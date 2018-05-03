Обзор материнской платы ASRock H370 Pro4: акцент на функциональность

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

С анонсом новых чипсетов для процессоров Coffee Lake, у желающих обзавестись актуальной десктопной платформой появилось куда больше возможностей с толком потратить свои деньги. Далеко не всем потенциальным владельцам чипов Intel Core 8-го поколения нужны возможности разгона, дополнительная подсветка и прочая атрибутика игровых/энтузиастских устройств. Рациональные пользователи наконец дождались материнских плат при покупке которых приходится платить за используемое «железо», а не маркетинговые фантазии производителей. Одна из таких моделей сегодня у нас на тестировании – ASRock H370 Pro4.

Комплект поставки

В комплекте с платой предлагается только самое необходимое – руководство пользователя, диск с драйверами и фирменным ПО, два интерфейсных кабеля SATA, заглушка на заднюю стенку корпуса и набор винтов для крепления устройств M.2.

Дизайн и компоновка

ASRock H370 Pro4 сделана в формате ATX с некоторым уменьшением ширины печатной платы. Габариты PCB – 305×224 мм. Модель основана на чипсете Intel H370 и готова к работе с любым процессором семейства Coffee Lake.

Устройство оформлено в темных тонах. Здесь используется черная текстолитовая основа с полуматовым покрытием. Основные коннекторы и слоты расширения также выполнены в черном. Такой же цвет используется и для пластикового декоративного кожуха, облагораживающего область интерфейсной панели.

Чтобы добавить контраста внешнему облику устройства, крупный сегмент в центральной части платы окрашен в светло-серый цвет. Светлая полоса органично дополняет визуальный ряд, создаваемый совместно с массивным охладителем чипсета.

Силовой блок имеет 10 фаз (8+2) и управляется с помощью PWM-контроллера uPI uP9521P. В цепи используются силовые элементы SM4337 и SM4336 от SinoPower, а по заявлению производителя, дроссели способны выдерживать силу тока до 50А.

Сборки, используемые для процессорных фаз, охлаждаются с помощью дополнительного радиатора. Блок не очень габаритный, но сложная форма профиля увеличивает площадь рассеивания, повышая эффективность отвода тепла. Радиатор крепится с помощью подпружиненных пластиковых фиксаторов.

Часть MOSFET будут охлаждаются с помощью естественной конвекции, во время практических испытаний оценим, насколько такая схема оправдана. В любом случае отметим мощный блок стабилизации питания, особенно с учетом того, что плата не предназначена для разгона.

ASRock H370 Pro4 предлагает четыре слота с односторонней фиксацией для модулей DIMM, позволяя оснастить систему до 64 ГБ оперативной памяти. Что касается рабочих режимов, то все платы на Intel H370 позволяют использовать ОЗУ только в штатных режимах, заявленных Intel для определенных линеек процессоров. Celeron, Pentium Gold и Core i3 ограничены режимами до DDR4-2400, а Core i5/i7 могут рассчитывать максимум на DDR4-2666.

Материнская плата предлагает пять слотов расширения – два полноформатных PCI Express x16 и три компактных разъема PCI Express x1. Коннекторы скомпонованы таким образом, чтобы даже при установке пары двухслотовых видеокарт все предлагаемые разъемы оставались доступны для использования.

Как и младшие модели, чипсет Intel H370 не позволяет разъединять процессорные линии PCI Express x16, это исключительная прерогатива топового Intel Z370. По этой причине все 16 линков PCI-E 3.0 достаются основному полноформатному разъему PCI Express x16 (PCIE2). Именно его стоит использовать при установке одной видеокарты. Связки SLI по вышеуказанной причине не поддерживаются, а вот пару графических адаптеров с чипами AMD можно использовать в режиме CrossFireX.

Второй полноразмерный слот (PCIE4) изначально работает в режиме x4. При этом если задействованы слоты PCIE3 или PCIE5, то PCI4 переводится в режим x2.

Из особенностей платы отметим, что все компактные слоты PCI-E x1 не имеют ограничителей, потому по принципу обратной совместимости теоретически могут использоваться с устройствами, требующими большего количества линий. Хотя, конечно, в этом случае будут действовать ограничения пропускной способности (до 1 ГБ/c для PCI-E 3.0 x1).

На ASRock H370 Pro4 не предусмотрены никакие дополнительные органы управления. Здесь нет кнопок, индикаторов или вспомогательных систем диагностики. В этом плане все очень консервативно. Более того, на плате нет никакой дополнительной подсветки, то есть совсем нет. Владельцы корпусом с закрытыми стенками могут порадоваться тому, что в коей веки им не придется доплачивать за RGB-светодиоды, которые они в любом случае не могут наблюдать. На PCB также нет разъема для подключения дополнительной LED-ленты.

Из любопытных мелочей обратим внимание на трехконтактную группу с джампером для очистки CMOS-памяти. Классический метод, редко используемый производителями в последнее время. Ныне зачастую это двухконтактный разъем, который нужно на время замкнуть для сброса настроек. Способ с джампером удобнее в случае, когда под рукой нет подходящего проводника, чтобы закоротить контакты.

Для настройки системы охлаждения ASRock H370 Pro4 предлагает квартет 4-контактных разъемов. Один номинально предусмотрен для процессорного кулера, еще три – для корпусных вентиляторов. Производитель заявляет, что разъем для вентилятора охладителя CPU рассчитан на силу тока до 1А, а коннекторы для корпусных или помп СВО выдерживают до 2 А (до 24 Вт).

Коннектор в центральной части платы размещен на относительно небольшом удалении от процессорного разъема, потому при использовании крупного кулера подобраться к CHA_FAN2 может быть затруднительно.

Рядом с каждым коннектором размещен контроллер Nuvoton 3947SA, позволяющий управлять скоростью вращения вентиляторов как с помощью широтно-импульсной модуляции (PWM), так и приращением напряжения (DC), потому подключать можно как 4-контактные, так и 3-контактные вентиляторы.

Стартовый тюнинг штатного вентилятора от кулера Thermalright Archon Rev.A показал, что плата способна регулировать скорость его вращения в диапазоне 480–1000 об/мин.

ASRock H370 Pro4 предоставляет широкие возможности для конфигурирования подсистемы накопителей. На плате предусмотрено 6 портов SATA. Четыре размещены у правой кромки PCB и спозиционированы параллельно плоскости текстолитовой основы, еще пара размещены в правом нижнем углу. Одно из важных отличий чипсета Intel H370 от младших представителей линейки Intel 300 – возможность создавать RAID 0, 1, 5 и 10. Если нужны массивы, то здесь никак не обойтись более доступными платами на Intel H310/B360, разве что используя внешний RAID-контроллер.

Кроме того ASRock H370 Pro4 предлагает два полнофункциональных порта M.2, в интерпретации производителя называемых Ultra M.2. Один из разъемов размещен в центральной части платы над основным полноформатных PCI-E x16. Посадочная площадка позволяет использовать накопители длиной 30, 42, 60 и 80 мм. Второй порт M.2 размещен в нижней части платы под чипсетным радиатором. Кроме вышеперечисленных форматов он также дает возможность установить устройства длиной 110 мм.

Оба порта M.2 позволяют использовать как максимально скоростные накопители M.2 x4 NVMe, так и модели с интерфейсом SATA. В последнем случае будут заимствоваться линии SATA, и отключаться соответствующие порты из шести доступных чипсету.

Intel H370 имеет 20 линий PCI-E 3.0, потому для M.2 можно спокойно выделить по 4 линка, не предусматривая исключающих ситуаций, когда изменяется функциональность в зависимости от используемых устройств. Здесь можно использовать одновременно два накопителя M.2 x4 и эти никак не повлияет на режимы работы слотов расширения.

Из интересных конструкторских решений можем отметить коннекторы различной высоты для M.2. Порт в центральной части платы одноярусный, так как здесь выделена свободная от других элементов площадка, а вот для второго M.2 применяется «двухэтажный» разъем.

В посадочной зоне есть дополнительные компоненты, потому такой формат коннектора используется, чтобы гарантировать беспроблемную установку накопителей даже с двухсторонней компоновкой.

Еще раз обратим внимание на «всеядность» обоих портов M.2 – редкая особенность плат даже на топовом чипсете. Зачастую SATA-накопители можно устанавливать лишь в один из портов. Здесь же производитель позволяет самостоятельно настроить оптимальную конфигурацию.

Плата поддерживает устройства Intel Optane Memory, кроме того, разработчик заявляет о возможности работы с будущими накопителями Intel Optane SSD 905P. И упоминание этих устройств – одна из первых утечек о еще не представленной линейке. Более того, по просачивающимся данным серия будет включать накопители в виде карты расширения HHHL (PCI-E x4) и U.2, а вот о доступности подобных SSD в формате M.2 мы впервые узнаем лишь от ASRock.

Если исключить специфический Intel Q370, то в новой линейке чипсетов именно Intel H370 является наиболее функциональным в плане поддержки USB 3.1. Данному PCH доступно до 8 подобных портов, причем половина из них может соответствовать самому скоростному стандарту USB 3.1 Gen2 (до 10 Гб/c). Производители плат могут распоряжаться таким ресурсом по своему усмотрению.

В случае с ASRock H370 Pro4 на интерфейсной панели расположены два порта USB 3.1 Gen2 (Type-C + Type-A), а также пара USB 3.1 Gen1 (USB 3.0). Кроме того на плате имеется два внутренних USB 3.1 Gen1, позволяющих вывести четыре соответствующих порта на стенку корпуса. Таким образом разработчики позволяют в полной мере использовать возможности чипсета, разве что вместо пары Gen1 теоретически могло бы быть еще два порта Gen2.

Подобной поддержкой скоростных USB не может похвастать даже Intel Z370, который не имеет интегрированного контроллера USB 3.1 Gen2. Соответствующие порты на топовых платах получаются только с помощью дополнительных микросхем.

Если говорить о USB 2.0, то и здесь не обошлось без интересных моментов. Два порта доступны на интерфейсной панели. Еще «полтора» внутренних коннектора на три USB 2.0 размещены у нижней кромки печатной платы. Зачастую такие разъемы представляют собой 9-контактные коннекторы, позволяющие использовать два порта USB 2.0. Кроме одного такого разъема на плате также представлена одноярусная гребенка на 4 контакта, которая дает возможность получить еще один порт USB 2.0.

Проводное подключение к Ethernet обслуживает гигабитный контроллер Intel i219-V, помогающий раскрыть сетевые возможности PCH.

На плате также предусмотрено посадочное место с портом M.2 2230 Key E для подключения контроллера беспроводных сетей, позволяющий использовать как полновесные модули с передачей данных по PCI Express, так и облегченные варианты CNVi с шиной передачи CNVio. Напомним, что новые чипсеты Intel 300-ой линейки (H310/B360/H370/Q370) содержат интегрированную логику беспроводного контроллера Wi-Fi 802.11ac, однако для подключения к сетям все же необходимы модули-компаньоны (companion RF, CRF), содержащие необходимую радиочасть и ряд дополнительных элементов.

Речь о модулях Intel Wireless-AC 9560 (до 1733 Мб/с) и Intel Wireless-AC 9462/9461 (до 433 Мб/c). Подобные блоки пока могут работать только с новыми десктопными и мобильными чипсетами Intel, а также некоторыми SoC семейства Gemini Lake. Общая идея такого подхода – возможность снизить цену модулей, их габариты и энергопотребление.

ASRock H370 Pro4 сохранила совместимость с полновесными контроллерами M.2 2230 PCI-E Key E, а также имеет поддержку новых модулей CNVi.

Аудиоподсистема платы основана на чипе Realtek ALC892. Учитывая позиционирование модели, здесь нет погони за топовыми кодеками и дополнительным обвесом. В то же время аудиотракт частично отделен от основного массива, а в цепи используется несколько специализированных емкостей ELNA.

Разработчики попытались без лишних затрат выжать максимум из такого набора. Результат прогнозируемо типичный для интегрированного решения подобного класса.

На интерфейсной панели размещен комбинированный PS/2, два USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), пара USB 2.0 и такое же количество портов USB 3.1 Gen2, которые представлены в виде Type-A и Type-C. Последний несложно распознать по соответствующей симметричной конструкции коннектора, а скоростной разъем классического формата несложно определить по светло-синему оттенку внутренней пластиковой вставки, ну, и месту расположения – по соседству с Type-C. На панели также размещена розетка Ethernet, а для подключения устройств отображения предусмотрено три видеовыхода – VGA (D-Sub), DVI-D и HDMI. Первые два позволяют получить картинку с разрешением до 1920×1200@60 Гц, HDMI способен передать видео в режимах до 4096×2160@30 Гц.

Для подсоединения акустики доступны три 3,5-миллиметровых аудиоразъема. При желании подключить многоканальные комплекты придется использовать коннекторы, выведенные на переднюю стенку корпуса. Цифровой выход S/PDIF в данном случае не предусмотрен.

Вы наверняка также обратили внимание на дополнительный кронштейн для размещения антенных коннекторов. Это из разряда «внимание к мелочам». Действительно, если уж производитель позволяет подключить Wi-Fi-контроллер, то очень желательно не просто формально дать такую возможность, но и подумать о пользователях, который на практике ей воспользуются. После установки модуля обязательно понадобится подключать внешнюю антенну для усиления сигнала, а, соответственно, необходимо как-то зафиксировать и разъемы для сопряжения элементов. Казалось бы, очевидные вещи, но разработчики не всегда об этом беспокоятся. Если подобного кронштейна нет на панели, то при подключении антенны нужно покупать специальную планку для корпуса или вовсе «колхозить», оставляя кабели в подвешенном и незафиксированном состоянии.

Пройдемся по основным элементам у нижней кромки платы. Здесь установлен разъем для вывода аудиопортов, COM, TPM, пара USB 2.0 на три внешних порта и один USB 3.0 на два соответствующих линка.

Рядом расположены два разъема для подключения вентиляторов, панель для подключения органов управления и индикаторов, а также пара SATA-портов.

Отдельно отметим очень крупный радиатор, закрепленный на микросхеме чипсета. Также обратим внимание на то, что на правой грани не предусмотрено отверстий для крепежных винтов. В этом случае следует внимательнее отнестись к сборке системы, особенно при подключении силового кабеля ATX.

С обратной стороны печатной платы практически нет элементов поверхностного монтажа. Здесь хорошо просматривается попытка изолировать область аудиотракта. Отметим, что массивный радиатор чипсета крепится с помощью винтов. Мы уже обращали внимание на то, что охладитель элементов VRM крепится подпружиненными пластиковыми фиксаторами.

В работе

Плата имеет достаточно удобную графическую оболочку UEFI. Для базовой настройки предлагается режим EZ Mode, где можно с помощью одной лишь мыши выбрать XMP-профиль оперативной памяти, определить приоритет загрузочных накопителей и настроить систему охлаждения.

Для более детальных настроек необходимо переключиться в Advanced Mode. Разделы структурированы интуитивно, все на своих местах. При желании можно составить свой список наиболее важных параметров.

Напомним, что материнские платы на базе Intel H370 не позволяют разгонять процессор и материнскую плату, потому особо ухищренные настройки параметров этих подсистем здесь особо ни к чему.

Конечно, здесь выдержан минимально достаточный минимум, но основной акцент все же на параметрах, определяющих функциональность.

Напряжение питания процессорных ядер можно регулировать в пределах от 0,9В до 1,52 В с шагом 0,005 В. Производитель не рекомендует использовать значения выше 1,4 В. Доступна система компенсации просадок напряжения CPU Load-Line Calibration.

Напряжение питания на модулях памяти также можно регулировать, хотя диапазон здесь не очень велик – 1,2–1,55 В (шаг – 0,05 В).

Отдельно отметим раздел с аппаратным мониторингом параметров, включающем основательным перечнем напряжений на различных узлах, показатели температуры и скорости вращения вентиляторов. Здесь же доступна тонкая настройка параметров системы охлаждения.

Во время практических экспериментов нам интересно было оценить нагрев силовых элементов системы стабилизации. После получасовой прожарки системы с помощью стресс-теста AIDA64 элементы VRM, не накрытые радиаторным блоком, прогрелись до 55С. Очевидно, что нагрузка на сборки, выстроенные вдоль интерфейсной панели, была более интенсивной. Установленный на этих MOSFET радиатор нагрелся за это время до 50 градусов, а значит температура непосредственно силовых сборок под алюминиевым профилем была несколько выше. В целом показатели хорошие, особенно если учесть, что мы использовали топовый 6-ядерный процессор с заявленным TDP в 95 Вт. Платы на базе Intel H370 зачастую будут комплектоваться чипами с тепловым пакетом в 65 Вт и менее.

Отметим, что в таком режиме Core i7-8700K под нагрузкой работал на положенных 4300 МГц, а напряжение питания колебалось в пределах 1,184–1,216 В. Хороший режим для стабильной работы чипа без просадок частоты.

Результат производительности вполне ожидаем для работы процессора в штатном режиме. В настройках CPU в UEFI доступен режим Turbo Performance, потому у нас была надежда на то, что все же удастся заставить работать процессор на повышенной частоте, особенно с учетом того, что ASRock раньше нередко радовали подобными опциями. Но, на этот раз возможности разгона, увы, жестко ограничены. Хочется форсировать процессоры с индексом «К» или использовать скоростные комплекты памяти – обязательно нужна плата на Intel Z370.

В UEFI также доступен параметр изменения частоты встроенного видеоядра (GT Frequency), но и здесь не удалось получить каких-то бонусов. При любых установленных значениях ядро Intel UHD 630 разгонялось лишь до штатных 1200 МГц.

На платах с Intel H370 можно поэкспериментировать с таймингами памяти. Вот здесь да, здесь уж никаких ограничений. В соответствующем разделе UEFI есть целый набор для первичных, вторичных задержек и целого ряда других параметров.

Процессор Core i7-8700K штатно поддерживает память до DDR4-2666, а задержки можно настраивать на свое усмотрение. Для других Core i5/i7, в том числе и моделей без индексов К в названии также предельная эффективная частота будет 2666 МГц, тогда как чипы младших серий на платах с Intel B310/H360/H370 ограничены DDR4-2400. Конечно есть некоторые сожаления на этот счет, но это вопрос к Intel, а не производителям материнских плат.

Для настройки платформы из операционной системы производитель предлагает использовать приложение A-Tuning. Изначально нужно определить режим работы ПК.

В закладке OC Tweaker доступны параметры, которые можно изменять. Прежде всего, это напряжения на различных узлах системы. Также есть ползунок для управления частотой встроенного GPU, но, как и в случае с UEFI, его регулировка не имеет никаких последствий.

В разделе System Info представлены данные мониторинга основных параметров – частоты, напряжения, температуры и скорости вращения. Из нюансов отметим некорректное отображение текущей частоты процессора. В случае с Core i7-8700K в любых режимах нагрузки значение колебалось в пределах 4300–4600 МГц, хотя фактические значения частот были иными.

В разделе FAN-Tastic Tuning после предварительной юстировки вентиляторов можно настроить алгоритм их работы в зависимости от температуры процессора/материнской платы. На странице очевидно не хватает отображения текущих значений скорости вращения. За этими данными нужно возвращаться в раздел System Info или параллельно использовать сторонние приложения.

В разделе настроек (Settings) доступна лишь возможность автоматически запускать A-Tuning после загрузки операционной системы.

Цена

ASRock H370 Pro4 предлагается в Украине по цене порядка 3000 грн. (~$115). По факту это одна из наиболее доступных полноформатных моделей на базе Intel H370. Несмотря на использование предтопового чипсета, плата стоит дешевле протестированных нами ранее устройств игровых линеек на базе менее функционального Intel B360.

Если все же нужны опции разгона, производитель предлагает модель на схожей, но не идентичной платформе, основанную на Intel Z370 – ASRock Z370 Pro4. Последняя стоит на $10–15 дороже, при этом позволяет форсировать чипы c разблокированным множителем и использовать скоростных комплекты памяти. Она также поддерживает RAID и имеет универсальные M.2, кроме того, имеет один слот PCI для антикварной периферии. Из преимуществ ASRock H370 Pro4 – поддержка USB 3.1 Gen2, возможность использовать Wi-Fi-модули CNVi, декоративная пластиковая крышка над интерфейсной панелью и меньшая цена.