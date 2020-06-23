Обзор мини-десктопа MSI Cubi N 8GL





Миниатюрный десктоп будет настоящим спасением в ситуации, когда нужна относительно мощная и более-менее стационарная система, а свободного пространства на рабочем месте буквально в обрез. Отличным вариантом в таком случае может стать мини-десктоп MSI Cubi N 8GL – ведь он занимает места на столе немногим больше, чем обычный современный смартфон.

Комплект поставки

В комплекте с десктопом идет документация, внешний блок питания (40 Вт), кабель питания, короткий кабель HDMI и несколько органайзеров проводов для более аккуратной их прокладки.

Дизайн и компоновка

MSI Cubi N 8GL выглядит строго и аккуратно: это маленькая коробочка из черного матового пластика (размеры 116х112х44,5 мм, объем всего 0,45 л). Верх украшен рельефным рисунком «волны» и весь покрыт вентиляционными отверстиями, в углу находится кнопка включения, которая подсвечивается неярким голубым светом во время работы. Также решетки для отвода тепла можно найти на боковых гранях и нижней пластине.

На передней грани размещены два порта USB 3.0 (один из них поддерживает технологию ускоренной зарядки), мини-джек для подключения проводной гарнитуры и индикатор активности накопителя. Сзади же расположены разъем питания, видеовыходы HDMI и VGA, порт Ethernet и еще два порта USB 3.0.

На нижней грани закреплены резиновые ножки, эффективно препятствующие скольжению MSI Cubi N 8GL по столу.

Также здесь имеется крепление для VESA-кронштейна, которое позволяет закрепить десктоп на тыльной стороне монитора и таким образом полностью освободить от него рабочий стол. В данном обзоре мы для этих целей использовали монитор HP, но компания MSI в скором времени планирует выпустить свою модель с такой же функциональностью.

Аппаратная платформа

В MSI Cubi N 8GL используется платформа на базе семейства Intel Gemini Lake. В Украине доступны две модели: с Intel Celeron N4000 (8GL-001BEU-BN4000XX) и с Intel Pentium Silver N5000 (8GL-002BEU-BN5000XX), у нас в редакции побывал второй вариант. В продажу он поступает в виде barebone-системы, без оперативной памяти и накопителя, которые пользователю необходимо приобрести и установить самостоятельно. Младшая модель предлагается по цене ~4 тыс. грн, старшая – 6 тыс.

Intel Pentium N5000 – это энергоэффективная четырехъядерная SoC для недорогих ноутбуков, базовая частота составляет 1,1 ГГц (в режиме буста может достигать 2,7 ГГц при загрузке одного ядра и до 2,6 ГГц – при многопоточной нагрузке). Чип производится по 14-нм техпроцессу, объем кэш-памяти второго уровня составляет 4 МБ, тепловой пакет – 6 Вт. Также в состав чипсета входит встроенное видео Intel UHD Graphics 605, основанное на архитектуре Intel Gen9 с поддержкой DirectX 12.

Установка оперативной памяти и накопителя оказывается элементарной – достаточно открутить 4 винта в ножках на нижней панели и снять крышку. Здесь пользователь получает доступ к одному разъему для подключения PCIe SSD и к слоту памяти – к сожалению, тоже только одному, так что память в этой системе будет работать в одноканальном режиме. Поддерживаются модули от DDR4-1600 до DDR4-2400, максимальный объем – 8 ГБ. При необходимости пользователь может установить дополнительный HDD 2,5″ – для этого ему понадобится приобрести специальный модуль расширения, который устанавливается взамен нижней крышки.

Для подключения к сети можно использовать как гигабитный порт Ethernet (контроллер Realtek RTL8168/8611), так и беспроводное подключение – благодаря двухдиапазонному адаптеру Intel Wireless-AC 3168 с поддержкой 802.11ac.

Производительность

Для проверки MSI Cubi N 8GL в работе мы установили модуль памяти DDR4-2400 объемом 8 ГБ (Kingston 99U5700-014.A00G) и SSD-накопитель Kingston SA400M8480G объемом 480 ГБ.

В синтетических бенчмарках Intel Pentium N5000 ожидаемо показывает весьма скромную производительность, однако для типичных офисных или домашних задач, не связанных со сложными и ресурсоемкими расчетами вроде кодирования видео или рендеринга, его оказывается вполне достаточно. Единственным видимым свидетельством того, что в системе установлен 6-ваттный процессор с соответствующей его классу производительностью, был несколько «задумчивый» запуск относительно тяжелых программ.

В системе используется полностью пассивное охлаждение, так что MSI Cubi N 8GL оказывается абсолютно бесшумным в работе – как в состоянии простоя, так и под нагрузкой. В стресс-тесте AIDA64 тротлинг не наблюдался, температура процессора находилась на уровне 60 градусов (температура в помещении была 26 градусов); при нагрузке на все ядра рабочая частота составляла ~1,5 ГГц. Корпус при этом на ощупь был лишь чуть теплым.

Варианты использования

MSI Cubi N 8GL будет оптимальным вариантом в случае, когда нужен недорогой и максимально компактный десктоп, от которого не требуется высокая производительность – в домашних условиях это может быть ПК для школьника или «интернет-машинка» для посещения социальных сетей, просмотра Web-сайтов и проверки почты. Корпоративным пользователям этот мини-десктоп будет интересен в качестве недорогого решения для оснащения колл-центров или рабочих мест, где на ПК не будут использоваться программы «тяжелее» офисного пакета Microsoft Office — MSI Cubi N 8GL отлично подойдет для создания текстовых документов, презентаций и расчетов в электронных таблицах.

Еще один вариант применения MSI Cubi N 8GL – создание на его базе мультимедийного центра. Для маленькой «коробочки» будет легко найти место возле телевизора в гостиной, для управления можно как обычные беспроводные комплекты клавиатуры/мыши, так и специальные модели для домашних кинотеатров, со встроенным тачпадом. Также к мини-десктопу можно подключить универсальный пульт ДУ с поддержкой жестов – он будет особенно удобен, если в качестве оболочки установить какой-нибудь медиацентр, например, KODI, который оптимизирован как раз под такое управление «с дивана». Мощности же системы оказывается вполне достаточно для воспроизведения любого 4K-видео, как в стриминговых онлайн-сервисах, так и локального. Что касается функциональности и поддерживаемых форматов, то тут уже все будет зависеть от выбранного программного медиаплеера – в нашем случае VLC и MPC-HC прекрасно справлялись со своей задачей.