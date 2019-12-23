Обзор клавиатуры Logitech MX Keys





В то время как другие производители наперебой представляют игровые клавиатуры одна другой ярче и «механическее», Logitech не забывает и о пользователях, которым клавиатура нужна в первую очередь для набора текста. Пару лет назад она выпустила флагманскую модель Craft, которая была практически идеальна для быстрой печати вслепую, однако стоила совершенно неприличных денег, главным образом «благодаря» уникальному управляющему органу – многофункциональному колесику. И вот, спустя год с лишним, Logitech представила новую клавиатуру – MX Keys, которая по всем параметрам выглядит как «облегченная» Craft.

Комплектация

В небольшой коробке находится сама клавиатура, кабель USB Type-C для зарядки, USB-ресивер, брошюрка с информацией о гарантии и инструкция по извлечению аккумулятора для его переработки – отдельного руководства пользователя в комплекте нет, пошаговая инструкция по подключению изображена на внутренней стороне крышки коробки.

Дизайн

Logitech MX Keys выглядит практически как ее предшественница, за исключением того самого колесика – без него верхняя панель стала гораздо тоньше и элегантнее. Еще одно отличие – Logitech поменяла цвета местами: если у Craft база была из черного пластика, а металлическая полоса над ней – серая, то теперь цвета «инвертированы», плюс у MX Keys весь корпус пластиковый.

В целом, дизайн можно назвать минималистичным: весь корпус клавиатуры это тонкая серая полоса толщиной ~6 мм со скругленными углами и нарочито острыми боковыми гранями. Для своих размеров она оказывается на удивление увесистой (800 г) – благодаря этому, а также прорезиненным ножкам она хорошо «цепляется» за поверхность стола, и случайно сдвинуть ее не получится. Уклон у клавиатуры один, дополнительно увеличить его или, наоборот, полностью «положить» на стол нельзя – выдвижных ножек у MX Keys нет. Также в комплекте нет и подставки под запястья, однако учитывая минимальную высоту клавиш над уровнем стола, особой потребности в ней нет. Впрочем, опционально такая подставка доступна – Logitech в качестве дополнительного аксессуара к клавиатуре предлагает модель MX Palm Rest по цене $20.

Качество исполнения очень высокое: клавиатуру почти невозможно скрутить, корпус не продавливается при печати, ничего не люфтит, клавиши сидят плотно и не болтаются, даже если ее сильно потрясти.

Клавиатура беспроводная, для связи с компьютером используется фирменный USB-приемник Logitech Unifying, работает она от встроенного аккумулятора, который заряжается с помощью кабеля USB Type-C. К сожалению, в таком случае она не превращается в проводную – кабель используется исключительно для зарядки, а работать она продолжает через ресивер. Также MX Keys может подключаться по Bluetooth к смартфонам и планшетам (она может запоминать до трех устройств и быстро переключаться между ними с помощью специальных клавиш над блоком навигации по тексту). Емкости батареи, по словам производителя, должно хватить до 10 дней работы при использовании подсветки (скорее всего, имеется в виду ее минимальный уровень) или же на 5 месяцев – без нее.

Подсветка белого цвета, есть 7 степеней яркости, для экономии батареи она отключается через несколько секунд неактивности и автоматически активируется, стоит поднести руки к клавишам – в Logitech MX Keys установлен датчик приближения.

Эргономика

Клавиши у MX Keys, как и у Craft, ножничного типа. Ход, как у любой slim-клавиатуры, короткий, нажимаются они очень легко (самую малость тяжелее, чем у Apple Magic Keyboard), с четким продавливанием. В процессе печати клавиши не болтаются, отклик очень четкий и приятный – в общем, для быстрого набора текста вслепую эта клавиатура подходит практически идеально. Раскладка стандартная европейская, с укороченным левым Shift и двухэтажным Enter. Системные клавиши в одном ряду с пробелом имеют двойное обозначение – для Windows и для macOS. Функциональные F-клавиши объединены с мультимедийными, вызов альтернативной функции происходит через модификатор fn (выбор, какое значение будет использоваться по умолчанию, а какое – через модификатор, осуществляется с помощью комбинации fn+Esc).

Почти у всех клавиш, кроме нижнего и верхнего рядов, на колпачках есть углубления (а на Enter их даже два – в верхней и нижней части), которые дополнительно помогают позиционировать пальцы на клавишах при слепом наборе. Ход клавиш практически бесшумный, при быстром наборе основной звук, издаваемый клавиатурой – это тихий и чуть глухой стук клавиш в крайнем нижнем положении.

Из замеченных неудобств – Esc и F-клавиши не разделены на блоки, а идут сплошной ровной линией, плюс они расположены вплотную к основному блоку, поэтому если вы привыкли в каком-нибудь приложении часто использовать F-кнопки, то вслепую их нажимать будет проблематично, особенно на первых порах.

Программное обеспечение

Для настройки поведения клавиатуры используется фирменная утилита Logitech Options. Функциональность у нее, впрочем, не очень богатая: можно переназначать мультимедийные клавиши, отключить подсветку, переключить функциональность F-клавиш (то же самое можно сделать с помощью самой клавиатуры) и посмотреть список сопряженных устройств.