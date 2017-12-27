Обзор Meizu m6

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У нас в стране смартфоны Meizu пользуются популярностью, особенно линейка m. Сегодня мы познакомимся с очередным ее представителем — Meizu m6. Посмотрим, чем он отличается от предшественника и насколько конкурентна модель в современных реалиях.

Внешний вид

Глядя на многие новые смартфоны Meizu кажется, что компания не хотела и не хочет кардинально менять их внешний вид. Достаточно минимальных изменений, которые заметят только ценители марки.

Поэтому говорить о дизайне m6 сложно, так как по сути это всё тот же смартфон, что и ранее, только с другой задней крышкой — в этот раз металлической. У меня есть предположение, дизайнеры заранее сделали сразу несколько интересных вариантов «спинки» и теперь каждый год просто выпускают их под новым названием.

Лицевая сторона осталась без изменений, разве что глазок фронтальной камеры располагается с другой стороны от разговорного динамика. Под экраном находится сканер отпечатка mTouch, который работает быстро и четко. Распознавание отпечатка пальцев практически всегда происходит с первого раза.

В этом поколении смартфон выпускается в четырех цветовых вариантах: серебристом, золотом, синем и черном.

Эргономика осталась неизменной. Клавиши расположены в привычных местах, а к центральной кнопке можно привыкнуть за считанные дни.

Дисплей

Диагональ IPS экрана составляет 5,2 дюйма. Разрешение всего HD (1280×720). В конце 2017 года оно выглядит несколько устаревшим. Олеофобное покрытие если и есть, то минимальное. Автоматическая регулировка яркости работает плавно. Присутствуют традиционные настройки цветовой температуры.

На улице картинка на экране выгорает не сильно.

Яркость меняется в пределах от 1,6 до 341 кд/м². Контрастность составляет 1 к 1100.

Калибровка экрана выполнена отлично. Почти по всем параметрам она эталонная.

Субъективно, дисплей неплохой, как для доступного смартфона, но его нельзя сравнивать с флагманами, так как у последних экраны совсем другого уровня.

Аппаратная платформа

Meizu m6 все также оснащен процессором MediaTek MT6750, как и прошлые два смартфона (M5 и M3s). Объем оперативной и пользовательской памяти зависит от версии — 2/16 или 3/32 ГБ.

В тестах аппарат набирает ожидаемо небольшое количество баллов, но этого достаточно для тех пользователей, которые пользуются минимумом функций и телефон для них это в первую очередь средство связи, а не игровая консоль. При этом конкуренты уже давно используют более технологичные, современные и как следствие производительные чипы.

Мультимедийный динамик в меру громкий, но на предельных значениях он немного похрипывает. К разговорному динамику и микрофону замечаний нет. Поиск спутников занимает немного времени, но было замечено, что связь с ними иногда пропадала.

Интерфейс Flyme 6 хорошо знаком тем, кто хоть раз пользовался смартфонами Meizu. Версия операционной системы Android 7.1.1.

Оболочка глубоко интегрирована и полностью перерабатывает стоковый интерфейс, что нравится не всем, но увы, с этим ничего не сделать. Плавность работы аппарата хорошая, лишь изредка заметны «фризы».

Автономность

Емкость аккумулятора составляет 3070 мАч. Если умеренно пользоваться устройством, то можно рассчитывать на 2 дня работы. Тест PCMark выдает 8 часов активного экрана при яркости 200 кд/м².

Камеры

Основная камера имеет разрешение 13 Мп, апертура ƒ/2.2. Вспышка двухтоновая. Камера имеет те же характеристики, что и в прошлогоднем Meizu m5s. Приложение съемки обладает большим количеством настроек, но я думаю, что для этого смартфона они излишни, так как камера далеко не лучшая. Режим HDR работает слишком агрессивно, что проявляется в сильном пересвете фотографий.

Фронтальная камера обновилась. Теперь это 8Мп сенсор с апертурой ƒ/2.0. Она лучше чем в прошлых моделях, но даже это не позволяет получить в помещении селфи хорошего качества.

Максимально разрешение записи видео Full HD. Есть возможность записывать замедленное видео.