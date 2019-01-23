Обзор медиаплеера Xiaomi Mi Box S

Компания Xiaomi продолжает развивать свою линейку медиаплееров на базе Android TV, и в конце 2018 года объявила о выпуске новой модели Mi Box S, которая является международной версией вышедшей на территории Китая Mi Box 4. С тех пор, как в нашей редакции побывала Mi Box 3, прошло уже почти 2 года – посмотрим же, чем может похвастаться новинка.

Комплектация

Xiaomi Mi Box S поставляется в небольшой (у некоторых смартфонов больше) коробочке, где также можно обнаружить блок питания, пульт ДУ, кабель HDMI (длиной 1 м), гарантийный талон и краткое руководство пользователя.

Дизайн

Внешний вид плеера чуть изменился – это по-прежнему небольшая черная коробочка с корпусом из матового пластика, однако габариты у Mi Box S стали еще меньше – на полсантиметра в «ширину» и «длину», и на ~3 мм – в высоту. Также чуть изменилась форма корпуса – теперь он не такой «зализанный», как у Mi Box 3, верхняя грань стала плоской, а чуть выше середины боковых граней проходит декоративный вырез, визуально разделяющий корпус на две «половинки».

Условные «ножки» на днище сделаны как единое целое с корпусом, никаких прорезиненных вставок нет (как это было у прошлой модели) – так что скользит плеер по столу очень хорошо; толстый и плохо гнущийся кабель HDMI вполне способен сдвинуть его с места.

Все разъемы сосредоточены на задней боковой грани – тут можно найти разъем питания, выход HDMI 2.0a, совмещенный с S/PDIF аудиовыход на наушники и единственный порт USB (причем 2.0). Как и в прошлой модели, у Xiaomi Mi Box S нет порта Ethernet, так что подключаться к сети плеер может только через Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac 2,4/5 ГГц).

Пульт ДУ

Пульт ДУ очень похож на тот, что мы видели у Mi Box 3 – это относительно небольшой «брусок» со сглаженными сторонами, отдаленно напоминающий пульт от Apple TV первых поколений. Кольцо джойстика потеряло рельефную форму (что чуть ухудшило использование его вслепую – теперь нужно предварительно нащупать или чуть утопленную кнопку подтверждения в его центре, или выпуклую кнопку «Назад» под ним), активация микрофона переместилась наверх, под кнопку включения, а под джойстиком появились новые кнопки – запуск Netflix, вызов списка приложений и кнопка Live для доступа к потоковым видеотрансляциям.

Аппаратная платформа, производительность

В плеере используется SoC AMLogic S905L, в которую входят 4 ядра Cortex-A53, работающих на частотах до 1,5 ГГц, и видеоподсистема Mali-450. Оперативной памяти здесь 2 ГБ, также имеется внутреннее хранилище объемом 8 ГБ (пользователю из них доступно порядка 4 ГБ) – как видим, «начинка» у Mi Box S оказывается такой же, что и у прошлой модели Mi Box 3.

Чипсет не показывает рекорды производительности, так что для особо сложных игр он явно не подойдет, однако для воспроизведения медиаконтента его по-прежнему вполне достаточно – по крайней мере, плеер без проблем воспроизводил тестовое видео с битрейтом свыше 100 Мбит/с.

Программное обеспечение

Mi Box S работает под управлением Android TV 8.1. По сравнению с Android TV 6 (с которым в свое время поставлялся Mi Box 3), интерфейс стал заметно проще и «чище» — в основном меню теперь гораздо меньше миниатюр приложений и видео, чем было раньше. На «главную» выводится строка поиска, лента избранных приложений и ленты «каналов» — списки воспроизведения из установленных сервисов (все это пользователь может редактировать, убирать ненужное и добавлять новое). Открыть список всех установленных приложений можно или с помощью верхней иконки в левой колонке, или соответствующей кнопкой на пульте ДУ, появляется он в своеобразном всплывающем окне. Отсюда же можно попасть и в магазин приложений Google Play.

Еще одной новинкой стала поддержка Live Channels (именно для доступа к ней и используется кнопка Live на пульте ДУ) — она позволяет собрать в одном месте потоковые видеотрансляции из разных источников и управлять ими в «телевизионном» стиле, когда каждый источник выглядит как обычный телеканал. Для ее использования необходимо установить приложения с поддержкой Live Channels – это могут быть IPTV-клиенты (например, TVirl), сервисы онлайнового телевидения (Bloomberg TV, Haystack TV) или видео по запросу (функцию поддерживает, например, Google Фильмы, который показывает через нее трейлеры фильмов).

В работе

При первом включении плеер предлагает произвести быструю настройку с помощью смартфона или планшета на Android: в приложении Google в строку поиска следует ввести команду set up my device, после чего устройство обнаружит находящийся в одной с ним локальной сети Mi Box S. Если Android-смартфона под рукой не оказалось, настройку можно осуществить и традиционным способом, вручную подключившись к своему Wi-Fi. Войти в Google-аккаунт также можно, либо введя логин/пароль с помощью виртуальной клавиатуры, либо авторизовав Mi Box S через смартфон (для чего нужно зайти на страницу g.co/AndroidTV и ввести предложенный плеером PIN-код).

Воспроизводить локальный контент Mi Box S может как из сети (только по Wi-Fi, поскольку Ethernet-порт отсутствует), так и с USB-накопителей. Для этого понадобится установить видеоплеер из Google Play – например, VLC for Android, MX Player или медиацентр Kodi. Отметим, что в Google Play на Mi Box S отображаются только приложения, доступные для телевизионной версии Android, так что выбор оказывается значительно беднее, чем в магазине приложений на смартфоне или планшете. Впрочем, сторонние программы можно установить и в обход Google Play – с помощью apk-файлов, записанных на USB-накопитель (для этого придется разрешить установку приложений из неизвестных источников). Правда, для программ, не оптимизированных под Android TV, скорее всего, придется подключать клавиатуру/мышь (через дополнительный USB-концентратор, поскольку USB-порт здесь только один) или гироскопический пульт ДУ с эмуляцией мыши.

Mi Box S поддерживает HDR-видео, 4K@60 fps, 10-битное видео, имеется аппаратная поддержка VP9, H.265, H.264, MPEG (1/2/4), VC-1, плеер может декодировать в стерео аудиодорожки в форматах Dolby Digital и DTS.

Mi Box S поддерживает Google Cast, это позволяет стримить видео- и аудиоконтент со смартфона на ТВ: достаточно установить на него приложение Google Home, после чего можно отправлять на телевизор любой контент из поддерживающих эту функцию приложений (YouTube, TuneIn Radio, Google Фото и т.д.). Также Home может транслировать на Mi Box S экран и звук смартфона, что позволяет использовать телевизор как своеобразный большой дисплей и отправлять на ТВ «содержимое» и других приложений, без поддержки Google Cast – например, встроенной фотогалереи смартфона.

4 Оценка ITC.UA Плюсы: Android TV 8; поддержка Google Cast, голосового поиска и Live Channels Минусы: Старая платформа; отсутствие порта Ethernet; один порт USB 2.0 Вывод: Xiaomi Mi Box S минимально отличается от предыдущей модели, Mi Box 3 – та же аппаратная платформа, тот же «чистый» Android TV с сервисами Google (Mi Box S «из коробки» идет с Android TV 8, однако и предыдущий плеер уже также получил обновление до этой версии ОС). Отличия скорее косметические – чуть другой дизайн плеера да обновленный пульт ДУ с выделенными кнопками для Netflix, вызова списка приложений и запуска Live Channels. Технические характеристики Xiaomi Mi Box S

1 989 − 2 399 грн

Сравнить цены Тип Медиаплеер Процессор Cortex-A53 Quad-core 64bit Оперативная память 2GB DDR3 Накопитель 8GB eMMC Слот для установки HDD - Картридер - ТВ-тюнер - Микрофон - Камера - Операционная система Android 8.1 Поддержка видео высокой четкости 3840 x 2160 (4K) IPTV + OTT - Поддержка 3D + Встроенный торрент + Поддержка интернет-сервисов Youtube, Netflix Веб-браузер + Воспроизведение образов Blu-Ray дисков - Пульт ДУ Bluetooth Управление с помощью смартфона iOS, Android Поддержка клавиатуры и мыши + Другие Управление через HDMI Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz Ethernet - Miracast + WiDi + Bluetooth Bluetooth: 4.2 DLNA + AirPlay - USB 1x USB 2.0 e-SATA - HDMI 1x HDMI 2.0a Композитный - Компонентный - SCART - S-Video - Аналоговый стерео - Аналоговый многоканальный - Цифровой оптический - Цифровой коаксиальный - Выход на наушники + Размеры, мм 95.25 x 95.25 x 16.7 Вес, кг 0.147 Комплектация медиаплеер, пульт ДУ, адаптер питания, документация Дополнительно Предустановленные приложения

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