Обзор микрофона HyperX QuadCast: если гарнитуры мало

Сегодня у нас на обзоре необычный гаджет – микрофон QuadCast от HyperX. Он предназначен для тех, кто ведет трансляции, записывает подкасты, производит контент и кому не хватает качества микрофона в гарнитуре. Специально для таких пользователей, компания Kingston выпустила микрофон с 4 режимами направленности и стильной подсветкой, который станет украшение вашего рабочем места или кадра при трансляциях. При этом он действительно умеет хорошо записывать голос.

Комплектация HyperX QuadCast

Вместе с микрофоном и подставкой, а они поставляются уже собранными, идет трехметровый шнур в тканевой оплетке. Кабель с одной стороны подключается пока еще привычным USB Type-A, а с другой – уже забытым miniUSB. Также в коробке предлагается инструкция и переходник для крепления микрофона на штангу.

Дизайн и конструкция

HyperX QuadCast выглядит очень классно и не в последнюю очередь благодаря фирменной красной подсветке, пробивающейся через красную ткань. В таком виде он станет украшением вашего рабочего места.

Корпус выполнен преимущественно из алюминия, вес составляет 254 грамма. Немалую толику в этом составляет увесистая подставка с резиновым основанием. Сам микрофон установлен на подвеске и дополнительные вибрации от стола на него передаваться не будут.

Наклон HyperX QuadCast можно изменять. Качество сборки и материалов – отличное. Единственное, чего может потенциально не хватать, так это ветрозащиты, но вряд ли этот микрофон будет использоваться на улице.

Подсветка выполняет не только дизайнерскую, но и функциональную роль, уведомляя вас и ваших собеседников о том, что запись идет. Горит красный – микрофон пишет.

Сверху есть сенсорная кнопка для быстрого отключения записи – легкий тап и микрофон отключен.

Подсветка «всего лишь» красная, но, полагаю, что Kingston сделает RGB-версию. Тем более что в линейке HyperX уже давно есть несколько девайсов с многоцветной подсветкой.

Функциональность

HyperX QuadCast работает по принципу plug-n-play, дополнительный софт для работы не нужен. Из всех регулировок и настроек, которые можно делать в самом микрофоне, пользователю доступны: отключение записи, регулировка чувствительности (снизу) и четыре варианта направленности. Собственно поэтому в названии есть слово «Quad». Эти четыре настройки позволяют подстроить микрофон под необходимые условия звукозаписи.

двунаправленный режим, для записи вас и собеседника напротив;

стерео, на тот случай если собеседник сидит рядом с вами за одним столом в одной плоскости;

всенаправленный режим для записи всех вокруг;

кардиода — в таком режиме микрофон записывает звук исходящий перед его лицевой частью, на которой расположен логотип производителя.

HyperX QuadCast оснащен разъемом 3,5 мм для подключения наушников. Это пригодится, если вы хотите отслеживать свой голос.

Качество передачи речи

По техническим параметрам, HyperX QuadCast является конденсаторным электретным микрофоном, внутри которого находится три 14-миллиметровых капсюля. Диапазон частот составляет от 20 Гц до 20 кГц. Запись ведется с частотой дискретизации 48 кГц и разрешением 16 бит.

Общее впечатление от качества звука очень хорошее. Чистый детальный звук, с низкими частотами и почти полным отсутствием фонового шума. Голос передается прекрасно, никакого искажения или звучания «в нос». Конечно, по чистоте звука от шума он не дотягивает до профессиональных петличек, но и цена QuadCast несколько иная. Да и то, разницу можно увидеть только при записи в максимально возможном разрешении и профессиональном софте, вроде Adobe Audition. Но в любом случае лучше, чем любая гарнитура с аналогичным ценником или дороже, даже от HyperX. Здесь просто иной уровень качества речи. Вообще, можно долго расписывать звук, но лучше послушайте образец сами, по ссылке ниже.

https://soundcloud.com/vitaliy-bogdanov/hyperx-quadcast-cardioid-30-sens