Обзор блока питания MSI MPG A850GS PCIE5 — золотой боец «силового» фронта

В современных ПК сборках мощность компонентов растет с каждым годом. В таких реалиях блок питания становится основным фундаментом стабильности системы. MSI MPG A850GS PCIE5 обещает обеспечить надежность и эффективность для самых требовательных игровых и рабочих конфигураций. В этом редакционном обзоре попробуем проверить подходит ли этот кандидат для тех, кто собирает систему на основе топовых видеокарт и процессоров.

MSI MPG A850GS PCIE5 Від 6925 грн. Плюсы: поддержка современных стандартов atx 3.1 и pcie 5.1; 2 разъема 12vhpwr;

стабильная работа под нагрузкой без серьезных отклонений напряжения;

тихая работа благодаря режиму Zero Fan; эффективное охлаждение; качественные японские конденсаторы и надежные компоненты; полная модульность кабелей для удобного кабель-менеджмента; 10-летняя гарантия от производителя. Купить в Elmir.ua Минусы: иногда случается высокочастотный писк дросселей при очень высоких FPS. Купить в Elmir.ua 9 /10 Оценка

ITC.ua Выбор

редакции

Технические характеристики MSI MPG A850GS PCIE5

MSI MPG A850GS PCIE5 появился в продаже в этом году. Даже по его названию нетрудно догадаться, что перед нами блок питания мощностью 850 Вт, который соответствует самым новым стандартам для современных ПК. Он поддерживает спецификацию ATX 3.1, чем обеспечивает совместимость с самыми новыми видеокартами через разъем 12VHPWR (12+4 pin) и способен выдавать по нему до 600 Вт для GPU

Производитель MSI модель MPG A850GS PCIE5 Входное напряжение, В 100-240 Мощность, Вт 850 Сертификация 80 Plus Gold Коррекция мощности Active PFC стандартный ATX 3.1, PCIE 5.1 Разъемы для GPU 1 x 12VHPWR (12+4 pin), до 600 Вт; 3 x 6+2 pin PCIE Другие разъемы 1 x 24-pin ATX, 2 x 4+4 pin EPS12V, 8 x SATA, 4 x Molex +12В мощность, Вт 849 +5В мощность, Вт 110 — комбинированный режим +3.3В мощность, Вт 72 — комбинированный режим Охлаждение ZFF132512H BAX3 — 135 мм вентилятор с гидродинамическим подшипником Эффективность До 90% при типичной нагрузке защита OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO Размеры, мм 150 x 150 x 86 Вес, г 2000 Гарантия, лет 10

Тестовый стенд

Для тестирования MSI MPG A850GS PCIE5 мы собрали систему, которая отображает пред топовую конфигурацию современного прогрессивного ПК. Замеры проводились на операционной системе Windows 11 24H2 ver. 26100.4061. Корпусом служил Cougar FV270 RGB WHITE от CompX в специальном исполнении — ANNIHILATION.+

Конфигурация тестового стенда:

Комплектация, упаковка и внешний вид MSI MPG A850GS PCIE5 MSI MPG A850GS PCIE5

MSI MPG A850GS PCIE5 приехал на обзор в прочной и яркой картонной коробке, оформленной в фирменном стиле MSI. На лицевой стороне производитель акцентируется на блоке питания, а также отмечает его ключевые особенности, вроде сертификации 80 Plus Gold.

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По бокам и сзади приведены детальные спецификации, информация о разъемах и эффективности. Внутри блок надежно зафиксирован, а кабели аккуратно упакованы в отдельный тканевый мешочек. Это достаточно удобно для их дальнейшего хранения, ведь никогда не знаешь, что может еще понадобиться во время непрекращающихся компьютерных апгрейдов.

В комплекте находится сам блок питания, набор модульных кабелей (включая 24-pin ATX, два 4+4 pin EPS12V, один 12VHPWR и в придачу три классических 6+2 pin PCIE, что обязательно оценят владельцы новых видеокарт AMD Radeon RX 9070 XTобзор которой мы сделали еще в апреле.

Для владельцев большого количества SSD или HDD понадобятся шесть разъемов SATA и четыре Molex. Кроме того, в наличии руководство пользователя и болты крепления, если вдруг вы потеряли комплект, который обычно поставляется вместе с корпусами. Все выглядит продуманно, хотя дополнительный адаптер для 12VHPWR в комплекте был бы приятным бонусом.

Перед нами корпус из черного матового металла. Внешне блок питания размером 150 x 150 x 86 мм выглядит сдержанно, но современно. На верхней стороне находится решетка вентилятора с логотипом MSI, а сзади возле кнопки Zero Fan прячется стандартный переключатель питания и разъем для кабеля. Боковая панель классически имеет наклейку с техническими данными.

Модульные разъемы для кабелей расположены аккуратно и подписаны для удобства. В целом, дизайн не «кричит о себе», но выглядит функционально и надежно.

Особенности исполнения и начинки MSI MPG A850GS PCIE5

Рассматривая MSI MPG A850GS PCIE5 поближе, попробуем обратить внимание на детали в конструкции. Внутренние компоненты надежно закреплены, чтобы избежать вибраций.

Разъемы для модульных кабелей расположены на задней панели блока и имеют четкую маркировку, что облегчает подключение нужных проводов без путаницы. Поэтому сборку осилит даже новичок. Кабели достаточно удобные для прокладки в корпусе, хотя они могли бы быть немного мягче для более легкого сгибания в проблемных местах с ограниченным пространством. Разъем 12VHPWR выглядит крепко и соответствует спецификациям PCIE 5.1, обеспечивая стабильное питание для самых мощных видеокарт. В целом каких-то неприятных люфтов при в местах соединений не наблюдается.

Ну и почему бы не заглянуть внутрь? Хотя я не рекомендую вам разбирать блок питания самостоятельно, ведь даже выключенный из сети он может довольно эффектно разрядить о вас свой электролитический конденсатор. Кстати, как показывает практика, в более дорогих 1000 ваттных блоках питания MSI использует Rubycon (420 В, 820 мкФ). Нам же в MSI MPG A850GS PCIE5 достался Nippon Chemi-Con (450 В, 680 мкФ). Эта фирма также может похвастать высокой репутацией, как и Rubycon.

При всем том бросается в глаза качественная сборка платы. Конденсаторы преимущественно японского производства являются хорошим знаком для долговечности. Среди основных компонентов можно встретить:

Два диодных моста ответственны за «выпрямление» напряжения — — GBJ1506 (600V, 15A, 100°C)

MOSFETs (APFC ) — Vishay SiHA105N60EF (600V, 8A, 100°C)

Повышающий диод — Vishay VS-3C10ET07T-M3 (650V, 10A, 140°C)

MOSFETs (+12 В) — On Semiconductor NTMFS5C430N (40В, 131А, 100°C)

Силовые мосфеты — STMicroelectronics STF33N60DM2

Контроллер — MPS HR1280

На плате выделяются достаточно большие радиаторы, чтобы разгрузить активное охлаждение. И в этом есть смысл, ведь тепловые потери «золотой» платформы при высоких нагрузках выше той же «платины».

БП использует полуцифровой комбинированный контроллер, управляющий первичной обмоткой и частью вторичной. Полностью цифровой считается платформа, в которой VRM, генерирующие второстепенные линии, и схема 5VSB также управляются цифровым способом, но это увеличивает конечную стоимость БП.

MSI MPG A850GS PCIE5 оснащен вентилятором ZFF132512H BAX3 производства ZLC (12 В, 0,45А). Он построен на гидродинамическом подшипнике с ресурсом до 60 000 часов. При активации технологии Zero Fan его запуск начинается при потреблении от 60% мощности.

Схема включает несколько уровней защиты (OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO), которые должны защитить систему от перегрузок, перегрева или короткого замыкания. В целом, внутреннее исполнение соответствует стандартам для устройств этого класса, хотя без специализированного оборудования трудно оценить качество пайки или мелких деталей.

Производительность MSI MPG A850GS PCIE5 MSI MPG A850GS PCIE5

Во время тестирования MSI MPG A850GS PCIE5 показал стабильные результаты, соответствующие заявленным характеристикам. Под нагрузкой в 850 Вт (максимальная мощность) напряжение на линиях +12 В, +5 В и +3.3 В оставалось в пределах допуска ATX, с отклонениями менее 1%. Это свидетельствует о качественной стабилизации, что критически важно для современных компонентов, особенно видеокарт и процессоров с высоким энергопотреблением.

Эффективность также соответствовала сертификации 80 Plus Gold. При нагрузке 50% (около 425 Вт), которая является типичной для игровых систем, эффективность достигала приблизительно 90%. Даже при 20% и 100% нагрузки показатели оставались в пределах стандарта Gold, хотя и немного ниже. Энергопотребление в режиме ожидания колебалось в пределах 3.6-3.9 Вт.

Энергопотребление, Вт Линия +12 В Линия +5 В Линия +3,3 В Выключенный компьютер NVIDIA RTX 5080 3,8 12,03 5,01 3,29 Выключенный компьютер AMD RADEON RX 5070 XT 3,9 12,03 5,01 3,29 Режим покоя (рабочий стол) NVIDIA RTX 5080 107 12,03 5,01 3,31 Режим покоя (рабочий стол) AMD RADEON RX 5070 XT 135 12,03 5,01 3,29 CPU-Z MultiCore NVIDIA RTX 5080 226 12,03 5,01 3,31 CPU-Z MultiCore AMD RADEON RX 5070 XT 248 12,03 5,04 3,29 CPU-Z + Furmark NVIDIA RTX 5080 525 11,98 5,01 3,31 CPU-Z + Furmark AMD RADEON RX 5070 XT 597 11,98 5,01 3,29 Furmark NVIDIA RTX 5080 409 12,03 5,01 3,29 Furmark AMD RADEON RX 5070 XT 485 11,98 5,01 3,29 Clair Obscur: Expedition 33 NVIDIA RTX 5080 390 12,03 5,01 3,29 Clair Obscur: Expedition 33 AMD RADEON RX 5070 XT 453 11,98 5,01 3,29 Counter-Strike 2 (Cybersport) NVIDIA RTX 5080 300 12,03 5,01 3,31 Counter-Strike 2 (Cybersport) AMD RADEON RX 5070 XT 262 12,03 5,01 3,29

Температурный режим и шум

Температурный режим MSI MPG A850GS PCIE5 оставался в разумных пределах даже под максимальной нагрузкой. После 20 минут стресс-теста температура корпуса блока достигала приблизительно 31°C, а горячий воздух из вентилятора не превышал 47°C при температуре в помещении 20°C

Можно с уверенностью сказать, что здесь эффективное охлаждение, хотя в компактных корпусах с плохим потоком воздуха эти показатели могут быть выше. Радиатор и внутренние компоненты во время тестов оставались в безопасных пределах, а защита от перегрева (OTP) не срабатывала даже при длительной нагрузке.

БЖ получил сертификат Cybenetics A++ за акустическими тестами. Что касается шума, то вентилятор с гидродинамическим подшипником работал достаточно тихо. На низких нагрузках в режиме Zero Fan уровень шума был нулевым.

Под максимальной нагрузкой шум возрастал до 24-26 дБА, что неслышно на фоне корпусных вентиляторов. Конечно, не обошлось без ложки дегтя. При очень высоких FPS (в основном за 240) может появиться надоедливый высокочастотный писк дросселей. Хотя, в целом акустический комфорт этого блока питания подойдет большинству пользователей

Опыт использования MSI MPG A850GS PCIE5 MSI MPG A850GS PCIE5

Я использую MSI MPG A850GS PCIE5 в течение двух месяцев для всех тестов, повседневной работы и игр. В большинстве сценариев он оставляет преимущественно положительные впечатления. Установка блока питания в корпус довольно простая благодаря модульным кабелям, которые позволяют включить только нужные провода, избежав беспорядка. Никаких проблем с нагревом коннектора 12VHPWR не наблюдалось.

Обычно для тестов я использую две видеокарты: Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE и Gigabyte GeForce RTX 5080 GAMING OC 16G. Компоновка блока питания позволяет без дополнительной мороки подключать их поочередно без лишних манипуляций с переходниками.

Стабильность работы также не вызывала нареканий. Даже во время длительных игровых сессий или стресс-тестов система оставалась надежной, без внезапных отключений или перебоев. Электросеть в наше время иногда может подкинуть выходки, и несколько раз довольно сильно падало напряжение. MSI MPG A850GS PCIE5 даже не подал вида, что что-то не так. За это ему отдельный плюс. А с 1 июля 2025 года мы вообще перешли на новый стандарт напряжения — 230 вольт, поэтому пришлось проводить дополнительные тесты.

Как любителю ретрогейминга мне очень не хватает PhysX x32, поддержку которого прекратила серия видеокарт NVIDIA RTX 50. Но блок питания еще имел достаточный запас мощности, чтобы запитать дополнительно RTX 4060, которая играла роль физического ускорителя. Да, «мои вкусы — странные, тебе не понять» (с). В таком режиме она потребляла ещё дополнительно около 30 Вт, почти как в режиме ожидания. Но поместить ее в крайний слот PCIE было трудно. Даже пришлось снять нижний поддон, который отделяет пространство материнской платы от кабелей БП.

Цена и конкуренты

MSI MPG A850GS PCIE5 позиционируется в средне-высоком ценовом сегменте для блоков питания мощностью 850 Вт. Его можно приобрести по цене от 6 925 гривен. За эти деньги вы получаете современный блок с долгой гарантией и готовностью к мощным видеокартам. Среди конкурентов стоит упомянуть Corsair RM850x ATX 3.1, который также имеет сертификацию 80 Plus Gold и модульную конструкцию, но стоит дороже. Corsair также может похвастать тихой работой вентилятора и поддержкой ATX 3.1 из коробки. Он отличается возможностью самостоятельной регулировки начальных оборотов режима Zero Fun.

Seasonic FOCUS GX ATX 3.1 — еще один сильный соперник с подобными характеристиками, хорошей компоновкой, японскими конденсаторами и репутацией надежности. И опять же Seasonic стоит дороже.

Be quiet! Pure Power 12 M также конкурирует в этом сегменте, но обычно с меньшей продолжительностью гарантии. Его компоновка кабелей в моем случае не подходит, ведь я использую одновременно 3 х 8 pin PCI-E (здесь их только два, поэтому для мощных AMD Radeon не подойдет) и 12VHPWR.

9 /10 Оценка ITC.ua Качество сборки, материалы 9 Модульное исполнение, удобная прокладка кабелей. Качественная элементная база. Производительность 9.5 «Равномерное» напряжение без существенных просадок. Энергоэффективность, шум 9 Сертификаты: Cybernetics GOLD, PPL.info GOLD, Cybernetics ATX 3.1. Zero Fan и тихая работа под нагрузкой. Иногда присутствует писк дросселей при ультравысоких FPS. Цена 8.5 Цена догоняет именитых производителей БП.