Обзор материнской платы ASUS ProArt B550-CREATOR: в угоду творцам

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После того как компания AMD предложила десктопные процессоры с количеством ядер более восьми и отличной однопоточной производительностью, CPU именно этого производителя все чаще выбирают для своих задач профессионалы творческих профессий, которым нужна максимальная вычислительная мощность по умеренной цене. Общие возможности платформы также должны соответствовать запросам требовательной аудитории, потому здесь зачастую не обойдешься бюджетной материнской платой. Из-за повышенной мощности топовых процессоров, нужны хорошие силовые подсистемы, а для подключения скоростной периферии требуется соответствующая обвязка. Сегодня у нас на обзоре материнская плата ASUS ProArt B550-CREATOR. Что же такого особенного предлагает тайваньский производитель для креативных «творцов»?

Комплект поставки

Плата поставляется в картонной коробке средних размеров, оформленной в темных тонах.

В комплекте с ASUS ProArt B550-CREATOR предлагается бумажное руководство, пара кабелей SATA, удлинитель-переходник DisplayPort и пара изоляционных стоек под M.2-накопители.

Дизайн и компоновка

Модель имеет стандартный форм-фактор ATX с классическими габаритами для этого формата – 305х244 мм. По названию несложно догадаться, что плата основана на базе чипсета AMD B550. ASUS ProArt B550-CREATOR оформлена в стиле эффектной черноты. Темные тона присущи печатной плате, дополнительным охладителям и всем функциональным коннекторам.

Глубокий нуар разбавляют тонкие золотистые акценты на радиаторных блоках, полупрозрачный защитных кожух над интерфейсными разъемами и желтые цилиндры специализированных конденсаторов в области аудиоподсистемы.

В целом плата строго оформлена, здесь разработчики постарались задать общий тон позиционирования устройств линейки ProArt.

ASUS ProArt B550-CREATOR получила достаточно мощный стабилизатор питания. Здесь используется схема 12+2, при этом на одну процессорную фазу приходится три силовых сборки SiC639 (50 А) от компании Vishay Intertechnology. Управляет параметрами силового модуля контроллер Digi+ VRM ASP1106JGQW. В целом подсистема стабилизации выглядит несколько скромнее, чем у топовых оверклокреских моделей, но в то же время она достаточно мощная для эффективной работы с максимально скоростными процессорами без перегрузок и чрезмерного нагрева.

Для дополнительного отвода тепла от силовых сборок используются радиаторные блоки средних габаритов в оребрением.

Дополнительное питание подключается с помощью пары коннекторов на 8 и 4 контакта. Основной разъем имеет металлический кожух.

ASUS ProArt B550-CREATOR оснащена четырьмя слотами для модулей оперативной памяти, позволяющими установить до 128 ГБ ОЗУ. Производитель заявляет о возможности использовать режимы вплоть до DDR4-4866 для чипов Ryzen 3000/5000, или даже до DDR4-5100 если платформа оснащена гибридным процессором серий Ryzen 4000G/5000G.

Коннекторы Q-DIMM с односторонней фиксацией модулей на платах от ASUS зачастую используются даже без учета расстояния до верхнего слота PCI-E x16. Такой способ фиксации банально удобнее, особенно если нужно установить или извлечь модуль в ПК, собранном в компактном корпусе.

Плата имеет пять слотов для карт расширения. Два полноформатных PCI-E x16 могут работать либо в режиме x16+0, либо х8+x8. Стандарт шины также зависит от процессора. Для Ryzen 3000/5000 – это PCI-E 4.0, а гибридные APU предыдущего поколения (Ryzen 4000G) могут предложить то же количество линий, но PCI-E 3.0. Основные слоты PCI-E x16 усилены металлическими кожухами для повышения механической прочности коннекторов.

Третий полноформатный разъем обслуживается чипсетом и может предложить четыре линии PCI-E 3.0.

Для плат расширения вроде звуковой карты или контроллера Wi-Fi можно использовать еще пару компактных PCI-E x1 3.0.

Возможности AMD B550 в плане периферийной обвязки не безграничны, потому в определенных случаях доступное количество линий PCI Express приходится комбинировать. В частности PCI-E x1 делят линии шины с чипсетным портом M.2_2. Если используются компактные стоты, то второй M.2-разъем для накопителей получает две линии (х2), а не четыре (х4).

Также деактивируется третий полноразмерный PCI-E x16 (x4) при использовании Thunderbolt 4.

ASUS ProArt B550-CREATOR предлагает семь 4-контактных разъемов для подключения вентиляторов, потому плата отлично готова к настройке системы охлаждения. Пара коннекторов номинально предназначены для процессорного воздушного кулера. Один выделен для подключения помпы СВО, еще четыре коннектора можно использовать для корпусных вентиляторов. Для всех портов предусмотрены каналы мощностью до 12 Вт (12 В, 1 А). На плате также есть разъем для подключения внешней термопары. Дополнительный термодатчик может пригодиться если вы решите мониторить температуру поверхности какого-то компонента системы.

ASUS ProArt B550-CREATOR позволяет использовать два накопителя формата M.2, для которых штатно предусмотрены дополнительные радиаторные блоки. Первый верхний порт, в зависимости от используемого процессора может, обеспечивать режим PCI-E 3.0/4.0 x4, а также позволяет использовать SATA-устройства соответствующего формата.

Покупка нового накопителя формата M.2 с интерфейсом SATA сейчас оправдана лишь в случаях, когда это единственный интерфейс подключения. Базовые NVMe-модели с подключением по шине PCI-E стоят не дороже, при этом предлагают заметно большую производительность. Потому поддержка M.2 SATA – это скорее возможность использовать уже имеющиеся SSD такой конфигурации.

Второй порт M.2 также позволяет использовать как PCI-E, так и SATA-накопители длиной до 110 мм, однако PCI-Е-накопители здесь ограничены стандартом PCI-E 3.0.

Как мы уже упоминали, порт M.2_2 использует общие ресурсы чипсетных линий шины вместе со слотами PCI-E x1. Если последние заняты картами расширения, пропускную способность M.2_2 придется ограничить режимом PCI-E 3.0 x2. Если же дополнительной обвязки в системе нет, можно смело активировать полноскоростной PCI-E 3.0 x4.

Из любопытный опций, которые уже становятся привычными для новых моделей ASUS, можно отметить наличие пластиковых зажимов M.2 Q-Latch, которые позволяют без дополнительных инструментов зафиксировать накопитель на своем посадочном месте. Удобная мелочь без которой легко можно обойтись, но такие изюминки в целом добавляют привлекательности устройству.

Держателям накопителей с интерфейсом SATA доступны четыре соответствующих порта. Жесткие диски становятся опциональными устройствами даже в десктопах, но для хранения больших объемов данных HDD все еще вне конкуренции по соотношению цена/объем. Да и парк 2,5-дюймовых SSD с интерфейсом SATA просто огромен, потому наличие соответствующих портов для подключения подобных моделей еще долго будет обязательным.

На плате нет дополнительных органов управления. И если от наличия кнопок Power/Reset есть польза только во время работы с платформой на открытом стенде, то к сегментному индикатору привыкаешь куда сильнее, особенно если после загрузки платформы он может показывать температуру CPU. Такие опции разработчики посчитали излишеством для ASUS ProArt B550-CREATOR. Тем не менее, плата все же имеет систему первичной диагностики Q-LED с набором из четырех индикаторов, которые зажигаются во время прохождения самотестирования ключевых элементов платформы. Если система не загружается, по горящему светодиоду можно сориентироваться с каким из узлов возникли неполадки (CPU, видеокарта, память, загрузочный накопитель).

Из дополнительных опций можно также отметить наличие механизма BIOS FlashBack для обновления прошивки с внешнего USB-накопителя. Кнопка для активации соответствующей технологии расположена на интерфейсной панели, рядом с USB-портом в который необходимо предварительно установить флешку с файлом микрокода. Функция удобна тем, что для перепрошивки к материнской плате нужно подключить лишь блок питания. В процессе не нужны даже процессор, оперативная память и видеокарта.

А вот для обновления CMOS уже понадобится закоротить двухконтактный разъем у нижней кромки печатной платы. Коннектор расположен рядом с основной внутренней колодкой.

ASUS ProArt B550-CREATOR определенно понравится тем, кто мечтал заполучить материнскую плату без дополнительной подсветки. Вот вам пример такой модели. На PCB вовсе нет никаких светящихся элементов, за исключением диодов Q-LED, которые отключаются после удачной загрузки.

Действительно, материнские платы такого уровня без RGB-подсветки уже большая редкость. С тех пор как подобная иллюминация стала отличительным символом игровых устройств, от RGB отбоя нет. Впрочем, ASUS ProArt B550-CREATOR и не претендует на роль основы для игровой платформы. Тем не менее, если владельцу захочется отвлечься от творческой рутины и привнести ярких красок в свой системный блок, на плате есть четыре разъема для подключения внешних светодиодных ленты. Два разъема предусмотрена для 12-вольтовых «гирлянд» на базе элементов 5050, еще пара коннекторов предназначена для адресуемых лент на основе WS2812B.

Особенный акцент разработчики ASUS ProArt B550-CREATOR уделили сетевым возможностям платы, а именно проводному соединению. Модель оснащена двумя контроллерами Intel i225-V, которые обеспечивают скорость передачи данных до 2,5 Гб/c.

Опция, которая делает ASUS ProArt B550-CREATOR уникальной моделью в своем классе – штатная поддержка двух портов Thunderbolt 4 (40 Гб/c), реализованных с помощью контроллера Intel JHL8540. Для платформы AMD наличие Thunderbolt в целом является большой редкостью, здесь же предлагается сразу пара коннекторов для подключения наиболее скоростной внешней периферии. Также реализована возможность передачи видеосигнала по DisplayPort и подключения пары мониторов с разрешением 4К или одного 8К. Чтобы через порт Thunderbolt 4 (Type-C) выводить картинку, предварительно необходимо с помощью комплектного проводника подключить видеокарту к входу DisplayPort на интерфейсной панели платы.

В отношении звуковой подсистемы разработчики действовали по принципу «просто, но со вкусом». Для платы используется хороший, по мерками интегрированных решений, кодек Realtek ALC1220, который скрыт под металлическим экранирующим кожухом. Для уменьшения помех зона аудиотракта отделена изолирующей дорожкой, а в цепи присутствуют специализированные емкости. В то же время здесь не предусмотрен предусилитель, а также не предлагаются возможности программного микширования, которые уже привычны для игровых моделей серии ROG.

В то же время можно отметить систему шумоподавления Two-Way AI Noise Cancelation, которая помогает избавиться от сторонних призвуков, что точно не помешает особенно во время работы из дома.

Интерфейсная панель ASUS ProArt B550-CREATOR отлично оснащена, однако перед оценкой состава портов отметим, что зона внешних портов прикрыта полупрозрачным декоративным кожухом, а саму панель закрывает штатная пластина из нержавеющей стали.

Компоновка коннекторов весьма плотная. Здесь предусмотрены два USB 2.0, а также нашлось место для комбинированного PS/2. Кроме того, на панели расположены четыре порта USB 3.2 Gen2 (10 Гб/c), пара розеток Ethernet (2,5G) и полноразмерный вход DisplayPort. Если в системе установлен гибридный процессор с интегрированной графикой, то для вывода изображения можно использовать HDMI 2.1, который позволяет выводить картинку 4К@60Гц. Для подключения акустической системы предусмотрено пять 3,5-миллиметровых аудиоджеков и оптический S/PDIF.

Конечно отдельной позицией идут два порта стандарта USB Type-C которые в данном случае используются для реализации Thunderbolt 4 с пропускной способностью до 40 Гб/c. В этом случае можно использовать самые скоростные внешние накопители и хранилища данных с соответствующим интерфейсом.

Как мы уже упоминали, после подключения дополнительного кабеля-переходника DisplayPort, через Thunderbolt 4 также можно можно подключать экраны с высоким разрешением. Кроме того порты поддерживают возможность подзарядки портативных устройств, обеспечивая мощность до 15 Вт.

Рассматривая обратную сторону PCB, можно обратить внимание на изоляционную аудиоподсистемы, а также отметить, что радиаторы на чипсете силовых сборках в данном случае крепятся винтами.

UEFI и ПО

Компоновка используемой графической оболочки UEFI уже привычна для устройств ASUS со страницей базовой настройки EZ Mode и расширенным режимом Advanced Mode.

Количество доступных параметров достаточно для настройки и неэкстремального оверклокинга. Например, напряжение питания на вычислительных ядрах процессора может регулироваться в пределах 0,75–2 В с шагом 0,00625 В, SOC Voltage – 0,75–1,8 В с тем же шагом. Для модулей памяти доступен диапазон 1,2–1,8 В с приращением 0,005 В.

Плата имеет необходимый набор опций для разгона процессора и оперативной памяти, однако топовые чипы Ryzen 5000 изначально работают фактически на предельных частотах, заметно ускоряясь при надлежащем охлаждении CPU. Когда речь идет о рабочей станции для ресурсоемких задач, вряд ли разгон компонентов будет в приоритете – слишком высока цена даже минимальных сбоев, которые не так фатальны, например, для игровых систем.

В одной из последних версий прошивки по умолчанию активируется модуль TMP для беспроблемной инсталляции Windows 11.

Есть возможность выбрать автоматическую инсталляцию приложения Armoury Crate при установке операционной системы, что заметно облегчит выбор необходимых драйверов и сопутствующего ПО.

Для базовой настройки системных параметров предлагается комплекс AI Suite, где можно настроить режимы работы CPU, задать алгоритм для системы охлаждения и прочие опции.

Для платы «криэйторской» серии производитель предлагает специализированную утилиту ProArt Creator Hub. Здесь можно мониторить температурные показатели системы, а также выбрать режимы платформы с акцентами на производительность или тишину работы системы охлаждения. Отсюда же можно вызвать Ai Suite или еще одно фирменное приложение CreationFirst.

По аналогии с приложением GameFirst, утилита позволяет определить приоритет сетевого трафика для различных процессов или группы приложений. Здесь же можно получить статистику использования сетевого соединения.

В работе

Плата с акцентом на творческие ресурсоемкие задачи наверняка будет использоваться с одним из топовых процессоров актуальной линейки AMD. Для экспресс-теста ASUS ProArt B550-CREATOR мы использовали 12-ядерный 24-поточный Ryzen 9 5900X.

В первую очередь любопытно было оценить, как подсистема стабилизации питания будет справляться с таким CPU в стресс-тестах при максимальной нагрузке на вычислительные блоки. К сожалению, на плате не предусмотрено встроенного термодатчика в зоне элементов VRM, потому ориентируемся на показатели нагрева радиаторных блоков. После 15-минутной нагрузочной сессии в AIDA64, температура на поверхности охладителей повысилась всего до 42–45С. Используемая схема стабилизатора может не идеальна с электротехнической точки зрения, но она весьма эффективна.

В многопоточных задачах топовые процессоры AMD пока еще вне конкуренции. Возможно ситуация изменится с запуском новой платформы Intel LGA1700 и выходом чипов Alder Lake-S, но на текущий момент ни одна из актуальных моделей «синих» не может приблизиться к 20 000 баллов в Cinebench R23. Сопоставимый по розничной цене 8-ядерный флагман Core i9-11900K предлагает в многопоточном режиме рендеринга порядка 16 000 баллов.

При использовании скоростных комплектов оперативной памяти на платформе AMD важно сохранить синхронность работы контроллера памяти и удержать частоту Infinity Fabric на максимальной частоте. Зачастую для систем на Ryzen 5000 оптимальным режимом ОЗУ остается DDR-3600 c низкими таймингами. В этом случае общая латентность памяти остается минимальной.

При разгоне синхронность нарушается, потому пропускная способность хотя и увеличивается, но заметно возрастают задержки, а это чаще работает в минус.

Что же в целом касается возможностей разгона, но на тестовом комплекте DDR4-3600 удалось взять привычную для него планку DDR4-4200 с формулой 18-21-21-41 при 1,43 В.

Во время экспериментов микросхема чипсета на пике прогревалась до 52С. Отсутствие декоративного шильдика из оргстекла на радиаторе возможно минимально снизило бы этот показатель, но принципиально не изменило температурный режим. Он в пределах нормы.