Обзор LG V30+

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Многие компании на собственном опыте убедились в том, что потерять популярность гораздо легче, чем восстановить утраченное доверие. В определенной степени это касается и LG — после откровенно спорного G5, G6 вроде как показал, что все по-прежнему хорошо, но у некоторых мог остаться «осадочек». Плюс в арсенале компании успела появиться линейка флагманов V, предлагающая решения, не уступающие по привлекательности серии G. Первые два смартфона (V10 и V20) так и не добрались до официальной украинской розницы, но LG V30+ должен попасть на полки уже в начале 2018 года. Он не похож на первые аппараты серии, но поверьте — этот флагман стоит вашего внимания.

Дизайн и удобство использования

Как и подавляющее большинство флагманов, LG V30+ сделан из стекла и металла, но тактильно их можно принять за пластик — довольно скромный для своих размеров вес в 158 грамм, в паре с тем, что металл покрашен, сбивают с толку.

Сначала это можно принять за недостаток, ведь небольшой вес корпуса — редкость, но на практике в этом заключается одно из преимуществ аппарата. В паре со скругленными гранями корпуса V30+ кажется очень удобным для своих размеров.

Смартфон воспринимается менее скользким, чем большинство конкурентов, им довольно легко пользоваться одной рукой.

Большую часть передней панели V30+ занимает дисплей со скругленными углами. Боковые рамки средней ширины — тоньше, чем у Pixel 2 XL, но достаточные, чтобы не было ложных нажатий. Кроме экрана и функциональных элементов (динамик, датчики, камера) спереди нет ничего.

Клавиша включения совмещена со сканером отпечатков. Может показаться, что он слишком маленький, но на практике сенсор срабатывает практически всегда, а небольшого пластикового бортика достаточно, чтобы находить элемент интуитивно — расположение подобрано удачно.

В паре с фирменным включением-выключением экрана по двойному тапу, расположение сканера и клавиши включения на «спинке» не вызывают заметного дискомфорта при использовании. Если пользуетесь Smart Lock с привязкой к месту или Bluetooth-устройству, то поднимать смартфон со стола для разблокировки сканером (вместо ввода кода) вообще не придется.

Кнопки регулировки громкости находятся слева — не совсем привычно, но нормально; гибридный лоток — справа; снизу Type-C и динамик; сверху разъем 3,5 мм. Наличие последнего стоит отнести к плюсам, но лучше бы его разместили снизу — места там достаточно, да и большинство производителей пришли к такой компоновке, для многих она стала привычной.

Собран аппарат отлично и можно в очередной раз повториться — мне он показался очень удобным, хотя найдутся и те, кто назовет его «обмылком» и будет по-своему прав.

Также отметим наличие влагозащиты (IP68) и соответствие стандарту MIL-STD-810G — он предполагает лучшую устойчивость к вибрациям, и, теоретически, падениям, но лучше не проверять эти особенности на практике, тем более что V30+ не выглядит противоударным.

Дисплей

P-OLED экран можно считать второй особенностью модели — это собственная разработка LG, конкурент Super AMOLED от Samsung, которая давно не встречалась в смартфонах. Последней моделью с таким дисплеем до V30+ был LG Flex 2.

Матрица диагональю 6 дюймов имеет разрешение 1440 на 2880 точек, что обеспечивает плотность пикселей в 538 ppi. Со времен Flex OLED от LG сделал несколько шагов вперед и хотя характеристики матрицы аналогичны проблемному Pixel 2 XL, общее качество изображения выше — сказывается настройка от производителя. При этом проблема с появлением у изображения синего отлива сохранилась, но она проявляется в чуть меньшей степени и при больших углах обзора.

По нашим замерам, минимальная яркость равна 2,9 кд/м², а максимальная при заливке белого фона — порядка 418 кд/м². Как и во всех OLED дисплеях, яркость изменяется динамически и зависит от выводимого изображения, так что реальный уровень максимальной яркости окажется выше.

Цветопередача меняется в зависимости от выбранного профиля. «Для интернета» — максимально спокойный, приближенный к IPS матрицам.

Профиль «Для интернета»

«Для фото» — средний вариант.

Профиль «Для фото»

«Нормальный» и «Для фильмов» — профили с более насыщенной картинкой и яркими цветами, которые могут показаться неестественными.

Профили «Для фильмов» и «Нормальный» соответственно

Есть возможность создать свой профиль — установить цветовую температуру и уровни компонент, хотя мне этот режим показался наименее полезным, так как добиться желаемого результата оказалось сложно.

Матрица соответствует спецификациям Dolby Vision/HDR10, при воспроизведении совместимых фильмов встроенный плеер отображает соответствующий значок. Еще есть отдельная настройка для видео — с ней изображение становится более ярким и контрастным. Плюс есть режим «защиты зрения».

Приятно, что производитель не забыл реализовать функцию активного дисплея — на выключенном экране может отображаться время в нескольких форматах и пиктограммы уведомлений. Их можно листать вправо-влево, выводить переключатели режимов или пульт управления воспроизведением.

Настроек у Always-on Display много — можно выводить несколько вариантов часов, надпись или картинку.

В итоге можно сказать, что LG V30+ получил отличный экран — такой, какой должен быть во флагмане.

Аппаратная платформа

Характеристики LG V30+ стандартны для своего класса — основа в виде Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной, которую можно расширить с помощью карт памяти. С точки зрения характеристик версия V30+ отличается от обычного V30 только увеличенным с 64 до 128 ГБ объемом памяти.

На фоне многочисленных китайских флагманов (в первую очередь) может показаться, что у смартфона маловато оперативной памяти, но на практике это не создает дискомфорта и вряд ли станет проблемой в ближайшие годы использования — разве что запускать две-три ресурсоемкие игры в фоне будет невозможно. Важнее скорость памяти и общая оптимизация, а с этим у V30+ порядок.

В остальном перед нами стандартный флагман — быстрый в любых задачах и комфортный в использовании. Есть NFC, актуальные беспроводные интерфейсы, USB 3.1, беспроводная зарядка и даже FM-радио. Для «полного» набора не хватает только инфракрасного порта для управления бытовой техникой.

Программная платформа

Разница между многими смартфонами все больше сводится не к «железу», которое оказывается одинаковым или сравнимым, а к софту, который всем управляет. Тут LG предлагает Android 7.1.2, дополненный фирменным интерфейсом LG UX 6.0+.

Внешне он мало отличается от того, что мы видели раньше, общая логика близка к стоковому Android, но количество доступных параметров огромно.

Можно настраивать расположение приложений с отдельным меню и без, запускать глобальный поиск свайпом вниз, добавлять до пяти ярлыков на экран блокировки для быстрого запуска, есть «помощник» Smart Bulletin (левый экран рабочего стола), поддержка тем, возможность настроить сетку рабочего стола и скрыть ненужные приложения, фирменные группы настроек в параметрах системы.

В зависимости от погоды на экране блокировки отображается анимация, при просмотре фотографий в галерее в портретном режиме по умолчанию отображается только увеличенная клавиша «назад», настраивается расположение и количество наэкранных клавиш управления системой.

Не совместимые с высокими дисплеями приложения можно принудительно растягивать с помощью специальной клавиши, а системные кнопки можно скрыть в любой программе и «вытягивать» их свайпом от нижнего края экрана. Подобных мелочей в оболочке много, и можно сказать, что у компании получилось удобное решение, которое не портит стоковый Android, а удачно дополняет его функциональность.

Камера

Для многих пользователей смысл покупки флагмана заключается в возможностях камер. Тут LG V30+ готов предложить свою стандартную схему из двух камер — с обычной (71°) и широкоугольной оптикой (120°).

По сравнению с LG G6 камеры обновили. Основной модуль имеет разрешение 16 Мп, оснащен оптической стабилизацией и стеклянными линзами со светосилой f/1.6. Дополнительный широкоугольный темнее основного (f/1.9), на 13 Мп и лишен автофокуса. Основная камера является одним из самых «светлых» решений на рынке, но LG решила не реализовывать портретный режим съемки с возможностью размытия заднего фона — его тут просто нет.

Вместо этого предлагается использовать второй модуль, который может пригодиться для съемки архитектуры и помещений.

Также камера выделяется целым рядом фирменных режимов съемки — это создание коллажей, Time-lapse, по умолчанию включенный Auto-HDR, полностью ручной режим с функцией focus peaking («подсвечивание» резких краев объектов) и другие. В том же ручном режиме есть интеграция с Graphy — из галереи сервиса можно выбрать понравившийся снимок, а в камере установятся подходящие настройки выдержки, ISO, экспозиции — если только осваиваете ручные настройки, то такой режим может быть полезен. Можно выбрать понравившийся кадр, сделать его полупрозрачным и накладывать на видоискатель в процессе съемки для получения аналогичного результата.

Для съемки видео есть замедленный режим, ручные настройки, Cine Video — можно выделить объект и софт будет плавно зумировать выделенную область, будто съемка проходит на профессиональном оборудовании со стабилизацией.

В большинстве случаев основная камера делает хорошие фото независимо от условий съемки.

Фронтальная камера разрешением 5 Мп (f/2.2) делает снимки средненького, по меркам флагманов качества — тут тоже есть режим с увеличенным углом обзора, возможность подсветки лица с помощью дисплея, но похоже, что компания решила просто не уделять съемке селфи должного внимания.

Звук, звонки

С недавних пор флагманы LG стали музыкальными — в LG G5 для этого нужно было использовать отдельный модуль, G6 получил встроенный усилитель, а у V30 есть «4-х канальный Hi-Fi ЦАП» (32-bit/192kHz). Версия V30+ поставляется с наушниками от B&O, но в наши руки попал только сам смартфон.

В случае LG V30+ даже знакомая подборка mp3 треков звучит намного интереснее — появляется детальность, какой-то объем, чувствуется, что флагман звучит лучше конкурентов. Аудиофилам точно стоит присмотреться к аппарату.

Запас громкости отличный, она регулируется в пределах 75 градаций, что позволяет подобрать максимально подходящее значение. Запаса мощности хватит и на полноразмерные наушники с сопротивлением 32-60 Ом.

В настройках можно выбрать один из цифровых фильтров и воспользоваться обычным эквалайзером, регулировкой баланса.

После впечатляющего качества звука в наушниках мультимедийный динамик выглядит уж слишком блекло — для полноты картины хочется, чтобы смартфон был музыкальным со всех сторон. Честно говоря, тут не помешал хотя бы псевдо стерео режим, когда основному спикеру подыгрывает разговорный. А так получается, что у смартфона просто обычный динамик — звучит вполне чисто и громко, но совсем «плоско».

Также компания акцентирует внимание на качестве микрофонов. Настройки звука при съемке видео и диктофон получили приставку «HD» в названии — настраиваются уровни, шумоподавление и другие параметры.

С таким оснащением аппарат отлично подходит и для простых телефонных разговоров. Никто из собеседников не жаловался на качество звука, нам понравился разговорный спикер — есть хороший запас громкости, сохраняются узнаваемые нотки голосов. Благодаря относительно легкому корпусу хорошо ощущается работа вибромотора, а сама вибрация довольно приятна. Еще LG V30+ умеет записывать телефонные разговоры с линии.

Время работы

LG V30+ не пасует даже в плане автономности, хотя аккумулятор тут обычной емкости — 3300 мАч. На практике он позволяет получать стабильные 6 часов активного экрана при использовании в течении дня-суток, при максимальном разрешении экрана и включенном Always-on Display.

Отключив Always-on Display мы смогли получить около 8 часов экрана при не слишком интенсивном использовании на протяжении суток, преимущественно с передачей данных по Wi-Fi. Смартфон поддерживает быструю зарядку по стандарту Qualcomm Quick Charge.