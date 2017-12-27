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Обзор Meizu m6
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Обзор Meizu m6

Обзор Meizu m6

У нас в стране смартфоны Meizu пользуются популярностью, особенно линейка m. Сегодня мы познакомимся с очередным ее представителем — Meizu m6. Посмотрим, чем он отличается от предшественника и насколько конкурентна модель в современных реалиях.

Линейка Meizu M6
Смартфоны и мобильные телефоны на
Моделей в линейке: 10
Диапазон цен: 3 280 − 6 401 грн
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Внешний вид

Глядя на многие новые смартфоны Meizu кажется, что компания не хотела и не хочет кардинально менять их внешний вид. Достаточно минимальных изменений, которые заметят только ценители марки.

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Поэтому говорить о дизайне m6 сложно, так как по сути это всё тот же смартфон, что и ранее, только с другой задней крышкой — в этот раз металлической. У меня есть предположение, дизайнеры заранее сделали сразу несколько интересных вариантов «спинки» и теперь каждый год просто выпускают их под новым названием.

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Лицевая сторона осталась без изменений, разве что глазок фронтальной камеры располагается с другой стороны от разговорного динамика. Под экраном находится сканер отпечатка mTouch, который работает быстро и четко. Распознавание отпечатка пальцев практически всегда происходит с первого раза.

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В этом поколении смартфон выпускается в четырех цветовых вариантах: серебристом, золотом, синем и черном.

Эргономика осталась неизменной. Клавиши расположены в привычных местах, а к центральной кнопке можно привыкнуть за считанные дни.

Дисплей

Диагональ IPS экрана составляет 5,2 дюйма. Разрешение всего HD (1280×720). В конце 2017 года оно выглядит несколько устаревшим. Олеофобное покрытие если и есть, то минимальное. Автоматическая регулировка яркости работает плавно. Присутствуют традиционные настройки цветовой температуры.

На улице картинка на экране выгорает не сильно.

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Яркость меняется в пределах от 1,6 до 341 кд/м². Контрастность составляет 1 к 1100.

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Калибровка экрана выполнена отлично. Почти по всем параметрам она эталонная.

Субъективно, дисплей неплохой, как для доступного смартфона, но его нельзя сравнивать с флагманами, так как у последних экраны совсем другого уровня.

Аппаратная платформа

Meizu m6 все также оснащен процессором MediaTek MT6750, как и прошлые два смартфона (M5 и M3s). Объем оперативной и пользовательской памяти зависит от версии — 2/16 или 3/32 ГБ.

В тестах аппарат набирает ожидаемо небольшое количество баллов, но этого достаточно для тех пользователей, которые пользуются минимумом функций и телефон для них это в первую очередь средство связи, а не игровая консоль. При этом конкуренты уже давно используют более технологичные, современные и как следствие производительные чипы.

Мультимедийный динамик в меру громкий, но на предельных значениях он немного похрипывает. К разговорному динамику и микрофону замечаний нет. Поиск спутников занимает немного времени, но было замечено, что связь с ними иногда пропадала.

Интерфейс Flyme 6 хорошо знаком тем, кто хоть раз пользовался смартфонами Meizu. Версия операционной системы Android 7.1.1.

Оболочка глубоко интегрирована и полностью перерабатывает стоковый интерфейс, что нравится не всем, но увы, с этим ничего не сделать. Плавность работы аппарата хорошая, лишь изредка заметны «фризы».  

Автономность

Емкость аккумулятора составляет 3070 мАч. Если умеренно пользоваться устройством, то можно рассчитывать на 2 дня работы. Тест PCMark выдает 8 часов активного экрана при яркости 200 кд/м².

Камеры

Основная камера имеет разрешение 13 Мп, апертура ƒ/2.2. Вспышка двухтоновая. Камера имеет те же характеристики, что и в прошлогоднем Meizu m5s. Приложение съемки обладает большим количеством настроек, но я думаю, что для этого смартфона они излишни, так как камера далеко не лучшая. Режим HDR работает слишком агрессивно, что проявляется в сильном пересвете фотографий.

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Фронтальная камера обновилась. Теперь это 8Мп сенсор с апертурой ƒ/2.0. Она лучше чем в прошлых моделях, но даже это не позволяет получить в помещении селфи хорошего качества.

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Максимально разрешение записи видео Full HD. Есть возможность записывать замедленное видео.

 

3.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: доступная цена, качественный экран, время автономной работы
Минусы: фактически старый дизайн с минимальными изменениями, низкая производительность
Вывод: Meizu m6 — неплохой смартфон, сделанный без оглядки на конкурентов. Компания не первый раз выпускает новую модель с минимальными изменениями относительно предшественника, поэтому, например, менять свой m5/m5s на m6 нет никакого смысла. Для тех, кто переходит с более старого устройства или выбирает первый смартфон, M6 может стать подходящим вариантом, но не первым в «списке желаний» — есть варианты поинтересней.

Технические характеристики

Обзор Meizu m6 Meizu M6 2/16GB Silver
3 280 − 4 487 грн
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Тип Смартфон
Предустановленная ОС Android 7.0 Nougat (FlyMe 6.0)
Оперативная память, ГБ 2
Встроенная память, ГБ 16
Слот расширения microSD
Тип SIM-карты Nano-SIM
Количество SIM-карт 2 (или 1 SIM + карта памяти)
Процессор MediaTek MT6750
Количество ядер 8
Частота, ГГц 1,5
Аккумуляторная батарея 3070 мAч (несъемная)
Время работы (данные производителя) -
Диагональ, дюймы 5,2
Разрешение 720 ? 1280
Тип матрицы IPS
PPI 282
Датчик регулировки яркости +
Основная камера, Мп 13 (F2.2)
Видеосъемка +
Вспышка Двойная LED
Фронтальная камера, Мп 8
Другое Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены
Высокоскоростная передача данных GSM/EDGE, UMTS/HSDPA, WCDMA/GSM, 4G-LTE
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Display, Wi-Fi Direct
Bluetooth 4.1, Bluetooth HID
GPS +
IrDA -
FM-радио -
Аудиоразъем 3,5 мм
NFC -
Интерфейсный разъем Micro USB 2.0
Размеры, мм 148.2х72.8х8.3
Вес, г 143
Защита от пыли и влаги -
Тип корпуса моноблок (неразборный)
Материал корпуса пластик/металл
Тип клавиатуры экранный ввод
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