Обзор клавиатуры-тачпада Prestigio Click&Touch





К мультимедийным клавиатурам, предназначенным для использования со Smart TV или мобильными устройствами, выдвигаются свои требования – в первую очередь они должны быть компактными, а также удобными для работы не только за столом, но и на диване/в кресле, когда клавиатура лежит на коленях. Порой к таким моделям сбоку приделывают тачпад, чтобы пользователь мог отказаться от мыши, которая не очень уверенно чувствует себя на неподходящих поверхностях. Правда, при этом корпус клавиатуры становится заметно длиннее, что не лучшим образом сказывается на ее эргономике. Очень необычное и изящное решение предложила компания Prestigio: в ее новой клавиатуре Click&Touch в роли тачпада… выступают сами кнопки.

Комплектация

В небольшой коробке из плотного черного картона находится сама клавиатура, кабель USB Type-C длиной 1,4 м, USB-приемник и руководство пользователя.

Дизайн, эргономика

Prestigio Click&Touch очень небольшая (меньше 30 см в ширину и 13 см в глубину) и легкая – масса чуть больше 300 г. Корпус из серого матового пластика со скругленными углами, так что когда держишь ее в руках, боковые грани не врезаются в ладони. С обратной стороны имеются выемки для лучшей «ухватистости», когда клавиатуру держишь на весу.

Формат клавиатуры – TKL (tenkeyless), без дополнительного цифрового блока. Дизайн ноутбучный, со стрелками в нижнем ряду кнопок, на которые назначена дополнительная функциональность навигации по тексту, а стрелки «вверх-вниз» сделаны в виде «половинок».

У Prestigio Click&Touch есть небольшой естественный уклон, дополнительно увеличить угол при расположении ее на столе нельзя – выдвижных ножек у этой модели нет. Зато имеются прорезиненные вставки, так что клавиатура практически не скользит по столешнице.

На боковой грани ближе к правому углу размещен разъем USB Type-C для проводного подключения (и зарядки встроенного аккумулятора) и кнопка включения. Имеются два индикатора – активности в правом верхнем углу, над кнопкой Del, и режима работы по центру (светится синим при наборе текста и зеленым – когда клавиатура используется как тачпад).

В работе

Клавиши у Prestigio Click&Touch ножничного типа, с коротким ходом, как и у любой slim-клавиатуры. Нажатие сравнительно жесткое, с ощутимым продавливанием и очень легким ходом после него – из-за этого быстрый набор текста оказывается довольно шумноват, поскольку клавиши в нижнем положении ощутимо ударяют о «базу». Относительно большое усилие на нажатие (по сравнению с традиционными мягкими клавиатурами) реализовано, похоже, специально – чтобы не было ложных срабатываний при использовании клавиатуры в качестве тачпада.

Печать вслепую требует определенного привыкания — кнопки расположены очень близко друг к другу, с минимальным зазором и плохо воспринимаемой на ощупь границей между ними, тактильные метки на клавишах А и О также почти не отслеживаются. Опять-таки, все это обусловлено двойной функциональностью клавиатуры – по рельефным клавишам с четкими границами пальцы скользили бы на порядок хуже.

Если же говорить о главной «фишке» клавиатуры – работе в режиме тачпада – здесь она показывает себя очень хорошо. Переключение с набора текста на управление курсором происходит практически мгновенно, причем ничего дополнительно нажимать/переключать на самой клавиатуре не надо – достаточно перестать печатать и провести пальцем по клавишам, и через долю секунды индикатор режима переключится с синего на зеленый, а по экрану начнет перемещаться курсор. Стыки между кнопками ощущаются, но управлению не мешают, в плане точности позиционирования и инерционности этот решение практически не уступает обычному тачпаду. Для левого клика достаточно легонько «тапнуть» (без нажатия) по любой клавише одним пальцем, для правого – двумя. Также поддерживается скроллинг страниц двумя пальцами. Производитель даже реализовал мультимедийные функции с помощью верхнего ряда кнопок: правая половина (с пунктирной линией) регулирует уровень громкости, левая (сплошная линия) позволяет перематывать видео во время просмотра.

Сенсорными являются почти все кнопки, кроме нижнего ряда, обоих Shift, Caps Lock и Enter (если присмотреться, они покрыты очень мелким «точечным» узором, в отличие от гладкой поверхности остальных кнопок).

Клавиатура может использоваться с пятью устройствами – поддерживается проводное подключение по USB, через USB-приемник, плюс до трех устройств по Bluetooth; переключение между ними осуществляется кнопками F1-F5. Обновить прошивку Prestigio Click&Touch можно с помощью утилиты Clevetura App (доступна для Android и iOS).

Заряжается клавиатура за 1 час, полного заряда хватает примерно на неделю при умеренном использовании.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Бесшовный переход между режимами клавиатуры и тачпада; удобная эргономика тачпада; достаточно хорошая, как для мультимедийной клавиатуры, печать; подключение до пяти устройств Минусы: Стоимость 2999 грн Вывод: Prestigio Click&Touch является первой в своем роде клавиатурой, в которой тачпад «нанесен» на клавиши. Благодаря компактным размерам и совсем небольшой массе она отлично подходит на роль мультимедийной клавиатуры в гостиной – для управления телевизором с дивана или набора текста на планшете/смартфоне. Посетовать в данном случае можно разве что на высокую стоимость.

Редакция ITC.ua выражает благодарность эксклюзивному представителю ТМ Prestigio в Украине — компании АSBIS-Украина, за предоставленное для обзора устройство.