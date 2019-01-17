Обзор игровой клавиатуры HyperX Alloy Core RGB

Сегодняшний обзор интересен по двум причинам. Во-первых, мы давно не обозревали мембранные клавиатуры, тем более игровые. А во-вторых, Alloy Core RGB — это первая подобная модель от Kingston. До этого в портфолио компании присутствовали только механические клавиатуры, причем весьма неплохие. Забегая наперед скажу сразу — эта тоже получилась классной, но обо все по порядку.

Дизайн, материалы

Начну с того, что по своим габаритам и весу, Core RGB очень напоминает другую модель компании — Alloy Elite. Общих моментов здесь хватает: размеры, вес и декоративная полоса подсветки над блоком клавиш. Да, кстати, по весу и не скажешь, что перед нами мембранная клавиатура, тут этот показатель составляет 1100 грамм. Но в данном случае он достигается не за счет механических переключателей и металлических пластин в основе, а благодаря корпусу из толстого и прочного пластика.

Устойчивость на столе хорошая, не только за счет веса, но и цепких ножек. Пластик, из которого изготовлена клавиатура, получился крепким, он не издает скрипы даже при намеренном скручивании, не говоря уже об обычном повседневном использовании. Кстати, нельзя не отметить и влагозащиту клавиатуры. Электроника защищена силиконовой мембраной, а снизу, на днище, есть отверстия для отвода влаги.

Говоря о дизайне, нельзя не отметить подсветку клавиш. Здесь подсвечиваются не только колпачки, но и область вокруг них. За счет этого создается впечатление, что клавиши парят над поверхностью клавиатуры. Подсветка яркая, а цвета насыщенные. Яркость свечения можно регулировать прямо на клавиатуре, а также менять эффекты, среди которых есть стандартная радуга, цветовые волны и статичные цвета. Также, из дополнительных клавиш есть возможность отключения клавиши Win и управление громкостью, а также переключение песен.

Клавиши Alloy Core RGB

Теперь пришла пора поговорить о клавишах, благо тут они заслуживают отдельного внимания. В работе кнопки оказались тихими, особенно по сравнению с любой механической клавиатурой. По тактильным ощущениям их трудно сравнить с “механикой” вне зависимости от типа переключателя. При нажатии, в начале хода, хорошо ощутим момент жесткости, а затем клавиша идет легко. В общем, все как у обычной мембраны, разве что заметно тише. Что еще интересно, так это то, что поддерживается неограниченное число одновременных нажатий. Я проверил это утверждение и действительно — никаких залипаний и других особенностей, присущих мембранным клавиатурам. 10 одновременных нажатий клавиатура действительно может отработать. В общем со скоростью работы тут полный порядок.