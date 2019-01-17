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Обзор игровой клавиатуры HyperX Alloy Core RGB
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Обзор игровой клавиатуры HyperX Alloy Core RGB

Обзор игровой клавиатуры HyperX Alloy Core RGB

Сегодняшний обзор интересен по двум причинам. Во-первых, мы давно не обозревали мембранные клавиатуры, тем более игровые. А во-вторых, Alloy Core RGB — это первая подобная модель от Kingston. До этого в портфолио компании присутствовали только механические клавиатуры, причем весьма неплохие. Забегая наперед скажу сразу — эта тоже получилась классной, но обо все по порядку.

Kingston HyperX Alloy Core RGB Gaming Keyboard USB Black (HX-KB5ME2-RU)
Мыши, клавиатуры на
от 1 999 грн
Предложений: 3
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Дизайн, материалы

Начну с того, что по своим габаритам и весу, Core RGB очень напоминает другую модель компании — Alloy Elite. Общих моментов здесь хватает: размеры, вес и декоративная полоса подсветки над блоком клавиш. Да, кстати, по весу и не скажешь, что перед нами мембранная клавиатура, тут этот показатель составляет 1100 грамм. Но в данном случае он достигается не за счет механических переключателей и металлических пластин в основе, а благодаря корпусу из толстого и прочного пластика.

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Устойчивость на столе хорошая, не только за счет веса, но и цепких ножек. Пластик, из которого изготовлена клавиатура, получился крепким, он не издает скрипы даже при намеренном скручивании, не говоря уже об обычном повседневном использовании. Кстати, нельзя не отметить и влагозащиту клавиатуры. Электроника защищена силиконовой мембраной, а снизу, на днище, есть отверстия для отвода влаги.

Говоря о дизайне, нельзя не отметить подсветку клавиш. Здесь подсвечиваются не только колпачки, но и область вокруг них. За счет этого создается впечатление, что клавиши парят над поверхностью клавиатуры. Подсветка яркая, а цвета насыщенные. Яркость свечения можно регулировать прямо на клавиатуре, а также менять эффекты, среди которых есть стандартная радуга, цветовые волны и статичные цвета. Также, из дополнительных клавиш есть возможность отключения клавиши Win и управление громкостью, а также переключение песен.

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Клавиши Alloy Core RGB

Теперь пришла пора поговорить о клавишах, благо тут они заслуживают отдельного внимания. В работе кнопки оказались тихими, особенно по сравнению с любой механической клавиатурой. По тактильным ощущениям их трудно сравнить с “механикой” вне зависимости от типа переключателя. При нажатии, в начале хода, хорошо ощутим момент жесткости, а затем клавиша идет легко. В общем, все как у обычной мембраны, разве что заметно тише. Что еще интересно, так это то, что поддерживается неограниченное число одновременных нажатий. Я проверил это утверждение и действительно — никаких залипаний и других особенностей, присущих мембранным клавиатурам. 10 одновременных нажатий клавиатура действительно может отработать. В общем со скоростью работы тут полный порядок.

4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: внешний вид, подсветка, работа клавиш, влагозащита
Минусы: стоимость на старте продаж
Вывод: Первая мембранная клавиатура HyperX определенно удалась. Она хорошо собрана, ее клавиши приятны как в играх, так и при наборе текста. Подсветка выглядит отлично. И все это с приятным и важным бонусом в виде влагозащиты. Огорчает только цена, с которой клавиатура поступит в продажу. На момент выхода обзора — это 2000 грн. А для мембранной клавиатуры это немало, пусть и для реально классной. Эта стоимость уже находится на нижней границе сегмента механических клавиатур, поэтому конкурентов у Alloy Core RGB будет хватать. Но, тем не менее, при всех своих возможностях, даже с такой ценой, она заслуживает внимания. А при ее снижении — тем более.

Технические характеристики

Обзор игровой клавиатуры HyperX Alloy Core RGB Kingston HyperX Alloy Core RGB Gaming Keyboard USB Black (HX-KB5ME2-RU)
1 999 − 1 999 грн
Сравнить цены
ТипКлавиатура
Назначениедля игр
Подключениепроводное
Интерфейс коммуникации с ПКUSB
Цвет корпусачерный
Тип клавиатурымультимедийная
Тип клавишмембранная
Количество дополнительных клавиш10
Наличие подставки под запястья-
Манипулятор прокрутки-
Цифровой блок+
Цвет символов кириллицыцветной
Подсветка клавиш+
Встроенный USB-порт-
Аудио-разъем-
Размеры, мм443,20 x 175,31 x 35,68
Вес, г1121
ДополнительноЧастота опроса 1000 Гц. Кабель с оплеткой. Alloy Core RGB имеет усиленную раму из армированной пластмассы и обеспечивает исключительную прочность и надежность для геймеров, которым нужна долговечная клавиатура. Мягкие на ощупь клавиши имеют тактильный бесшумный отклик и при этом поддерживают функции Anti-Ghosting и Key Rollover геймерского уровня. Клавиатура имеет влагозащищенную конструкцию (120 мл жидкости), поэтому проблемы с пролитыми напитками вам не помешают.
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