Обзор механической клавиатуры AULA Fireshock V5





Игровые механические клавиатуры, как правило, оказываются значительно дороже обычных мембранных, даже «навороченных» — но и здесь бывают исключения. AULA Fireshock V5 – хороший пример бюджетной «механики», которая к тому же отличается необычным дизайном и яркой подсветкой.

Комплектация

Игровая клавиатура AULA Fireshock V5 поставляется в картонной упаковке с качественной полиграфией. В комплект поставки входит сама клавиатура, съемная подставка под запястья, документация и специальный держатель для снятия клавиш (сменных колпачков, впрочем, в коробке нет).

Дизайн и конструкция

Клавиатура полноразмерная, с дополнительным цифровым блоком, корпус при этом максимально компактен и практически не выходит за пределы клавиш (размеры – 47,5х16,3 см). Верхняя часть корпуса закрыта тонкой металлической пластиной стального цвета – она, к слову, хорошо отражает подсветку клавиш, гораздо лучше, чем более традиционный черный пластик. Корпус немного поддается скручиванию, однако тут же выпрямляется обратно, скрипов и люфтов при этом не наблюдается, так что сборку можно назвать весьма качественной.

У корпуса есть минимальный уклон, если его будет недостаточно – можно выдвинуть ножки. В сложенном варианте высота клавиатуры составляет 33 мм, в приподнятом – 47 мм. Примечательно, что ножки также неплохо прорезинены, так что клавиатура не скользит по столу независимо от того, какой угол наклона вы предпочитаете. У подставки под запястья приятное на ощупь покрытие, к клавиатуре она пристегивается с помощью магнитных замков. USB-кабель несъемный, длиной 1,6 м, в плотной тканевой оплетке, подключается к клавиатуре ближе к правому краю.

Колпачки у Fireshock V5 оригинального дизайна, с внушительной хромированной «окантовкой» верха – в таком виде они несколько напоминают клавиши классических печатных машинок. Отметим, что у производителя также есть модель V2, которая полностью идентична этой, за исключением как раз клавиш – у V2 они традиционного вида.

Раскладка клавиш – стандартная американская, с однорядным Enter и длинным левым Shift. К сожалению, подсвечиваются только латинские символы, кириллица нанесена краской и подсветка сквозь нее не пробивается. Заметим также, что несмотря на буйство цветов, эта подсветка не является RGB – цвета фиксированные, и поменять их не получится (так, WASD здесь фиолетовый, остальные символьные клавиши – бирюзовые, дополнительный цифровой блок – смесь желтого и оранжевого, и т.д.). Пользователь может лишь переключать стиль – статическое свечение всех клавиш/только игровых, динамические «переливы» вроде волны, дыхания и т.п.

В правом верхнем углу находится массивное колесико и три M-клавиши слева от него – у этих органов управления есть два режима работы, в одном они переключают стили подсветки, в другом – управляют громкостью и плеером (режимы переключаются трехсекундным удержанием кнопки в центре колесика).

Переключатели

В AULA Fireshock V5 используются «кастомные» синие переключатели KRGB, по своей сути это те же Outemu Blue. Они отличаются очень мягким ходом с легким продавливанием и отчетливым щелчком в этот момент – за счет чего быстрая печать на этой клавиатуре на слух живо напоминает использование классической печатной машинки. Ход довольно большой – 2 мм до срабатывания, 4 мм до упора (так что нажатие фиксируется в середине хода клавиши). Усилие стандартное, 50 г, производитель обещает долговечность в 50 млн. нажатий. Колпачки сделаны двойным литьем из ABS-пластика.

В работе

По субъективным ощущениям, подставка под запястья оказывается более полезной в случае, когда клавиатура лежит на столе «плашмя» — при выдвинутых ножках уровень клавиш оказывается заметно выше, и в этом случае запястья все равно повисают в воздухе. Если же ножки убраны, подставка хорошо поддерживает кисти рук, при этом ее покрытие не потеет и в целом оказывается очень комфортным при длительной работе.

В игровых сеансах ход до срабатывания в 2 мм заметен – реакция на действия игрока довольно быстрая, но не рекордная. Для быстрого набора текста AULA Fireshock V5 оказывается очень удобна, ход клавиш информативный, при быстром наборе срабатывания ощущаются очень хорошо – впрочем, тут надо учитывать, что переключатели достаточно шумные, и активная работа за такой клавиатурой может мешать окружающим.

В плане количества одновременно нажатых клавиш, AULA Fireshock V5 поддерживает два режима — 6KRO (до 6 одновременных нажатий) и NKRO (неограниченное количество), которые включаются, соответственно, комбинациями клавиш Fn+PrtSc и Fn+ScLk. В режиме NKRO мы смогли зажать больше двух десятков клавиш, и все они распознавались корректно.

Фирменная утилита (загружается с официального сайта aulagaming.eu) позволяет создавать пользовательские профили, записывать макросы, переназначать клавиши и управлять поведением подсветки, а также ее интенсивностью.