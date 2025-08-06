ПК месяца (август 2025)

Середина года — удачное время для ПК месяца: например, в мае-июне бюджетные сборки преимущественно вращались вокруг RTX 4060, видеокарты с умеренной производительностью и не слишком щедрой видеопамятью, зато по доступной цене. Теперь, в августе, на сцену выходит RTX 5060. По-настоящему бюджетная RTX с поддержкой Multi Frame Generation, что позволяет получить больше FPS без лишних затрат. Поэтому берем актуальные цены, максимально эффективно подбираем компоненты и готовим лучшие сборки в трех категориях: «Бюджетный», «Оптимальный» и «Прогрессивный». Поехали!

Бюджетный игровой ПК за ≈33 000 гривен

Категория «бюджетный» — это всегда вызов. Надо уместить в рамки 33-34 тысяч гривен полноценный игровой ПК, который достойно держится в S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля. Компромиссы здесь неизбежны, но их надо выбирать мудро. В этом месяце благодаря RTX 5060 мы получили новую точку входа в игры со всеми современными плюшками. И наконец-то в этой ценовой категории есть смысл говорить о DLSS 4. Именно так: теперь даже дешевые компьютеры могут иметь Multi Frame Generation. Это смена парадигмы, и мы рады видеть её здесь.

Платформа Intel

Игровой ПК «Бюджетный» Цена, грн Процессор Intel Core i5-14400F 5518 Материнская плата Asus PRIME B760M-K 4662 Оперативная память Corsair Vengeance DDR5 2×16 ГБ 5200 МГц 3299 Накопитель 1 ТБ Patriot Memory P300 NVMe NVMe M.2 2099 Видеокарта MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC 14087 Кулер ARCTIC Freezer 7 X CO 857 Блок питания MSI MAG A550BNL 550W 1839 Корпус Vinga Dagger 885 Весь ПК 33246 Энергопотребление в играх 340-355 Вт

Мы начинаем с проверенной комбинации от Intel. Процессор Intel Core i5-14400F — это, по сути, оптимизированный вариант 13400F с чуть более высокими частотами, той же самой гибридной архитектурой (6 производительных ядер + 4 энергоэффективных). В играх он чувствует себя уверенно, особенно в паре с видеокартами уровня RTX 4060/5060. Главное его преимущество — стабильность. Вы не получите здесь сюрпризов: все работает, все предсказуемо.

Материнская плата Asus PRIME B760M-K — бюджетный вход в DDR5-мир. Она не блещет фишками: нет Wi-Fi, нет RGB-подсветки, даже M.2-радиатор скромный. Но есть поддержка Raptor Lake Refresh, нормальные линии питания и адекватное качество сборки. То есть, апгрейд на будущее ограничен, но если не планируете пересаживаться на условный i9, то хватит с головой.

Оперативная память — Corsair Vengeance DDR5 2×16 ГБ. 32 ГБ — не роскошь, а норма. Или золотой стандарт ПК-гейминга. Особенно когда браузер с десятком вкладок и лаунчер Steam’а занимают более 10 ГБ. Частота тут 5200 МГц, не рекордная, но и не причина для стыда. Больше и не нужно. Стабильно, без танцев с BIOS.

Накопитель Patriot P300 NVMe 1 ТБ — минимум, который мы готовы принять. Это PCIe 3.0 SSD без DRAM-кэша — скорость на запись падает после заполнения SLC-кэша, но для базового использования и загрузки игр этого хватит. Тем более, что цена приятная, а объем — плюс-минус достаточный.

Видеокарта MSI RTX 5060 VENTUS 2X OC — звезда этого бюджета. Новый эталон для 1080p-гейминга на годы. Она потребляет лишь 140-145 Вт, но дает возможность включать Ray Tracing на средних, пользоваться мощностью DLSS 4. У DOOM: The Dark Ages или Alan Wake 2 — это минимум, с которого стоит стартовать в 2025. Модель от MSI — простая, двухвентиляторная, но не шумит и не перегревается. Чего еще желать?

Кулер ARCTIC Freezer 7 X CO — опять же, скромность и функциональность. Это решение не для разгона, но i5-14400F не разгоняется. А вот держать 60-65°C под нагрузкой — это он умеет. И работает тихо. И стоит не все деньги мира.

Блок питания MSI MAG A550BNL 550W — одна из самых недооцененных позиций в бюджетных сборках. Мы не советуем экономить здесь. Этот блок сертифицирован (80+ Bronze), стабилен, не пищит и не выключается при старте RTX 5060. 550 Вт — хватит и на апгрейд до RTX 5060 Ti или даже RTX 5070.

Корпус Vinga Dagger — скромный вариант. Это не премиум, не стеклянная витрина, но здесь вмещается видеокарта, есть базовая вентиляция, нормальная компоновка кабелей и немного шумоизоляции.

Итак, имеем стартовый игровой ПК, который дает стабильные 60+ fps в любой актуальной игре на Full HD, с DLSS и трассировкой лучей. Вы не переплачиваете за «будущее, которое никогда не наступит», но при этом не ограничиваете себя самыми слабыми конфигурациями. Этот ПК для тех, кто хочет комфортного FullHD-гейминга. Стоит адекватно. Именно таким и должен быть современный «бюджетник».

Платформа AMD

Игровой ПК «Бюджетный» игровой ПК «Бюджетный» Цена, грн Процессор AMD Ryzen 5 7500F 5745 Материнская плата Asus PRIME B650M-K 4229 Оперативная память Corsair Vengeance DDR5 2×16 ГБ 5200 МГц 3299 Накопитель 1 ТБ Patriot Memory P300 NVMe NVMe M.2 2099 Видеокарта MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC 14087 Кулер ARCTIC Freezer 7 X CO 857 Блок питания MSI MAG A550BNL 550W 1839 Корпус Vinga Dagger 885 Весь ПК 33040 Энергопотребление в играх 315-330 Вт

Конкурент от AMD выглядит не менее интересно и даже немного элегантнее в части энергоэффективности. Ryzen 5 7500F — это ответ на все жалобы на «дорогой AM5». Этот чип лишен встроенной графики (что и не нужно с RTX 5060), зато дает шесть мощных Zen 4 ядер, поддержку PCIe 5.0 и низкое энергопотребление. В синтетике он уступает 7600X совсем немного, а стоит заметно дешевле.

Материнская плата Asus PRIME B650M-K — аналог Intel-решения, только с новым чипсетом B650. Есть поддержка DDR5, PCIe 5.0, нормальные фазы питания, то есть апгрейд на 7800X3D или 8600X в будущем вполне возможен. Единственное, что жаль — нет встроенного Wi-Fi.

Оперативка и SSD — те же: Corsair DDR5 2×16 и Patriot P300 1 ТБ. Видеокарта — MSI RTX 5060 VENTUS 2X OC, как и в конфигурации с Intel.

Кулер и блок питания также без изменений. Но тут есть интересное преимущество: сборка на Ryzen 5 7500F потребляет в среднем на 20-25 Вт меньше в играх. В масштабах года это экономия, особенно если ПК работает ежедневно по 5-6 часов.

Цена ≈33 900 гривен. На копейки дороже, чем Intel-вариант, но с более современной платформой, меньшим нагревом и перспективой апгрейда до Zen 5 без смены платы.

Оптимальный игровой ПК за ≈65 000 гривен

Переходим к наиболее сбалансированному сегменту, который еще не рвет карман пополам, но уже готов бросать вызов 1440p и даже 4K-геймингу с DLSS или FSR. Это те самые сборки, которые хочется собрать себе или другу, если он вдруг захочет в очередной раз пройти Clair Obscur: Expedition 33. Тут все по-взрослому: мощные GPU, адекватные CPU, полноценные кулеры и даже дисковая подсистема не по принципу «два SSD — лучше, чем один».

Платформа Intel

Игровой ПК «Оптимальный» Цена, грн Процессор Intel Core i5-14600KF 8591 Материнская плата MSI B760M PROJECT ZERO 7099 Оперативная память Kingston Fury Beast DDR5 2×16 ГБ 5600 МГц 3799 Накопитель 2хSSD Kingston NV3 SNV3S/1000G 4796 Видеокарта ZOTAC GeForce RTX 5070 AMP 29824 Кулер be quiet! Pure Rock Pro 3 LX 2859 Блок питания Seasonic G12 GC-850 (Gold) 4500 Корпус Gamemax Infinity Plus 2808 Весь ПК 64276 Энергопотребление в играх 420-450 Вт

Начнем с Intel. Здесь в центре внимания — 14-ядерный Intel Core i5-14600KF. Гибридная архитектура, 6 производительных и 8 энергоэффективных ядер, высокая игровая производительность и нормальный теплопакет (если не снимать ограничение Power Limit).

Процессор прекрасно чувствует себя в связке с MSI B760M Project Zero — материнка формата mATX с обратным подключением кабелей и очень приятным дизайном, будто специально для прозрачного корпуса.

Оперативную память выбрали на скорости 5600 МГц — Kingston Fury Beast 2×16 ГБ. Хватит для всех игр в ближайшие 3-4 года. Накопители — два SSD Kingston NV3 по 1 ТБ. Пара NVMe дисков также дает запас под ОС, игры, рендер и т.д.

Видеокарта — ZOTAC GeForce RTX 5070 AMP. Эта карта выдает уровень RTX 3080/3090 во многих проектах, но при этом греется меньше, стоит дешевле, да еще и поддерживает DLSS 4 с генерацией кадров — в 1440p это реальное преимущество. Даже в 4K с DLSS Balanced она умеет держать 60 FPS.

Охлаждение — be quiet! Pure Rock Pro 3 LX, свежее поколение кулера с двумя башнями и тихими вертушками. Будет держать 14600KF в норме даже в турбо-бусте.

К тому же корпус Gamemax Infinity Plus имеет отличную вентиляцию, и не стыдно выставить на стол. Все питается от Seasonic G12 GC-850 — «золотой» БП на 850 Вт, который тянет еще и апгрейд до RTX 5080, если вас накроет геймерское безумие в 2026.

Вся сборка обойдется в 63 281 гривен, а в играх она потребляет 420-450 Вт, то есть действительно «оптимально» не только по производительности, но и по электроэнергии. Это отличный вариант для тех, кто не гонится за 4K на максимуме, но хочет запас на несколько лет без апгрейда.

Платформа AMD

Игровой ПК «Оптимальный» Цена, грн Процессор AMD Ryzen 5 7600X 7440 Материнская плата MSI B650M GAMING PLUS WIFI 6379 Оперативная память Kingston Fury Beast DDR5 2×16 ГБ 5600 МГц 3799 Накопитель 2хSSD Kingston NV3 SNV3S/1000G 4796 Видеокарта Gigabyte Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16G 32699 Кулер be quiet! Pure Rock Pro 3 LX 2749 Блок питания Seasonic G12 GC-850 (Gold) 4500 Корпус MSI MAG FORGE M100R 1969 Весь ПК 64331 Энергопотребление в играх 430-490 Вт

Ryzen 5 7600X — 6 ядер с высокими частотами и архитектурой Zen 4, которая остается актуальной. Да, ядер меньше, чем у Intel, но в играх это не критично. Зато он проще в охлаждении и в паре с RX 9070 XT дает хорошие результаты.

Материнская плата — MSI B650M Gaming Plus WiFi: с качественным VRM, радиаторами для SSD и Wi-Fi 6.

Здесь та же память Kingston Fury Beast і пара SSD NV3 — ничего не меняем, потому что это уже проверенная база. А вот главная звезда — Gigabyte Radeon RX 9070 XT GAMING OC на 16 ГБ видеопамяти.

В 1440p эта карта творит чудеса. В некоторых проектах она обходит RTX 4070 Ti, а в 4K с включенным FSR уже не стыдно показывать скриншоты с FPS друзьям. 16 ГБ видеопамяти — это вообще аргумент, потому что их хватит всем.

Система охлаждения — та же be quiet! но корпус немного другой — MSI MAG FORGE M100R. Компактный, хорошо продувается, имеет подсветку для тех, кому хочется немного RGB. С тем же БП на 850 Вт это еще и апгрейд-френдли конфиг.

Суммарная стоимость — 64 892 гривен, чуть дороже, но и видеокарта с VRAM-запасом и лучшей производительностью в 4K — особенно вне рейтрейсинга. Энергопотребление в пределах 430-490 Вт, что укладывается в рамки адеквата.

Если у вас 1440p-монитор на 144 Гц — этот ПК будет вашим лучшим другом. И, честно говоря, Radeon в этом бюджете выглядит даже интереснее. Если вы не суровый адепт DLSS, а ваш путь — честное быстродействие (без магии нейросетей).

И главное: эти «оптимальные» ПК действительно выглядят как «топ за свои деньги» 2025 года. Всё ещё адекватно по деньгам, уже очень серьёзно по железу. Без компромиссов по VRAM, без издевательств в виде 1 ТБ диска и офисного кулера. Это ПК, которые хочется купить не потому, что надо, а потому что приятно.

Прогрессивный игровой ПК за ≈105 000 гривен

Intel-версия прогрессивного ПК выглядит настоящей визитной карточкой новой эры Core Ultra 7 265K — мощный чип Arrow Lake с 8 P-ядер, 12 E-ядер и NPU-модулем, который хоть и не столь эффективен в играх, как Ryzen 7 7800X3D, но берет скоростью, универсальностью и потенциалом в производительных задачах.

Платформа Intel

Игровой ПК «Прогрессивный» Цена, грн Процессор Intel Core Ultra 7 265K 13470 Материнская плата MSI Z890 GAMING PLUS WIFI 10040 Оперативная память Patriot Memory Viper Venom DDR5 2×32ГБ 6000 МГц 6981 Накопитель Samsung 990 PRO MZ-V9P2T0CW 2 ТБ 6999 Видеокарта Palit GeForce RTX 5080 GamingPro OC 52956 Система охлаждения ARCTIC Liquid Freezer III 280 3998 Блок питания Gigabyte Aorus Elite 850W (80+ Platinum) 5990 Корпус Lian Li Lancool 216 4331 Весь ПК 104765 Энергопотребление в играх 680-690 Вт

Он прекрасно комбинируется с новой материнской платой MSI Z890 GAMING PLUS WIFI — флагманское шасси с DDR5, PCIe 5.0, Wi-Fi 7 и достойной стабилизацией питания. Такая связка готова даже к Core Ultra 9, если вы вдруг захотите апгрейда через год-два.

Память Patriot Memory Viper Venom— 64 ГБ DDR5 с частотой 6000 МГц. Можно и меньше, но мы целенаправленно выбрали две планки по 32 ГБ, чтобы не только игры в 4K тянуть, но и иметь запас для Blender, ИИ-задач или работы с 4K-видео. Накопитель — 2 ТБ Samsung 990 Pro: это самый быстрый PCIe 4.0 SSD на рынке.

Главный герой конфигурации — RTX 5080 GamingPro OC от Palit. Это видеокарта, которая легко обходит RTX 4090 в ряде тестов в 4K с DLSS 4, потребляет меньше энергии и имеет запас по кадрам в Indiana Jones and the Great Circle с рейтрейсингом на максимум.

Хоть она и стоит 52-53 тыс. гривен, но альтернатив ей на самом деле нет. RTX 5090 — для энтузиастов, а условная RTX 4080 SUPER уже ощущается «предыдущим поколением».

Жидкостная система охлаждения ARCTIC Liquid Freezer III 280 без труда справляется с Intel Core Ultra 7 даже в режиме повышенных частот. Благодаря большим вентиляторам и продуманному дизайну она обеспечивает лучшую производительность, чем многие 360-мм системы, и при этом остается тихой.

В сочетании с Platinum-блоком Gigabyte Aorus Elite на 850 Вт и корпусом Lian Li Lancool 216 с фронтальными 160-мм вентиляторами мы имеем надежную, сбалансированную основу для мощной системы. Избыток мощности блока питания не только гарантирует стабильность, но и повышает эффективность охлаждения всех компонентов.

При пиковом потреблении в 690 Вт система остается тихой. Никакого свиста турбин или перегрева — только уверенная, бесшумная работа, даже в тяжелых игровых сессиях.

Эта система идеальна для 4K Ultra, VR и ИИ-задач. Вы сможете монтировать видео, рендерить сцены в Octane, играть в Cyberpunk 2077 с Overdrive RT или даже тренировать небольшие ML-модели — этот ПК выдержит все. Если хотите самое новое железо от Intel, то это именно то.

Платформа AMD

Игровой ПК «Прогрессивный» Цена, грн Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D 15254 Материнская плата MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI 11645 Оперативная память Patriot Memory Viper Venom DDR5 2x16Gb 6000 MHz 3589 Накопитель Samsung 990 PRO MZ-V9P2T0CW 2 ТБ 6999 Видеокарта Palit GeForce RTX 5080 GamingPro OC 52956 Система охлаждения ARCTIC Liquid Freezer III 280 3998 Блок питания Gigabyte Aorus Elite 850W (80+ Platinum) 5990 Корпус Lian Li Lancool 216 4331 Весь ПК 104753 Энергопотребление в играх 580-590 Вт

Прогрессивная платформа от AMD основывается на самом эффективном игровом процессоре последних двух лет — Ryzen 7 7800X3D. Он снова и снова доказывает, что кэш — это сила. В 4K он догоняет даже самые свежие Intel.

А в играх с большой зависимостью от CPU (например, Battlefield 2042) — иногда даже опережает. В нашей сборке 7800X3D идеально сочетается с платой на чипсете B850. Новая ревизия TOMAHAWK MAX — одна из самых сбалансированных плат для платформы AM5: мощное питание (17 фаз), поддержка PCIe 5.0 для видеокарты и SSD, встроенный Wi‑Fi 7 и отличное охлаждение VRM.

Память здесь скромнее (бюджет у нас не резиновый!): всего 32 ГБ, но на тех же 6000 МГц. Если вы не планируете ничего кроме игр, то этого более чем достаточно. Можно без проблем проапгрейдить до 64 ГБ в будущем.

А вот SSD — тот самый Samsung 990 Pro на 2 ТВ, потому что цитируя классика: «Зачем жрать капусту, если есть картошка?»

Видеокарта также без изменений — RTX 5080. Она здесь такая же мощная, как и в Intel-сборке.

Холодит Ryzen такая же СВО на 280 мм. Система потребляет в играх лишь ~580 Вт, что на 100 меньше, чем сборка на Intel. Это означает более низкие температуры и меньше шума, особенно под вечер, когда хочется просто поиграть, а не слушать «взлёт Боинга».

Остальные компоненты те же самые: корпус с превосходным воздухопотоком и мощный блок питания с запасом. AMD-сборка — эффективность и разумное использование бюджета. Если вы хотите получить максимальные FPS в 4K без лишних затрат, эта платформа именно для вас.

Выводы

Август демонстрирует позитивную динамику всех ключевых платформ и графических решений — в каждом сегменте можно собрать действительно сбалансированный ПК без лишних компромиссов. И что немаловажно, даже в бюджетном классе.

Мы официально прощаемся с DDR4: все наши сборки, включая самые доступные, теперь перешли на DDR5. Вполне логичный выбор по соотношению цена/возможности. Так же, платформа AM5 от AMD наконец-то доходит и до сегмента до 33 000 гривен — со всеми преимуществами в виде PCIe 5.0, обновляемого BIOS и перспективы поддержки новых процессоров при следующем апгрейде.

В бюджетных ПК за ≈33 000 гривен мы видим сочетание 8-гигабайтной RTX 5060 со среднеценовыми CPU — Core i5-14400F или Ryzen 5 7500F. В обоих случаях это конфигурации, способные дать пользователю плавный геймплей в 1080p с DLSS 4 / FSR.

В оптимальном сегменте (≈65 000 гривен) добавляется запас по GPU — RTX 5070 или RX 9070 XT. Эти сборки уже уверенно чувствуют себя в 1440p, с двумя SSD в конфигурации и эффективными кулерами для сохранения нормальных температур и шума. Здесь процессоры уже рассчитаны не только на игры, но и на параллельные задачи — стриминг, легкий монтаж, оффлайн-нейросети и так далее.

В продвинутом классе (≈105 000 грн) видим завершенный сценарий для систем, которые должны работать под любой нагрузкой: RTX 5080, флагманские CPU, высокоскоростные накопители и продуманное охлаждение. Сюда входят и водянки, такие как ARCTIC Liquid Freezer III 280, и воздухопроницаемые корпуса с большими вентиляторами, и мощные блоки питания с сертификацией 80+ Platinum.