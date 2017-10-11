Обзор монитора AOC PDS241

Внешний вид для домашнего монитора очень важен – при прочих равных характеристиках предпочтение при покупке, скорее всего, будет отдано той модели, которая будет приятнее выглядеть и удачно впишется в интерьер. Поэтому для разработки внешнего вида своей новой линейки AOC пригласила известную дизайнерскую компанию Studio F. A. Porsche – и сегодня мы познакомимся с младшей моделью, 24-дюймовым монитором PDS241.

Дизайн

AOC PDS241 выглядит маленьким и почти что воздушным – толщина корпуса всего 5 мм (за исключением нижней части толщиной около 2 см) плюс безрамочный дизайн (вместе с боковой гранью черная рамка вокруг изображения не превышает 7 мм) делают этот монитор визуально гораздо меньше, чем другие модели с аналогичной диагональю экрана.

Подставка – асимметричная, изогнутая буквой U металлическая «лента». Несмотря на кажущуюся хрупкость, монитор стоит на ней устойчиво, хотя раскачать экран, конечно же, довольно легко (учитывая место крепления «ленты»). К сожалению, из всех степеней свободы здесь доступна только одна – изменение угла наклона экрана; ни поворотов влево-вправо, ни регулировки по высоте, ни тем более перехода в портретный режим у этой модели нет. Впрочем, расположение дисплея достаточно удачное (нижняя часть экрана находится на высоте ~11 см от поверхности стола), так что оно должно устроить большинство пользователей.

Примечателен подход к организации кабелей: при таком минимализме дизайна любой вариант подключения проводов к задней стенке нарушал бы всю концепцию. Так что в комплекте с монитором идет специальный хаб, к которому подсоединяются кабель питания и HDMI (да, только один), а сам он подключается… к «ленте» подставки. В итоге к монитору подходит только один кабель, причем он не поднимается выше уровня стола и в целом не очень бросается в глаза (причем на наш взгляд, его лучше было сделать не черного цвета, а более гармонирующего с подставкой серого или даже белого — так бы он был менее заметным). Однако ради такого решения пришлось отказаться от дополнительных видеовходов (а также USB-концентратора, который нередко встречается в домашних моделях мониторов). А вот разъем для наушников здесь все-таки есть, хотя и в несколько необычном месте – на нижней грани, справа от индикатора активности.

Меню

Для регулировки настроек используется кнопка, расположенная на нижней грани справа, рядом с индикатором активности. Быстрого меню здесь нет, нажатие на кнопку вызывает сразу основное – ленту пиктограмм в нижней части экрана.

Впрочем, оно оказывается настолько урезанным по функциональности, что выглядит скорее как то самое «быстрое»: каждая пиктограмма в нем обозначает не отдельный раздел, а одну-единственную функцию.

Таким образом, в этом меню можно отрегулировать яркость, контрастность, громкость встроенных динамиков, включить овердрайв, уменьшение доли синего цвета в подсветке и выбрать «язык интерфейса» (под которым здесь понимаются, по сути, 6 названий пунктов). Больше никаких настроек в меню нет – и пожалуй, что к счастью, поскольку способ навигации по нему здесь на редкость неудобный. Кнопка хоть и выглядит как четырехпозиционный джойстик, таковой на самом деле не является – т.е. может отработать только одно действие. Таким образом, первое ее нажатие вызывает меню, а каждое последующее – переводит фокус на следующий пункт. Для выбора нужного следует… подождать несколько секунд – иконка моргнет пару раз, после чего появится окно с настройкой. Здесь нажатие кнопки также перебирает возможные значения (или увеличивает настройку на единицу – в случае яркости/громкости и т.д.). При необходимости понизить, скажем, яркость, со стандартного значения 50 необходимо сначала дойти до максимального (100), после чего оно вернется на ноль.

В работе

В AOC PDS241 используется IPS-панель диагональю 23.8″ с соотношением сторон 16:9 и разрешением 1920х1080 точек (плотность пикселей составляет ~92.5 PPI, размер точки — 0.2744 мм). Это своего рода «народные характеристики» — такая диагональ и разрешение являются одними из самых популярных у пользователей, поскольку оказываются достаточно универсальными и хорошо подходят для всех задач, типичных для домашнего ПК (игры, видео, интернет и т.д.).

Заявленное время отклика – достаточно типичное для современных IPS, 4 мс (GtG). В настройках есть возможность овердрайва матрицы (с тремя степенями разгона – weak, medium и strong). Надо отметить, что смазы при его включении уменьшаются незначительно, а на максимальном овердрайве проявляются заметные артефакты разгона в виде шлейфов за движущимися объектами – так что мы бы рекомендовали использовать medium, в таком случае в динамичной сцене картинка будет чуть четче, и при этом без «хвостов».

Тест на время отклика (овердрайв выкл/weak/medium/strong):

В данной модели используется матовое покрытие экрана, это избавляет его от паразитных бликов и отражений находящихся позади объектов, при этом кристаллический эффект (легкая зернистость, заметная на однотонных участках изображения) здесь очень слабый, что подтверждает макроснимок.

Равномерность подсветки очень хорошая, каких-то светлых пятен или утечек по краям экрана обнаружить не удалось даже при съемке черного фона с максимальной яркостью в полной темноте на выдержке в 20 сек (только левый верхний угол оказывается чуть более светлым по сравнению с остальной поверхностью). В этом плане AOC PDS241 выглядит заметно лучше большинства домашних IPS-мониторов.

Glow-эффект здесь не очень сильный, при взгляде сверху под углом на черном фоне появляется серебристый или коричневатый “налет”, в зависимости от направления взгляда. В обычном режиме работы монитора, впрочем, это практически не ощущается.

Углы обзора, традиционно для IPS-панели, оказываются очень большими – при отклонении снижаются яркость и контрастность, а при взгляде под большим углом изображение становится чуть холоднее, но в целом каких-то заметных искажений здесь не наблюдается.

Минимальная яркость у этого монитора довольно высока – почти 90 кд/м2; при слабом внешнем освещении такая яркость будет вполне комфортна, но в ночное время без включенного света экран будет казаться чересчур ярким. Максимальная яркость (среднее значение по результатам измерений в 35 точках экрана) составила 258 кд/м2, при этом разница между наиболее ярким участком («пятно» чуть ниже центра с яркостью 290 кд/м2) и наименее ярким (левый верхний угол) оказалась порядка 50 кд/м2 – достаточно стандартный результат как для непрофессионального монитора.

Поскольку видеорежим здесь, по сути, один, а тонкие настройки отсутствуют, можно только порадоваться, что монитор по умолчанию демонстрирует качественное изображение – с достаточно точной цветопередачей (как для дисплея, не предназначенного для профессиональной работы с цветом), с хорошим цветовым охватом (99.9% sRGB, 82% Adobe RGB), со значениями гаммы и цветовой температуры, почти соответствующими стандартным параметрам, и т.д. Можно сказать, что для домашнего пользователя потребности в расширенных настройках в данном случае, в принципе, и нет – отрегулировать ему понадобится, скорее всего, только яркость.