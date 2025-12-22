Обзоры Устройства 22.12.2025 comment views icon

Обзор материнской платы Sapphire B850A Nitro+ WiFi7: неожиданно "народный" дебют

author avatar

Назар ЯворськийПроджектмен

Репутація Ультра

Sapphire B850A Nitro+ WiFi7

Казалось, что рынок материнских плат уже давно поделен между основными игроками, а на интригу, или тем более — на изменения правил игры, не стоит рассчитывать. И тут неожиданно появляется новый претендент на место в вашем ПК. Сегодня на редакционном обзоре мы проверим Sapphire B850A Nitro+ WiFi7, которая предлагает немало интересных решений для самого популярного AMD сокета современности.

Обзор материнской платы Sapphire B850A Nitro+ WiFi7: неожиданно "народный" дебют
Sapphire B850A Nitro+ WiFi7
Від 9 699 грн.

Плюсы:

солидный дизайн; Wi-Fi 7; M.2 PCIe 5.0 x4; поддержка DDR5-8000; кнопка Flash BIOS; эффективное охлаждение.

Купить в COMPX.ua

Минусы:

бюджетный аудиокодек Realtek ALC897; отсутствие кнопки Clear CMOS; ограниченные возможности разгона в BIOS.

Купить в COMPX.ua
8.9/10
Оценка
ITC.ua

Технические характеристики

Sapphire Nitro+ B850A WiFi7Sapphire Nitro+ B850A WiFi7Sapphire Nitro+ B850A WiFi7Sapphire Nitro+ B850A WiFi7
Формат ATX
Сокет AM5
чипсет AMD B850
Фаз питания 15 (12+2+1) VCore + SOC + MISC
Оперативная память 4 x DDR5 DIMM
Макс. объем ОЗУ 256 GB
Макс. частота ОЗУ 8000 MT/s 
Видео выходы 1 x HDMI 1.4, 1 x DisplayPort 1.2
LAN контроллер 1 x Realtek RTL8125BG 2.5 Gbps
Беспроводные интерфейсы беспроводные интерфейсы Wi-Fi 7 (2.4GHz / 5GHz / 6GHz) MediaTek MT7925, Bluetooth 5.4
Разъемов PCI-E x16

1 x PCIe 5.0 x16 (CPU)

1 x PCIe 4.0 x4 (shared)

1 x PCIe 4.0 x2
Разъемов М2

1 x M.2 PCIe 5.0 x4 (CPU Ryzen 7000/9000)

1 x M.2 PCIe 4.0 x4 (CPU)

1 x M.2 PCIe 4.0 x4 (B850)
Разъемов SATA 4 x SATA 6 Gbps
USB (Внешние порты)

2 x USB 3.2 Gen2 (CPU)

2 x USB 3.2 Gen2 (B850)

4 x USB 2.0
USB (Внутренние порты)

1x USB 3.2 Gen1 (1 x Type C)

1x USB 3.2 Gen1 (2 x Type A)

1x USB 2.0 (2 x Type A)
Звук Realtek ALC897 Codec (8-канальный)
Подсветка

1 x RGB LED

3 x ARGB LED
Питание процессора 2 x 8-pin EPS12V
Питание кулеров 4 x 4 pin
Размеры 305 × 244 мм
Разное Кнопка Clear Cmos, LED индикация загрузки

Тестовый стенд

Тестирование Sapphire Nitro+ B850A WiFi7 проводилось в паре с процессорами AMD Ryzen 5 7500X3D,  AMD Ryzen 7 9800X3D и видеокартой MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM SOC. Такая конфигурация позволяет оценить потенциал материнской платы в непростых условиях эксплуатации.

Конфигурация системы:

Комплектация и внешний вид

Sapphire Nitro+ B850A WiFi7

Sapphire Nitro+ B850A WiFi7 прибыла на редакционный обзор в коробке украшенной сдержанными серо-серебристыми тонами, под пару самому продукту. Комплектация стандартная, но содержит все необходимое для начала работы. Наконец-то хоть кто-то из производителей не пожалел положить в комплект два кабеля SATA, ведь в последнее время я обычно встречаю лишь один.

Sapphire Nitro+ B850A WiFi7

Содержимое комплекта:

  • Инструкция по быстрой установке;
  • Информационный буклет о материнской плате;
  • Два кабеля SATA;
  • антенна для беспроводного модуля Wi-Fi 7.
Sapphire Nitro+ B850A WiFi7Sapphire Nitro+ B850A WiFi7Sapphire Nitro+ B850A WiFi7

Сама материнка выглядит аккуратно и стильно. Черная печатная плата в формате ATX сочетается с радиаторами в серебристо-серых тонах, что создает сдержанный, но привлекательный контраст.

Дизайн выдержан без излишнего излишества. Продукт выглядит дороже, чем есть на самом деле.

Sapphire Nitro+ B850A WiFi7Sapphire Nitro+ B850A WiFi7Sapphire Nitro+ B850A WiFi7Sapphire Nitro+ B850A WiFi7Sapphire Nitro+ B850A WiFi7

Sapphire использует два раздельных радиатора для охлаждения VRM. Левый радиатор имеет увеличенную площадь и перекрывает область интерфейсной панели. Алюминиевый радиатор чипсета довольно большой. Он пересекается с радиаторами M.2 и весит 93 грамма.

RGB-подсветки на самой плате не предусмотрено, что для многих пользователей станет преимуществом за отсутствие лишней переплаты. В то же время плата поддерживает один 4-контактный RGB-разъем и три 3-контактных ARGB-разъема для подключения внешних LED-лент и устройств.

Спецпроекты
Конфіденційність, промотарифи та інше. Як Bitomat робить крипту доступною через біткойн-банкомати
WhiteBIT відзначає 7 років та презентує W Group – глобальну фінтех-екосистему з капіталізацією $38,9 млрд
Sapphire Nitro+ B850A WiFi7Sapphire Nitro+ B850A WiFi7Sapphire Nitro+ B850A WiFi7Sapphire Nitro+ B850A WiFi7

Для базовой диагностики на плате предусмотрено четыре светодиодных индикатора состояния, хотя расположены они несколько необычно в правом нижнем углу PCB. С их помощью можно быстро определить возможные неисправности с процессором, памятью, видеокартой при загрузке системы.

Интерфейсы, разъемы, начинка

Sapphire Nitro+ B850A WiFi7Sapphire Nitro+ B850A WiFi7Sapphire Nitro+ B850A WiFi7Sapphire Nitro+ B850A WiFi7

Материнская плата Sapphire Nitro+ B850A WiFi7 построена на чипсете AMD B850, что делает ее привлекательным вариантом для экономных, но в то же время требовательных пользователей процессоров Ryzen 7000, 8000 и 9000 серий. Производитель отказался от контроллера USB4.

Sapphire Nitro+ B850A WiFi7Sapphire Nitro+ B850A WiFi7Sapphire Nitro+ B850A WiFi7Sapphire Nitro+ B850A WiFi7

Двенадцать фаз VCore и две фазы SoC получили силовые сборки AOZ5510QI производства Alpha & Omega, каждая из которых выдерживает до 55 А.

Подсистема питания не претендует на рекорды мощности, однако обеспечивает стабильную работу без существенных ограничений. Плата совместима со всеми процессорами AM5, включая флагманские модели с TDP 170 Вт вроде Ryzen 9 9950X3D. Схема VRM насчитывает 12+2+1 фаз, что позволяет рассчитывать на 660 А для VCore

Управление фазами возложено на ШИМ-контроллер RichTek RT3678BE, который поддерживает максимум 10 фаз. Из-за этого 12 фаз VCore объединены попарно, так что контроллер работает в параллельной схеме и управляет 8 (6+2) фазами.

RichTek RT3678BE встречался и в материнских платах с 16 и 18 фазами (например Colorful CVN B650 Gaming)Поэтому здесь он работает с запасом. Питание CPU поступает через два 8-контактных разъема EPS12V.

Sapphire Nitro+ B850A WiFi7

Плата оснащена четырьмя слотами DIMM для оперативной памяти DDR5 общим объемом до 256 ГБ. Заявленная поддержка частот достигает 8000 MT/s. Технология AMD EXPO упрощает настройку оптимальных параметров буквально сводя их к паре кликов (включая сохранение через F10).

Sapphire Nitro+ B850A WiFi7

На плате размещено три слота PCIe x16 с немалым интервалом между ними, что открывает возможности для разнообразных конфигураций плат расширения. Процессоры Ryzen 7000/9000 позволяют использовать верхний слот в режиме PCIe 5.0 x16 для видеокарт

Модели Ryzen 8700/8600/8400 ограничены скоростью PCIe 4.0 x8, а Ryzen 8500/8300 работают лишь с PCIe 4.0 x4.

Следует учесть, что главный слот расположен в верхней части платы, что может повлечь за собой конфликты с габаритными башенными кулерами. Владельцы систем жидкостного охлаждения такой проблемы не будут иметь. Также стоит обратить внимание на высоту верхнего радиатора M.2: он способен препятствовать установке некоторых массивных видеокарт.

Плата лишена кнопки PCIe Release или подобных механизмов быстрого отсоединения видеокарты, которые все чаще появляются у конкурентов. При использовании жидкостного охлаждения это не критично, зато с башенным кулером демонтаж габаритных видеокарт может превратиться в настоящий квест.

На плате размещены три слота M.2 для накопителей. Верхний слот M.2_1 работает через процессорные линии и обеспечивает скорость PCIe 5.0 x4 при использовании Ryzen 7000/9000, тогда как с процессорами Ryzen 8000 ограничивается PCIe 4.0 x4 Средний слот M.2_2 также подключен к процессору и поддерживает PCIe 5.0 x4 для Ryzen 7000/9000, но с Ryzen 8000 работает только в режиме PCIe 4.0 x2.

Нижний слот M.2_3 получает линии от чипсета B850 и функционирует на скорости PCIe 4.0 x4 независимо от установленного процессора.

Как показали тесты, слот M.2_2 при Ryzen 7000/9000 также способен работать в режиме PCIe 5.0 x4, хотя в документации Sapphire указана лишь поддержка PCIe 4.0Для традиционных накопителей реализовано четыре порта SATA 6 Гбит/с с поддержкой RAID 0, 1, 10.

Панель ввода-вывода содержит четыре порта USB 2.0, два порта USB 3.2 Gen2 от процессора и еще два порта USB 3.2 Gen2 от чипсета B850. Для вывода изображения предусмотрен один разъем HDMI версии 1.4 (4К, 75 Гц Max) и один DisplayPort 1.2 (4К, 75 Гц Max)

Сетевое подключение обеспечивает контроллер Realtek RTL8125BG со скоростью 2.5 Гбит/с, а беспроводная связь реализована через модуль Wi-Fi 7 на базе MediaTek MT7925

Скоростной Wi-Fi 7 отлично подходит для VR/AR-гарнитур и быстрой передачи видео высокого разрешения, а Bluetooth 5.4 обеспечивает стабильное соединение с периферией.

Sapphire Nitro+ B850A WiFi7

Восьмиканальная аудиосистема представлена шестью разъемами 3.5 мм, которые работают через кодек Realtek ALC897. Это бюджетная модель с посредственным соотношением характеристик. Обычным пользователям встроенного звука хватит для гейминга и других мультимедийных сценариев. Конечно, хотелось бы видеть Realtek ALC1200, но как есть.

На панели расположена кнопка Flash BIOS для обновления микропрограммы без установленного процессора, однако не хватает кнопки Clear CMOS. Поэтому в таком случае старым-добрым способом замыкаем необходимые контакты на материнской плате. Благо, что они находятся в легкой доступности под нижней левой частью радиатора чипсета.

Программное обеспечение Sapphire Nitro+ B850A WiFi7

Так сложилось, что обычно производители не спешат делать обновления интерфейса своих фирменных BIOS. Это далеко не тот закуток вашей системы, куда нужно постоянно наведываться. Поэтому приятно в Sapphire Nitro+ B850A WiFi7 попробовать что-то новенькое в плане дизайна и взаимодействия.

Интерфейс выполнен в сине-зеленых оттенках, которые градиентно переходят друг в друга. По структуре он чем-то напомнил мне графическую оболочку GNOME. Основные разделы находятся в левой боковой панели. Среди них:

  • Dashboard;
  • Favorite;
  • Advanced;
  • Overclock;
  • Status;
  • Boot;
  • Tools.

По умолчанию открыта вкладка Dashboard, где в упрощенном режиме есть все, что понадобится большинству пользователей. В центре реализовано 4 секции, в которых можем включить Precision Boost Overdrive (технология автоматического разгона процессора), EXPO-профили оперативной памяти, режим ECO или улучшить взаимодействие между CPU и GPU с помощью ReSize Bar.

Рядом нас ждут заготовленные режимы быстродействия (Silence, Default, Performance), настройки графиков системы охлаждения и общая информация о системе.

В разделе Advanced находятся пункты меню: Common, Devices, Storage, Power, TPM и Security. Что касается разгона, то настройки не могут похвастаться универсальностью. Так, например нет возможности регулировать некоторые напряжения, настраивать BCLK и LLC (Load-Line Calibration). Есть очень подробный мануал с описанием настроек BIOS, за что Sapphire стоит добавить лишний плюсик.

Со всем тем доступными средствами можно немножко «разогнать» свой CPU. Хотя в современных реалиях производитель и так выжимает из кристаллов почти все возможное, еще и предлагает PBO. Стоят ли те несколько сотен мегагерц лишних хлопот и тепловыделения — решать вам.

На сайте производителя доступна отдельная утилита TRIXX-M. В ней мы можем мониторить состояние оборудования и системы охлаждения, плюс настраивать RGB-режимы.

При первом знакомстве я рассчитывал найти функционал для настройки кривой вентиляторов, или режимов производительности. К сожалению, пока что этих функций в TRIXX-M не предусмотрено.

Производительность, энергопотребление и нагрев

Sapphire Nitro+ B850A WiFi7 прошла целый комплексо синтетических бенчмарков для проверки стабильности при высокой нагрузке. Модули DDR5 работали в двухканальном режиме с профилем EXPO на частоте 6000 МГц. Тайминги при этом составляли CL28-36-36-96. Для сравнения в таблицу добавил результаты топовой материнской платы ASRock X870E Taichi. У обоих установлен режим PBO.

Бенчмарк Ryzen 5 7500X3D: ASRock X870E Taichi Sapphire Nitro+ B850A WiFi7
CPU-Z

Single — 622

Multi — 5 002

Single — 630

Multi — 5 045
Octane 2.0 Plus

Single — 97 016

Multi — 653 849

Single — 97 063

Multi — 616 824
WebXPRT 4 340 345
Speedometer 35.3 36.2
GeekBench 6

Single — 2 493

Multi — 11 503

Single — 2 559

Multi — 12 235

RTX 5090 — 390 064
AIDA64, Memory test (XMP)

Read — 58 381 

Write  — 80 481

Copy — 59 223 

Latency — 80

Read — 58 372 

Write  — 80 175

Copy — 59 127 

Latency — 81.6
7-zip memory test (GIPS)

Compr — 87.8

Decomp — 89.4

Total — 88.6

Compr — 88

Decomp — 91.5

Total — 89.8
Cinebench R23

1 596

12 255

1 588

12 495
D5 Render RTX 5090 х 132
3D Mark х

Steel Nomad — 14 900

Time Spy — 14 603

Процессору Ryzen 5 7500X3D не свойственно высокое TDP, однако он предлагает превосходные возможности для гейминга благодаря своему объемному кэшу третьего уровня. Sapphire Nitro+ B850A WiFi7 без проблем справится с любым AM5 процессором и самыми мощными видеокартами. Температуры в зоне VRM и на чипсете были очень умеренными.

Место замеров: Ryzen 5 7500X3D, °C Ryzen 7 9800X3D, °C
Большой радиатор 37 42
Малый радиатор 29 36
Радиатор чипсета 32 37

Скорость накопителей:

  • PCIe 5.0 x4 — 13 129 МБ/с чтение, 13 138 МБ/с запись (Samsung-9100-PRO-2TB)
  • PCIe 4.0 x4 — 6 975 МБ/с чтение, 3 854 МБ/с запись (Kingston FURY Renegade 3D NAND TLC 4TB).

Причина низкой скорости записи Kingston FURY низкая скорость записи Kingston FURY заключается в отсутствии свободного места на накопителе. Внешний SSD подключался через USB 3.2 Gen 2 и передавал данные со скоростью около 600 МБ/с, ограничиваясь собственными характеристиками, а не пропускной способностью порта.

Что касается памяти, то G.Skill DDR5 32GB Trident Z5 Neo RGB работала без сюрпризов с типичными для этого режима EXPO показателями скорости.

В самых тяжелых режимах энергопотребление ПК доходило почти до 800 Вт. На рабочем столе в режиме покоя система потребляла из розетки около 100 Вт. Процессор в пике мог поглощать до 75 Вт, а NVIDIA RTX 5090 — солидных 600 Вт.

Со всем тем система работала стабильно, как швейцарские часы, позволяя выполнять как требовательные рабочие задачи вроде рендеринга или использования «тяжелых» ИИ моделей, так и посягать на без преувеличения топовый гейминг.

NVIDIA RTX 5090 4K (HIGH, DLSS + FG/MFG — OFF, RT/PT — ON) 4K (High, DLSS – Quality + FG/MFG — ON, RT/PT — ON)
S.T.A.L.K.E.R. 2 100 199
Indiana Jones and the Great Circle  140 388
Avowed (High) 78 322
The Elder Scrolls IV: Oblivion 71 160
Clair Obscur: Expedition 33 82 300
Doom: The Dark Ages 90 311
Remnant 2 101 211
Forza Horizon 5 222 300
Silent Hill f 91 145
Cyberpunk 2077 62 285 
Counter-Strike 2 537 540

Имея под капотом столько «лошадей», почему бы не прогнать MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM SOC через самые тяжелые испытания? В том числе развеем миф о том, что в «настоящий 4К» невозможно играть без помощи DLSS и MFG.

Как видим, одна из самых мощных потребительских видеокарт современности с легкостью разрывает стереотипные диванно-диванныйэкспертная болтовняFPS довольно бодрый в классической растеризации с высокими настройками даже при включенных технологиях трассировки лучей или трассировки пути (при наличии)

Опыт использования

Дебют Sapphire в производстве материнских плат — без преувеличения важный прецедент, хотя их видеокарты выпускаются на одно десятилетие.

Еще на этапе распаковки мне очень понравился дизайн и исполнение Sapphire Nitro+ B850A WiFi7. Плата выглядела на уровне значительно более дорогих решений на топовых чипсетахУже при детальном изучении один за другим появлялись первые признаки экономии. В этом нет ничего удивительного, ведь любой продукт не может быть без компромиссов, кроме решений по очень высокой цене.

При сборке я наткнулся на геометрическую проблему. Радиатор основного M.2 накопителя не давал видеокарте плотно занять место в своем слоте. Поэтому при сборке всегда требуется максимальное внимание, чтобы потом долго и нудно не искать неисправность.

Производитель не забыл о LED индикацию, поэтому при каких-то проблемах можно понять, в чем причина без специального оборудования, или походов в сервисные центры.

Sapphire Nitro+ B850A WiFi7Sapphire Nitro+ B850A WiFi7Sapphire Nitro+ B850A WiFi7

Радиаторы системы охлаждения в Sapphire Nitro+ B850A WiFi7 тяжелые и массивные, поэтому даже без предварительных тестов было понятно, что температурный режим не подведет. Для любителей разгона, конечно, не будет хватать кнопки Clear CMOS, поэтому придется лишний раз замыкать контакты вручную.

Сборка системы на Sapphire Nitro+ B850A WiFi7 оказалась несложным квестом. Разъемы материнской платы и ее формат открывают большой простор не только для компонентов, но и для творчества ПК-энтузиастов.

Обычно в новых продуктах производители не могут похвастать гибкостью и совершенством софтовой части. И Sapphire Nitro+ B850A WiFi7 не стала исключением. На этапе первоначальной настройки вам придется по отдельности установить большинство драйверов. Некоторые даже придется затягивать вручную через диспетчер устройств. Не хватает централизованной среды, которой, например, могут похвастать MSI.

Также хотел упомянуть механизм установки M.2 SSD, которому присуждаю 2 место по удобству среди производителей.

Цена и конкуренты

Sapphire Nitro+ B850A WiFi7 можно приобрести по цене от 9699 гривен. Конкурентов в формате ATX и с чипсетом B850 хватает на любой вкус и кошелек.

За похожую цену продается MSI B850 GAMING PLUS WIFI. Он предлагает похожий набор интерфейсов и аналогичный аудиокодек. Из преимуществ — более быстрый (благодаря Realtek 8126VB) Ethernet, S/PDIF OUT и кнопка Clear Cmos на интерфейсной панели. Однако у нее не такое качественное охлаждение и общее исполнение.

Gigabyte B850 AORUS Elite WiFi7 предлагает более разнообразный набор функций с лучшим аудиокодеком и большим количеством фаз, но по более высокой цене.

MSI B850 Tomahawk WiFi уже была гостем на нашем редакционном обзоре, оставив после себя приятные впечатления благодаря более развитым возможностям разгона, Realtek ALC4080 и более мощной системой питания. Однако она стоит заметно дороже

ASRock B850 Pro-A WiFi старается предложить как можно больше USB портов, хотя и в основном не скоростных. В ней большее количество фаз, но исполнение и охлаждение не сравнится с Sapphire Nitro+ B850A WiFi7.

8.9/10
Оценка ITC.ua
Программное обеспечение
8
Функциональный BIOS, хотя и несколько ограничен в функциях разгона. Не хватает централизованного ПО для настроек в Windows. TRIXX-M позволяет настроить RGB и осуществить мониторинг системы.
Производительность
9
Стабильное питание и хорошее охлаждение.
Функции
8.5
Возможность перепрошить CMOS с флешки без входа в BIOS, удобный механизм установки M.2 SSD.
Цена
9
Удачная цена за сумму потребительских характеристик.
Нагрев
10
Хорошая система охлаждения обеспечивает низкие температуры.

Вывод:

Sapphire Nitro+ B850A WiFi7 удачно дебютировала с интересным набором характеристик для AM5 платформы. Материнская плата не страдает лишними излишествами, за которые нужно переплачивать и предлагает хорошую систему охлаждения, солидный дизайн, плюс качественное исполнение.

Системы питания хватит для любых AM5 процессоров современности, а стабильность работы даже с энергозатратными компонентами неоспоримо добавляет аргументов. Современные беспроводные интерфейсы во главе с Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4 позволяют на долгое время забыть о любых ограничениях в передаче данных и подключении устройств.

Купить в COMPX.ua

Дякуємо магазину COMPX.ua за надану для огляду Sapphire Nitro+ B850A WiFi7!

Популярные статьи

arrow left
arrow right
Обзор Microsoft Flight Simulator 2024 на PS5: историческое приземление на чужие земли
Обзор ноутбука Acer Predator Triton 14 AI: премиальная "игра мышцами" в гейминге и творчестве
Топовый ноутбук за свои деньги в 2026 году? Обзор MSI Vector 16 с NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
Обзор Anker Soundcore AeroFit 2 AI Assistant: первые настоящие ИИ-наушники
Обзор Samsung Galaxy Flip 7: тоньше, умнее, но не без компромиссов
Обзор Call of Duty: Black Ops 7 — когда амбиции подводят всю франшизу
Обзор AOC Q27G3XMN: настоящий народный HDR
Обзор 4К IPS монитора MSI MPG 274URDFW E16M с Mini-LED: опасный конкурент для OLED
Обзор OPPO Reno 14 F: сбалансированный смартфон для ежедневных задач
Обзор корпуса MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ: универсал на перекрестке стандартов
Обзор iPhone 17 Pro Max: действительно ультимативный флагман
Обзор процессора AMD Ryzen 5 7500X3D: самый доступный 3D-кэш, изменивший правила игры
Обзор Anker Soundcore AeroClip: комфортные "клипсы" с неожиданно хорошим звуком
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025): неоновый баланс с сюрпризом
Обзор ARC Raiders: игра, которая заставит вас полюбить extraction-шутеры
Обзор ANNO 117: Pax Romana — Рим, который хочется строить вечно
Обзор Football Manager 26: когда стратегия и тактика решают все
Обзор MSI Cyborg 15: прозрачный намек на будущее бюджетных геймерских ноутбуков
Обзор Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Осиновый кол в сердца фанатов
Обзор дополнения Gran Turismo 7: Power Pack
Обзор Gelius Summer GP-PK009: стоит ли переплачивать за eSIM в детских часах?
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить