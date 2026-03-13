Обзор Xiaomi 17: компактный флагман без компромиссов (почти)

Новый смартфон Xiaomi 17 позиционируется как сбалансированный небольшой фотофлагман с серьезным аккумулятором и мощной начинкой. Звучит амбициозно? Еще бы. Но и ценник у модели соответствующий, поэтому одни точно выберут iPhone 17 или Samsung Galaxy S26, а другие захотят узнать, что за этим всем стоит. В этом обзоре мы взглянем на это устройство подробнее, раскроем все его преимущества и, конечно, укажем на недостатки.

Xiaomi 17 Від 38 200 грн. Плюсы: компактный алюминиевый корпус; серьезная емкость кремний-углеродного аккумулятора для компактного корпуса; сочный LTPO AMOLED-экран с пиковой яркостью 3500 нит; защита IP68/IP69; мощный процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5; камеры Leica; сверхбыстрая зарядка 100 Вт Минусы: дизайн слишком похож на iPhone; троттлинг процессора; нет блока питания в комплекте; могли бы положить лучший чехол; слишком много лишнего в оболочке 8.2 /10 Оценка

Технические характеристики Xiaomi 17

характеристика Значение Экран 6.3″, LTPO AMOLED, 2656×1220 пикселей, 1-120 Гц, 464 ppi, HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid, пиковая яркость 3500 нит Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 нм, архитектура Oryon V3) Графический ускоритель Adreno (новое поколение, +23% к предшественнику) Операционная система Android 16 с прошивкой HyperOS 3 Память 12/256 ГБ (глобальная версия), LPDDR5X + UFS 4.1 Основная камера 50 Мп, Light Fusion 950, f/1.67, OIS, 1/1.31″ Телефото объектив 50 Мп, Samsung JN5, f/2.0, 2.6x оптический зум (60 мм), OIS, макро от 10 см Ультраширокоугольный модуль 50 Мп, OV50M, f/2.4, угол обзора 102° Запись видео 8K@24fps, 4K@60fps Фронтальная камера 50 Мп, f/2.2, автофокус, 4K/60fps Коммуникации Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, ИК-порт, GPS, GLONASS, BDS, GALILEO Звук Стерео, Dolby Atmos Аккумулятор 6330 мАч, проводная зарядка 100 Вт HyperCharge, беспроводная 50 Вт, реверсивная проводная 22.5 Вт Защитное стекло Xiaomi Shield Glass 3.0 Материалы корпуса Алюминиевый сплав, матовое стекло защита IP68/IP69 Габариты 151.1×71.8×8.1 мм вес 191 грамм

Упаковка и комплектация

Xiaomi 17 поставляется в фирменной коробке с лаконичным белым оформлением.

Внутри есть сам смартфон с защитной пленкой на экране, скрепка для SIM-лотка, документация, кабель USB Type-C и твердый пластиковый чехол. Блока питания в комплекте нет.

Дизайн и эргономика

Xiaomi 17 компактный (151.1×71.8×8.1 мм) и довольно легкий (191 грамм) смартфон с плоскими гранями и закругленными углами. Рамки дисплея узкие, всего 1,18 мм, а это позволило поместить 6,3-дюймовый экран в корпус, которым очень удобно пользоваться одной рукой. Если вам надоели «лопаты», то смотрите именно на эту модель.

Устройство доступно в черном, зеленом и синем цветах. В нашем случае это первый вариант и на нем вообще не видно отпечатки пальцев или следы пользования, но заметно пыль.





Новый компактный флагман также получил рамку из алюминиевого сплава и матовое стекло на тыльной панели. Плюс здесь есть защита IP68 и IP69, поэтому смартфону не страшна даже вода под давлением. Для любых бытовых условий использования этого более чем достаточно.

На задней панели видим выпяченный блок с тремя камерами и вспышкой, а также надпись Xiaomi.

На левом торце по привычке разместили кнопку блокировки экрана и клавиши громкости. На правом торце ничего нет. Сверху также пусто, а на нижней грани видим слот для SIM-карт (две Nano SIM), микрофон, динамик и порт USB Type-C.

Дизайн Xiaomi 17 еще больше напоминает iPhone, особенно блок камер. То есть оригинальности здесь нет никакой. Мне кажется, что это сознательный выбор компании, рассчитанный на аудиторию, которая хочет премиальный компактный Android с привычным для iOS-пользователя эргономическим ощущением. Стратегия китайцев здесь понятна, но личность устройства от этого не выиграет.

В руке такую «малышку» держать легко и смартфон подойдет для женских рук, для подростков или детей. Он действительно очень компактный, насколько вообще может быть таким смартфон с диагональю экрана 6,3 дюйма. Также заметна его толщина, которая явно могла бы быть меньше, но производитель решил увеличить батарею, и по моему мнению, это правильное решение.

Дисплей Xiaomi 17

Xiaomi 17 получил 6,3-дюймовый LTPO AMOLED-экран с разрешением 2656×1220 пикселей (464 ppi). Частота обновления адаптивная и составляет от 1 до 120 Гц, что хорошо сказывается на автономности. Пиковая яркость заявлена на уровне 3500 нит, и это действительно ощущается на солнце, ведь экран остается читабельным даже без дополнительных усилий.

Говорят, что новый люминесцентный материал SuperRED позволил снизить энергопотребление экрана на 23% по сравнению с предыдущими поколениями. На практике это означает, что при ярком дисплее батарея садится заметно медленнее. Теоретически.

Частота ШИМ-диминга составляет 2160 Гц. Для тех, кто при низкой яркости испытывает дискомфорт от мерцания, это важная деталь. То есть этих неприятных ощущений не будет.





Заявлена поддержка HDR10+, Dolby Vision и HDR Vivid. Экран также защищен стеклом Xiaomi Shield Glass 3.0. Говорят, что оно в 20 раз устойчивее к падениям, чем стандартное закаленное стекло.

Xiaomi 17 получил встроенный в экран сканер отпечатков пальцев. Он ультразвуковой, а не оптический, поэтому реагирует даже на влажные пальцы и срабатывает без задержек.

В меню по стандарту можно изменить много настроек включая частоту обновления дисплея, цветовую температуру и тому подобное.

Дисплей Xiaomi 17 безусловно одна из самых сильных сторон смартфона. У него живые цвета, отличная яркость и отличная читабельность на солнце. Конечно, это AMOLED, потому что другие матрицы уже давно не ставят на флагманы и даже начали ими заменять средний сегмент. Поэтому черный здесь реально черный, а не темно серый, да и вообще качество изображения невероятное. Особенно если поставить лучшее разрешение экрана и плюнуть на батарею. Но и на базовых настройках пикселей не видно на Full HD+.

Звук и виброотклик

Xiaomi 17 имеет стереозвучание с поддержкой Dolby Atmos, но реализовано оно через один основной динамик снизу и второй разговорный. Звук при этом громкий и объемный, есть встроенный эквалайзер и несколько аудиопресетов. Басов нет, что неудивительно в таком сценарии с дополнительным динамиком, но от подобной пары и не ждешь каких-то хотя бы намеков на бас.





Виброотклик новинки приятный и точный, есть разные уровни тактильной отдачи. Для флагмана этого достаточно, хотя премиального ощущения, которое дают те же iPhone или флагманы Samsung здесь все же немного не хватает. При этом вибромоторчик явно крутой, просто немного проигрывает конкурентам.

Смартфон поддерживает Hi-Res Audio и aptX Adaptive, также есть поддержка Bluetooth 6.0. Поэтому если у вас хорошие наушники, то смартфон передаст их потенциал полностью.

Камеры Xiaomi 17

Xiaomi 17 оснащен тройной камерой, где все три модуля с разрешением 50 Мп. Каждый из них это совместная разработка Xiaomi и Leica, работающих вместе не один год. Основной сенсор называется Light Fusion 950 (1/1.31 дюйма, f/1.67) с крутым динамическим диапазоном. Телефотомодуль уже Samsung JN5 (оптический зум, OIS, макро от 10 см), а ультраширокоугольник называется OV50M у него угол 102 градуса и светосила f/2.4. Фронтальная камера тоже на 50 Мп, она с автофокусом и возможностью записи видео в формате 4K/60fps.





В приложении камеры, как всегда, доступно два режима: Leica Authentic и Leica Vibrant. Первый дает естественные, сдержанные цвета, а второй уже более насыщенные и яркие. Между ними легко переключаться прямо в приложении «Камера», и для разных сцен действительно есть смысл пробовать оба. Однако кому-то понравится больше один режим и они будут использовать его на постоянной основе, а кто-то предпочтет другой. Здесь все индивидуально.

Скажу лишь, что Leica Authentic максимально приближен к изображению, которое передают камеры. Конечно, насколько это возможно для смартфона. А вот Leica Vibrant больше похож на яркие насыщенные фотографии, которые делают большинство других современных телефонов.





Фотографии на Xiaomi 17 получаются качественными при любом освещении. Дневные кадры очень четкие, с естественным балансом белого и крутым динамическим диапазоном. В ночных условиях камера также справляется достойно, хотя ультраширокоугольник в темноте, конечно, уступает основному модулю. Отдельно стоит отметить макросъемку, ведь имеющийся телеобъектив с фокусировкой от 10 см дает действительно детальные и резкие снимки.

Компактный Xiaomi 17 снимает круто как на свой размер и его действительно можно назвать миниатюрным камерафоном. При этом четко работают не только основной модуль, но и дополнительные. Особенно радует телефото, поэтому можно делать хорошие фотографии с приближением и почти без потери качества.

Фронтальный модуль также понравился. Кожа на фотографиях естественного цвета, детализации хватает даже когда мало света, размывает фон в портретном режиме хорошо.





Смартфон пишет видео до 8K@24fps на основную камеру, также есть 4K/60fps, а вот 4K/120fps почему-то нет и это явно сознательное ограничение, чтобы добавить это к Xiaomi 17 Ultra. Потому что если камера уже снимает в 8К, то она легко может писать 4К при 120 кадрах в секунду.

Производительность, ПО и игры

Xiaomi 17 построен на платформе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 нм, архитектура Oryon V3). Это один из первых глобальных смартфонов на этом чипсете. Говорят, что ЦП здесь быстрее на 20%, а GPU эффективнее на 23% по сравнению с предыдущим поколением.

Оперативной памяти имеем 12 ГБ LPDDR5X, а накопители формата UFS 4.1 бывают на 256 и 512 Гб. Все это самые быстрые стандарты на сегодня, и на практике это действительно ощущается, ведь приложения открываются мгновенно, а в многозадачности нет никаких задержек и вообще от пользования смартфоном приятные впечатления, на которое также влияет повышенная частота обновления экрана.





Компактный флагман даже имеет охлаждение в виде системы 3D IceLoop, площадь которой увеличена на 31.9%. Но троттлинг все равно есть и достаточно существенный (42%), что видно по стресс-тестам ниже. Это явно плата за компактный корпус, поэтому я думаю производитель пошел на это сознательно.

Да и те же новые Samsung Galaxy S26 и S26+ тротлят не меньше и даже больше, поэтому это точно не исключение из правила, а скорее как раз норма. Потому что чипы у этих новинок очень мощные и соответственно горячие, а корпуса не очень большие, а всяческие новшества для охлаждения, как видим, не сильно помогают отводить тепло.

В реальных игровых сценариях это никак не влияет ни на скорость системы, ни на игры. Ведь с таким чипом Xiaomi 17 может запускать любые современные мобильные проекты на максимальных настройках графики с высокой частотой кадров. Да и корпус во время игр теплеет, но до некомфортного уровня и близко не доходит.





Xiaomi 17 работает на Android 16 с прошивкой HyperOS 3. Это классическая оболочка китайского гиганта с глубокой кастомизацией, рекламой и предустановленными приложениями. Из нового и прикольного отмечу функцию HyperIsland. Это интерактивный элемент вокруг фронтальной камеры, который отображает активные уведомления (музыка, таймер, зарядка и т.д.) и разворачивается при нажатии, почти как Dynamic Island от Apple. Уже сейчас поддерживается более 70 сторонних приложений и оно действительно хорошо работает и удобно.

Из полезных ИИ-функций есть AI Anti-Fraud (выявление дипфейков в видеозвонках в реальном времени), DeepThink Note (развертывание идей в заметки) и Gallery AI Search (поиск фото по описанию).

Автономность Xiaomi 17

Xiaomi 17 получил новый кремний-углеродный (Si-C) аккумулятор емкостью 6330 мАч. Он рассчитан на сохранение 80% емкости после 1600 циклов, что соответствует примерно четырем годам активного использования.





Смартфон поддерживает быструю зарядку HyperCharge на 100 Вт, что позволяет заполнить аккумулятор от 0 до 50% примерно за 30 минут. Полная зарядка занимает около 65 минут. Также есть беспроводная зарядка на 50 Вт и реверсивная проводная на 22.5 Вт. То есть смартфон можно использовать как полноценный повербанк для других устройств или аксессуаров.

Однако напомню, что время зарядки актуально, если у вас есть соответствующий блок питания, а его в комплекте нет. Поэтому реальное время будет зависеть от имеющегося у вас БП.

В любом случае Xiaomi 17 без проблем выдерживает полный день активного использования и даже больше. При стандартном сценарии с мессенджерами, соцсетями, YouTube и небольшим количеством мобильных игр, смартфон спокойно доживает до вечера и даже оставляет запас на утро и до обеда.

Это подтверждает и тест PC Mark, где смартфон показал невероятный результат 23 часа 29 минут.

Так что хорошая автономность точно является одной из главных фишек Xiaomi 17 и это серьезное преимущество над большинством конкурентов в этом сегменте. Особенно в таком компактном формате.

Опыт пользования Xiaomi 17

От Xiaomi 17 я ожидал чего-то нового, однако получил хороший, технически качественный смартфон с одной существенной проблемой, ведь он слишком похож на среднестатистический iPhone. Когда видишь его впервые, то сразу всплывает мысль, что мы это уже видели. Не то чтобы другие смартфоны слишком выделяются на фоне конкурентов, потому что как раз наоборот они очень похожи друг на друга. Но есть попытки выделиться, однако это не про Xiaomi 17. Ну и подобное всегда вкусовщина, поэтому я говорю чисто о своих впечатлениях.

Если же дизайн вам нравится, то и начинка не разочарует. В таком, как на 2026 год, малом корпусе производитель сумел разместить качественные камеры, отличный экран, серьезную автономность и мощную начинку. Все это защищено от воды и пыли, но сильно греется. Правда, последнее почти никак не влияет на реальный опыт пользования и касается только стресс-тестов.

Xiaomi 17 подойдет тем, кто хочет максимум технологий в компактном формате. И если вы именно из таких, то эта новинка вам понравится. Его легко держать одной рукой, поэтому как вариант его стоит рассматривать женщинам или подросткам. Но и всем остальным он также зайдет, если вам нравятся его габариты и возможности.

Не забываем, что в комплекте нет блока питания, но этого сейчас почти не добавляют даже у китайцев. А еще должен упомянуть комплектный жесткий пластиковый чехол. Как по мне, даже существенно доступнее Redmi Note 15 Pro имели лучшие и более стильные кейсы, чем новый флагман. Не понимаю, почему нельзя было положить что-то мягкое и не прозрачное и сюда. Вместо этого имеем пластиковую прозрачную штуку, которая не все закрывает, собирает отпечатки пальцев и поцарапается буквально за считанные дни.

Цена и конкуренты

Xiaomi 17 в Украине продается по цене от 38 200 гривен, но официальный ценник в крупных сетях типа «Алло» начинается от 41 999 гривен за версию на 256 ГБ. Цена, конечно, не маленькая, но это флагманская линейка, поэтому здесь все нормально. Конечно, у новинки много известных конкурентов, но я выбирал также и компактные модели, чтобы сравнение было еще более точным.

Главным соперником, наверное, можно считать Samsung Galaxy S26 (цена от 39 240 гривен). Он немного легче, но батарея значительно скромнее. Обратите внимание и на Google Pixel 10 (цена от 33 300 гривен). Это интересный конкурент в контексте камеры и программной поддержки, но с автономностью тоже не может сравниться.

Конечно, не можем не упомянуть относительно компактный iPhone 17 с ценником от 39 055 гривен. Это очевидный ориентир, на который Xiaomi 17 равняется внешне. Да и по цене они похожи.

Не могу не вспомнить новенький и прикольный Motorola Signature (наш обзор здесь) с ценой от 39 000 гривен хоть он немного больше по габаритам, чем герой обзора. Ну и если вы хотите получить относительно компактный размер, но более крутые камеры и готовы за это заплатить, то есть старшая модель Xiaomi 17 Ultra (цена от 57 000 гривен).

8.2 /10 Оценка ITC.ua Автономность 9 Замечательная новая батарея в компактном корпусе, 100 Вт зарядка. Экран 9 Яркий и насыщенный LTPO AMOLED-экран, есть ультразвуковой сканер. Дизайн, эргономика 8 Качественные материалы, защита IP68/IP69, но слишком похож на iPhone. Программное обеспечение 7 Много функций и ИИ, но слишком много фирменных сервисов. Камера 8.5 Камера Leica, три модуля по 50 Мп, хорошая детализация и ночной режим. Производительность 8.5 Мощный Snapdragon 8 Elite Gen 5, но он тротлит при длительной нагрузке. Цена 7.5 Адекватная цена за эти характеристики, но недешево.

Вывод: Xiaomi 17 — технический и компактный Android-флагман начала 2026 года. Он предлагает батарею, которая ранее встречалась только в больших "лопатах", мощный процессор и качественные камеры с Leica. Дизайн здесь вторичный и напоминает iPhone и троттлинг в стресс-тестах присутствует. Несмотря на это, если вам нужен небольшой флагман с максимальной концентрацией технологий, то Xiaomi 17 стоит того, чтобы внимательно присмотреться к нему. Купить в Алло

Благодарим сеть магазинов "Алло" за предоставленный на обзор смартфон Xiaomi 17.