 до 85°C.

Из скриншотов можно заметить, что в Kingston Fury DDR5 Beast RGB (KF556C40BBAK2-64) используются чипы памяти от Samsung. С помощью программы Thaiphoon Burner можем найти более подробную информацию о режимах работы модулей, которые могут помочь в дальнейшей настройке или разгоне. Нам доступно пять профилей:

JEDEC 4800 МГц CL40-39-39 @1.1V

AMD EXPO 5200 МГц CL40-40-40 @1.25V

AMD EXPO 5600 МГц CL40-40-40 @1.25V

Intel XMP 5200 МГц CL40-40-40 @1.25V

Intel XMP 5600 МГц CL40-40-40 @1.25V

По умолчанию при первом включении применяется профиль JEDEC 4800 с таймингами CL40-39-39 и напряжением 1,1 В. Естественно, этого не достаточно, поэтому заходим в BIOS и выбираем профиль с самой высокой частотой. Не забывайте, что для работы в двухканальном режиме необходимо установить память в те слоты, которые предусмотрены для такого случая на вашей материнской плате.

Тестовый стенд

Для тестирования Kingston Fury DDR5 Beast RGB (KF556C40BBAK2-64) мы собрали систему, которая относится к топовой конфигурации современного прогрессивного ПК по классификации ITC. Замеры проводились на операционной системе Windows 11 24H2 ver. 26100.4061. Корпусом служил Cougar FV270 RGB WHITE от CompX в специальном исполнении — ANNIHILATION.

Конфигурация тестового стенда:

Производительность и тесты

Начнем наше тестирование с синтетических тестов. AIDA 64 классически чувствителен к частоте памяти и ее таймингам.

По умолчанию память не может похвастать низкой латентностью (102 нс) при стандартном профиле DDR5-4800 CL40-39-39 @1.1V. В таком режиме скорость чтения составляет порядка 55 799 Мб/с, записи 61531 Мб/с и копирование 50542 Мб/с.

AIDA 64 4800 МГц 5600 МГц 5800 МГц 6000 МГц Read, Мб/с 55799 57047 57316 57591 Write, Мб/с 61531 72240 73686 76670 Copy, Мб/с 50542 54188 54541 53999 Latency, Мб/с 102 98 92,8 93,4

Выбрав максимальный из доступных профилей — AMD EXPO 5600 МГц CL40-40-40 @1.25V, скорость чтения возрастает уже до 57047 Мб/с, а запись до 72 240 Мб/с. На +9% возрастает скорость копирования. Латентность посредственная — 98 нс. Однако память поддается разгону

Подняв вольтаж до 1,4 вольта, мы можем установить вручную 6000 МГц, чего вполне достаточно для процессора AMD Ryzen 7 9800x3D.

При частоте 6000 МГц уже можно увидеть разницу в производительности (особенно в режиме чтения) по сравнению со стандартным режимом DDR5-4800. Прирост в таком случае составляет приблизительно +25%. Однако остальные показатели не могут похвастать таким значительным бустом: скорость чтения при этом возрастает всего лишь на +3,2%, а копирования — почти на 7%.

Латентность при этом уменьшается примерно на +8,5%. Интересный факт, что наименьшую латентность эта память показывает, если оставить всего лишь один модуль в одноканале. Тогда она составляет 87 нс при 6000 МГц.

Single режим в Geekbench 6 не демонстрирует существенного роста при разгоне оперативной памяти: +1,6% — явно не тот результат, на который рассчитываешь после поднятия частоты. Зато в режиме Multi имеем +6,6%, что уже значительно лучше.

GeekBench AI 4800 МГц 5800 МГц 6000 МГц Single Precision Score 7787 7843 7540 Half Precison Score 2707 2760 2705 Quantized Score 12595 12883 12588

Geekbench AI также оказался не особо чувствительным к увеличению частоты памяти. Наибольший прирост наблюдался в режиме Quantized Score и прибавил +2,3%.

7-zip test 4800 МГц 5600 МГц 5800 МГц 6000 МГц Compression 117,4 123,2 127,2 128,7 Decompression 136,4 136,9 136,8 138,6 Total 126,93 130,1 133 133,6

Тестирование в 7-zip показало, что увеличение частоты памяти добавляет нам почти +10% буста в режиме компрессии, а при декомпрессии — всего +1,6%

Octane 2.0 Plus в режиме Single отреагировал на поднятие частоты почти на +3%. А вот мультиядерный тест остался в пределах статистической погрешности.

Подводя итоги, видим, что умеренный разгон с DDR5-4800 до DDR5-6000 МГц не оказывает столь существенного влияния, которое бы можно было увидеть «невооруженным глазом».

Что касается игр, то они также оказались не сильно зависимыми от поднятия базовых частот. Самым чувствительным оказался S.T.A.L.K.E.R. 2. В режиме 4К на эпических настройках (DLSS + FG) прирост от поднятия частоты составляет +3,7%. В QuadHD буст составляет +3,5%, почти так же, как и на разрешении FullHD

В Indiana Jones and the Great Circle разница колебалась от +1,3% до +2,2%. В Cyberpunk 2077 наибольшая вариация наблюдалась в режиме QuadHD с DLSS и генератором кадров.

Во время стресс-теста температура в режиме DDR5-4800 доходила до 46 градусов по Цельсию и до 48,5 °C при DDR5-6000. Модули памяти от Samsung демонстрируют хороший результат даже несмотря на небольшие радиаторы. Подвергать вашу оперативную память разгону, или ограничиваться встроенными профилями XMP/AMD Expo решать вам. Как по мне, достаточно ограничиться встроенными профилями.

Опыт использования, или сколько памяти нужно ПК энтузиастам?

Еще в далеком 1981 году Билл Гейтс сказал, что 640 Кб хватит всем. Хотя сам он не раз заявлял, что такого не говорил. Зато я хочу отметить, что в 2025 году 32 Гигабайта уже не хватает, если вы используете свой ПК или лэптоп не только для игр, но и для ресурсоемкой работы.

В тестовом стенде я обычно использую память объемом 32 гигабайта. Казалось бы этого должно полностью хватать на все случаи жизни. Но практика показывает, что даже такого объема уже не достаточно, если не хотите каждый раз выключать браузер с множеством вкладок перед тем, как поиграть в какую-то требовательную игру.

Нередко я люблю экспериментировать с оффлайновыми нейронками. Если запущен Fooocus, то бывало, что из некоторых игрушек меня просто выбрасывало на каком-то этапе. Попробуем проверить, сколько потребляют современные игры в самых сложных режимах работы.

Игра Режим ОЗУ, Гб S.T.A.L.K.E.R. 2 4K, Epic, DLSS + FG – ON 21,18 QuadHD, Epic, DLSS — OFF + FG – ON 21,36 FullHD, Epic, DLSS — OFF + FG – ON 20,61 Indiana Jones and the Great Circle 4K, Ultra, DLSS – Quality, FG – x4, Path Tracing – ON 17,61 QuadHD, Ultra, DLSS – Quality, FG – x4, Path Tracing – OFF 17,75 FullHD, Ultra, DLSS – QUALITY, FG – ON, Path Tracing – OFF 17,74 Cyberpunk 2077 4К, Ultra, DLSS, FG — 4x, RT — ON 18,4 QuadHD, Ultra, DLSS — 4x, FG — ON, РТ — ON 18,47 FullHD, Ultra, DLSS — 4x, FG – ON, PT – ON 18,42 Avowed 4K, Epic, DLSS + FG (x4), RT (ON) 19,9 QuadHD, Epic, DLSS + FG (x4), RT (ON) 19,8 FullHD, Epic, DLSS + FG (x4), RT (ON) 19,5 The Elder Scrolls IV: Oblivion 4К, Ultra, DLSS + FG (x4) — ON + RT High 22,56 QuadHD, Ultra, DLSS + FG (x4) – ON + RT High 22,63 FullHD, Ultra, DLSS + FG (x4) – ON + RT High 21,88 Clair Obscur: Expedition 33 4K, Epic, DLSS – ON 16,6 QuadHD, Epic, DLSS – ON 15,52 FullHD, Epic, DLSS – ON 16,47 Remant 2 4K, DLSS + FG – ON 19,93 QuadHD, DLSS + FG – ON 19,9 FullHD, DLSS + FG – ON 19,82

Тесты показали, что независимо от того, играете ли вы в FullHD, QuadHD или 4К — вам понадобится почти одинаковый объем памяти. Это и неудивительно, ведь главной скрипкой здесь выступает видеопамять GPU

Интересный факт, что Indiana Jones and the Great Circle потребляет при максимальных настройках почти одинаковый объем как ОЗУ так и видеопамяти.

В целом, даже если вы собрались играть «по серьезному» и без компромиссов, еще и с самыми высокими пресетами, то 32 Гб пока что хватает, даже с небольшим запасом. Но если ваш десктоп используется ещё и как рабочая станция, тогда 64 гигабайта ОЗУ — “must have”!

Ради примера на скриншоте мой типичный рабочий процесс: открыты оффлайновый генератор изображений, фотошоп, около 20 вкладок в хроме, Excel и все то, что обычно грузится в фоне. Как результат — 38 Гб ОЗУ уже занято. И это еще довольно умеренный сценарий, ведь к этому иногда добавляется несколько виртуалок.

Цена и конкуренты

Оперативную память Kingston Fury DDR5 Beast RGB (KF556C40BBAK2-64) можно приобрести по цене от 8 487 гривен. За эту стоимость можно подыскать большое количество конкурентных решений на любой вкус.

Если частотный диапазон не имеет для вас существенного значения, можно посмотреть в сторону Corsair Vengeance DDR5 2x32Gb. Она предлагает 5200 МГц, а также меньшую высоту, поскольку здесь отсутствует RGB подсветка. Некоторым это будет плюсом, тут все зависит от конкретных предпочтений.

G.Skill Trident Z5 RGB DDR5 2x32Gb — решение для тех, кому важны высокие частоты (6000 МГц) и низкие тайминги (CL36) сразу «из коробки». Вес этих модулей памяти почти на треть выше от Kingston Fury DDR5 Beast RGB (KF556C40BBAK2-64). Несмотря на вроде бы лучшие радиаторы температура также выше на два-три градуса по Цельсию, хотя это все еще хорошие показатели.

Ну и фанатам старой школы и низких таймингов придется по душе GOODRAM IRDM DDR5 2x32Gb, в которой также нет RGB подсветки. Она может похвастаться наименьшей высотой, чтобы поместиться даже при малом количестве свободного места в вашем корпусе, или если мешают элементы башенного кулера

8.7 /10 Оценка ITC.ua Дизайн, эргономика 8.5 Приятный дизайн с RGB подсветкой Производительность 9 Хорошая производительность с возможностью разгона Рабочая производительность 8.5 Благодаря разгону можно добавить несколько процентов к производительности. Игровая производительность 8.5 Объема памяти хватит для любых игровых проектов. Разгон не дает существенных преимуществ. Нагрев 9 Невысокая температура даже при разгоне.