Обзор материнской платы Sapphire B850A Nitro+ WiFi7: неожиданно "народный" дебют

Казалось, что рынок материнских плат уже давно поделен между основными игроками, а на интригу, или тем более — на изменения правил игры, не стоит рассчитывать. И тут неожиданно появляется новый претендент на место в вашем ПК. Сегодня на редакционном обзоре мы проверим Sapphire B850A Nitro+ WiFi7, которая предлагает немало интересных решений для самого популярного AMD сокета современности.

Sapphire B850A Nitro+ WiFi7 Від 9 699 грн. Плюсы: солидный дизайн; Wi-Fi 7; M.2 PCIe 5.0 x4; поддержка DDR5-8000; кнопка Flash BIOS; эффективное охлаждение. Купить в COMPX.ua Минусы: бюджетный аудиокодек Realtek ALC897; отсутствие кнопки Clear CMOS; ограниченные возможности разгона в BIOS. Купить в COMPX.ua 8.9 /10 Оценка

Технические характеристики

Формат ATX Сокет AM5 чипсет AMD B850 Фаз питания 15 (12+2+1) VCore + SOC + MISC Оперативная память 4 x DDR5 DIMM Макс. объем ОЗУ 256 GB Макс. частота ОЗУ 8000 MT/s Видео выходы 1 x HDMI 1.4, 1 x DisplayPort 1.2 LAN контроллер 1 x Realtek RTL8125BG 2.5 Gbps Беспроводные интерфейсы беспроводные интерфейсы Wi-Fi 7 (2.4GHz / 5GHz / 6GHz) MediaTek MT7925, Bluetooth 5.4 Разъемов PCI-E x16 1 x PCIe 5.0 x16 (CPU) 1 x PCIe 4.0 x4 (shared) 1 x PCIe 4.0 x2 Разъемов М2 1 x M.2 PCIe 5.0 x4 (CPU Ryzen 7000/9000) 1 x M.2 PCIe 4.0 x4 (CPU) 1 x M.2 PCIe 4.0 x4 (B850) Разъемов SATA 4 x SATA 6 Gbps USB (Внешние порты) 2 x USB 3.2 Gen2 (CPU) 2 x USB 3.2 Gen2 (B850) 4 x USB 2.0 USB (Внутренние порты) 1x USB 3.2 Gen1 (1 x Type C) 1x USB 3.2 Gen1 (2 x Type A) 1x USB 2.0 (2 x Type A) Звук Realtek ALC897 Codec (8-канальный) Подсветка 1 x RGB LED 3 x ARGB LED Питание процессора 2 x 8-pin EPS12V Питание кулеров 4 x 4 pin Размеры 305 × 244 мм Разное Кнопка Clear Cmos, LED индикация загрузки

Тестовый стенд

Тестирование Sapphire Nitro+ B850A WiFi7 проводилось в паре с процессорами AMD Ryzen 5 7500X3D, AMD Ryzen 7 9800X3D и видеокартой MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM SOC. Такая конфигурация позволяет оценить потенциал материнской платы в непростых условиях эксплуатации.

Конфигурация системы:

Комплектация и внешний вид

Sapphire Nitro+ B850A WiFi7 прибыла на редакционный обзор в коробке украшенной сдержанными серо-серебристыми тонами, под пару самому продукту. Комплектация стандартная, но содержит все необходимое для начала работы. Наконец-то хоть кто-то из производителей не пожалел положить в комплект два кабеля SATA, ведь в последнее время я обычно встречаю лишь один.

Содержимое комплекта:

Инструкция по быстрой установке;

Информационный буклет о материнской плате;

Два кабеля SATA;

антенна для беспроводного модуля Wi-Fi 7 .

Сама материнка выглядит аккуратно и стильно. Черная печатная плата в формате ATX сочетается с радиаторами в серебристо-серых тонах, что создает сдержанный, но привлекательный контраст.

Дизайн выдержан без излишнего излишества. Продукт выглядит дороже, чем есть на самом деле.

Sapphire использует два раздельных радиатора для охлаждения VRM. Левый радиатор имеет увеличенную площадь и перекрывает область интерфейсной панели. Алюминиевый радиатор чипсета довольно большой. Он пересекается с радиаторами M.2 и весит 93 грамма.

RGB-подсветки на самой плате не предусмотрено, что для многих пользователей станет преимуществом за отсутствие лишней переплаты. В то же время плата поддерживает один 4-контактный RGB-разъем и три 3-контактных ARGB-разъема для подключения внешних LED-лент и устройств.

Для базовой диагностики на плате предусмотрено четыре светодиодных индикатора состояния, хотя расположены они несколько необычно в правом нижнем углу PCB. С их помощью можно быстро определить возможные неисправности с процессором, памятью, видеокартой при загрузке системы.

Интерфейсы, разъемы, начинка

Материнская плата Sapphire Nitro+ B850A WiFi7 построена на чипсете AMD B850, что делает ее привлекательным вариантом для экономных, но в то же время требовательных пользователей процессоров Ryzen 7000, 8000 и 9000 серий. Производитель отказался от контроллера USB4.

Двенадцать фаз VCore и две фазы SoC получили силовые сборки AOZ5510QI производства Alpha & Omega, каждая из которых выдерживает до 55 А.

Подсистема питания не претендует на рекорды мощности, однако обеспечивает стабильную работу без существенных ограничений. Плата совместима со всеми процессорами AM5, включая флагманские модели с TDP 170 Вт вроде Ryzen 9 9950X3D. Схема VRM насчитывает 12+2+1 фаз, что позволяет рассчитывать на 660 А для VCore

Управление фазами возложено на ШИМ-контроллер RichTek RT3678BE, который поддерживает максимум 10 фаз. Из-за этого 12 фаз VCore объединены попарно, так что контроллер работает в параллельной схеме и управляет 8 (6+2) фазами.

RichTek RT3678BE встречался и в материнских платах с 16 и 18 фазами (например Colorful CVN B650 Gaming)Поэтому здесь он работает с запасом. Питание CPU поступает через два 8-контактных разъема EPS12V.

Плата оснащена четырьмя слотами DIMM для оперативной памяти DDR5 общим объемом до 256 ГБ. Заявленная поддержка частот достигает 8000 MT/s. Технология AMD EXPO упрощает настройку оптимальных параметров буквально сводя их к паре кликов (включая сохранение через F10).

На плате размещено три слота PCIe x16 с немалым интервалом между ними, что открывает возможности для разнообразных конфигураций плат расширения. Процессоры Ryzen 7000/9000 позволяют использовать верхний слот в режиме PCIe 5.0 x16 для видеокарт

Модели Ryzen 8700/8600/8400 ограничены скоростью PCIe 4.0 x8, а Ryzen 8500/8300 работают лишь с PCIe 4.0 x4.

Следует учесть, что главный слот расположен в верхней части платы, что может повлечь за собой конфликты с габаритными башенными кулерами. Владельцы систем жидкостного охлаждения такой проблемы не будут иметь. Также стоит обратить внимание на высоту верхнего радиатора M.2: он способен препятствовать установке некоторых массивных видеокарт.

Плата лишена кнопки PCIe Release или подобных механизмов быстрого отсоединения видеокарты, которые все чаще появляются у конкурентов. При использовании жидкостного охлаждения это не критично, зато с башенным кулером демонтаж габаритных видеокарт может превратиться в настоящий квест.

На плате размещены три слота M.2 для накопителей. Верхний слот M.2_1 работает через процессорные линии и обеспечивает скорость PCIe 5.0 x4 при использовании Ryzen 7000/9000, тогда как с процессорами Ryzen 8000 ограничивается PCIe 4.0 x4 Средний слот M.2_2 также подключен к процессору и поддерживает PCIe 5.0 x4 для Ryzen 7000/9000, но с Ryzen 8000 работает только в режиме PCIe 4.0 x2.

Нижний слот M.2_3 получает линии от чипсета B850 и функционирует на скорости PCIe 4.0 x4 независимо от установленного процессора.

Как показали тесты, слот M.2_2 при Ryzen 7000/9000 также способен работать в режиме PCIe 5.0 x4, хотя в документации Sapphire указана лишь поддержка PCIe 4.0Для традиционных накопителей реализовано четыре порта SATA 6 Гбит/с с поддержкой RAID 0, 1, 10.

Панель ввода-вывода содержит четыре порта USB 2.0, два порта USB 3.2 Gen2 от процессора и еще два порта USB 3.2 Gen2 от чипсета B850. Для вывода изображения предусмотрен один разъем HDMI версии 1.4 (4К, 75 Гц Max) и один DisplayPort 1.2 (4К, 75 Гц Max)

Сетевое подключение обеспечивает контроллер Realtek RTL8125BG со скоростью 2.5 Гбит/с, а беспроводная связь реализована через модуль Wi-Fi 7 на базе MediaTek MT7925

Скоростной Wi-Fi 7 отлично подходит для VR/AR-гарнитур и быстрой передачи видео высокого разрешения, а Bluetooth 5.4 обеспечивает стабильное соединение с периферией.

Восьмиканальная аудиосистема представлена шестью разъемами 3.5 мм, которые работают через кодек Realtek ALC897. Это бюджетная модель с посредственным соотношением характеристик. Обычным пользователям встроенного звука хватит для гейминга и других мультимедийных сценариев. Конечно, хотелось бы видеть Realtek ALC1200, но — как есть.

На панели расположена кнопка Flash BIOS для обновления микропрограммы без установленного процессора, однако не хватает кнопки Clear CMOS. Поэтому в таком случае старым-добрым способом замыкаем необходимые контакты на материнской плате. Благо, что они находятся в легкой доступности под нижней левой частью радиатора чипсета.

Программное обеспечение Sapphire Nitro+ B850A WiFi7

Так сложилось, что обычно производители не спешат делать обновления интерфейса своих фирменных BIOS. Это далеко не тот закуток вашей системы, куда нужно постоянно наведываться. Поэтому приятно в Sapphire Nitro+ B850A WiFi7 попробовать что-то новенькое в плане дизайна и взаимодействия.

Интерфейс выполнен в сине-зеленых оттенках, которые градиентно переходят друг в друга. По структуре он чем-то напомнил мне графическую оболочку GNOME. Основные разделы находятся в левой боковой панели. Среди них:

Dashboard;

Favorite;

Advanced;

Overclock;

Status;

Boot;

Tools.

По умолчанию открыта вкладка Dashboard, где в упрощенном режиме есть все, что понадобится большинству пользователей. В центре реализовано 4 секции, в которых можем включить Precision Boost Overdrive (технология автоматического разгона процессора), EXPO-профили оперативной памяти, режим ECO или улучшить взаимодействие между CPU и GPU с помощью ReSize Bar.

Рядом нас ждут заготовленные режимы быстродействия (Silence, Default, Performance), настройки графиков системы охлаждения и общая информация о системе.

В разделе Advanced находятся пункты меню: Common, Devices, Storage, Power, TPM и Security. Что касается разгона, то настройки не могут похвастаться универсальностью. Так, например нет возможности регулировать некоторые напряжения, настраивать BCLK и LLC (Load-Line Calibration). Есть очень подробный мануал с описанием настроек BIOS, за что Sapphire стоит добавить лишний плюсик.

Со всем тем доступными средствами можно немножко «разогнать» свой CPU. Хотя в современных реалиях производитель и так выжимает из кристаллов почти все возможное, еще и предлагает PBO. Стоят ли те несколько сотен мегагерц лишних хлопот и тепловыделения — решать вам.

На сайте производителя доступна отдельная утилита TRIXX-M. В ней мы можем мониторить состояние оборудования и системы охлаждения, плюс настраивать RGB-режимы.

При первом знакомстве я рассчитывал найти функционал для настройки кривой вентиляторов, или режимов производительности. К сожалению, пока что этих функций в TRIXX-M не предусмотрено.

Производительность, энергопотребление и нагрев

Sapphire Nitro+ B850A WiFi7 прошла целый комплексо синтетических бенчмарков для проверки стабильности при высокой нагрузке. Модули DDR5 работали в двухканальном режиме с профилем EXPO на частоте 6000 МГц. Тайминги при этом составляли CL28-36-36-96. Для сравнения в таблицу добавил результаты топовой материнской платы ASRock X870E Taichi. У обоих установлен режим PBO.

Бенчмарк Ryzen 5 7500X3D: ASRock X870E Taichi Sapphire Nitro+ B850A WiFi7 CPU-Z Single — 622 Multi — 5 002 Single — 630 Multi — 5 045 Octane 2.0 Plus Single — 97 016 Multi — 653 849 Single — 97 063 Multi — 616 824 WebXPRT 4 340 345 Speedometer 35.3 36.2 GeekBench 6 Single — 2 493 Multi — 11 503 Single — 2 559 Multi — 12 235 RTX 5090 — 390 064 AIDA64, Memory test (XMP) Read — 58 381 Write — 80 481 Copy — 59 223 Latency — 80 Read — 58 372 Write — 80 175 Copy — 59 127 Latency — 81.6 7-zip memory test (GIPS) Compr — 87.8 Decomp — 89.4 Total — 88.6 Compr — 88 Decomp — 91.5 Total — 89.8 Cinebench R23 1 596 12 255 1 588 12 495 D5 Render RTX 5090 х 132 3D Mark х Steel Nomad — 14 900 Time Spy — 14 603

Процессору Ryzen 5 7500X3D не свойственно высокое TDP, однако он предлагает превосходные возможности для гейминга благодаря своему объемному кэшу третьего уровня. Sapphire Nitro+ B850A WiFi7 без проблем справится с любым AM5 процессором и самыми мощными видеокартами. Температуры в зоне VRM и на чипсете были очень умеренными.

Место замеров: Ryzen 5 7500X3D, °C Ryzen 7 9800X3D, °C Большой радиатор 37 42 Малый радиатор 29 36 Радиатор чипсета 32 37

Скорость накопителей:

PCIe 5.0 x4 — 13 129 МБ/с чтение, 13 138 МБ/с запись (Samsung-9100-PRO-2TB)

PCIe 4.0 x4 — 6 975 МБ/с чтение, 3 854 МБ/с запись (Kingston FURY Renegade 3D NAND TLC 4TB).

Причина низкой скорости записи Kingston FURY низкая скорость записи Kingston FURY заключается в отсутствии свободного места на накопителе. Внешний SSD подключался через USB 3.2 Gen 2 и передавал данные со скоростью около 600 МБ/с, ограничиваясь собственными характеристиками, а не пропускной способностью порта.

Что касается памяти, то G.Skill DDR5 32GB Trident Z5 Neo RGB работала без сюрпризов с типичными для этого режима EXPO показателями скорости.

В самых тяжелых режимах энергопотребление ПК доходило почти до 800 Вт. На рабочем столе в режиме покоя система потребляла из розетки около 100 Вт. Процессор в пике мог поглощать до 75 Вт, а NVIDIA RTX 5090 — солидных 600 Вт.

Со всем тем система работала стабильно, как швейцарские часы, позволяя выполнять как требовательные рабочие задачи вроде рендеринга или использования «тяжелых» ИИ моделей, так и посягать на без преувеличения топовый гейминг.

NVIDIA RTX 5090 4K (HIGH, DLSS + FG/MFG — OFF, RT/PT — ON) 4K (High, DLSS – Quality + FG/MFG — ON, RT/PT — ON) S.T.A.L.K.E.R. 2 100 199 Indiana Jones and the Great Circle 140 388 Avowed (High) 78 322 The Elder Scrolls IV: Oblivion 71 160 Clair Obscur: Expedition 33 82 300 Doom: The Dark Ages 90 311 Remnant 2 101 211 Forza Horizon 5 222 300 Silent Hill f 91 145 Cyberpunk 2077 62 285 Counter-Strike 2 537 540

Имея под капотом столько «лошадей», почему бы не прогнать MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM SOC через самые тяжелые испытания? В том числе развеем миф о том, что в «настоящий 4К» невозможно играть без помощи DLSS и MFG.

Как видим, одна из самых мощных потребительских видеокарт современности с легкостью разрывает стереотипные диванно-диванный экспертная болтовняFPS довольно бодрый в классической растеризации с высокими настройками даже при включенных технологиях трассировки лучей или трассировки пути (при наличии)

Опыт использования

Дебют Sapphire в производстве материнских плат — без преувеличения важный прецедент, хотя их видеокарты выпускаются на одно десятилетие.

Еще на этапе распаковки мне очень понравился дизайн и исполнение Sapphire Nitro+ B850A WiFi7. Плата выглядела на уровне значительно более дорогих решений на топовых чипсетахУже при детальном изучении один за другим появлялись первые признаки экономии. В этом нет ничего удивительного, ведь любой продукт не может быть без компромиссов, кроме решений по очень высокой цене.

При сборке я наткнулся на геометрическую проблему. Радиатор основного M.2 накопителя не давал видеокарте плотно занять место в своем слоте. Поэтому при сборке всегда требуется максимальное внимание, чтобы потом долго и нудно не искать неисправность.

Производитель не забыл о LED индикацию, поэтому при каких-то проблемах можно понять, в чем причина без специального оборудования, или походов в сервисные центры.

Радиаторы системы охлаждения в Sapphire Nitro+ B850A WiFi7 тяжелые и массивные, поэтому даже без предварительных тестов было понятно, что температурный режим не подведет. Для любителей разгона, конечно, не будет хватать кнопки Clear CMOS, поэтому придется лишний раз замыкать контакты вручную.

Сборка системы на Sapphire Nitro+ B850A WiFi7 оказалась несложным квестом. Разъемы материнской платы и ее формат открывают большой простор не только для компонентов, но и для творчества ПК-энтузиастов.

Обычно в новых продуктах производители не могут похвастать гибкостью и совершенством софтовой части. И Sapphire Nitro+ B850A WiFi7 не стала исключением. На этапе первоначальной настройки вам придется по отдельности установить большинство драйверов. Некоторые даже придется затягивать вручную через диспетчер устройств. Не хватает централизованной среды, которой, например, могут похвастать MSI.

Также хотел упомянуть механизм установки M.2 SSD, которому присуждаю 2 место по удобству среди производителей.

Цена и конкуренты

Sapphire Nitro+ B850A WiFi7 можно приобрести по цене от 9699 гривен. Конкурентов в формате ATX и с чипсетом B850 хватает на любой вкус и кошелек.

За похожую цену продается MSI B850 GAMING PLUS WIFI. Он предлагает похожий набор интерфейсов и аналогичный аудиокодек. Из преимуществ — более быстрый (благодаря Realtek 8126VB) Ethernet, S/PDIF OUT и кнопка Clear Cmos на интерфейсной панели. Однако у нее не такое качественное охлаждение и общее исполнение.

Gigabyte B850 AORUS Elite WiFi7 предлагает более разнообразный набор функций с лучшим аудиокодеком и большим количеством фаз, но по более высокой цене.

MSI B850 Tomahawk WiFi уже была гостем на нашем редакционном обзоре, оставив после себя приятные впечатления благодаря более развитым возможностям разгона, Realtek ALC4080 и более мощной системой питания. Однако она стоит заметно дороже

ASRock B850 Pro-A WiFi старается предложить как можно больше USB портов, хотя и в основном не скоростных. В ней большее количество фаз, но исполнение и охлаждение не сравнится с Sapphire Nitro+ B850A WiFi7.

8.9 /10 Оценка ITC.ua Программное обеспечение 8 Функциональный BIOS, хотя и несколько ограничен в функциях разгона. Не хватает централизованного ПО для настроек в Windows. TRIXX-M позволяет настроить RGB и осуществить мониторинг системы. Производительность 9 Стабильное питание и хорошее охлаждение. Функции 8.5 Возможность перепрошить CMOS с флешки без входа в BIOS, удобный механизм установки M.2 SSD. Цена 9 Удачная цена за сумму потребительских характеристик. Нагрев 10 Хорошая система охлаждения обеспечивает низкие температуры.

Вывод: Sapphire Nitro+ B850A WiFi7 удачно дебютировала с интересным набором характеристик для AM5 платформы. Материнская плата не страдает лишними излишествами, за которые нужно переплачивать и предлагает хорошую систему охлаждения, солидный дизайн, плюс качественное исполнение. Системы питания хватит для любых AM5 процессоров современности, а стабильность работы даже с энергозатратными компонентами неоспоримо добавляет аргументов. Современные беспроводные интерфейсы во главе с Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4 позволяют на долгое время забыть о любых ограничениях в передаче данных и подключении устройств. Купить в COMPX.ua

